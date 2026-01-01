Сайт OZON — крупнейший российский маркетплейс, где можно заказывать товары из РФ, Китая и других стран. В каталоге торговой площадки — десятки позиций. В нем представлены бытовая техника, электроника, одежда, продукты питания, книги и многое другое. Все это можно купить с курьерской доставкой домой или в пункты выдачи, которые работают практически во всех городах страны.

По сравнению с другими маркетплейсами ОЗОН предлагает покупателям большой выбор различных методов расчетов за покупки. Среди них пластиковые и виртуальные карты, электронные кошельки, оплата наличными деньгами в филиале торговой площадки. Далее — подробный разбор всех способов финансовых транзакций на Ozon.

Оплата банковской картой

Для оплаты картой необходимо:

Выбрать товар из каталога сайта или приложения и кликнуть на него.

На странице вещи щелкнуть «Добавить в корзину».

Нажать на символ сумки, расположенный вверху экрана.

Щелкнуть «Перейти к оформлению».

Выбрать «Новая карта».

Указать реквизиты и подтвердить операцию.



После этого с баланса карточки спишется сумма, равная стоимости выбранного товара. В отдельных банках платеж нужно подтверждать дополнительно. Например, в Tinkoff это делается с помощью мобильного приложения, куда придет специальное уведомление.

Если к аккаунту покупателя уже добавлена карта, то вводить реквизиты не требуется. Достаточно выбрать соответствующий вариант в списке способов расчета, который находится в верхней части страницы оформления заказа.

Можно использовать любые карточки платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Единственное условие — они должны быть выпущены российскими банками.

Оплата баллами

За каждую покупку на торговой площадке начисляются так называемые баллы продавца. По сути, они представляют собой внутренний кэшбэк, который отличается в разных магазинах маркетплейса. После бонусы можно обменять на хорошую скидку, максимальный размер которой составляет 90% первоначальной цены товара.

Посмотреть, сколько начислят баллов за тот или иной заказ, можно на странице его оформления. Величина кэшбэка отображается в блоке стоимости. Например, на скриншоте ниже цена покупки составляет ₽255, а бонусов за нее дадут 12.

Чтобы рассчитаться кэшбэком, нужно выбрать «Оплата баллами» во время покупки. Важный момент: в разных магазинах величина скидки, полученной этим путем, будет отличаться. Не везде пользователь сможет сэкономить 90% от цены, даже если у него есть достаточное количество бонусов торговой площадки.

Как оплачивать на OZON промокодом

Расчет промокодом на маркетплейсе невозможен. Однако при использовании кода можно значительно снизить цену покупки, получив хорошую скидку. Правда, в разных случаях она будет отличаться. Ведь величина полученного данным способом дисконта зависит от условий акции, в рамках которой торговая площадка предлагает покупателям промокоды Озон.

Активация скидочного кода выполняется при совершении покупки. На странице оформления заказа есть специальная кнопка, которая вызывает поле для ввода. Нужно нажать на нее, вставить промокод в предназначенную для него строку, а затем нажать «Применить» и завершить покупку.