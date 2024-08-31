Промокоды FitStars на Август
Сегодня в магазине FitStars доступно 14 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
70%
Промокод
Скидка 70% на тарифы НАВСЕГДА, 1 год, 3 месяца
Действует до До 31.8.2024
Применили 34 раза
70%
70%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 70% на все
Действует до До 31.12.2024
Применили 117 раз
70%
70%
Промокод
Эффективные программы тренировок со скидкой 70%
Действует до До 31.12.2024
Применили 4 раза
70%
60%
Промокод
Скидка на 60% на заказ
Действует до До 16.10.2024
Применили 4 раза
60%
60%
Промокод
Cкидка 60% на покупку тарифов
Действует до До 16.10.2024
Применили 5 раз
60%
60%
Промокод
Купон на скидку 60% на все тарифы
Действует до До 16.10.2024
Применили 3 раза
60%
60%
Промокод
Cкидка 60% на любой тариф
Действует до До 16.10.2024
Применили 4 раза
60%
Акция
Сертификаты до 5000 рублей в фирменном магазине FitStars.Shop в подарок
Действует до До 23.10.2024
Акция
Мгновенный доступ ко всем программам и тренировкам
Действует до До 23.10.2024
Применили 6 раз
Акция
Новые рецепты каждый месяц
Действует до До 23.10.2024
Акция
Безлимит премиум по цене 10654 рубля
Действует до До 23.10.2024
Применили 10 раз
Акция
Безлимит на 1 год по цене 7987 рублей
Действует до До 23.10.2024
Применили 1 раз
Акция
Подписка на обучающие курсы
Действует до До 11.9.2024
Акция
Единая подписка на все онлайн-тренировки
Действует до До 23.10.2024
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
70%
Промокод
Скидка 70% на все программы и курсы
Действует до До 28.7.2024
Применили 1 раз
70%
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про FitStars
Где взять промокод для FitStars?
Как воспользоваться промокодом на скидку?
Какие предложения актуальны у FitStars | Август?
Зачем использовать промокоды в магазине FitStars?
Как часто появляются новые промокоды?
Лучшие промокоды FitStars
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 70% на тарифы НАВСЕГДА, 1 год, 3 месяца
|PFN***
|Промокод
|Скидка 70% на все
|ADP***
|Промокод
|Эффективные программы тренировок со скидкой 70%
|ADP***
|Промокод
|Скидка на 60% на заказ
|ADP***
|Промокод
|Cкидка 60% на покупку тарифов
|SMI***
|Промокод
|Купон на скидку 60% на все тарифы
|GOO***
|Промокод
|Cкидка 60% на любой тариф
|LIK***
|Скидка
|Сертификаты до 5000 рублей в фирменном магазине FitStars.Shop в подарок
|не требуется
|Скидка
|Мгновенный доступ ко всем программам и тренировкам
|не требуется
|Скидка
|Новые рецепты каждый месяц
|не требуется