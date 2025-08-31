Aliexpress — одна из ведущих торговых площадок мира, пользующаяся большим доверием продавцов и покупателей. Однако и здесь, к сожалению, время от времени бывают накладки, а то и случаи откровенного мошенничества. Это неизбежно с учетом масштабов платформы. Ее администрации физически сложно тщательно проверить каждого, кто предлагает свои товары или услуги. Заказчику стоит быть весьма осмотрительным при выборе продавца, тем более что сервис представляет достаточно инструментов для самостоятельного изучения будущего делового партнера.

Как выбрать продавца на Алиэкспресс в 2025

Гарантировать отсутствие проблем с посылкой нельзя, даже если репутация магазина или продавца на Aliexpress достаточно высока, ведь отправитель не может влиять на качество работы службы доставки. Но сотрудничество с проверенной компанией в любом случае несет меньшие риски. Желающих обмануть здесь хватает, как и везде.

Количество сделок

Чем выше показатель продаж товара, тем меньше вероятность столкнуться с недобросовестным продавцом. Количество завершенных сделок отображается в карточке продукта.

С другой стороны, новые товары еще не имеют статистики продаж, поэтому не стоит чрезмерно ориентироваться на этот параметр.

Оценки и отзывы

А вот оценки покупателей могут рассказать о многом. С отзывами о конкретном товаре предлагают познакомиться на его странице. Комментарии могут оставлять только пользователи, купившие продукт, поэтому заказных постов здесь нет.

Если отзывов много, можно составить более-менее объективную картину о недостатках. Но стоит учесть, что люди любят критиковать и просто так, по велению души. Рекомендуется пообщаться с продавцом перед оформлением заказа и убедиться, что проблемы не повторятся.

Возраст продавца на Aliexpress

Стаж продавца на Aliexpress тоже многое говорит о его надежности. Если магазин или конкретный человек работает здесь уже несколько лет и при этом имеет неплохие рейтинги, сделка точно несет минимум рисков. Узнать возраст компании можно на ее странице, перейдя туда по ссылке.

Если стаж продавца близится к нулю, как и количество его продаж, опасность возрастает. Конечно, это не означает, что предложение точно разместил мошенник. Все когда-то начинают, и почему бы не поддержать молодую компанию, если она продает интересный товар по низкой цене. В конце концов важна не медалька за количество продаж или другой символ качества, а сам продукт. Но при этом нужно осознавать, что сотрудничество с новым продавцом более рискованно.

Рейтинг товаров

У каждого товара, проданного на Алиэкспресс хотя бы несколько раз, есть рейтинг. Он составляется по 5-балльной системе. Оценка 5 и 4 звездочки считается положительной, 3 — нейтральной, 2 и 1 — негативной. Все отметки суммируются и делятся на количество проголосовавших, формируя общий рейтинг. Единственный минус такого подхода — мнение покупателей для новых товаров часто не сформировано.

При поиске предложений через поисковую строку можно включить фильтр. Можно ограничить выбор товарами, рейтинг которых не ниже 4 или 5, поставив галочку напротив соответствующей опции.

Цена товара

Многие товары на Алиэкспресс продаются сразу несколькими продавцами. Разница в цене может быть ощутимой, особенно когда речь идет о дорогих вещах или технике. Конечно, хочется купить без переплаты, но перед этим обязательно нужно оценить репутацию продавца на маркетплейсе. Очень заманчивое предложение от новичка с девственно чистой историей выглядит по крайней мере подозрительно.

Далее стоит поинтересоваться, почему цена товара настолько ниже по сравнению с конкурентами. Информацию о скидках обычно можно найти в описании продукта. Если нет упоминания о текущих акциях, можно задать вопрос о причине уценки продавцу напрямую.

Актуальные купоны и промокоды на скидку для сайта Aliexpress можно найти на этой странице.

Рейтинг продавца

Стаж продавца не имеет особого значения, если у него низкий рейтинг, а отзывы о сотрудничестве несут преимущественно негатив. Оценка магазина покупателями отображается рядом с его названием в описании товара.

