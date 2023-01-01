Сеть магазинов Лэтуаль сеть насчитывает тысячу торговых точек во многих городах России. Одним из главных преимуществ компании является огромный выбор товаров: в каталоге вы найдете косметику, парфюмерию, аксессуары, товары для дома и спорта, гигиенические средства, украшения, интимные товары, витамины, канцелярию, цветы и многое другое.

Лэтуаль уделяет большое внимание подбору сотрудников, поскольку качество обслуживания занимает важное место в философии компании. Для оплаты товаров принимаются банковские карты, наличные и WeChat Pay, возможна оплата частями без переплат с популярным сервисом «Подели». Заказ можно забрать в любом магазине сетей Лэтуаль или Подружка, заказать экспресс-доставку и доставку курьером, а также получить посылку в постаматах Почты России, 5Post, PickPoint.

Компания предлагает многочисленные программы лояльности, самая популярная среди которых — скидочные клубные карты.

Как получить и активировать карту Лэтуаль

Для получения скидочной карты Лэтуаль клиенту необходимо сделать заказ на сумму от 400 рублей в офлайн- или онлайн-магазине компании. При оформлении покупки кассир предоставит клиенту специальную анкету для заполнения.

Анкета содержит следующую информацию:

ФИО. Клиент предоставляет свои полные данные для регистрации дисконта.

Дата рождения. Она необходима для того, чтобы магазин мог предоставить специальные предложения и скидки в честь этого события.

Телефонный номер. Клиент указывает свой контактный телефонный номер, который будет связан с картой. Это позволит Лэтуаль присылать уведомления о специальных акциях, скидках и предстоящих событиях. Один телефонный номер может быть привязан только к одному аккаунту.

Адрес электронной почты. Кроме телефонного номера, клиент может указать и e-mail. На него он будет получать информацию о скидках и акциях, а также сможет участвовать в электронных программах лояльности.

Клубную карту Лэтуаль можно как подарить, так и получить в подарок, однако в этом случае тоже требуется заполнение анкеты с указанием соответствующих данных.

После заполнения анкеты система дисконтов Лэтуаль активируется кассиром или в личном кабинете на сайте, чтобы клиент мог сразу же пользоваться всеми преимуществами и скидками.

Виды дисконта

Скидки в магазине зависят от суммы покупки. Вот разновидности дисконтных карт:

Рубиновая. Ее получает клиент, который совершил покупку на сумму от 400 рублей. Эта карта позволяет делать покупки со скидкой в размере 10%. Еще один способ получить рубиновый дисконт — иметь скидочную карту от Rive Gauche или Ile de Beaute.

Сапфировая. Ее можно получить при покупке на сумму более 3000 рублей. Покупатели с сапфировым дисконтом имеют скидку в размере 15%.

Аметистовая. Чтобы получить эту карту, необходимо купить косметику и парфюмерию на сумму от 15 000 рублей. Клиентам с аметистовым дисконтом доступна скидка в размере 20%.

Бриллиантовая. Самый престижный тип карты, который можно получить при покупке на сумму от 25 000 рублей и выше. Владельцам бриллиантового дисконта предоставляется максимальная скидка 25%. Эта карта не имеет физического носителя и применяется по номеру телефона или QR-коду.

Если вы делаете заказ онлайн из личного кабинета, скидка по любому виду карты считается автоматически.

Как пользоваться картой Лэтуаль

После оформления скидочной карты в торговой сети Лэтуаль понадобится 3–4 дня на обновление информации в базе. После этого можно пользоваться вашей пластиковой или виртуальной картой.

Учтите, что баланс на карте — это не денежные средства и их нельзя потратить. Он отображает общую сумму покупок в магазине и показывает, какую сумму нужно потратить, чтобы достичь следующего уровня скидок.

Если вы потеряли или повредили пластик, его можно легко восстановить. Просто обратитесь в один из магазинов торговой сети с паспортом и оставьте заявку на восстановление.

Большинство проблем, которые могут возникнуть у клиентов, легко решаются сотрудниками службы поддержки. Вы можете связаться с ними бесплатно, позвонив по бесплатному номеру на сайте. Они помогут с любыми вопросами о бонусах, клубной карте и другим программам лояльности.

Как списывать бонусы

Помимо скидок, на клубную карту начисляется кэшбэк бонусами, которые можно использовать для следующих покупок. Он составляет 1% от суммы покупки, а оплатить ими можно до половины стоимости заказа (после применения всех скидок). Однако стоит отметить, что бонусами нельзя оплатить товары партнеров торговой сети, подарочные сертификаты и услуги доставки.

