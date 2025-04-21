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За границей уже давно существует практика оплаты покупок с карты частями: при расчете во многих физических и онлайн-магазинах вас спросят, на сколько квот или платежей поделить сумму. С 2021 года подобную возможность предлагает Яндекс. Компания запустила Яндекс Сплит — сервис, который позволяет покупать и получать товары или услуги сразу, а выплачивать их стоимость постепенно. По сути, это доступная каждому потребительская рассрочка, но, чтобы выгодно ею пользоваться, важно разобраться в нюансах ее работы.

В этом гиде подробно рассмотрим все о Яндекс Сплит: что это такое, в каких магазинах можно пользоваться услугой и на каких условиях. Также ответим на часто задаваемые вопросы о сплитовании покупок на Яндекс Маркете, просрочках и способах экономии.

Как работает Яндекс Сплит: главное об услуге

Что такое рассрочка Яндекс Сплит простыми словами: это способ оплаты, который позволяет не отдавать сразу всю стоимость покупки, а списывать ее с вашего счета равными частями через определенные промежутки времени. При этом вы тут же получаете товар, а продавец — полную сумму от Яндекс Пэй или Яндекс Банка, которым вы впоследствии будете «по кусочкам» перечислять деньги.

Пользоваться сервисом так же просто, как расплачиваться картой. Вы кладете товар в корзину онлайн-магазина, входите в нее и в способах оплаты выбираете разбить сумму в сплит, а также срок, на который берете рассрочку. Обычно предлагаются 2, 4, 6, 12 и 24 месяца. Вам сразу же будут показаны суммы и график платежей, а также размер комиссии, если она есть. В соответствии с этим расписанием с вашей карты в указанные даты будут автоматически проводиться списания. Ваша задача — просто следить, чтобы к этим дням на счету было достаточно средств.

Что нужно, чтобы начать пользоваться Сплитом

Требований совсем немного. Чтобы получить доступ к этой удобной форме совершения покупок, нужно иметь возраст от 18 до 70 лет и российский номер телефона, а также зарегистрироваться в платежной системе Яндекс Пэй.

Яндекс Сплит интегрируется с этим сервисом, позволяющим проводить оплату, хранить карты и управлять бонусами. В том числе в Я Пэй вы можете выбирать карточку, с которой будут списываться средства, менять сроки рассрочки, просматривать подробную информацию по сплиту и получать напоминания о близящемся платеже. Проще говоря, что такое Сплит в Яндекс Пэй: это раздел электронного кошелька, из которого вы управляете всеми своими покупками с оплатой по частям.

Подключить Я Пэй очень просто: достаточно завести Яндекс Аккаунт. Нужно будет войти в свой профиль на сайте или в приложении Я Пэй по своему Яндекс ID и добавить в кошелек карту, которой вы хотите пользоваться для шопинга со сплитом.

В каких магазинах и на каких условиях можно будет делить сумму покупок, зависит от типа услуги: обычного или Супер Сплита.

Рассрочка с классическим Сплитом

Обычный Сплит можно использовать для покупок на Яндекс Маркете и в других сервисах Яндекса от Еды до Путешествий, а также в любых партнерских онлайн-магазинах, поддерживающих Яндекс Пэй. Их уже насчитывается более тысячи. Полный список, в который входят такие популярные продавцы, как Л’Этуаль, Хофф и Спортмастер, можно посмотреть на сайте платежного сервиса.

Список товаров также огромен: сплитовать можно что угодно — от закупки продуктов на неделю и одежды до путевок и обучающих курсов. При этом некоторые магазины дают дополнительную скидку, если вы покупаете с оплатой частями.

Делить сумму можно на 2 месяца без переплат либо на 4 или 6 месяцев с небольшой комиссией. Сразу списывается только ¼ от стоимости покупки, остальные платежи вносятся по графику раз в две недели.

Для открытия такой рассрочки не нужно ничего дополнительного: ни оформлять заявку, ни указывать паспортные данные. При этом можно одновременно делить на части разные покупки, главное — не выходить за рамки лимита. Его Яндекс устанавливает для каждого пользователя индивидуально, но максимум составляет 150 000 рублей.

Покупки с Супер Сплитом

Супер Сплит предлагает еще больше возможностей. Лимит оплаты частями может доходить до 1 000 000 рублей, а срок — до 24 месяцев. В день покупки с карты ничего не списывается: первый платеж назначается через месяц. При этом для владельцев подписки Яндекс Плюс также существует опция рассрочки на два месяца без переплат.

Более того, Супер Сплитом можно пользоваться не только в фирменных сервисах компании и партнерских магазинах. Благодаря оформлению специальной цифровой карты делить можно все и везде, в том числе рассчитываясь в офлайн-магазинах телефоном на Android.

