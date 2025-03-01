В онлайн-маркете действует множество специальных предложений для выгодных покупок.

Подарки. Магазин дарит подарки за первый заказ, а также при покупке определенного количества товаров из разделов семян, саженцев и роз. Список подарков и условия акции можно узнать в разделе «Скидки и акции».

Скидки. На сайте действует дисконт за предоплату в размере 6–10%, дисконт от суммы вашего заказа, который может составить 3–24% и скидка постоянного покупателя — 5%. Чтобы стать постоянным клиентом и получить эту скидку, достаточно совершить одну покупку.

Бонусы. На любые товары, кроме продающихся по распродаже, начисляется 3% бонусов. Они равны рублям, и ими можно оплачивать до 50% покупок.



Актуальные промокоды. Для дополнительной скидки на каждую покупку можно выбрать на нашем сайте бесплатный купон с кодом. Это может быть промокод на первый заказ или выгодное предложение, распространяющееся на любую покупку.

Все скидки суммируются.