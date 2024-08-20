Последний год учебы в школе — время активной подготовки к поступлению в вуз. Будущие абитуриенты задаются вопросами: с чего ее начать, как выбрать специальность и университет, а также что делать, чтобы успешно поступить в высшее учебное заведение? В нашем подробном гиде вы найдете ответы на эти вопросы, а также подробные инструкции, которые помогут без лишнего стресса присоединиться к рядам студентов и не пожалеть о сделанном выборе.

Почему важно хорошо сдать экзамены и правильно выбрать вуз

Начать важно с подготовки к сдаче экзаменов. Чем выше баллы, которые вы получите на ЕГЭ, тем шире выбор учебных заведений, готовых вас принять, и тем больше шансов поступить в понравившийся вам вуз на желаемую специальность. Кроме того, хорошие оценки дают возможность пройти на бюджет или гораздо меньше платить за обучение. Некоторые вузы предоставляют абитуриентам с высокими отметками скидки вплоть до 80%.

Чтобы сдать экзамены на максимум баллов, стоит заранее записаться на курсы подготовки к ЕГЭ. При этом необязательно посещать их очно: можно выбрать удобную дистанционную программу. Такие занятия, например, есть в Фоксфорде — популярной онлайн-школе, которую каждый месяц посещает более чем 4,3 млн уникальных пользователей и на платформе которой зарегистрированы свыше 12,1 млн человек. Она существует уже 15 лет, является резидентом «Сколково» и входит в три крупнейшие EdTech-компании в детском сегменте по версии Smart Ranking.

Помимо курсов, мини-групп, индивидуальных уроков с репетиторами и Домашней школы Фоксфорда, полностью заменяющей обычную школу, на платформе есть отдельные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. При этом можно купить как уроки по одному предмету, который вам нужно подтянуть, так и выгодные комплекты сразу из нескольких дисциплин. А также можно сэкономить на подготовке к экзаменам, использовав промокоды Фоксфорд.

Наряду с курсами по подготовке к ЕГЭ важно начать поиск вуза. Его выбор может оказаться решающим в вашей дальнейшей жизни.

Влияние выбора вуза на карьеру

Высшее образование открывает целый ряд карьерных возможностей. Без него сложно устроиться на многие должности, а также получить продвижение по службе и более высокий уровень зарплаты. Студенты, окончившие хорошие вузы, имеют преимущество перед другими соискателями при трудоустройстве и быстрее движутся по карьерной лестнице.

Личный и профессиональный рост

За пять лет обучения в вузе студенты приобретают не только профессиональные знания и навыки, но и фундаментальные знания по психологии, социологии и другим дисциплинам. Это позволяет им стать более глубокими, разносторонне развитыми личностями, формирует их мировоззрение. Кроме того, университет дает возможность познакомиться с множеством людей, завести друзей и наладить ценные деловые связи. Это также ценный багаж, который останется с человеком на всю жизнь и может неожиданным образом пригодиться спустя годы после окончания вуза.

Определение целей и самоанализ

Прежде чем выбирать, куда пойти учиться, нужно определить, кем бы вы хотели работать.

Сначала выберите профессию

Подготовку к поступлению стоит начать с вопроса: чем мне интересно заниматься? Для выбора подходящего направления обратите внимание на школьные предметы, которые вас больше всего увлекают или просто даются вам легче других. После этого посмотрите Общероссийский классификатор специальностей, чтобы найти факультеты, которые вам по душе.

Консультации с профориентологами

Если сложно самостоятельно определить, какая специальность вам подходит, стоит как можно раньше проконсультироваться с профориентологом. На основе ваших персональных качеств, талантов, интересов и желаний он поможет подобрать несколько вариантов профессий, в которых вы потенциально можете добиться успеха. Такое тестирование можно пройти у школьного психолога или у специалиста на одной из онлайн-платформ, например в том же Фоксфорде.

Анализ рынка труда и востребованных специальностей

Помимо своих желаний и предрасположенностей, важно оценить ситуацию на рынке труда. Узнайте, работников каких направлений чаще всего ищут работодатели. Исследуйте, насколько реально устроиться по специальности, которая вам нравится, каков уровень зарплаты. Если шансы получить хорошую работу слишком малы, возможно, стоит подумать над выбором более актуальной профессии.

