Сайт Molnia — официальный интернет-магазин производителя наручных и настольных хронографов. В ассортименте компании — десятки коллекций с надежными механизмами. Кроме самих часов, на сайте можно купить аксессуары к ним: ремешки, застежки, кейсы для хранения. На все механизмы действует гарантия два года. На заказы общей стоимостью свыше 10 000 рублей доставка курьерской службой бесплатная, в том числе за рубеж. Чтобы получить скидку на продукцию бренда, необходимо использовать промокод Молния при оформлении покупки. Перечень скидок регулярно обновляется.