Но если обычный Сплит — это услуга рассрочки от Яндекс Пей, то Супер Сплит — это полноценный кредит от Яндекс Банка. Его можно оформить, только подтвердив свои данные на Госуслугах. При этом банк устанавливает каждому пользователю индивидуальный лимит и процентную ставку в зависимости от кредитной истории и при плохой КИ может отказать пользователю в предоставлении услуги.

Правда, оформить Супер несложно. Это легко сделать в личном кабинете на сайте или в приложении платежного сервиса либо прямо из корзины Яндекс Маркета. Для этого нужно нажать кнопку «Улучшить Сплит» или «Открыть карту». В обоих случаях вы будете переадресованы на Госуслуги для проверки ваших данных. После этого система сообщит, одобрен ли кредит, и вы сможете оформить бесплатную карту Я Пэй.

Что такое Сплит в Яндекс Маркете

Суть Сплита на Яндекс Маркете все та же — покупка товаров с оплатой частями. Это самый первый маркетплейс, на котором стала доступна собственная рассрочка компании, и ее можно применить к заказу большинства товаров на площадке. Что можно оплатить Яндекс Сплит на Маркете: одежду и обувь, косметику, ювелирные украшения, технику и электронику и даже повседневную или оптовую закупку продуктов. Все для дома, сада или автомобиля, детей и домашних питомцев, хобби или спорта и многое другое также доступно для сплитования.

Минимальная сумма рассрочки — 10 рублей, максимальная ограничивается только лимитом, который каждому пользователю индивидуально определяет система. Но, как уже упоминалось, он может доходить до 150 000 рублей, а с фирменной кредитной картой — до миллиона рублей.

Вот как покупать со сплитом на Яндекс Маркете на практике:

Положите в корзину товары, которые вы хотите купить, и перейдите в нее. Введите промокод, если он у вас есть, и убедитесь, что сумма покупок пересчиталась с учетом скидки. Включите Сплит, нажав на кнопку в блоке настройки рассрочки. Просмотрите варианты сплитования и выберите наиболее подходящий по сроку, а также размеру платежа и комиссии. Укажите подходящий способ доставки. Выберите в способах оплаты одну из прикрепленных карт или добавьте новую для списания платежей по рассрочке. Нажмите «Оформить Сплит». Готово: с вашей карты тут же уйдет первый платеж, а списание остальных частей суммы будет выполняться по графику.

При выборе варианта рассрочки на 12 или 24 месяца нужно будет оформить услугу Супер Сплит — это несколько простых дополнительных шагов, которые выполняются прямо в корзине. Достаточно нажать на строку «Нужно улучшить Сплит» в понравившемся вам варианте разбивки платежей и следовать инструкциям на экране.

Произойдет переадресация на портал Госуслуг для проверки данных пользователя, и система выдаст решение об одобрении кредита или отклонении заявки. Если решение положительное, нужно будет с помощью кода из сообщения подписать кредитный договор. После этого в вашем личном кабинете появится карта Я Пэй, которую можно будет выбрать для списания платежей по рассрочке, и вы сможете завершить оформление сплита на нужное количество месяцев.

Ответы на часто задаваемые вопросы о способе оплаты

Можно использовать Сплит для покупки любых товаров или есть ограничения?

Есть несколько исключений. Сплитование невозможно для товаров, которые стоят менее 10 рублей, онлайн-подписок и позиций, которые возможно оплатить только в ПВЗ, к примеру лекарственных препаратов.

Как понять, что товар можно взять в рассрочку?

Это видно в карточке товара и в корзине. В правой верхней части страницы, а именно в блоке со стоимостью заказа, будет высвечиваться предложение оформить сплит-рассрочку.

Что такое баланс Сплита на Яндекс Маркете?

Баланс Сплита — это общая сумма, на которую можно оформлять заказы с оплатой частями. Этот лимит отдельно определяется системой для каждого пользователя. Посмотреть, каков ваш доступный для использования баланс, можно в личном кабинете Сплита или в приложении Яндекс Пэй.

Сколько покупок можно совершать с оплатой частями в одно время?

Количество покупок не ограничено: можно сделать сразу несколько разных заказов. Ориентируйтесь на то, достаточно ли суммы на балансе Сплита для их оплаты.

Нужно ли платить комиссию за услугу?

Да, если вы выбираете срок от четырех месяцев, и нет, если платежи разбиваются только на два месяца или для товара действуют особые условия сплитования на долгий срок без переплат.

Можно ли сделать возврат товара, купленного в сплит?

