Компания работает на российском рынке с 1997 года и предоставляет полиграфические услуги частным лицам и организациям. С момента основания в студии старались использовать только высококлассное оборудование. Такой подход оказался выигрышным: печать пользовалась популярностью, что позволило масштабировать услуги и расширять географию своего присутствия. А в 2004 году компания создала сайт, чтобы со всей России могли заказывать качественные услуги фотопечати и быстро получать свои заказы.

На рынке постоянно выходит новое оборудование, и в Нет Принт стараются идти в ногу со временем. Для этого в компании постоянно обновляют свое оборудование. Это позволяет реализовать проекты еще быстрее и получать изображения высокого качества.

Для печати основного потока цифровых фотографий используется оборудование швейцарской компании Imaging Solutions. В нем гибкий диапазон настроек и интеллектуальная система улучшения качества. Благодаря этому фото получаются качественными, яркими и насыщенными. Ежедневно в компании печатают порядка 1,5 млн фото. Заказчики могут применять промокоды, участвовать в акциях и программе лояльности, чтобы платить за услуги студии меньше.

Самые популярные услуги NetPrint

Полиграфическая студия предлагает массу услуг, от простой печати фотографий различного размера до коммерческой полиграфии. Все доступные для заказа услуги разделены на несколько категорий:

фотокниги: выпускные, свадебные, детские, туристические и прочие альбомы в мягком или твердом переплете;

фотографии: печать снимков разного формата;

интерьерная печать: печать на холсте, акриле, дереве, пенокартоне и других материалах;

фотосувениры: кружки, магниты, пазлы, тетради, наклейки, дипломы, постеры и другая продукция;

календари: перекидные и плакатные календари с индивидуальным дизайном.

Удобная сортировка по категориям в NetPrint позволяет быстро подобрать интересующий тип товара и заказать его. В студии можно заказать печать различной полиграфической продукции, но именно печать фото пользуется наибольшей популярностью. К заказу доступны снимки в различных форматах, на фотобумаге и плотной основе премиального уровня.

Бонусы постоянным заказчикам НетПринт

Клиенты, постоянно пользующиеся услугами студии, могут накапливать бонусы и обменивать их на скидки при последующих заказах. Стать участником программы лояльности можно уже после первой покупке на сайте. Для этого нужно зарегистрироваться, оформить заказ и получить его. Сразу после этого на счет начислятся специальные баллы.

В зависимости от общей суммы накоплений отличается и сумма бонусов за каждый заказ. Если оформить первый заказ на сумму до 1100 рублей, на бонусный счет вернется 3% от суммы. Если в будущем общая цена всех заказов превысит 1750 рублей, то с каждой последующей покупки клиент будет получать 10% бонусов. В случае возврата товара баллы за заказ не начисляются.

Накопленные баллы обмениваются на сертификаты. Ими можно оплатить 50% от стоимости товаров. Одновременно к заказу можно применить несколько сертификатов. Бонусы суммируются с некоторыми акциями и промокодами, что позволяет заказывать фотоуслуги еще выгоднее. Если клиент не использовал бонусы в течение года, они аннулируются. Списание происходит ежегодно 31 августа.

Как оплатить услуги студии

Покупки оплачиваются онлайн картами MasterCard, Visa, JCB и Мир, а также с помощью сервиса PayKeeper. Заплатить можно наличными при получении или переведя средства на счет компании. Удобный способ оплаты выбирается на этапе оформления заказа.

Процесс получения покупки

Забрать заказ можно в пунктах самовывоза Fotoproekt, Мультифото, PickPoint, Boxberry, Фабрики Самовывоза или постаматах PickPoint. Также покупателям доступна курьерская доставка IML. Стоимость транспортных услуг зависит от удаленности населенного пункта, габарита груза и суммы заказа.

Что делать, если товар не соответствует заявленным характеристикам

Компания принимает претензии, касающиеся качества товаров. Чтобы оставить заявку на возврат, можно использовать форму обратной связи, указав в ней номер заказа и суть несоответствия. Оставить заявку можно, позвонив по телефонам компании. Консультанты ответят на все вопросы и помогут выбрать удобный способ возврата.