В НАДПО студенты могут получить диплом о переподготовке и повышении квалификации по направлениям: психология, дефектология, финансы, физкультура, культура и искусство, логопедия, педагогика, менеджмент и др. На базе академии существует центр карьеры. Все занятия проходят дистанционно, а диплом доставят курьером лично в руки. В онлайн-университете действуют скидки и льготы, в том числе промокоды НАДПО.