Больше информации о компании можно получить, перейдя на ее страницу по ссылке. В верхней части опубликованы основные сведения: дата начала работы, бизнес-лицензия, процент положительных отзывов. Также приводятся оценки рейтинга по разным критериям:

соответствие товара описанию;

качество коммуникации с покупателями;

скорость доставки.

Здесь же отображается количество подписчиков, к числу которых при желании можно присоединиться. Это позволит получать уведомления о новых поступлениях и акциях прямо в личный кабинет или на электронную почту.

Максимального доверия на сайте Алиэкспресс заслуживают продавцы, у которых есть знак «топ». Такой статус присваивается компаниям, соответствующим высшим стандартам площадки. Они на протяжении долгого времени четко выполняли свои обязательства перед покупателями, не вызывая серьезных нареканий на качество. Надежность топ-продавца оценивается примерно на 99%.

Как узнать независимый рейтинг продавца

В интернете работает много площадок, на которых публикуется рейтинг продавцов Aliexpress. Одним из таких ресурсов является Alimonitor. Главным критерием оценки здесь являются отзывы покупателей Алиэкспресс на тематических сайтах, форумах, блогах и группах в соцсетях. Также при составлении рейтинга учитываются официальные показатели компании на маркетплейсе, но они имеют несколько меньшее значение. Данные автоматически обновляются каждый раз, как появляется очередной отзыв. На площадке есть и рейтинг кидал, то есть черный список продавцов.

Из других сервисов внимания заслуживает топ-лист, который предлагает сайт track24.ru. Чтобы получить максимально объективную картину, стоит оценить и сравнить анализы нескольких источников. Компаниям, везде упоминающимся в положительном свете, точно можно доверять.

Какие есть полезные расширения для браузера

Проще всего узнавать независимый рейтинг продавца с помощью расширения для браузера. Одной из самых популярных программ является Alitools, устанавливаемая в Google Chrome. После активации расширения при переходе на страницу товара в левом нижнем углу всегда отображается полезная информация:

о репутации продавца;

динамике изменения цен;

похожих предложениях.

Еще есть ссылки на видеообзоры. Такая проверка не требует вообще никаких усилий от пользователя.

По схожей схеме работает расширение Store info и других разработчиков. Такой помощник очень удобен, но существуют определенные риски. Некоторые программы воруют куки, лишая покупателей заслуженного кэшбэка и других бонусов. Если нет уверенности в программном обеспечении, лучше использовать браузер с расширением только для поиска товаров, делая заказы в другом.

Почему даже хорошие продавцы иногда подводят

Среди ведущих продавцов на Aliexpress хватает крупных компаний с большим штатом. Причиной неправильной комплектации или даже отправки другого товара может стать человеческий фактор. Иногда ошибка в формировании заказа связана с неопытностью новичка или пренебрежением своими обязанностями увольняющегося сотрудника. Такое случается редко, но кому-то все равно приходится от этого страдать.

Гораздо чаще проблемы возникают по вине службы доставки. Площадка международная, и путь от отправителя к получателю бывает очень длинным и извилистым. Даже у известных транспортных компаний не обходится без форс-мажоров, поэтому гарантировать, что доставка точно состоится к указанному сроку, невозможно.

Но задержка — еще не самое худшее. По пути к заказчику товар могут элементарно украсть, если продавец решил сэкономить на отслеживании и отправил посылку без трек-номера. Это частое явление, если цена покупки невелика. При таких обстоятельствах нереально определить, на каком этапе произошла пропажа. В подобной ситуации лучше не ждать до последнего, а открыть спор, чтобы вернуть свои деньги. Главное, не просрочить последней даты, когда допускается защита товара.

Почему важно писать продавцу перед покупкой

Перед тем как оплатить заказ, рекомендуется пообщаться с продавцом по поводу покупки. Чат можно открыть прямо в карточке продукта, кнопка находится под описанием и характеристиками.

Общение на Алиэкспресс чаще ведется на английском языке. При необходимости можно воспользоваться бесплатным онлайн-переводчиком, например Google Translate. В разговоре с продавцом стоит сделать упор на то, что посылка очень важна. Также не помешает напомнить о передаче трек-номера для отслеживания заказа при доставке. Совет: не нужно бояться показаться назойливым или глуповатым. В случае спора моменты, упомянутые в переписке, могут сыграть в пользу покупателя.