В мире технологий существуют немногочисленные бренды, которые вызывают подлинное восхищение и невероятную преданность у своих поклонников. Apple — одна из таких компаний, которые создают технику, превращая ее в подлинное произведение искусства.

Apple — это не просто гаджеты, а философия, образ жизни. Основанная в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном, компания начала свой путь в гараже. В 1984 году Apple выпустила первый персональный компьютер Macintosh, который стал прорывом в индустрии. С течением времени корпорация продолжила удивлять мир инновационными продуктами, такими как iPod, iPhone, iPad, MacBook. Они сделали ее одним из ведущих игроков в сфере технологий.

Сегодня Apple продолжает вдохновлять своих поклонников и создавать передовые гаджеты, сочетающие стильный дизайн с мощными функциями.

Маркетплейс BigGeek предлагает большой выбор гаджетов от компании Apple. В интернет-магазине вы найдете смартфоны, айпады, ноутбуки, компьютеры, часы, наушники, умные колонки, ТВ-приставки. Помимо гаджетов, в магазине можно купить периферийные устройства и аксессуары, например смарт-метки AirTag, мыши, клавиатуры, чехлы.

Помимо новых гаджетов, магазин реализует официально восстановленные устройства. Это техника, которая была возвращена в компанию по разным причинам, но прошла восстановление и сертификацию. Устройства проходят строгие проверки качества на заводах Apple, где им заменяют неисправные части, проводят тестирование и полную очистку. Восстановленные устройства могут включать в себя различные модели iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch и другие гаджеты. Они обладают теми же стандартами качества и надежности, что и новые, однако по более доступной цене. Кроме того, выбирая официально восстановленную технику Apple, вы вносите свой вклад в экологически устойчивое потребление, поскольку это способ продлить жизнь устройствам и уменьшить количество отходов.

Смартфон iPhone 14 Pro Max

Последний флагманский смартфон компании iPhone 14 Pro Max обладает впечатляющим 6,7-дюймовым Super Retina XDR-дисплеем с высоким разрешением 1290 x 2796 пикселей и яркостью до 1000 нит. Это позволяет наслаждаться детализированными изображениями. Технология ProMotion с частотой обновления 120 Гц делает смену картинки более плавной, что уменьшает раздражающее мерцание экрана.

Смартфон оснащен мощным процессором A16 Bionic, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. На гаджете можно запускать требовательные приложения, игры, мультимедийный контент и с легкостью выполнять любые задачи.

В устройстве установлена передовая система камер. Задняя камера включает в себя три сенсора: основной широкоугольный датчик с разрешением 48 Мп, сверхширокоугольный 12 Мп, телефотообъектив 12 Мп. Такая комбинация позволяет создавать фотографии и видео с высокой детализацией и естественными цветами. Разрешение фронтальной камеры для селфи составляет 12 Мп.

Все эти функции воплощены в элегантном прочном корпусе из стекла и нержавеющей стали. Модель доступна в черном, серебряном, золотом, фиолетовом цветах. Из дополнительных особенностей отметим водонепроницаемость по стандарту IP68.

Умные часы Apple Watch Ultra

Смарт-часы Apple Watch Ultra — это функциональный гаджет, который поможет заботиться о своем здоровье. Он имеет обширный набор функций, включая мониторинг сердечного ритма, сна, активности, измерение уровня кислорода в крови и многое другое. Благодаря встроенному GPS и акселерометру Apple Watch Ultra отслеживает ваши тренировки, предоставляя полезную информацию о прогрессе и достижениях.

Часы оснащены цветным постоянно включенным OLED-дисплеем с высоким разрешением 502 x 410 пикселей и пиковой яркостью 2000 нит. Информация на экране будет хорошо видна даже в очень солнечный день. Помимо этого, в часах есть специальный ночной режим. Дисплей прикрыт прочным сапфировым стеклом, а корпус выполнен из титана.

Часы оснащены мощным процессором Apple S8, обеспечивающим плавную работу, а также быстрый доступ к приложениям и функциям. Благодаря встроенному хранилищу емкостью 32 Гб вы можете хранить музыку, фотографии и другие данные прямо на своем Apple Watch Ultra независимо от смартфона.

