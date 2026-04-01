Бонусная программа СберСпасибо от Сбербанка — это одна из самых популярных и удобных программ лояльности в России. Каждый клиент банка может стать ее участником, получая кэшбэк за свои финансовые операции.

Бонусы СберСпасибо начисляются за заказ товаров и услуг в магазинах-партнерах, покупки в интернете, оплату коммунальных и других услуг через терминалы самообслуживания и многое другое. Кроме того, баллы можно заработать, пользуясь кредитными картами Сбербанка.

Накопленные бонусы можно потратить на покупку товаров и услуг в магазинах-партнерах программы, а также на приобретение авиабилетов, отелей, аренду автомобилей и многое другое. За них можно получить скидку на товары и услуги партнеров. Кроме того, участники СберСпасибо могут участвовать в розыгрышах ценных призов, включая автомобили, путешествия и другие подарки.

Чтобы стать участником СберСпасибо, необходимо зарегистрироваться на сайте и подключить свои кредитные и дебетовые карты Сбербанка. После каждой покупки на карту будут возвращаться деньги, которые можно потратить на следующие покупки или обменять их на приятные бонусы и скидки.

Как списать баллы Спасибо от Сбера в СберМаркете

За баллы Спасибо можно купить товары через Сбермаркет. Сделать это очень просто.

Обратите внимание, что воспользоваться услугой могут лишь те, кто привязал карту к своему профилю в сервисе доставки. Это можно сделать на сайте программы СберСпасибо. Если у вас уже есть учетная запись, войдите в нее и выберите опцию «Подключить карту». Если же у вас нет учетной записи, вам необходимо сначала зарегистрироваться и уже потом добавить карту.

В этой пошаговой инструкции мы расскажем вам, как списывать баллы СберСпасибо от Сбербанка:

Зайдите на сайт СберМаркет и авторизуйтесь на нем. Сейчас это можно сделать, только используя Сбер ID. Это бесплатный сервис, который позволяет получить доступ к возможностям банка даже тем, кто пока что не является его клиентом. Чтобы авторизоваться с помощью Сбер ID, достаточно указать свой номер телефона.

Введите адрес, по которому вы хотите получить доставку товаров.

Укажите магазин, в котором хотите что-то купить, выберите интересующие вас товары и добавьте их в корзину.

Перейдите к оформлению заказа и при выборе способа оплаты укажите «Онлайн».

После этого для оплаты введите ту банковскую карту, которая подключена к программе лояльности Спасибо от Сбербанка.

В качестве способа оплаты укажите «СберСпасибо» и нажмите «Списать бонусы».

Введите количество баллов, которые вы готовы потратить, и завершите покупку, нажав «Оплатить».



Оплата товаров со скидками возможна и с помощью мобильного приложения, которое можно скачать на смартфон с операционной системой Android. Для владельцев iPhone использование приложения временно недоступно, но если оно уже есть в вашем смартфоне, то продолжит работать. В программе пользователь может следить за балансом и историей покупок, проверять уровень своих привилегий, переводить бонусы близким или друзьям или менять их на мили Аэрофлота или баллы РЖД.

Чтобы списать бонусы при покупках через мобильное приложение сервиса, действует примерно такой же алгоритм, как и при работе с сайтом. После входа и авторизации в приложении необходимо ввести адрес доставки, выбрать в магазине необходимые товары, добавить их в корзину и оформить заказ. Чтобы оплатить с помощью баллов, в момент оформления заказа укажите в качестве оплаты «Бонусы от СберСпасибо».

Как использовать бонусы Спасибо в СберМаркете

Бонусные баллы СберСпасибо позволяют участникам программы обменивать их на скидки или оплачивать товары в магазинах-партнерах. В настоящее время со Спасибо сотрудничает свыше 75 000 магазинов, включая таких крупных ритейлеров, как М.Видео, Технопарк, Эльдорадо, Ашан, Связной и др. При покупке в этих магазинах с сайта СберСпасибо вы можете как накопить баллы (возле каждого ритейлера указан процент возврата от потраченной суммы), так и списать их, оплатив ими до 99% от суммы заказа.

СберМаркет также участвует в программе лояльности. Благодаря этому вы можете заказать онлайн-доставку продуктов и прочих товаров со скидкой из наиболее популярных супермаркетов, включая Метро, Ленту, Ашан, Магнит, Вкусвилл, О'кей.

При оплате покупок в магазинах-участниках программы вы получите бонус в размере 1% от суммы заказа. Также до 5% баллов будет начислено, если у вас есть действующая подписка СберПрайм или до 10% при наличии СберПрайм+ (действуют во всех категориях, кроме аптек и ресторанов). Срок начисления баллов составляет 10 дней.

