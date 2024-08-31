Промокоды GlobalDrive на Август
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Об интернет-магазине Globaldrive
Сеть магазинов Globaldrive продает товары для активного отдыха, туризма, охоты и рыбалки от ведущих российских и мировых производителей. На официальном сайте компании можно найти все: от мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и мини-снегоходов Sharmax до моторов Mikatsu и от лучших моделей SUP-бордов до спальных мешков.
Выбор и покупку техники в интернет-магазине упрощают видеоконсультации с экспертами, видеоотзывы и функции сравнения. Свой заказ можно оплатить не только картой или наличными, но и в кредит, рассрочку или трейд-ин. Действует бесплатная доставка по России, предоставляется 30 дней на возврат и расширенная гарантия. Кроме того, продавец оказывает услуги по диагностике и ремонту техники, включая широкий ассортимент лодок.
Ассортимент техники GlobalDrive
На сайте магазина представлены:
электросамокаты, велосипеды, сноуборды и множество моделей SUP-бордов;
широкий выбор лодок ПВХ и РИБ, а также моторов Mikatsu, Yamaha и Mercury;
вездеходы, снегоходы, квадроциклы и мотоциклы Sharmax, Racer и Kawasaki;
садовая коллекция техники для всех сезонов — от снегоуборщиков до культиваторов;
беговые дорожки, эллиптические, гребные и велотренажеры, батуты;
аксессуары — от одежды и спальных мешков до масел для моторов и весел для любых SUP-досок.
Если нужного товара нет в каталоге, можно оформить предзаказ моторов, мотоциклов и другой техники. Если у вас уже есть транспортное средство и оно нуждается в ремонте, здесь же можно заказать запчасти. А если хочется взять снегоход или квадроцикл на время, в каталоге есть раздел аренды.
Возможности сэкономить на покупках в Глобал Драйв
Есть несколько способов сделать покупку техники для любого вида отдыха и сезона более выгодной.
Акции. В этой вкладке на сайте вы найдете все актуальные специальные предложения. Например, это могут быть скидки на покупку комплекта товаров, новую коллекцию сезона, предзаказ мотоциклов или моторов, мини-снегоходы Sharmax или другой конкретный товар либо бренд, а также подарок за покупку любой модели SUP-борда.
Распродажа. В этом разделе можно купить лодку, квадроцикл и другие категории товаров со скидкой в 10–30%.
Б/у техника. Еще дешевле выйдут бывшие в употреблении позиции, которые собраны в отдельном пункте меню.
Уценка. Также можно сэкономить, приобретя уцененный мотобуксировщик, снегоход, снегоуборщик, лодку, мотор или электросамокат.
Промокод Globaldrive. Наши купоны для новых и постоянных покупателей позволяют получить дополнительный дисконт при покупке техники и других товаров для активного отдыха.
Как активировать промокод Globaldrive на сайте магазина
Покупайте мини-снегоходы, мотоциклы Sharmax, любые SUP-доски и другие популярные товары с экономией, активировав наш купон:
Нажмите на самое выгодное предложение и скопируйте промокод Globaldrive.
Откройте интернет-магазин и положите в корзину нужную позицию, например любую модель SUP-борда.
Перейдите к оформлению заказа и введите кодовое слово в специальное поле в корзине.
Сумма «Итого» будет уменьшена на скидку.
Также используйте купоны с текущими акциями.