Гаджет обладает впечатляющей водозащитой WR100, позволяющей носить его даже при плавании в бассейне или на открытой воде. Автономность устройства составляет до 36 часов.

Планшет iPad Pro 11" (2022)

Эта модель iPad оснащена 11-дюймовым ярким Liquid Retina дисплеем с разрешением 2388 x 1668 точек, а максимальная яркость экрана составляет 600 нит. Картинка на нем яркая и четкая, с насыщенными цветами. Благодаря технологии ProMotion с частотой обновления 120 Гц экран мгновенно реагирует на прикосновение, плавно сменяя изображение.

Планшет укомплектован мощным чипсетом M2, разработанным Apple. Вы сможете легко выполнять требовательные задачи, запускать сложные приложения и мультимедийный контент без задержек. Объем оперативной памяти устройства составляет 8 Гб, встроенной — 128 Гб.

Планшет оснащен двойной основной камерой с датчиками разрешением 12 и 10 Мп, фронтальная камера имеет сенсор 12 Мп. Устройство может снимать видео в 4К с максимальной частотой 240 кадров в секунду. iPad Pro 11" (2022) совместим со стилусом Apple Pencil 2-го поколения, с помощью которого можно рисовать, делать заметки и интуитивно управлять приложениями. Без подзарядки планшет работает до 10 часов.

Наушники AirPods Max

Это полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением, девятью микрофонами и мощным встроенным аудиопроцессором. Широкодиапазонные драйверы обеспечивают точное воспроизведение каждой ноты, а двойные кольцевые неодимовые магниты снижают уровень гармонических искажений до минимума.

Каждый наушник оснащен десятиядерным аудиочипом Apple H1. Кроме того, специальные датчики передают положение гарнитуры на голове, позволяя корректировать звучание для оптимального комфорта и звукового восприятия.

Устройство выполнено в продуманном эргономичном дизайне, удобно сидит на голове и не давит. К тому же наушники довольно легкие и прочные. Внутри мягкие амбушюры заполнены акустической пеной, обладающей эффектом памяти.

AirPods Max — это идеальные наушники для пользователей гаджетов Apple. Они обеспечивают быстрое и простое подключение к «яблочным» устройствам, а также позволяют одновременно использовать другие наушники Apple на одном устройстве. Благодаря моментальному переключению вы можете наслаждаться просмотром фильма на макбуке, а если поступит входящий звонок — гарнитура автоматически переключится на смартфон.

Устройство поставляется вместе с красивым и функциональным чехлом, который не только защищает от повреждений, но и помогает сохранить заряд батареи. Благодаря специальному датчику наушники переходят в режим глубокого сна, когда их помещают в кейс, и не разряжаются. Зарядка устройства осуществляется с помощью кабеля Lightning. AirPods Max поддерживают режим быстрой зарядки, где всего 5 минут от кабеля обеспечат до полутора часов работы. Полностью заряженные наушники способны проработать до 20 часов.

Устройство продается в серебристом, темно-сером, синем, красном и зеленом цветах.

Ноутбук MacBook Pro 13

MacBook Pro 13 — это портативный профессиональный ноутбук с качественным 13-дюймовым экраном Retina, активным охлаждением, HD-камерой и микрофонами студийного качества. Экран поддерживает технологию True Tone, которая автоматически настраивает баланс белого в соответствии с цветовой температурой окружающего освещения. Благодаря этому изображение всегда выглядит естественным.

С новым чипом M2 производительности устройства хватает для выполнения самых сложных задач: разработки, редактирования фото и видео, создания 3D-дизайнов. Объем оперативной памяти составляет 8, 16 или 24 Гб на выбор, а емкость внутреннего хранилища может достигать 2 Тб — хватит, чтобы хранить фильмы, фотографии, музыку.

Устройство продается в серебристом и темно-сером цветах. Оно очень легкое, всего 1,4 кг, поэтому ноутбук удобно брать с собой в поездки. Кроме того, он компактен и работает без подзарядки до 20 часов.

