Промокоды МТС Строки (MTS Stroki) на Август 2024
Сегодня в магазине МТС Строки доступно 17 купонов.
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Лучшие промокоды МТС Строки
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Книги и подкасты издательства
|не требуется
|Скидка
|Новинки, бестселлеры и любимая классика
|не требуется
|Скидка
|Современные и классические книги без подписки
|не требуется
|Скидка
|Доступ ко ВСЕМУ контенту сервиса по единой подписке
|не требуется
|Скидка
|7 дней пробного периода в подарок
|не требуется
|Скидка
|При первом подключении подписки "Много" - 14 дней использования в подарок
|не требуется
|Скидка
|Доступ к каталогу + 3 монеты на электронные и аудиокниги за 899 рублей в месяц по подписке "Больше всех"
|не требуется
|Скидка
|Доступ к каталогу на 10 часов в месяц в подписке "Чуть-чуть" за 299 рублей в месяц
|не требуется
|Скидка
|Подборка бесплатных аудио и электронных книг
|не требуется
|Скидка
|Открытый доступ для абонентов любого оператора связи
|не требуется
Строки — книги в текстовом и аудиоформате от сервиса МТС
Книжный сервис Строки — проект МТС, запущенный в 2022 году. Пользователям предлагают большой выбор художественной, научно-популярной и учебной литературы, газет, журналов, подкастов и комиксов. У компании есть собственное издательство, книги которого тоже доступны на платформе. Для чтения и прослушивания материалов нужно установить мобильное приложение.
На сервисе есть раздел бесплатной литературы. Еще больше книг доступно пользователям, перечислившим деньги компании Строки на подписку. На сайте и в приложении постоянно проходят акции, позволяющие получить скидку. Есть бонусная программа «Монеты» с возможностью покупать книги за виртуальную валюту. Дополнительные льготы ожидают предъявителей купонов, бесплатно распространяемых партнерами сервиса МТС в интернете.
Что предлагают пользователям на сайте и в приложении МТС
Чтобы получить доступ к основному ассортименту, нужно оформить подписку. Также можно купить отдельную книгу или другой товар. Предложения от Строки на подписку:
Чуть-чуть. Доступ ко всем материалам, кроме новинок, на 10 часов в месяц. Стоимость 299 рублей (все цены по состоянию на сентябрь 2023 года), 14-дневный пробный период. Для владельцев пакета МТС Premium эта подписка бесплатна.
Много. Нелимитированный по времени доступ ко всему контенту, кроме новинок. 549 рублей в месяц, 14 бесплатных дней.
Больше всех. Неограниченный доступ к библиотеке плюс 3 монеты ежемесячно на покупку книг. Цена 899 рублей.
Читать и слушать материалы в приложении Строки можно как онлайн, так и офлайн. Для клиентов МТС трафик мобильного интернета, израсходованный на сервисе, не учитывается.
Скидки по акциям от книжного сервиса Строки
При оформлении подписки можно получить скидку, применив промокод Строки от МТС. Это уникальная комбинация символов, содержащаяся в электронном купоне. Компания бесплатно распространяет промокоды через партнеров, включая этот сайт, а также собственные каналы. Не в каждом купоне Строки на подписку есть код. Это означает, что предложение сразу доступно после перехода по ссылке. Промокоды нужно дополнительно активировать.
Пользователям тарифа «Больше всех» ежемесячно дарят 3 монеты. Это местная валюта, которой можно оплатить покупку отдельных книг или других цифровых товаров из каталога компании. Достаточно нажать кнопку «Купить за 1 монету» на странице произведения. Информация о внутренней валюте отображается в профиле в разделе «Управление подпиской».
Монеты и промокоды можно зарабатывать, участвуя в акциях сервиса МТС. Например, зарегистрированным пользователям предлагают выполнять различные задания, публикуемые в группе компании в соцсетях. Наиболее активные вознаграждаются призами, остальные получают шанс выиграть подарок в лотерею. Часто участникам гарантирована монета или промокод Строки, независимо от показанных результатов.
Как активировать промокод Строки
На этой странице собраны все коды купонов Строки, актуальные сегодня. Любым предложением скидки можно воспользоваться бесплатно, регистрироваться на нашем сайте не нужно. Порядок активации купона на сервисе:
Выбрать предложение и скопировать или записать промокод Строки.
Перейти на сайт сервиса МТС по ссылке.
Открыть страницу «Подписки».
Авторизоваться, указав номер телефона и высланный на него код.
Ввести промокод Строки в поле, которое появится после клика по соответствующей кнопке.
Перейти к оплате подписки на льготных условиях.
Примерно по такой же схеме можно активировать промокод Строки в приложении. Сегодня эта опция доступна только пользователям версии для Android. Владельцам айфонов и айпадов придется воспользоваться мобильным сайтом. Код купона обычно не сочетается с другими акциями сервиса МТС. При вводе комбинации вручную важно соблюдать регистр букв и не допускать пробелов.