Хорошо обдумайте свое решение, но в то же время не бойтесь ошибиться. Если после первого-второго курса окажется, что вы хотите заниматься чем-то другим, можно перевестись на другой факультет или даже в другой вуз, сдав экзамены по недостающим предметам.

Исследование и составление списка вузов

Выбрав профессию, составьте список университетов и институтов, в которых есть нужные вам кафедры и которые подходят вам по территории. Это легко сделать с помощью фильтров на любом сайте-агрегаторе вузов, таком как «Типичный абитуриент».

Как создать свой рейтинг университетов

Скорее всего, вы найдете несколько десятков вузов, из которых важно выбрать несколько лучших. Для этого создайте табличку и отметьте в ней по каждому университету:

есть ли бюджетные места или возможность перевестись с платного отделения на бюджет;

каков проходной балл и средний балл зачисленных в прошлом году студентов — сможете ли вы преодолеть эту планку;

насколько велик конкурс на одно место — чем он выше, тем лучше вам нужно сдать экзамены, чтобы поступить;

какие формы обучения доступны, помимо очного отделения, есть ли очно-заочное, дистанционное и экстернатное, если вы параллельно планируете работать.

Также можно учесть, насколько удобно добираться к месту учебы или, если вуз в другом городе, предоставляется ли приезжим общежитие.

Как достичь баланса между престижем и возможностями

Чтобы увеличить шансы на поступление, лучше всего выбрать пару самых высокорейтинговых вузов из тех, в которые есть шанс поступить, а также один-два средних на случай, если не получится пройти в первые. При этом, выбирая престижные вузы, стоит реалистично оценивать свои способности и возможности семьи. В топовые университеты очень сложно поступить на бюджет и там крайне дорого учиться на платном отделении. Если будущий студент не победитель олимпиад, на ЕГЭ не предвидится 100 баллов по каждому предмету или нет денег на оплату обучения, рациональнее вместо МГУ или ВШЭ подавать документы в менее престижные вузы.

Оценка отзывов студентов и выпускников

Чтобы решить, поступать ли в конкретный вуз, стоит оценить отзывы тех, кто учится в нем, а также окончил его в последние годы. Но при этом не стоит ориентироваться на мнение одного-двух людей. Студент, написавший, что университет не очень хорош, может попросту не любить учебу или свою специальность и быть необъективным. Соберите как можно больше мнений: читайте комментарии в группах вуза и отдельных факультетов в соцсетях, посещайте студенческие форумы и сайты-отзовики. Поговорите с несколькими студентами, чтобы сделать окончательные выводы.‍

Критерии выбора вуза

Помимо наличия бюджетных мест, проходного балла, конкурса и возможных форм обучения, при выборе вуза важно учесть еще несколько критериев.

Престиж и репутация университета

Во многих компаниях охотнее берут на работу сотрудников, окончивших известный институт или университет. Но есть кое-что важнее престижа, который может держаться на былых заслугах вуза, и это репутация заведения, а также выпускаемых им специалистов. Узнайте, хорошо ли там обучают или выдают дипломы для галочки, особенно если поступаете на заочное отделение, которое во многих университетах достаточно слабое.

Аккредитация и лицензии

Перед подачей документов в высшее учебное заведение важно проверить его лицензию на образовательную деятельность и наличие государственной аккредитации. Это можно сделать на официальном сайте Рособрнадзора. Только аккредитованный вуз может выдавать дипломы государственного образца и давать отсрочку от армии. Если университет не аккредитован, его диплом может не котироваться при трудоустройстве и значить для работодателя не больше, чем сертификат о прохождении курсов.

Качество академических программ и факультетов

Выясните, что входит в программу обучения, не устарела ли она, насколько сильна теоретическая и практическая часть, а также какие знания и навыки вам обещают дать по выходе из университета. Кроме того, узнайте, насколько силен преподавательский состав. Хорошо, если в вузе работают доктора и кандидаты наук, иностранные специалисты и практики, параллельно работающие в направлении, которому обучают своих студентов.

