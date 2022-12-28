Идеальный диван — это не просто предмет мебели, а ваш личный уголок комфорта в доме. Сложно представить интерьер без дивана: он уместен в гостиной, детской, кабинете, спальне. И в статье мы расскажем о ключевых факторах, на которые нужно обратить внимание при его покупке.

Тип дивана

Выбор типа дивана зависит от размеров помещения, стиля интерьера и количества людей, которые будут им пользоваться. Современные модели могут быть любой, иногда очень необычной и вычурной формы, но если говорить про серийное производство мебели, есть четыре основных типа.

Прямой

Классическая прямая модель подойдет для небольших гостиных или студийных квартир. Она обладает простыми формами и четкой геометрией, что позволяет с легкостью интегрировать ее в различные стили интерьера. Главное преимущество прямой модели заключается в ее компактности и экономии пространства.

Угловой

Это решение подходит для просторных гостиных или зоны отдыха в углу комнаты. Такой диван позволяет эффективно использовать пространство и обеспечивает комфортное размещение нескольких человек: его удобно использовать для приема гостей или просмотра фильмов всей семьей. Многие модели оснащены дополнительными элементами, такими как раскладывающиеся механизмы, встроенные ящики для хранения или подставки для напитков.

Модульный

Модульные конструкции предполагают большую гибкость. Такая мебель состоит из отдельных модулей, которые могут быть собраны в различных комбинациях. Вы можете создать диван любой формы — прямой, угловой или даже неправильной формы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Модульная мебель подойдет для нестандартных помещений или для тех, кто любит часто менять обстановку.

Детский

Это мебель для комфортного отдыха и игр детей. Главный упор здесь сделан на безопасность: диван имеет мягкие углы и специальные защитные элементы для предотвращения возможных травм. Кроме того, материалы для его изготовления часто являются гипоаллергенными и безопасными для детской кожи.

Детские модели обычно выполнены в ярком дизайне, имеют ящики для хранения игрушек или книг, а также съемные чехлы для легкой чистки.

Размер: как выбрать правильно

При выборе размера следует учитывать несколько факторов:

Размеры помещения. Один из основных факторов, который влияет на выбор, — размеры самого помещения. Измерьте доступное пространство, где будет размещаться мебель, учитывая ширину, глубину, высоту. Если вы выбираете диван-кровать, обязательно просчитайте, сколько места он займет в разложенном виде. Количество людей. Определите, как будет использоваться диван. Для отдыха одного-двух человек подойдет небольшая модель, а для гостей или семейных вечеров понадобится более просторный вариант, способный вместить больше людей. Обычно диваны делятся на три группы в зависимости от количества мест: полногабаритные с четырьмя посадочными местами, полуторные с тремя посадочными местами, маленькие с двумя посадочными местами. Общий стиль квартиры. Размер должен соответствовать общему стилю помещения, поэтому учитывайте пропорции, а также сочетание с другой мебелью.

В итоге выбор размера зависит от ваших потребностей, размеров помещения и функциональности, которую вы ожидаете от дивана.

Материал каркаса

Диван, который часто раскладывают, должен иметь прочный каркас. Наиболее долговечным вариантом является мебель на металлическом каркасе — он обеспечивает длительный срок службы.

Модели с деревянным каркасом также отличаются долговечностью, особенно если изготовлены из массива дерева. Они обладают высокой прочностью и надежностью.

Если вы хотите сэкономить, обратите внимание на диваны с каркасом из ДСП (древесно-стружечной плиты) или ЛДСП (ламинированной ДСП). Эти материалы обладают достаточной прочностью, а также невысокой ценой.

Механизм трансформации

При выборе дивана для сна важно изучить различные механизмы трансформации раскладных моделей. У каждого механизма есть свои особенности: некоторые из них легко раскладываются, в то время как другие требуют больше усилий. Кроме того, некоторые модели занимают больше места при трансформации.

Есть три варианта, в зависимости от механизма трансформации: выкатные, раскладные и разворачивающиеся.

Выкатные модели

Этот тип механизма позволяет легко «раскатывать» диван вперед, превращая его в спальное место. Он особенно удобен в небольших помещениях, где каждый сантиметр имеет значение. Выкатные модели обычно занимают меньше места при трансформации и прекрасно подходят для гостевых комнат или студийных квартир. Они бывают нескольких видов.

Один из самых популярных механизмов выкатных моделей — «еврософа». Для того чтобы превратить диван в кровать, надавите на спинку, затем плавно переведите ее в горизонтальное состояние. А когда придет время собирать диван, просто потяните спинку вверх, чтобы он вернулся в исходное положение.

Механизм «еврокнижка» подразумевает выдвижение сидений с колесиками вперед, в то время как спинку опускают на свободное место. Обратите внимание на материал колес: лучше выбирать пластиковые, чтобы на полу не оставались царапины.

Для раскладки дивана с механизмом «тик-так» следует подать сиденье вперед и вверх, чтобы освободить место для спинки, затем плавно опустить спинку на пустое пространство. В результате вы создадите просторное комфортное спальное место для отдыха и сна.

Для раскладки механизма «дельфин» нужно выдвинуть из-под сиденья дополнительную платформу с лифтовым механизмом. Также существует механизм «пантограф»: в нем необходимо вытянуть сиденье вперед, а затем опустить спинку на пустое место.

Раскладные модели

Этот тип механизма обычно требует больше места для трансформации, зато спальное место получается просторнее.

