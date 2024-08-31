Известный немецкий производитель бытовой техники с 1935 года выпускает надежные, долговечные и удобные в использовании приборы для дома. Они имеют сдержанный дизайн и соответствуют последним тенденциям в сфере технологий.

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