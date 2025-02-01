Книжный сервис Строки — проект МТС, запущенный в 2022 году. Пользователям предлагают большой выбор художественной, научно-популярной и учебной литературы, газет, журналов, подкастов и комиксов. У компании есть собственное издательство, книги которого тоже доступны на платформе. Для чтения и прослушивания материалов нужно установить мобильное приложение.

На сервисе есть раздел бесплатной литературы. Еще больше книг доступно пользователям, перечислившим деньги компании Строки на подписку. На сайте и в приложении постоянно проходят акции, позволяющие получить скидку. Есть бонусная программа «Монеты» с возможностью покупать книги за виртуальную валюту. Дополнительные льготы ожидают предъявителей купонов, бесплатно распространяемых партнерами сервиса МТС в интернете.