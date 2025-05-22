Что вы узнаете в этой статье

Покупатели все чаще ищут не только хорошие цены на технику и электронику, но и полезные дополнительные услуги, которые позволяют сэкономить. Например, вы можете использовать промокод МВидео или оформить подписку М.Комбо, которая дает целый ряд привилегий в одном пакете.

Обзор подписки М.Комбо

Подписка М.Комбо — это комплексное предложение от М.Видео, дающее доступ к ряду платных услуг и скидок по единой годовой оплате. Она ориентирована на тех, кто регулярно делает заказы в М.Видео и хочет получать максимум от взаимодействия с брендом.

Состав сервиса и входящие услуги

Сервис объединяет несколько направлений: техническую поддержку, бонусную систему, доступ к развлекательным платформам и помощь в уходе за техникой. Вот что входит в состав подписки:

поддержка 24/7;

бонусы каждый месяц;

персональные предложения;

бесплатная доставка и утилизация;

скидка на сервисные услуги;

год Яндекс Плюс в подарок.

Таким образом, в подписке продумано все — от логистики до досуга.

Преимущества для участников

Теперь рассмотрим подробнее, какие преимущества дает пользователям каждый из пунктов подписки.

Техподдержка

Сервис доступен всем участникам подписки и позволяет быстро решить проблему не выходя из дома. Обратиться за консультацией можно через чат на сайте М.Видео, в мобильном приложении или по телефону контактного центра. Чтобы начать общение в чате, нужно авторизоваться на сайте под своим номером телефона. Если вы предпочитаете звонок, достаточно позвонить с того же номера в службу поддержки.

Сотрудники технической поддержки помогут вам настроить новую технику, установить или обновить программы, а также дадут рекомендации по эксплуатации. Если возникнут проблемы, вы получите консультацию по возможному ремонту или замене устройства. Услуга распространяется на гаджеты, ПК и ноутбуки, ТВ, акустику, бытовую технику и умный дом.

Бонусы по подписке

Пользователи подписки М.Комбо могут регулярно получать до 1000 бонусных рублей от программы лояльности M.Club. Их можно начислить один раз в 30 дней с момента активации подписки. Чтобы баллы поступили на счет, необходимо:

авторизоваться на сайте М.Видео под своим номером телефона;

нажать кнопку «Получить» в личном кабинете сервиса.

Также бонусы можно начислить, позвонив в контактный центр со своего номера телефона. Максимальное количество начислений за год — 12 раз. Если вы не воспользуетесь возможностью в течение 30 дней, бонусы не поступят на счет.

После получения бонусы становятся активными и действуют 90 дней. За это время их можно использовать для покупок — бонусными рублями можно оплатить до 50% от стоимости заказа.

Если в течение этих 90 дней будет сделана покупка на сумму от 3000 рублей (после применения всех скидок и бонусов), срок действия бонусов автоматически продлится еще на 90 дней. Но такая возможность доступна только один раз. Если в течение этого периода вы не сделаете ни одной покупки, бонусы аннулируются — восстановлению они не подлежат.

Персональные предложения

Подписка М.Комбо предоставляет доступ к персональным предложениям — это специальные скидки на товары, которые подбираются индивидуально на основе вашей истории покупок в магазинах М.Видео.

Каждому участнику подписки может быть предложена своя уникальная скидка на определенные товары. Размер скидки зависит от того, какие покупки вы совершали ранее, и составляет до ₽4500. Это позволяет получить более выгодные условия на те категории товаров, которые интересуют именно вас.

Список товаров, участвующих в персональных предложениях, может меняться в течение срока действия подписки — новые позиции добавляются, старые удаляются. Эти изменения происходят без предварительного уведомления, поэтому важно периодически проверять актуальные предложения. Узнать, какие товары сейчас доступны по персональной скидке, можно в личном кабинете подписки в пункте «Персональные предложения».

Воспользоваться скидками можно как на сайте mvideo.ru, так и при покупке в обычном магазине М.Видео. Просто сообщите продавцу, что вы участник подписки, или авторизуйтесь на сайте при оформлении заказа.

Бесплатная доставка

Оформляя подписку, вы получаете доступ к бесплатной доставке — это удобная возможность сэкономить на заказах и получать покупки прямо к двери.

Сервис позволяет использовать бесплатную доставку до 5 раз за весь срок подписки. Привилегия действует на заказы от 3000 рублей (после всех примененных скидок и бонусов).

Воспользоваться бесплатной доставкой можно при оформлении заказа:

на сайте, авторизовавшись под своим номером телефона;

в любом магазине М.Видео, указав свой номер телефона при оформлении покупки;

через Контактный центр, позвонив с зарегистрированного номера.

В подписку входят следующие типы доставки:

стандартная курьерская;

экспресс-доставка;

срочная курьерская.

Если вы отмените заказ по собственной инициативе, использованная попытка бесплатной доставки не восстанавливается.

