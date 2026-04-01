Доставка продуктов пользуется большой популярностью. Благодаря развитию технологий и увеличению количества интернет-магазинов люди могут заказать продукты онлайн — и их привезут к ним домой или в любое другое место.

Плюс доставки в том, что она экономит время и силы: вам не нужно ехать в магазин и обратно, нести тяжелые сумки с продуктами. К тому же при заказе продуктов онлайн покупатель может сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение, а также ознакомиться с отзывами других потребителей.

СберМаркет — один из самых популярных интернет-магазинов доставки в России. Это онлайн-сервис, созданный Сбербанком для доставки продуктов и товаров первой необходимости. С помощью СберМаркета можно приобрести самые разные товары — от продуктов питания до бытовой техники. Все товары можно заказать через мобильное приложение или сайт, а затем выбрать удобное время для доставки. Также заказ можно забрать самому из удобной точки, например из магазина, что находится поблизости.

Одним из преимуществ СберМаркета является возможность оплаты заказа онлайн или при получении, что дает гибкость в выборе способа оплаты. Сервис также предоставляет возможность получить скидку на товары при использовании бонусных баллов СберСпасибо или промокодов.

Как работает доставка продуктов в СберМаркете

Современный ритм жизни и постоянный недостаток времени заставляют людей искать все новые способы упрощения своего быта. Компания СберМаркет позволяет покупателям заказывать продукты питания, бытовую химию, цветы и другие товары на дом или в офис.

Курьерская доставка СберМаркета осуществляется более чем в 155 городах России, с сервисом сотрудничают 77 ритейлеров, работают более 20 000 курьеров и сборщиков.

После подтверждения заказа клиент получает СМС или e-mail, в котором указан статус доставки. За 30 минут до получения товара покупатель получает сообщение с контактной информацией курьера, который везет заказ. За 15 минут до выполнения доставки курьер перезванивает клиенту, чтобы уточнить адрес и время прибытия. Это позволяет покупателям планировать свой день и не тратить время на ожидание. В среднем время доставки из гипермаркета может занять 1–2 часа, а из обычного магазина — от 20 минут.

Время работы курьерской службы СберМаркета зависит от региона. Например, в Москве доставка осуществляется ежедневно с 8:00 до 01:00, а в Санкт-Петербурге — с 10:00 до 22:00. При этом сделать заказ можно круглосуточно, а самовывоз из магазина возможен в любое время, в соответствии с графиком работы конкретной торговой точки.

В регионах России, как правило, курьерская служба работает с 9:00 до 22:00, но это может меняться с учетом конкретной области и дня недели. Например, в Екатеринбурге служба работает не с 9, а с 10 утра. При оформлении заказа на сайте СберМаркета человек выбирает удобное время в зависимости от доступных вариантов в конкретном регионе.

Где в России можно заказать доставку от СберМаркета

СберМаркет работает во многих регионах России, включая:

Москву и Московскую область;

Санкт-Петербург и Ленинградскую область;

Нижегородскую область;

Свердловскую область;

Республику Татарстан;

Республику Башкортостан;

Краснодарский край;

Ростовскую область;

Ханты-Мансийский автономный округ;

Республику Коми;

Иркутскую область;

Калининградскую область;

Ярославскую область.

Кроме того, в ближайшее время планируется расширение географии работы СберМаркета.

Чтобы узнать, возможна ли доставка именно для вас, откройте сайт или приложение СберМаркет и введите свой адрес. Сервис тут же определит ближайшие магазины, которые сотрудничают с курьерской службой, — и вы сможете сделать свой заказ.

Также в мобильном приложении внизу страницы есть блок «Доставляем в городах России». Выберите строку «Показать все» — и вы увидите доступные варианты. Кроме того, узнать о доставке в своем городе можно по телефону сервисной поддержки или через форму обратной связи на сайте.

