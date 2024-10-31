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Промокоды НАДПО на Август 2024

Сегодня в НАДПО доступно 16 купонов.

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Скидка 5% на все курсы

5% + подарок доступ к библиотеке вебинаров, доступ к Литрес и Библиоклуб, доступ к Киноклубу

Действует до До 31.10.2024
Применили 1 раз
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Бесплатный доступ к "Библиоклубу"
Действует до До 30.4.2025
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До -12% на групповое обучение
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Приведите с собой друга и получите скидку 5% на обучение
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Для льготных категорий граждан скидки до 10%
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Бесплатные вебинары
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Бесплатная консультация менеджера
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Доход 10% по реферальной программе
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Скидка 5% на заказ
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Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 5% на все курсы 7DA***
Скидка Бесплатный доступ к "Библиоклубу" не требуется
Скидка До -12% на групповое обучение не требуется
Скидка Приведите с собой друга и получите скидку 5% на обучение не требуется
Скидка Скидка 5% для поступающих на 2 и более программы одновременно (на каждую программу) не требуется
Скидка Для многодетных семей и военнослужащих в отставке — 10% скидка не требуется
Скидка Для льготных категорий граждан скидки до 10% не требуется
Скидка Бесплатные вебинары не требуется
Скидка Бесплатная консультация менеджера не требуется
Скидка Доход 10% по реферальной программе не требуется