Стоимость обучения и финансовая помощь

Если принято решение поступать на платное, важно сравнить стоимость обучения в университетах и узнать о доступных возможностях получения льгот или помощи на покрытие образовательных расходов. Условия могут отличаться. Например, некоторые заведения при высоких баллах ЕГЭ дают скидку на весь период учебы, другие — только на первый год обучения, третьи — не предоставляют таких скидок.

Обратите внимание: точная информация о стоимости обучения и скидках на текущий год будет доступна на сайтах вузов только перед началом приемной кампании.

Инфраструктура и кампус

Не главный, но важный критерий выбора — благоустроенность учебного комплекса. Намного приятнее учиться в комфортных аудиториях, современных библиотеках и лабораториях, а также жить в обновленном общежитии. Кроме того, имеет значение расположение корпусов: в некоторых университетах здания факультетов расположены в разных частях города, и между ними неудобно перемещаться.

Возможности для международного обмена

Абитуриентам, которые хотели бы пройти зарубежную стажировку или получить двойной диплом, стоит проверить, есть ли в рассматриваемых ими университетах международные программы. А они бывают доступны не только на факультетах лингвистики, международных отношений или туризма. Участие в них может стать самым запоминающимся моментом студенческих лет и открыть широкие карьерные перспективы.

Личные визиты и дни открытых дверей

Чтобы больше узнать об университете и принять решение, поступать ли в него, стоит посетить вуз лично.

Как использовать дни открытых дверей

Во время дней открытых дверей можно изнутри рассмотреть заочно понравившийся вам вуз. Оцените своими глазами, отремонтированы ли здания кампуса, в каком состоянии аудитории, насколько хорошо оснащены лаборатории. Но прежде всего стоит использовать такие мероприятия, получить ответы на свои вопросы и узнать детали, которых нет на сайте университета.

Важные вопросы для задавания на месте

Заранее подготовьте список вопросов, которые хотите задать во время экскурсии по институту. Например:

проводится ли конкурс при поступлении на платное отделение или для зачисления достаточно заключить договор;

есть ли скидки, каковы условия их получения, а также сколько студентов удерживают их после окончания первого курса;

как проходит поступление, на сколько специальностей можно одновременно подать документы;

кому положено общежитие, можно ли доплатить и получить комнату с более комфортными условиями.

Также день открытых дверей — самое время, чтобы выяснить, чем отличаются разные программы в рамках одной специальности и кем можно работать после их окончания.

Советы по наблюдению за атмосферой вуза

У каждого вуза своя атмосфера — где-то более строгая, а где-то более свободная и творческая. Во время дня открытых дверей можно ощутить дух университета, посмотреть на студенческое сообщество, оценить, насколько активна его внеурочная жизнь. Наблюдая, задайте себе вопрос: хочу ли я быть частью этого комьюнити, чувствую ли, что это место для меня?

Стратегии поступления на бюджетные места

Чтобы найти оптимальный вуз и поступить туда на бюджет, нужно выстроить грамотную стратегию подачи документов. Для этого важно учесть несколько моментов.

Как избежать предрассудков при выборе вуза

Избегайте крайностей, одна и которых — считать, что поступить на бюджет невозможно, так как все места достанутся льготникам и олимпиадникам. Такая ситуация действительно бывает, но далеко не на всех специальностях. Из-за этого заблуждения многие сразу подают документы на платное отделение, хотя могли бы занять бюджетное место. Чтобы реально оценить свои шансы, узнайте по каждому вузу, какую долю поступивших на нужные вам направления в прошлом году составляли победители олимпиад и какая квота была выделена льготникам.

Другая ошибка — подавать документы на специальность, прошлогодний проходной балл которой равен баллам, набранным вами на ЕГЭ. В этом году планку могут повысить, тогда вы упустите возможность поступить на бюджет. Более рациональная стратегия — выбирать заведения и специальности, на которые вы проходите не по минимальному, а по среднему баллу зачисления в прошлом году. Так ваши шансы учиться бесплатно возрастают во много раз.

