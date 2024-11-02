Донинтурфлот - компания, в которой можно заказать путешествие на теплоходе или круиз выходного дня по самым живописным местам России. Туристам предоставляется выбор из 10 комфортабельных теплоходов, каюты которых оборудованы по последнему слову техники. Чтобы отдохнуть полноценно, туристам предоставляется питание, проживание, дополнительные услуги и экскурсии.