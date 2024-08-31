Промокоды Braun (Браун) на Август
Сегодня в магазине Braun доступно 14 купонов.
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При покупке 2-х товаров Braun, вы получаете целых 5% скидки на товар с меньшей стоимостью в корзине! Но это еще не все! Если вы решите добавить в корзину 3 товара Braun, ваша скидка увеличится до потрясающих 10%!
Действует на товары, отмеченные знаком "рассрочка"
1 миля начисляется за каждые потраченные 60 рублей.Мили начисляются на все товары, купленные в интернет-магазине braun-russia.ru, не включая стоимость доставки товара, услуги премиального сервисного обслуживания и расширенной гарантии.Мили начисляются в течение 45 дней после.
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|Скидка 5% на заказ
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|Покупайте больше, тратьте меньше
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|Рассрочка 0% на 6 месяцев на заказы от 15 000 рублей
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|Мили «Аэрофлот Бонус»
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|Бесплатная видео-консультация со специалистом
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|До 50% на триммеры для бороды и усов
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|Летняя распродажа до 50%
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|Новые ирригаторы Oral-B
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Подробнее о бренде Braun
Известный немецкий производитель бытовой техники с 1935 года выпускает надежные, долговечные и удобные в использовании приборы для дома. Они имеют сдержанный дизайн и соответствуют последним тенденциям в сфере технологий.
Широкий ассортимент товаров марки представлен в официальном интернет-магазине Braun Russia. Здесь можно по минимальным ценам от производителя купить технику премиум-класса, которая знаменита своим немецким качеством. Кроме того, на официальном сайте действует бесплатная доставка крупных заказов и множество специальных предложений со скидками.
Фирменный магазин продает только сертифицированную продукцию с официальной гарантией, вся бытовая техника из каталога есть в наличии, а также на сайт можно обратиться за оригинальными аксессуарами и комплектующими. При этом поддерживаются разные способы оплаты, включая наличные, карты, оплату на расчетный счет и рассрочку.
Ассортимент техники Браун
На сайте интернет-магазина немецкого бренда можно со скидкой заказать разные виды:
мужских электрических бритв, триммеров, машинок для стрижки волос и подарочных наборов;
эпиляторов Silk-epil 9 и фотоэпиляторов Silk-expert Pro;
приборов для ухода за лицом и комплектов для эпиляции и ухода за кожей;
обычных фенов, фенов-щеток, стайлеров для выравнивания и завивки волос, а также расчесок с ионизацией;
электронных зубных щеток Oral-B, насадок к ним и ирригаторов для полости рта;
качественной техники для кухни: погружных и стационарных блендеров, миксеров, чайников, тостеров, соковыжималок и пароварок;
бытовой техники — паровых утюгов и парогенераторов, которые, как и остальные приборы бренда, демонстрируют немецкое качество.
Чтобы купить самое подходящее устройство, в официальном магазине Браун можно использовать сервис подбора товаров и видеоконсультации.
Как можно сэкономить на покупке
Приобретайте технику премиум-класса на сайте магазина немецкой компании с дополнительными скидками. Получить хороший дисконт можно несколькими способами.
«Акции». В этом разделе официального интернет-магазина вы найдете все специальные предложения, действующие на технику. Среди них могут быть скидки на отдельные категории, дисконт на второй или третий товар в чеке, выгодные условия рассрочки или бесплатной доставки, а также бонусы от партнеров.
«Распродажа». В разделе распродажи на официальном сайте размещена подборка техники, продающейся по лучшим ценам — на 20–40% меньше их изначальной стоимости.
Промокоды. Дополнительные скидки на покупку любой техники можно получать по купонам со специальными кодами, которые мы публикуем на этой странице. Такой код может уменьшить стоимость вашего заказа на 5–10% и более.
Как активировать промокод Braun на скидку
Используйте купон для покупки фирменной техники известного бренда по более доступной цене. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:
Выбрать самый выгодный купон из списка, открыть его и скопировать содержащийся в нем специальный код.
Перейти на страницу официального магазина немецкой компании для выбора техники.
Положить в корзину нужную позицию, например утюг или эпилятор, и начать оформление заказа.
Ввести распространяющийся на выбранные вами товары Braun промокод в поле, которое находится в блоке «Итого».
Дисконт отобразится вместе с другими скидками и будет вычтен из общей суммы заказа. После этого можно переходить к оплате.
Обратите внимание, что скидка по коду распространяется только на стоимость товаров, но не на стоимость доставки. В то же время в списке специальных предложений можно встретить отдельные купоны на бесплатную доставку.