Планирование и подача документов

По закону у абитуриента есть возможность направить документы в пять вузов. Кроме того, в каждом университете, в зависимости от установленных им правил, можно выбрать до пяти специальностей. Но подаваться сразу во все возможные вузы и на все направления — это путь не к увеличению шансов, а к серьезному стрессу. По каждой из специальностей вам нужно будет следить за отдельным конкурсным списком, а если их в общей сложности 25, это сильно усложняет задачу.

Разумнее всего выбрать золотую середину — два-три университета и по несколько специальностей, на которые вы потенциально проходите по среднему баллу. При этом оригинал аттестата лучше сразу отдать в наиболее желанный вуз.

Важность мониторинга конкурсного списка

Во сколько бы университетов ни подавались документы, зачислить вас на курс смогут только в одном из них — в том, где находится ваш оригинал документа об образовании. Если в нем вы не пройдете конкурс, то упустите возможность поступить на бюджет. При этом узнать о том, зачислены ли вы, можно только после издания вузом соответствующего приказа, которое происходит во всех высших учебных заведениях в один день — 3 августа.

Но до 3 августа можно отслеживать конкурсные списки и оценивать по ним вероятность своего поступления на бюджет. Если вы видите, что в вузе, в который подали оригинал документов, находитесь внизу списка, а в другом университете имеете лучшие позиции, срочно забирайте аттестат. Успейте отдать его в тот вуз, в котором у вас больше шансов.

Выбор дополнительных возможностей

Выбирая, в какой вуз подать документы, также можно ориентироваться на дополнительные возможности.

Спортивные секции и культурные клубы

Если вы спортсмен или творческий человек, обратите внимание, есть ли у вуза своя спортивная команда, музыкальная группа, оркестр, студенческий театр, туристический клуб или другой коллектив, к которому можно присоединиться. Это сделает университетские будни интереснее и позволит завести надежных друзей. Более того, некоторые студенты в итоге строят успешную карьеру, связанную не со своей специальностью, а именно с такими внеучебными активностями. Нередки истории, когда человек учился на физика, а стал стендапером или горным гидом.

Стажировки и трудоустройство после учебы

Молодым специалистам сложно найти работу после университета из-за отсутствия опыта. Поэтому дополнительным плюсом будет, если у университета налажены программы стажировок и есть компании-партнеры, берущие лучших выпускников к себе в штат.

Стипендии и гранты

Государство устанавливает минимальный размер стипендии, но сумма, которую учащиеся получают на бюджете, отличается от вуза к вузу. Чем она больше, тем проще студенту отделиться от родителей и начать самостоятельную жизнь.

Кроме того, если вы намерены развиваться в научной деятельности или хотели бы создать свой студенческий стартап, узнайте, поддерживает ли вуз такие инициативы. В некоторых университетах предусмотрены гранты для талантливой молодежи.

Заключение и выводы

Прежде чем выбирать вуз для поступления, важно позаботиться об успешной сдаче ЕГЭ. В этом вам помогут курсы по подготовке к экзаменам. Например, такие занятия можно удаленно посещать в одной из крупнейших российских онлайн-школ Фоксфорд. Хорошие оценки на экзаменах позволят вам выбирать из более высокоранговых учебных заведений. Также в начале важно определить, какая специальность вам интересна, и убедиться, что на рынке труда есть на нее спрос.

После этого можно выбрать вузы, в которых есть нужные вам кафедры, и составить их рейтинг, ориентируясь на наличие бюджетных мест, проходной балл, конкурс и отзывы. Также стоит смотреть на репутацию вуза и наличие у него аккредитации, качество и стоимость обучения, удобство инфраструктуры и дополнительные возможности от международного обмена до студенческих активностей. Чтобы составить как можно более полное мнение о понравившихся вузах, посетите дни открытых дверей.

В итоге выберите несколько лучших университетов, а также несколько специальностей для подачи документов на бюджет. С таким грамотным подходом к поступлению у вас будут все шансы выбрать хороший вуз, с удовольствием прожить свои студенческие годы и получить отличный старт в карьере.



