Ригла предлагает своим клиентам множество возможностей для экономии при заказе товаров.

Компания является участником программы лояльности «Аптечная семья». Каждый покупатель аптеки Ригла может стать владельцем скидочной карты, которая позволяет накапливать бонусы и расплачиваться ими за покупки. В эту программу также входят другие аптечные сети, например «Будь здоров» и «Живика», то есть с помощью одной бонусной карты вы можете получать скидки в любой из этих аптек. Подробная информация об активации карты доступна в соответствующем разделе на сайте и в приложении Ригла.

Еще один выгодный способ покупок — это акции и распродажи, которые публикуются на главной странице. В их рамках вы можете получить крупные скидки на заказы. На сайте есть категория «Товар дня», в которой доступен весь акционный ассортимент. При подписке на электронную рассылку вы сможете получать информацию обо всех акциях и распродажах в числе первых.

Также вы можете использовать для покупок в Ригла промокод на скидку. Промокоды можно найти на нашем сайте, на сайте или в приложении аптеки, а также получить по почте от компании.