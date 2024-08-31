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Промокоды GlobalDrive на Август

Сегодня в магазине Глобал Драйв доступно 13 купонов.

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Лучшие промокоды Global drive

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Промокод Скидка -2% на повторный заказ СКИ***
Скидка Подарочные сертификаты для близких не требуется
Скидка До 1.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Нашли дешевле? Сделаем скидку! не требуется
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Скидка Термос за отзыв не требуется
Скидка Скидка 5% на комплект лодка+мотор не требуется
Скидка Оформите заказ через интернет-магазин и получите в подарок не требуется
Скидка Скидка до 40% на мотобуксировщики не требуется
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Об интернет-магазине Globaldrive

Сеть магазинов Globaldrive продает товары для активного отдыха, туризма, охоты и рыбалки от ведущих российских и мировых производителей. На официальном сайте компании можно найти все: от мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и мини-снегоходов Sharmax до моторов Mikatsu и от лучших моделей SUP-бордов до спальных мешков.

Выбор и покупку техники в интернет-магазине упрощают видеоконсультации с экспертами, видеоотзывы и функции сравнения. Свой заказ можно оплатить не только картой или наличными, но и в кредит, рассрочку или трейд-ин. Действует бесплатная доставка по России, предоставляется 30 дней на возврат и расширенная гарантия. Кроме того, продавец оказывает услуги по диагностике и ремонту техники, включая широкий ассортимент лодок.

Ассортимент техники GlobalDrive

На сайте магазина представлены:

  • электросамокаты, велосипеды, сноуборды и множество моделей SUP-бордов;

  • широкий выбор лодок ПВХ и РИБ, а также моторов Mikatsu, Yamaha и Mercury;

  • вездеходы, снегоходы, квадроциклы и мотоциклы Sharmax, Racer и Kawasaki;

  • садовая коллекция техники для всех сезонов — от снегоуборщиков до культиваторов;

  • беговые дорожки, эллиптические, гребные и велотренажеры, батуты;

  • аксессуары — от одежды и спальных мешков до масел для моторов и весел для любых SUP-досок.

Если нужного товара нет в каталоге, можно оформить предзаказ моторов, мотоциклов и другой техники. Если у вас уже есть транспортное средство и оно нуждается в ремонте, здесь же можно заказать запчасти. А если хочется взять снегоход или квадроцикл на время, в каталоге есть раздел аренды.

Возможности сэкономить на покупках в Глобал Драйв

Есть несколько способов сделать покупку техники для любого вида отдыха и сезона более выгодной.

Акции. В этой вкладке на сайте вы найдете все актуальные специальные предложения. Например, это могут быть скидки на покупку комплекта товаров, новую коллекцию сезона, предзаказ мотоциклов или моторов, мини-снегоходы Sharmax или другой конкретный товар либо бренд, а также подарок за покупку любой модели SUP-борда.

Распродажа. В этом разделе можно купить лодку, квадроцикл и другие категории товаров со скидкой в 10–30%.

Б/у техника. Еще дешевле выйдут бывшие в употреблении позиции, которые собраны в отдельном пункте меню.

Уценка. Также можно сэкономить, приобретя уцененный мотобуксировщик, снегоход, снегоуборщик, лодку, мотор или электросамокат.

Промокод Globaldrive. Наши купоны для новых и постоянных покупателей позволяют получить дополнительный дисконт при покупке техники и других товаров для активного отдыха.

Как активировать промокод Globaldrive на сайте магазина

Покупайте мини-снегоходы, мотоциклы Sharmax, любые SUP-доски и другие популярные товары с экономией, активировав наш купон:

  1. Нажмите на самое выгодное предложение и скопируйте промокод Globaldrive.

  2. Откройте интернет-магазин и положите в корзину нужную позицию, например любую модель SUP-борда.

  3. Перейдите к оформлению заказа и введите кодовое слово в специальное поле в корзине.

  4. Сумма «Итого» будет уменьшена на скидку.

Также используйте купоны с текущими акциями.