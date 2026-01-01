Маркетплейс OZON — платформа, объединяющая более 180 000 продавцов и десятки миллионов покупателей. Общий каталог предлагает от 150 000 000 наименований товаров и услуг. Здесь можно заказать все, от продуктов питания и одежды до бытовой техники и билетов на самолет. Клиентов ОЗОН ожидает множество дисконтных предложений как от самой площадки, так и от ее партнеров. Одной из форм поощрения является промокод Озон — кодовое слово или комбинация, содержащаяся в бесплатном купоне OZON. Для активации бонуса нужно сообщить этот пароль при подаче заявки на покупку или в личном кабинете.

Где найти промокоды ОЗОН

Все специальные предложения маркетплейса можно найти на его сайте в разделе «Акции». Чтобы ограничить выбор исключительно купонами, достаточно ввести слово «промокод» в строке поиска — и система сразу перенаправит на нужную страницу. В настоящее время там доступно более 100 бонусов от платформы и ее партнеров. Можно использовать фильтры, чтобы увидеть только акции интересующей категории.

Персональные промокоды и другие бонусные предложения присылают в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. Они отображаются в разделе «Кодовые слова и подарочные сертификаты». Также такие купоны можно обнаружить в своей электронной почте, указанной при регистрации. Получать еще больше привилегий поможет оформление подписки OZON Premium. Участникам этой программы дарят бесплатную доставку, ранний доступ к распродажам, эксклюзивные промокоды и другие поощрения. Оценить преимущества пакета можно в течение месячного пробного периода всего за один рубль. В дальнейшем стоимость подписки составит 199 руб. за 30 дней.

Скидки от интернет-магазина OZON

Купоны выпускает и маркетплейс, и работающие на площадке магазины. Если в условиях указаны товары одного бренда, то это, скорее всего, акция продавца. Если упоминаются разные торговые марки, значит, бонус представлен платформой ОЗОН. Применение купона позволяет получить:

дисконт на фиксированную сумму;

скидку в процентах от чека;

бесплатную доставку или другую дополнительную услугу;

подарок к заказу.

Для получения регулярных привилегий на платформе используется инфраструктура Ozon Банка и Ozon Карты: выпуск и обслуживание карты остаются бесплатными, без комиссии за пополнение и переводы. Владельцы карты получают базовый кэшбэк за покупки, который вне Ozon обычно составляет около 1% от суммы операции рублями.

Повышенный кэшбэк до 25% начисляется не за «партнерские магазины» в целом, а за выбранные пользователем категории (любимые категории), которые можно назначать раз в месяц. Дополнительная выгода при покупках на самом маркетплейсе чаще реализуется в виде моментальной скидки с зеленым ценником в карточке товара, а не через последующее начисление баллов после покупки.

На Ozon действует программа лояльности: за каждую покупку пользователи получают стандартные баллы, размер начислений указывается в карточке товара и зависит от категории и акций. Такими баллами обычно можно оплатить до 25% стоимости заказа, если иные лимиты не предусмотрены условиями конкретного предложения.

Баллы Ozon Банка (рублевые) не имеют ограничений по оплате — ими можно компенсировать покупку полностью (1 балл = 1 рубль) вне маркетплейса или использовать для скидки. Стандартные баллы Ozon отличаются от рублевых баллов банка по лимитам и применению.

Как использовать промокод OZON

Купон на скидку не всегда содержит кодовое слово. Такие специальные предложения — это ссылки на страницы акций или конкретных дисконтных товаров. Достаточно воспользоваться приглашением и сделать заказ. При наличии промокода нужна дополнительная активация. Сайт ОЗОН предлагает несколько способов применения бонуса.

Мгновенная активация

Промокоды, собранные на странице «Купоны», можно активировать мгновенно. Достаточно кликнуть по кнопке «Применить» под предложением и заполнить корзину товарами, подходящими под условия акции. Скидка или подарок будут предоставлены автоматически при оформлении заказа. Можно использовать для одной покупки сразу несколько кодов и купонов, если это не противоречит правилам акций.

Применение промокода во время заказа

Специальное предложение, полученное другим способом, активируется либо на стадии подачи заявки, либо в личном кабинете. Пошаговый инструктаж по применению кода в корзине:

Скопировать или записать промокод. Зайти на сайт OZON. Зарегистрироваться или авторизоваться. Выбрать товар. Кликнуть по значку «Корзина» в правом верхнем углу. Заполнить обязательные поля анкеты. Кликнуть по надписи «Промокод или сертификат» под ценой.



Ввести код в открывшемся поле. Активировать бонус, нажав «Применить промокод».

Если все сделано правильно, появится новая цена или добавится бесплатный товар.

Активация промокода в личном кабинете

Применить бонус можно также в личном кабинете покупателя маркетплейса OZON. На главной странице аккаунта есть поле «Используйте промокод». Достаточно вставить или ввести код и активировать его.

Альтернативный вариант — использовать купон в разделе «Кодовые слова и подарочные сертификаты». Здесь тоже есть поле, в котором можно применить промокод или электронный ваучер на покупки. На этой странице отображаются все активные и доступные бонусные предложения ОЗОН.

Промокод со страницы «Купоны» тоже можно сообщить при оформлении заказа или в личном кабинете, скопировав его в описании акции.

Применение реферального промокода для продавцов

Новым продавцам Ozon доступны временные акции с бонусами на рекламу, которые регулярно меняются в зависимости от квартала и условий платформы. Сумма бонусов может варьироваться или начисляться только при выполнении требований. Актуальные условия и цифры всегда отображаются в личном кабинете Ozon Seller на момент регистрации.

Бонусные баллы начисляются сразу после закрытия первой сделки на платформе ОЗОН.

Как активировать промокод в мобильном приложении ОЗОН: краткая инструкция

Пользователям смартфонов и планшетов маркетплейс предлагает установить удобное мобильное приложение. Программа мало чем отличается от адаптированной версии сайта для браузеров девайсов, но стабильнее работает при неидеальном интернете. Активация промокодов в приложении осуществляется по тем же схемам. Чтобы мгновенно задействовать купон из списка на странице акций, достаточно нажать на кнопку «Применить» под предложением.

При оформлении заказа поле для введения кода появляется на этапе выбора способа оплаты. Сначала нужно активировать опцию, кликнув по надписи «Промокод или сертификат».

Появляется окно «Введите кодовое слово или сертификат». Остается вставить или вписать комбинацию и нажать «Применить».

Для активации купона в личном кабинете нужно открыть вкладку «Коды и сертификаты».

На этой странице есть поле «Кодовое слово или сертификат». После ввода данных и нажатия на кнопку «Применить» промокод станет действующим.

Отдельные купоны можно активировать только в приложении, что является дополнительным аргументом в пользу установки программы на мобильный телефон. ПО не займет много места и памяти.

Почему не удается активировать промокод на OZON

Отказ в бонусе по промокоду может быть вызван разными причинами. Чаще всего проблема объясняется тем, что нарушено какое-то условие предложения. Например, если добавленный в корзину товар участвует в другой акции или относится к исключениям, на которые не распространяются скидки. Возможно, не выполнены требования по минимальной цене или количеству позиций.

Иногда купоны действуют только для конкретного города или региона. Также не получится применить на сайте код, предназначенный для пользователей приложения. Если комбинация вводилась вручную, стоит перепроверить правильность написания. Даже лишний пробел приведет к отклонению бонуса. Если видимых причин отказа не обнаружено, остается привлечь к рассмотрению ситуации сотрудников службы поддержки ОЗОН.