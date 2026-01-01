Интернет-магазин ОЗОН — это старейший универсальный онлайн-маркет занимающий второе место в Рунете по объему оборотов. Изначально основной специализацией магазина была продажа книг и видеокассет. По мере изменения рынка дополнялся и список товаров, доступных к покупке.

Сегодня ОЗОН представляет собой крупный маркетплейс. Здесь представлены товары как известных брендов и торговых сетей, так и только развивающихся продавцов. Интернет-площадка предлагает покупателям участие в программе лояльности и акциях, регулярно раздает промокоды и проводит распродажи.

Клиенты могут выбирать продукты как непосредственно на сайте, так и в мобильном приложении. Доступна бесплатная доставка при оформлении подписки или покупке свыше 15 тыс. рублей и другие преимущества. Оплатить заказ можно онлайн на сайте, при получении или оформив моментальную рассрочку. В последнем случае деньги за заказ вносятся частями.

Почему клиенты выбирают рассрочку

Разделение суммы покупки на несколько платежей — это простой и удобный способ получить желанный товар сразу. Таким образом клиент избавляется от необходимости откладывать деньги на покупку и ждать, пока накопится нужная сумма. Также пользователи рассрочки избавляются от необходимости идти в банк, собирать пакет документов для оформления кредитной карты. Другие выгоды при использовании рассрочки от ОЗОН:

Отсутствие первого взноса. Во время покупки товара покупателю не нужно вносить никаких средств, деньги будут списываться частями ежемесячно. Это позволяет делать покупки немедленно и при этом равномерно распределить финансовую нагрузку.

Простота оформления. Чтобы получить лимит на оплату товаров в рассрочку, достаточно паспорта РФ и постоянного места регистрации. Оформить покупку с оплатой таким способом можно прямо на сайте ОЗОН. При этом можно быть уверенным, что персональная информация будет храниться в безопасности и не попадет третьим лицам.

Отсутствие процентной ставки и комиссии. В отличие от банковского кредита, оплата частями по программе Рассрочка 0–0–6 беспроцентная. Пользователю не нужно оплачивать дополнительную комиссию и ежемесячно отдавать часть суммы за пользование средствами. К примеру, если товар стоит 6000 рублей, то при оформлении рассрочки на 6 месяцев нужно будет платить по 1000 рублей ежемесячно. Если оплачивать средствами лимита товары сторонних продавцов на ОЗОН, не участвующих в программе Рассрочка 0–0–6, может взиматься комиссия.

Возможность взять в рассрочку сразу несколько товаров. Покупатель может использовать доступный лимит рассрочки для того, чтобы оплатить несколько заказов. Использовать все средства можно как за один раз, оформив сразу несколько покупок, так и в любое другое время.

Первый платеж нужно вносить только спустя месяц после покупки. К примеру, если рассрочка оформлена 10 сентября, то первую часть цены товаров нужно будет оплатить только 10 октября.

Возможность досрочного погашения. Если покупатель захочет раньше срока выполнить свои финансовые обязательства, то это можно сделать в личном кабинете. Заемщик может внести любую сумму, погасив всю рассрочку или ее часть. В последнем случае остаток задолженности делится на количество оставшихся ежемесячных платежей.

Большой лимит на покупку в рассрочку. Доступная для использования сумма составляет от 3,5 до 300 тыс. рублей.

Регулярное обновление лимита рассрочки. В зависимости от активности пользователя сумма постоянно пересматривается и может быть изменена. Чем больше покупатель пользуется рассрочкой при условии своевременного внесения платежей, тем большая сумма ему доступна.

Если лимита рассрочки не хватает, остаток цены товара можно оплатить другим способом. К заказу можно применить несколько способов внесения средств — частично в счет рассрочки, а остаток, к примеру, оплатить бонусами или банковской картой.

Огромный выбор товаров, доступных для покупки с оплатой частями. Сам маркетплейс и масса продавцов работают с рассрочкой. Найти товар, доступный для оплаты частями, легко — в каталоге под полной ценой есть размер ежемесячного платежа.

Рассрочка ОЗОН представляет собой простой инструмент, которым может воспользоваться гражданин РФ в возрасте от 20 лет. При этом на товар распространяются те же гарантийные обязательства, что и при оплате другим способом, а в случае если товар не подошел, средства просто возвращаются на счет лимита рассрочки.

Как работает рассрочка на OZON

Оплата частями от ОЗОН представляет собой простой способ купить понравившиеся товары. Он становится доступен уже в течение 5 минут после оформления. Если клиент уже совершил одну или больше покупок с помощью рассрочки, он может продолжать пользоваться деньгами до тех, пока не будет использована вся сумма.

Удобно, что вся информация о лимите, использованных средствах и, регулярных платежах есть в личном кабинете клиента. Здесь можно найти все интересующие данные и управлять лимитом.

Как активировать лимит для оплаты частями

Установить лимит можно только в мобильном приложении. При этом после активации средства будут доступны также и на сайте. Для того чтобы начать покупать товары интернет-магазина ОЗОН с оплатой частями, нужно выполнить несколько действий, которые займут около 10 минут:

Загрузить мобильное приложение на свой смартфон. Пройти простую процедуру регистрации, указав точную и достоверную информацию. Перейти на главное меню приложения и открыть пункт «Мой OZON». Именно в этом разделе можно найти персональные настройки и управлять рассрочкой.