Сколько стоит доставка СберМаркета (с подпиской и без нее)

Оформление заказа через мобильное приложение или сайт СберМаркета очень простое, но при этом необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, стоит учитывать, что сервис работает только в тех городах, которые включены в зоны доставки. Их список можно найти на официальном сайте компании (он постоянно обновляется и расширяется).

После того как вы выбрали город, можно перейти к оформлению заказа. Откройте сайт магазина, в котором вы хотите сделать покупки, и добавьте в корзину необходимые товары. Важно учитывать, что минимальная сумма зависит от типа доставки и города.

На сегодняшний день СберМаркет предлагает два варианта доставки — быструю и стандартную. Для быстрой минимальная сумма заказа составляет 300 рублей, а время ожидания не превышает 30 минут. Стандартная доставка доступна при заказе от 1500 рублей, а время может колебаться от 60 до 120 минут.

Стоимость первой доставки составит 98 рублей, а доставка каждого последующего составит 158 рублей. Если ваш заказ выходит за рамки стандартного (до 30 кг), придется доплачивать по 5 рублей за каждый лишний килограмм.

Помимо курьерской доставки в СберМаркете действует самовывоз из магазина. Минимальная сумма заказа для самовывоза составляет всего 500 рублей, и вы сможете забрать его в любое удобное для вас время.

Тем, кто часто делает покупки в СберМаркете, будет интересна программа лояльности СберПрайм. Она предусматривает различные пакеты подписки, в зависимости от которых доставка может быть как полностью бесплатной, так и со значительной скидкой. При этом подписчики могут рассчитывать на различные бонусы и привилегии.

Как подключить СберПрайм



Для начала вам необходимо иметь Сбер ID — это логин и пароль от банковского личного кабинета. Если вы не знаете свои данные для входа, вы можете их получить в любом банкомате Сбербанка. Для этого вам нужно вставить карту и ввести пин-код, затем выбрать раздел «Подключение Сбербанк Онлайн» и получить чек с логином и паролем. После получения данных для входа вы можете оформить подписку на СберПрайм. Для этого зайдите на официальный сайт Сбербанка или в личный кабинет через мобильное приложение и выберите раздел «СберПрайм». Затем ознакомьтесь с офертой и условиями программы, выберите период подписки — на год или на месяц, и оплатите услугу.

Кроме того, вам нужно будет выбрать карту, с которой будут списываться средства за продление пользования подпиской. Не забудьте, что после окончания срока действия подписки, средства будут автоматически списаны с вашей карты за продление подписки на следующий период.

Также вы можете использовать промокоды со скидками на всю покупку или на отдельные товары. Чтобы не пропустить такие выгодные предложения, рекомендуется подписаться на рассылку СберМаркета или следить за акциями на официальном сайте.

Как оформить доставку в СберМаркете

Чтобы заказать доставку товаров с помощью СберМаркета, воспользуйтесь следующим алгоритмом:

Зайдите на сайт или в приложение СберМаркета, зарегистрируйтесь с помощью Сбер ID и создайте личный кабинет. Если у вас уже есть аккаунт, вы сразу попадете в него после входа. Укажите адрес, на который вы хотите получить доставку.

На онлайн-карте появится перечень магазинов и супермаркетов, которые работают со СберМаркетом. Выберите тот, что вам подходит. Перейдите к выбору продуктов и других товаров, добавьте все необходимое в корзину. Укажите способ доставки (курьер или самовывоз), а также удобное для вас время. Если у вас есть промокод на скидку, добавьте его в соответствующее поле. Нажмите «Оформить заказ».

По подобному алгоритму заявку на доставку можно оставить и в мобильном приложении СберМаркета.

После оформления заявки сборщик сформирует ваш заказ в выбранном магазине. Если какого-то товара не окажется в наличии или у него будет истекать срок годности, работник супермаркета позвонит клиенту, чтобы уточнить отмену этой позиции или возможности заменить ее чем-то другим. Оплатить заказ можно любым удобным способом: онлайн банковской картой на сайте или в приложении либо курьеру при получении доставки.