Использовать накопленные баллы можно и как скидку на покупку: в разных случаях она составляет от 10 до 99%. Внимательно следите за акционными предложениями: они могут меняться, увеличивая размер скидки или предлагая бесплатную доставку. Обратите внимание, что предложение магазина-партнера может быть ограничено: на сайте Сбербанка можно узнать, есть ли доставка курьером из конкретного магазина по вашему адресу.

Бонусы на карту начисляются в соответствии с 4 уровнями и зависят от оборота по карте и минимального остатка на ней на конец каждого дня. Исходя из В зависимости от этого определяются привилегии по повышенным бонусам и ограничения на их количество в отчетном периоде. Клиенты пенсионных и молодежных карт могут подключить одну бесплатную базовую категорию покупок из списка специальных категорий независимо от уровня привилегий.

На что можно тратить бонусы Сбер Спасибо при заказе на СберМаркете

Одним из способов использования баллов СберСпасибо является их оплата в СберМаркете. В этом разделе мы расскажем, на что можно тратить бонусы и какие товары можно приобрести:

продукты питания: здесь можно купить мясо, рыбу, овощи, фрукты, молочные продукты, хлеб и многое другое;

бытовая химия: в категории представлены средства для уборки дома, стирки и глажки белья(кондиционеры, гели и порошки), средства для мытья посуды и многое другое. Здесь можно приобрести моющие средства, гели для стирки, кондиционеры для белья и другие средства бытовой химии;

косметика и парфюмерия: включает большой выбор товаров для ухода за кожей, волосами и телом производства известных мировых брендов в разной ценовой категории, а также более доступные товары;

товары для дома: здесь собрано все необходимое для обустройства жилища и создания уютной атмосферы (постельное белье, полотенца, ковры, декоративные подушки, светильники, зеркала и пр.);

товары для спорта и активного отдыха: от спортивной одежды и обуви до тренажеров и инвентаря;

товары для детей разных возрастов: от игрушек и детской одежды до колясок и автокресел;

мебель: данная категория включает в себя большой ассортимент товаров для дома, дачи, мебель для отдыха и улицы.

Как оплатить заказ в СберМаркет бонусами Спасибо

СберМаркет — удобный сервис онлайн-шопинга, позволяющий заказать необходимые товары и получить их с доставкой на дом. При этом использование бонусов Сбер Спасибо при оплате покупки делает процесс еще более выгодным для клиента.

Для того чтобы оплатить покупку в СберМаркете с помощью Сбер Спасибо, необходимо выполнить несколько простых шагов. Сначала нужно зайти в приложение Сбербанка и выбрать раздел «Спасибо от Сбербанка». Затем перейти в раздел «Магазины» и выбрать «СберМаркет».

После этого выбрать категорию товаров, для которых доступна оплата баллами Сбер Спасибо в СберМаркете. В число этих категорий входят продукты питания, бытовая химия, косметика и парфюмерия, товары для дома, электроника, автотовары и др.

Выбрав нужную категорию, можно начинать покупки. При оформлении заказа понадобится указать способ оплаты. В этом разделе следует выбрать опцию «Оплата бонусами Сбер Спасибо» и ввести необходимое количество баллов для оплаты.

Важно отметить, что сумма, которую можно оплатить бонусами Сбер Спасибо, зависит от тарифа карты. Также стоит учесть, что Сбер Спасибо не начисляются за покупку табака, алкоголя, лекарств и изделий из меха.

Итак, использование бонусов Сбер Спасибо при оплате покупок в СберМаркете — удобный и выгодный способ сэкономить на покупках. Достаточно выполнить несколько простых шагов, чтобы оплатить заказ бонусными баллами СберСпасибо и получить покупку с доставкой на дом в удобное для вас время.

Можно ли оплатить доставку от СберМаркета баллами Спасибо

СберМаркет — это один из самых удобных сервисов для онлайн-шопинга в России. Здесь можно найти практически все, что вам может понадобиться — от продуктов питания до электроники. С помощью программы лояльности Сбербанка «Спасибо» вы можете оплатить баллами не только свои покупки, но и доставку.

Перед тем как начать, убедитесь, что у вас достаточно баллов Спасибо на счете. Если вы еще не зарегистрировались в программе лояльности Сбербанка, вам необходимо это сделать в мобильном приложении Сбербанка или на сайте.

Чтобы оплатить доставку баллами Спасибо, оформите заказ в СберМаркете, как обычно. Перейдите к оплате, выберите опцию «Оплата баллами Сбербанка», после чего укажите в соответствующем поле количество баллов, которые хотите использовать для оплаты заказа. Если у вас есть несколько счетов Сбербанка, выберите тот, на котором есть достаточно бонусов для оплаты. После этого подтвердите оплату — и ваши бонусные баллы будут использованы для оплаты доставки.

Если у вас недостаточно бонусов для полной оплаты доставки, вы можете оплатить ее частично баллами Спасибо и частично наличными или банковской картой.