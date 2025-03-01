В фирменном интернет-магазине Ровента можно заказать качественные бытовые приборы для глажки одежды, включая современные утюги и парогенераторы, а также обширную линейку техники для красоты и ухода за собой. Женщины найдут на сайте широкий выбор фенов, плоек, выпрямителей, эпиляторов и массажеров для тела. В разделе каталога для мужчин можно обзавестись технологичным триммером или машинкой для стрижки. Есть опция покупки в рассрочку, на сайте действуют акции и промокоды, а заказы на сумму от 3000 рублей доставляются бесплатно.