Как оценить доставку СберМаркета

Оценки пользователей имеют большое значение для любой компании, в том числе и для СберМаркета. Они являются важным инструментом для анализа уровня удовлетворенности клиентов и помогают выявлять сильные и слабые стороны бизнеса. Отзывы и оценки пользователей позволяют понять, что нравится и не нравится клиентам, и сделать выводы о том, какие изменения нужно внести в работу компании, чтобы улучшить качество сервиса и увеличить количество довольных пользователей.

При заказе товаров через интернет нельзя проверить их качество, как это происходит в магазинах. Поэтому людям требуется больше доверия к сервису и больше информации о том, как работает компания и насколько качественно она выполняет свои обязательства.

Чтобы оценить доставку, откройте страницу СберМаркета в вашем браузере и войдите в свой аккаунт. На главной странице найдите раздел «История заказов» и выберите тот, который хотите оценить. Нажмите на кнопку «Оценить заказ» и поставьте звездочку по 5-балльной шкале. Оставьте комментарий о работе курьера, укажите, что вам понравилось или не понравилось, что можно улучшить. Нажмите на кнопку «Отправить», чтобы завершить процесс оценки.

Оценить сервис в приложении можно по похожему алгоритму. Чтобы оставить оценку со смартфона, откройте приложение СберМаркета и войдите в свой аккаунт. Внизу экрана нажмите на иконку «Меню» и выберите раздел «История заказов». А дальше повторите тот же путь, что и при оценке доставки на сайте.

Обратите внимание, что оценка заказа станет доступна только после доставки. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки СберМаркета. Они помогут все решить и принять ваши пожелания в работе сервиса.

Как поменять адрес доставки в приложении

В отличие от смартфонов, компьютеры не всегда находятся у нас под рукой, но с мобильным приложением СберМаркета вы можете заказать доставку даже в метро по дороге домой с работы. Регистрация в приложении очень простая, а пользоваться им удобно.

Если вам необходимо изменить адрес или добавить новый, то сделать это в приложении очень просто. Откройте приложение Сбермаркета на своем устройстве. В правом верхнем углу экрана нажмите на иконку профиля, затем выберите раздел «Мои адреса» в меню. Найдите адрес, который вы хотите изменить, и нажмите на него. В открывшемся окне вы можете изменить адрес доставки и сохранить изменения.

Если вы хотите добавить новый адрес доставки, нажмите на кнопку «Добавить адрес» и следуйте инструкциям. Не забудьте проверить, чтобы данные были введены правильно. Теперь при заказе доставки вам будет виден перечень всех введенных адресов, и вы можете выбирать любой из них при необходимости.

Как получить бесплатную доставку в СберМаркете

Если вы пользуетесь услугами СберМаркета, для вас есть несколько вариантов получить бесплатную доставку.

Во-первых, вы можете подписаться на СберПрайм — это даст вам доступ к ряду привилегий и бонусов. СберПрайм включает бесплатную доставку на заказы от 500 рублей, дополнительную скидку на товары от партнеров, возможность получать кэшбэк на определенные товары и услуги и др. Стоимость подписки на год составляет 1990 рублей, ее можно оплатить деньгами или бонусами «Спасибо от Сбербанка».

Во-вторых, вы можете выбрать ритейлеров, участвующих в акции бесплатной доставки. В этом списке есть Магнит, METRO, Мираторг, Ашан, Лента и др. Полный перечень можно найти на сайте Сбера.

В-третьих, при оформлении заказа на сумму от 500 рублей весом до 20 кг и габаритами до 120 × 180 см вы тоже можете получить бесплатную доставку (курьером или в пункт выдачи определенных городов). Или используйте промокоды, которые дают право на бесплатную доставку.

Условия могут меняться, поэтому рекомендуем подписаться на почтовую рассылку СберМаркета –так вы всегда будете в курсе всех нововведений.