Бесплатная утилизация

Еще один полезный бонус подписки М.Комбо — это бесплатная утилизация старой техники. Услуга позволяет избавиться от ненужных устройств экологичным способом при покупке новой техники в М.Видео. Воспользоваться привилегией можно при оформлении заказа с доставкой — важно, чтобы адрес доставки совпадал с адресом вывоза техники.

Бесплатная утилизация доступна при покупке:

на сайте или в мобильном приложении М.Видео;

в любом розничном магазине сети;

через звонок в контактный центр (с вашего зарегистрированного номера телефона).

Чтобы подключить услугу, просто добавьте опцию вывоза техники на переработку при оформлении заказа.

Привилегия не имеет ограничений по количеству обращений — вы можете заказывать бесплатную утилизацию столько раз, сколько это потребуется. Актуальные условия и список регионов, где доступна утилизация, указаны на сайте mvideo.ru в разделе с условиями использования подписки.

Скидка на ремонт

Подписка М.Комбо дает не только бонусы и бесплатную доставку, но и возможность сэкономить на установке и ремонте техники. Пользователям доступна скидка до 20% на услуги сервисного центра М.Мастер.

Скидка предоставляется по промокоду, который можно использовать при покупке техники в магазине, на сайте mvideo.ru, а также при обращении в сервисный центр.

Чтобы воспользоваться скидкой:

Выберите товар и добавьте его в корзину. При оформлении заказа выберите услугу установки. Введите промокод, который доступен в личном кабинете подписки в разделе «Установка и ремонт».

Услуга включает установку и настройку техники, мелкий ремонт на сервисных островках, а также бесплатную чистку смартфона в подарок.

Подписка Яндекс Плюс

Оформляя подписку, вы получаете также год доступа к популярному цифровому сервису Яндекс Плюс. В рамках подписки пользователю дается промокод на 12 месяцев, который открывает доступ к сериалам и фильмам на Кинопоиске, а также к аудиотрекам, подкастам и персональным рекомендациям на Яндекс Музыке.

Промокод и инструкция по его активации доступны в личном кабинете М.Комбо, в пункте «Доступ к кино и музыке». Если у вас уже есть действующая подписка Яндекса, то она просто будет приостановлена и возобновится после истечения срока действия подписки М.Комбо.

Стоимость и варианты оплаты

Подписка оформляется на один год и на сегодняшний день стоит 4990 рублей. Это фиксированная цена за весь набор привилегий, включая бонусы, скидки, бесплатную доставку и доступ к Яндекс Плюс.

Оплатить пакет услуг можно как наличными или банковской картой в физическом магазине, так и картой на сайте — привязывать ее необязательно.

Регистрация и активация подписки

Оформить подписку можно удобным для вас способом — как онлайн, так и в магазине.

Для оформления в магазине:

Назовите кассиру свой номер телефона, зарегистрированный в программе лояльности M.Club. Подтвердите вход с помощью SMS-кода, который поступит на ваш телефон. После авторизации сотрудник отсканирует штрихкод подписки и вы оплатите 4990 рублей на кассе удобным способом.

Если удобнее оформить подписку онлайн:

Зайдите на сайт mvideo.ru или в приложение и авторизуйтесь с номером телефона, подключенным к M.Club. Перейдите на страницу М.Комбо и нажмите кнопку «Подключить М.Комбо за 4990 в год».

Подтвердите покупку и произведите оплату.

Также вы можете подключить подписку, позвонив в Контактный центр М.Видео с номера, зарегистрированного в M.Club. Оператор поможет оформить заказ и провести оплату.

Управление подпиской

После оформления подписки управлять ей можно в личном кабинете: отслеживать статус сервиса, продлевать на сайте или в мобильном приложении.

Проверка статуса и продление

Проверить активность подписки можно в личном кабинете, авторизовавшись с номером телефона, зарегистрированным в программе лояльности M.Club. В разделе подписки отображается текущий статус, дата активации и срок окончания действия.

По окончании срока действия сервис можно продлить, повторно оформив подписку тем же способом, что и при первом подключении, — на сайте, в магазине или через Контактный центр.

Отмена и возврат средств

После оплаты подписка не подлежит возврату, вне зависимости от того, как часто человек ею пользуется или доступны ли все функции в его регионе.

Если в регионе участника некоторые привилегии оказываются недоступны по техническим причинам, это также не дает права на возврат средств или компенсацию.

При желании отказаться от подписки можно просто не продлевать ее на следующий год — после окончания текущего периода доступ к сервису будет автоматически прекращен.

М.Комбо — это удобный набор услуг, который позволяет экономить в год свыше 26 000 рублей. Подписка объединяет бонусы, скидки, доставку, поддержку, цифровые сервисы и многое другое в одном пакете, доступном по фиксированной годовой цене. Вместо разрозненных опций вы получаете единый набор привилегий, которые работают в комплексе.

Оформите подписку, чтобы уже сегодня воспользоваться всеми возможностями сервиса: М.Комбо делает покупки комфортнее, а обслуживание техники — проще.



