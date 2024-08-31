Сеть магазинов Globaldrive продает товары для активного отдыха, туризма, охоты и рыбалки от ведущих российских и мировых производителей. На официальном сайте компании можно найти все: от мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и мини-снегоходов Sharmax до моторов Mikatsu и от лучших моделей SUP-бордов до спальных мешков.

Выбор и покупку техники в интернет-магазине упрощают видеоконсультации с экспертами, видеоотзывы и функции сравнения. Свой заказ можно оплатить не только картой или наличными, но и в кредит, рассрочку или трейд-ин. Действует бесплатная доставка по России, предоставляется 30 дней на возврат и расширенная гарантия. Кроме того, продавец оказывает услуги по диагностике и ремонту техники, включая широкий ассортимент лодок.