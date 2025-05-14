Промокоды Столото на Август
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|До 211.9 рублей кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Билеты от 150 рублей на СУПЕРПРИЗ 700 000 000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Благотворительную помощь "Добрые дела"
|не требуется
|Скидка
|Приглашая 5 друзей, вы получаете 150 бонусов
|не требуется
|Скидка
|Обновленный Премиум-клуб
|не требуется
|Скидка
|Мобильное приложение для iOS и Android
|не требуется
|Скидка
|Моментальные лотереи
|не требуется
|Скидка
|Выигрывайте автомобили, квартиры и миллионы рублей в популярные лотереи
|не требуется
|Скидка
|Суперпризы до 100 000 000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Пакеты лотерей от 300 рублей
|не требуется