Для раскладного дивана с механизмом «клик-кляк» достаточно поднять сиденье вверх до щелчка, что заставит спинку перейти в горизонтальное положение. Важно оставить некоторое пространство от стены, иначе мебели некуда будет раскладываться.

Чтобы разложить механизм «книжка» необходимо поднять сиденье до щелчка, а затем опустить его. Вместе с сиденьем опустится спинка, превращая диван в удобную кровать.

Разворачивающиеся модели

Среди разворачивающихся механизмов выделяют «аккордеон» и «итальянскую раскладушку».

Чтобы развернуть «аккордеон», достаточно потянуть за петлю и выдвинуть сиденье вперед до упора. Для полной раскладки потребуется много свободного места, так как мебель увеличивается почти в два раза.

Для трансформации «раскладушки» потяните спинку к себе, прижмите ее к сиденью, после переверните конструкцию вперед и поставьте на опорные ножки.

Какой наполнитель выбрать

Самые популярные наполнители для мягкой мебели — латекс, пенополиуретан, анатомическая пена с пружинным блоком.

Если нужно качественное решение по низкой цене, отличным вариантом будет диван с наполнителем из пенополиуретана. Он обеспечивает комфортную поддержку и достаточную упругость.

В моделях с более высокой ценой часто используется латекс — экологически чистый долговечный материал. Он обладает высокой эластичностью, что позволяет ему адаптироваться к контурам тела. Латексный наполнитель не вызывает аллергических реакций и имеет длительный срок службы.

Если нужен вариант для комфортного сна, рекомендуется обратить внимание на модели с анатомической пеной в качестве наполнителя и независимым пружинным блоком. Такое сочетание обеспечивает равномерное распределение веса тела.

Материал обивки

Обивка играет важную роль не только во внешнем виде, но и в комфорте использования.

Кожаная обивка — одна из наиболее долговечных и прочных. Она придает дивану роскошный и элегантный вид. Однако стоит учитывать, что такие модели не всегда сочетаются с интерьером, к тому же обычно имеют высокую стоимость.

В качестве доступной альтернативы можно выбрать обивку из экокожи. Ее срок службы немного меньше, чем у натуральной, но за ней проще ухаживать: она более стойкая к пятнам, истиранию и выгоранию, по сравнению с натуральной, а также не нуждается в специальных средствах для очистки или увлажнения. Для удаления пятен или пыли обычно достаточно протереть ее влажной тряпкой или использовать мягкое моющее средство.

Бархат и велюр — мягкие, приятные на ощупь материалы, которые создают ощущение комфорта и роскоши. Однако такая обивка требует более сложного ухода, например сухой чистки. На ней остаются отпечатки тела, она восприимчива к пятнам и пыли, а также стирается быстрее, чем другие материалы.

Жаккардовая обивка обладает высокой износостойкостью, долговечностью и устойчивостью к пятнам и царапинам. Такая ткань изготавливается из прочно сплетенных нитей, она долгое время сохраняет свою первоначальную форму. Однако при уходе необходимо избегать стирки чехлов в стиральной машине, а также использования средств с содержанием хлора.

Флок – это синтетическое волокно, созданное путем электростатической обработки. Он состоит из коротких волокон, которые электрически накручиваются на основу ткани. Это создает плотную и мягкую поверхность, напоминающую бархат. Материал не подвержен царапинам, а также отталкивает жидкость, что делает его более устойчивым к пятнам и облегчает чистку. Многие пятна можно просто вытереть с поверхности флока влажной губкой или мягкой тканью. Модели с такой обивкой подойдут тем, у кого есть животные или маленькие дети.

Что касается цвета обивки, тут все зависит от предпочтений владельца и интерьера жилища: кому-то подойдет монохромный вариант или нейтральные оттенки, а кто-то захочет яркий разноцветный диван с рисунком.

Как сэкономить на покупке дивана

Существует несколько способов сделать выгодную покупку:

Ищите акции и распродажи. Многие магазины регулярно проводят акции и распродажи мягкой мебели по сниженным ценам. Подпишитесь на рассылки, следите за их сайтами и официальными социальными сетями, чтобы быть в курсе скидок и предложений. Используйте промокоды на скидку. Перед покупкой проверьте наличие промокодов или купонов для получения дополнительной скидки. Чтобы использовать промокод, введите его в специальное поле при оформлении заказа на сайте или сообщите продавцу в магазине. Обратите внимание, что у промокодов есть срок действия и условия использования: это может быть скидка на определенный товар, коллекцию или модель, бесплатная доставка. Следите за сезонными скидками. Многие магазины предлагают значительные скидки на мебель, например в «черную пятницу» или под Рождество. Обратите внимание на модели предыдущих коллекций. Когда новые коллекции появляются на рынке, предыдущие модели обычно продаются по более низким ценам. Рассмотрите вариант покупки у производителя. Производители обходятся без розничных наценок, что положительно сказывается на цене. А также часто предлагают специальные акции, скидки или программы лояльности для клиентов. Сравнивайте цены. Прежде чем принять окончательное решение, сравните цены на диваны у продавцов: используйте онлайн-поиск, сходите на мебельные выставки. Дополнительные услуги. При выборе дивана обратите внимание на дополнительные услуги, которые предлагает продавец. Это поможет сделать выгодную покупку. Например, некоторые магазины предоставляют бесплатную доставку, сборку или гарантию на товар.

Помните, что цена — не единственный фактор. Качество, комфорт и долговечность тоже играют важную роль. Поэтому проконсультируйтесь с продавцом, изучите отзывы покупателей и «примерьте» диван лично, чтобы убедиться в его соответствии вашим требованиям.