Да, покупатель, как обычно, оформляет возврат продавцу, при этом уже списанные платежи возвращаются на карту.

Что будет, если просрочить Яндекс Сплит

Сервис Яндекса позволяет удобно распределять расходы на несколько месяцев, но при этом важно четко вносить платежи в указанные в графике погашения дни. Перенести дату очередного платежа невозможно: если вы просрочите оплату, возникнут неприятные последствия.

Пользователям Супер Сплит дается два дополнительных дня на внесение нужной суммы, после чего блокируется возможность пользоваться этим кредитным продуктом для оплаты новых покупок. Если задолженность не погашается три дня с момента возникновения просрочки, система попробует списать деньги с других карт, привязанных к аккаунту Яндекс, а также начнется начисление неустойки. При этом информация о просрочке будет передана в Бюро кредитных историй, что плохо повлияет на кредитный рейтинг и дальнейшие шансы взять какой-либо кредит.

Просрочка по обычному Яндекс Сплиту не будет отражена в кредитной истории, так как это не кредит. Но сервис будет раз в сутки пытаться списать нужную сумму со всех карт, привязанных к Яндекс ID, пока на одной из них не появятся средства. Также будет заблокировано дальнейшее использование этой услуги.

Чтобы избежать просрочки и этих последствий, пользуйтесь несколькими рекомендациями:

Не делайте одновременно слишком много покупок в Сплит. Всегда контролируйте общую сумму трат через сервис и общий месячный платеж, который нужно вносить.

Следите за уведомлениями о близящихся платежах в Яндекс Пэй и Яндекс Маркет. Они приходят в приложении, на телефон или email за три дня до списания и накануне транзакции. Получив напоминание, проверяйте, есть ли на счету достаточная сумма.

Пользуйтесь опцией частичного или полного досрочного погашения рассрочки через личный кабинет сервиса, чтобы быстрее выплатить стоимость своей покупки.

Также после каждого платежа проверяйте, правильно ли пересчитан остаток долга, а в конце убедитесь, что задолженность полностью закрыта.

Что, если не платить Яндекс Сплит вообще

Не платить по Яндекс Сплит вообще не самая лучшая идея, которая грозит полной блокировкой возможности когда-либо пользоваться финансовыми услугами Яндекса.

Если речь об услуге Супер Сплит, то, помимо начисления неустойки и порчи КИ, при длительной неуплате заемщика ждет обращение кредитора в суд и к приставам. Это может закончиться арестом имущества, удержанием задолженности из зарплаты и запретом на выезд за границу. Кроме того, договор предусматривает возможность передачи долга коллекторским агентствам, а также право банка звонить родственникам и другим людям из окружения должника.

При длительной неуплате обычного Сплита компания также может передать ваши данные, которые есть в системе, в суд и вернуть свои деньги через приставов. В таком случае и эта рассрочка Яндекса может плохо повлиять на возможность получения новых кредитов в любых организациях. Если будет возбуждено исполнительное производство, это отразится в КИ.

Поэтому лучше вовремя погашать услугу оплаты частями: в крайнем случае можно перекрыть ее другим кредитом, попросить помощи у близких или, если использовался Супер Сплит, то подать заявку на кредитные каникулы.

Как сэкономить, пользуясь Яндекс Сплит

При правильном использовании сервиса и применении следующих советов можно снизить нагрузку на свой личный или семейный бюджет, а также изрядно сэкономить.

Во-первых, применяйте промокоды и купоны магазинов. Например, на том же Яндекс Маркете часто проходят акции, по которым можно получить скидки, и практически всегда есть купоны с дополнительным дисконтом. Они, как и баллы Плюса, совместимы с рассрочкой: достаточно указать промокод в корзине перед тем, как перейти к оплате частями.

Во-вторых, выбирайте рассрочку на 2 месяца. Это наиболее выгодный вариант, так как за нее не начисляется комиссия — вы выплачиваете чистую сумму покупки без переплат. Также следите за акционными предложениями системы. Например, при заказе отдельных товаров, отмеченных Яндекс Пэй, бывает возможно разделить их стоимость на 6 месяцев или даже на год без переплат.

В-третьих, планируйте платежи и не допускайте просрочек. Это позволит избежать начисления дополнительных процентов и штрафов.

В-четвертых, привязывайте для оплаты карты, которые не взимают дополнительную комиссию за перевод. Как правило, выгоднее использовать Я Пэй или стороннюю дебетовую карту.

Тратьте меньше и при этом получайте больше, разобравшись что значит Сплит в Яндекс Маркет и других маркетплейсах и магазинах, как работает этот сервис и как экономно им пользоваться.