Найти пункт «Рассрочка» в нижней части открывшейся страницы. Страница обновится, и откроется анкета с персональной информацией пользователя. Здесь нужно указать точные данные, включая сведения о доходе. Прикрепить банковскую карту. Для этого нужно указать ее номер, код безопасности, срок действия и другую информацию.

В течение 5 минут после заполнения информации заявка будет рассмотрена, а доступный лимит отобразится в личном кабинете клиента.

Как увеличить лимит рассрочки маркетплейса ОЗОН

При заполнении базовой заявки обычно выдается минимальная сумма лимита. Чтобы увеличить ее, нужно добавить дополнительную персональную информацию. Сделать это можно в пункте «Мой OZON». Здесь приложение предложит:

сделать селфи и добавить фотографию в профиль;

указать адрес регистрации, место работы и ИНН;

прикрепить фото первой страницы паспорта и страницы с местом регистрации.

После обновления информации лимит будет пересмотрен и в течение 5 минут в личном кабинете клиента отобразится новая доступная сумма.

Как сделать первую покупку в рассрочку

Сразу после того, как лимит для оплаты частями отобразится в личном кабинете, клиент может покупать товары с его помощью. Для оформления заказа нужно:

Найти в каталоге интересующие товары, продающиеся с оплатой в рассрочку.

Сформировать список покупок, нажав кнопку «В корзину».

Перейти к оформлению заказа, открыв весь список покупок.

В корзине товаров найти кнопку «Перейти к оформлению».

Указать адрес доставки и данные получателя. В пункте «Способы оплаты» выбрать «OZON Рассрочка».

Подтвердить оформление заказа, введя проверочный код из СМС-сообщения.

На этом этапе формируется схема оплаты. Ознакомиться с ней можно, перейдя в пункт «Графики платежей» личного кабинета.

Как закрыть рассрочку

Оплата частями погашается автоматически, с использованием прикрепленной банковской карты. Также покупатели могут вносить очередные платежи вручную, используя реквизиты, указанные в личном кабинете. При автоматическом списании средств важно следить, чтобы в указанную дату на карте было достаточно денег для проведения платежа.

После оплаты всей суммы покупки рассрочка закрывается автоматически, а погашенная сумма возвращается в доступный лимит. Узнать текущий статус рассрочек, полную сумму для погашения, посмотреть историю платежей и другую информацию можно в личном кабинете клиента.

Как одобряют рассрочку: условия оформления

Зарегистрироваться и заполнить анкету для подключения лимита оплаты частями могут совершеннолетние граждане РФ. Чтобы система одобрила заявку, человек должен соответствовать минимальным требованиям:

быть в возрасте от 20 до 70 лет;

иметь стабильный источник дохода;

быть зарегистрированным по постоянному адресу проживания.

Для подачи заявки на открытие лимита оплаты частями понадобится смартфон с операционной системой iOS или Android. Дело в том, что оформить рассрочку можно только в мобильном приложении. Утверждение заявок происходит в полуавтоматическом режиме и занимает около 5 минут. Большинство запросов удовлетворяется — отказы случаются крайне редко.

Почему маркетплейс может отказать в рассрочке

Для анализа данных клиентов сервис использует автоматическую скоринговую программу. ОЗОН не разглашает ее точные алгоритмы работы, но причиной для отказа может послужить:

несоответствие указанной информации фактической;

отсутствие постоянной работы или другого источника дохода;

ошибки в имени, регистрационных и прочих данных;

отсутствие гражданства или постоянного места регистрации в РФ;

плохая кредитная история и слишком низкий рейтинг в БКИ.

Чем больше точной и достоверной информации о себе укажет клиент, тем больше вероятность одобрения заявки. Лимит может быть уменьшен или увеличен без предварительного уведомления клиента. Это происходит из-за встроенной системы анализа активности пользователей на платформе.

Как продавцам маркетплейса ОЗОН подключить рассрочку

Добавив возможность покупать товары в рассрочку, продавцы могут привлечь дополнительных покупателей. Это выгодно обеим сторонам сделки. Продавец не несет никаких рисков — он моментально получает свои средства, сразу после завершения покупки. Подключить рассрочку можно, выполнив несколько шагов:

Авторизоваться на сайте. Открыть раздел «Маркетинг». Перейти в подпункт «Мои акции». Кликнуть на кнопку создания акции, указать дату начала и окончания срока действия предложения. Добавить пункт «Беспроцентная рассрочка» в разделе «Механика акции».

Далее можно прикрепить баннер, вставить детальное описание и другую информацию. После старта акции на товарах появится значок о том, что сейчас эту позицию можно купить с беспроцентной рассрочкой на 6 платежей.

При подключении услуги беспроцентной рассрочки с продавца может взиматься дополнительная комиссия. Подробнее о ее размере и особенностях начисления можно узнать в личном кабинете маркетплейса или обратившись в службу технической поддержки.