Курс списания в торговой сети Лэтуаль составляет 1 бонус = 1 рубль. Это означает, что каждый бонус, накопленный на вашей карте, может быть использован для снижения цены покупки на 1 рубль.

Первое время после покупки и начисления бонусы будут неактивными. Это значит, что они не могут быть использованы. Обычно активация происходит в течение суток после покупки — после этого их можно списать. Если вы делаете интернет-заказ, баллы будут начислены после выкупа, а получение информации об этом может занять до 14 дней.

Срок действия бонусов составляет 180 дней, после чего они сгорают. При списании в первую очередь используются бонусы со сроком действия, подходящим к концу.

При оформлении дисконта вы сразу получите 300 приветственных баллов, которые можете потратить в течение месяца. Чтобы списать бонусы в магазине, дайте продавцу физический пластик или покажите QR-код из мобильного приложения. Чтобы оплатить бонусами заказ на сайте, зайдите в личный кабинет и в момент оформления заказа укажите списание и количество бонусов.

Если товар не подойдет и вы захотите его вернуть, списанные за него бонусы также вернутся на клубный дисконт. А те, что были начислены за эту покупку — сгорят.

Что такое бонус именинника

Бонус именинника — это особое предложение, которое предоставляется в честь дня рождения клиента. Это одна из особенностей программы лояльности, которую предлагает торговая сеть Letoile.

Как работает бонус именинника? Когда вы регистрируетесь в программе лояльности и указываете свою дату рождения, вы получаете специальные баллы и скидки в честь вашего дня рождения.

Обычно незадолго до этого вам будет отправлено уведомление от L'etoile с информацией о вашем персональном бонусе именинника. Это могут быть различные привилегии, такие как дополнительные бонусные баллы (каждому имениннику сейчас начисляется по 200 бонусов), уникальные скидки на определенные товары или подарки.

Что делать, чтобы воспользоваться бонусом именинника? В большинстве случаев следует предъявить свой дисконт или указать номер карты при оформлении покупки. Кассир или консультант магазина смогут применить ваш персональный бонус к покупке, предоставив дополнительную скидку или начислив бонусы на вашу карту.

Бонус именинника — это отличный способ отпраздновать ваш особенный день и получить подарки в магазинах Лэтуаль. Так торговая сеть заботится о своих клиентах.

Как проверить баланс на карте Лэтуаль

Для удобства клиентов торговой сети Лэтуаль предусмотрены два способа проверки баланса и просмотра истории платежей по клубной карте.

Первый способ — через личный кабинет на официальном портале letu.ru. Для этого необходимо перейти на сайт, ввести номер телефона, чтобы попасть в кабинет и нажать «Проверить баланс» — и на странице будет отображено количество накопленных на ней бонусов.

Проверить баланс можно и в торговой точке Лэтуаль. Для этого обратитесь к консультанту, предъявив свой паспорт и назвав номер дисконта. Сотрудник проверит баланс и предоставит вам информацию о бонусах и платежах, проведенных с использованием вашей клубной карты.

Помните, что карта, которая не была активирована, не может быть использована для проверки баланса. Такая информация не заносится в базу клиентов Лэтуаль. Поэтому рекомендуется активировать карту сразу после получения, чтобы иметь доступ к своему балансу, получать скидки и накапливать бонусы для выгодных покупок.

Как сэкономить на покупках в магазине Лэтуаль

Программы лояльности Лэтуаль помогают клиентам экономить деньги, получать дополнительные привилегии и ощущать особую заботу со стороны магазина. Есть несколько способов сэкономить на своих покупках в Летуаль, помимо скидочной и накопительной клубной карты.

Акции и распродажи

Лэтуаль регулярно проводит акции и распродажи, чтобы вы могли покупать косметику со значительными скидками. Следите за рекламными объявлениями и новостями магазина, чтобы не пропустить выгодные предложения или розыгрыши ценных призов.

Подпишитесь на электронную рассылку, чтобы быть в курсе всех акций. Вам будут регулярно приходить информационные письма со скидками и бонусами, которые помогут покупать товары со скидкой.

Заказывайте товары онлайн — на сайте компании часто встречаются эксклюзивные предложения и скидки, которые недоступны в офлайн-магазинах.

Оплата заказов картами Сбера и бонусами «Спасибо»

Сотрудничество между Сбер и Лэтуаль принесло новые выгоды для покупателей. Теперь при использовании карты Сбера для оплаты покупок в Лэтуаль начисляются бонусы программы «Спасибо» на более выгодных условиях.

Если вы впервые оплачиваете покупку картой Сбера, получите кэшбэк в размере 3%. Для постоянных покупателей тоже есть преимущества. Если вы регулярно оплачиваете покупки к