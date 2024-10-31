Промокоды НАДПО на Август 2024
Сегодня в НАДПО доступно 16 купонов.
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Скидка 5% на все курсы
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Бесплатный доступ к "Библиоклубу"
Действует до До 30.4.2025
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До -12% на групповое обучение
Действует до До 31.10.2024
Применили 1 раз
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Приведите с собой друга и получите скидку 5% на обучение
Действует до До 31.12.2024
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Скидка 5% для поступающих на 2 и более программы одновременно (на каждую программу)
Действует до До 30.4.2025
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Действует до До 30.4.2025
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Для льготных категорий граждан скидки до 10%
Действует до До 7.6.2025
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Бесплатные вебинары
Действует до До 30.11.2024
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Бесплатная консультация менеджера
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Доход 10% по реферальной программе
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Подарочные сертификаты от 1000 рублей
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Профессиональная переподготовка по психологии со скидкой до 55%
Действует до До 7.9.2024
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До 35% на профессиональную переподготовку учителей-предметников
Действует до До 9.11.2024
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Профессиональная переподготовка по физической культуре и спорту со скидкой до 55%
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34%
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Профессиональная переподготовка по дефектологии со скидкой до 34%
Действует до До 31.12.2024
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Социальная работа: профессиональная переподготовка со скидкой до 40%
Действует до До 31.1.2025
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Скидка 5% на заказ
Действует до До 31.5.2024
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Скидка -5% на курсы повышения квалификации
Действует до До 30.4.2024
Применили 1 раз
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6%
Промокод
6% скидка на любой курс
Суммируется со скидками на сайте. Промокод нужно назвать менеджеру по телефону. Оплатить заказ нужно до конца текущего месяца
Действует до До 30.4.2024
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-5% на обучение для выпускников
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Лучшие промокоды НАДПО
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 5% на все курсы
|7DA***
|Скидка
|Бесплатный доступ к "Библиоклубу"
|не требуется
|Скидка
|До -12% на групповое обучение
|не требуется
|Скидка
|Приведите с собой друга и получите скидку 5% на обучение
|не требуется
|Скидка
|Скидка 5% для поступающих на 2 и более программы одновременно (на каждую программу)
|не требуется
|Скидка
|Для многодетных семей и военнослужащих в отставке — 10% скидка
|не требуется
|Скидка
|Для льготных категорий граждан скидки до 10%
|не требуется
|Скидка
|Бесплатные вебинары
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная консультация менеджера
|не требуется
|Скидка
|Доход 10% по реферальной программе
|не требуется