Промокоды Ригла на Август
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Подробнее об интернет-аптеке Ригла
Интернет-аптека Ригла — это современная платформа для покупки медикаментов и товаров для здоровья онлайн. Компания предлагает широкий ассортимент продукции и удобные условия для своих клиентов. Сайт аптеки отличается интуитивно понятным интерфейсом, что делает процесс покупки максимально простым и удобным. Также на сайт и в приложение можно загрузить электронные рецепты для покупки препаратов.
Ригла занимается продажей лекарственных средств, товаров для здоровья, косметики и других продуктов, которые помогают поддерживать и улучшать качество жизни. История компании началась с открытия первой аптеки в 2001 году, и с тех пор она значительно расширила свою деятельность, став одним из лидеров рынка в России. На сегодняшний день сеть офлайн-аптек Ригла составляет свыше 4000 торговых точек и охватывает множество регионов страны. Ригла предлагает скидки по промокодам, а также выгодную программу лояльности для своих клиентов.
Ассортимент товаров в Ригла
Сайт и мобильное приложение Ригла предлагают разнообразный ассортимент товаров. Вот основные категории, представленные здесь:
Лекарственные препараты: рецептурные и безрецептурные лекарства для лечения разных заболеваний и состояний.
Витамины и пищевые добавки: витамины, минералы и другие добавки для поддержания здоровья и красоты.
Косметика: продукты для ухода за кожей, волосами и телом, включая аптечную косметику известных брендов.
Товары для мам и детей: детские смеси, подгузники, товары для кормящих мам и ухода за детьми.
Медицинские изделия и аппаратура: тонометры, глюкометры, ингаляторы и другие медицинские приборы для домашнего использования.
Товары для активного образа жизни: спортивное питание, продукты для поддержания энергии и выносливости.
Средства гигиены: предметы личной гигиены, санитарные средства и многое другое.
Также в интернет-аптеке Ригла вы найдете фитопрепараты, товары для планирования семьи, корректирующее белье и тренажеры, оптику и контактные линзы.
Как можно сэкономить на покупке в Ригла
Ригла предлагает своим клиентам множество возможностей для экономии при заказе товаров.
Компания является участником программы лояльности «Аптечная семья». Каждый покупатель аптеки Ригла может стать владельцем скидочной карты, которая позволяет накапливать бонусы и расплачиваться ими за покупки. В эту программу также входят другие аптечные сети, например «Будь здоров» и «Живика», то есть с помощью одной бонусной карты вы можете получать скидки в любой из этих аптек. Подробная информация об активации карты доступна в соответствующем разделе на сайте и в приложении Ригла.
Еще один выгодный способ покупок — это акции и распродажи, которые публикуются на главной странице. В их рамках вы можете получить крупные скидки на заказы. На сайте есть категория «Товар дня», в которой доступен весь акционный ассортимент. При подписке на электронную рассылку вы сможете получать информацию обо всех акциях и распродажах в числе первых.
Также вы можете использовать для покупок в Ригла промокод на скидку. Промокоды можно найти на нашем сайте, на сайте или в приложении аптеки, а также получить по почте от компании.
Как активировать промокод на скидку
Активация промокодов в аптеке при оформлении заказа очень проста. Чтобы получить скидку, достаточно выполнить следующие действия:
Найдите нужный промокод, который подходит для использования покупки товаров в Ригла, и скопируйте его.
Добавьте все необходимые товары в корзину, выбрав их из различных категорий на сайте или в приложении аптеки.
Перейдите в корзину, нажав на значок в верхнем правом углу, затем нажмите «Оформить заказ».
Выберите способ доставки, аптеку и укажите контактные данные для оформления — электронную почту, номер телефона, фамилию и имя.
В поле «Промокод» введите скопированный ранее код и нажмите «Активировать». После этого кликните кнопку «Подтвердить».
Аптека предлагает промокоды на разные категории товаров: они могут меняться и давать разные скидки, поэтому следите за обновлениями у нас на сайте и почтовой рассылкой Ригла.