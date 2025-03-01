Промокоды АгроСемФонд (Agrosemfond) на Август
Сегодня в магазине АгроСемФонд доступно 7 купонов.
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Подробнее про интернет-магазин Агросемфонд
Интернет-магазин Agrosemfond занимается продажей семян овощей и цветов, саженцев фруктовых и декоративных деревьев и кустарников, а также всего, что необходимо, чтобы вырастить хороший урожай. Компания работает с товарами от производителя, поэтому широчайший ассортимент посадочного материала всегда есть на складе и продается по доступным ценам. Все семена проверены на всхожесть, сертифицированы и надежно упаковываются.
Популярные товары для сада и огорода можно заказать на максимально выгодных условиях, так как на сайте Агросемфонд действуют промокоды, скидки на любые покупки, подарки и бонусная система. Минимальная сумма заказа составляет 700 рублей, при этом возможна бесплатная доставка с оплатой на сайте или наложенным платежом.
Ассортимент товаров на сайте Агросемфонд
В магазине компании представлен большой выбор товаров:
семена овощей — от кабачков и капусты до мицелия грибов, микрозелени и экзотических растений;
семена цветов, включая эустому, хризантему, статицу, незабудку и комнатные цветы;
саженцы роз — от шиповника и чайно-гибридных до плетистых, спрей и английских роз;
декоративные саженцы — от гортензии и сирени до лекарственных трав и живой изгороди;
плодовые саженцы — от черешни и яблони до голубики, годжи и клюквы.
На сайте есть раздел с наборами семян и саженцев, в котором можно заказать комплект из пяти разных сортов малины, трех видов винограда или 12 разных цветов для клумбы. Также здесь можно купить сидераты, кормовые добавки для животных, удобрения, защиту от грызунов и насекомых и даже садовую мебель.
Акции и промокоды магазина Агросемфонд
В онлайн-маркете действует множество специальных предложений для выгодных покупок.
Подарки. Магазин дарит подарки за первый заказ, а также при покупке определенного количества товаров из разделов семян, саженцев и роз. Список подарков и условия акции можно узнать в разделе «Скидки и акции».
Скидки. На сайте действует дисконт за предоплату в размере 6–10%, дисконт от суммы вашего заказа, который может составить 3–24% и скидка постоянного покупателя — 5%. Чтобы стать постоянным клиентом и получить эту скидку, достаточно совершить одну покупку.
Бонусы. На любые товары, кроме продающихся по распродаже, начисляется 3% бонусов. Они равны рублям, и ими можно оплачивать до 50% покупок.
Актуальные промокоды. Для дополнительной скидки на каждую покупку можно выбрать на нашем сайте бесплатный купон с кодом. Это может быть промокод на первый заказ или выгодное предложение, распространяющееся на любую покупку.
Все скидки суммируются.
Как применить промокод Агросемфонд
Чтобы купить семена по самым выгодным ценам, используйте купоны со скидочными кодами.
Как активировать код:
Нажмите на подходящее специальное предложение, чтобы скопировать активный промокод и перейти в магазин.
Положите в корзину семена, саженцы или другие товары на сумму от 700 рублей.
На этапе оформления заказа необходимо ввести промокод в специальном поле. Строка для ввода промокода расположена в корзине под общей суммой покупки.
После успешной активации промокод отобразится в специальном списке примененных скидок и сумма заказа уменьшится на обещанный процент.
Также пользуйтесь удобными купонами, открывающими страницы действующих акций.