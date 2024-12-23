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Пользователи Android, которые хотят перейти на iPhone, как правило, сталкиваются с двумя проблемами: как сэкономить на покупке оригинального девайса от Apple и как без потерь перенести на него данные. Обе из них решаемы. Чтобы получить хорошую скидку на айфон, можно использовать акционные предложения крупных магазинов техники и электроники, например промокод МВидео. А в переносе любых данных — от фото и приложений до контактов и чатов — помогут советы и инструкции из нашего подробного гида.

Подготовка к переносу данных

Чтобы перенести данные с Андроида на айфон, нужно выделить достаточно времени — процедура может занять от нескольких часов до нескольких дней. Кроме того, для ускорения и успешного завершения переноса важно правильно к нему подготовиться.

Что нужно для начала

Во-первых, оцените общий объем данных, который вы собираетесь переместить с Android-устройства и microSD-карты. Убедитесь, что на айфоне достаточно свободного места, чтобы принять все файлы.

Во-вторых, зарядите оба телефона более чем на 50% и оставьте их подключенными к источнику питания. Важно, чтобы аккумуляторы устройств не разрядились на середине процесса.

В-третьих, если планируете передачу по воздуху, проверьте стабильность работы домашней Wi-Fi-сети, подключите к ней оба смартфона и расположите их неподалеку от роутера, а также вплотную друг к другу. Это поможет избежать сбоев и ускорит загрузку данных.

Проверка версии операционных систем

Если вы хотите использовать для переноса информации одно из специальных приложений, проверьте, соответствуют ли ОС на обоих смартфонах его требованиям. Например, для использования приложения «Перенос на iOS», выпущенного Apple, нужна версия Android 6.0 и выше и iOS не ниже чем 15.5.

Подготовка к копированию на Android

Чтобы облегчить себе задачу, очистите память Android-смартфона от лишнего: неиспользуемых приложений, неудачных фотографий и т. д. Включите Wi-Fi и отключите мобильный интернет. Также для переноса закладок из Google Chrome проверьте, чтобы приложение браузера на смартфоне имело самую актуальную версию.

Основные способы переноса данных

Для перемещения информации с Android на iOS существуют разные программы и утилиты. Ими просто пользоваться: достаточно установить такое приложение на телефон и выполнять подсказки, появляющиеся на экране.

Использование приложения «Перенос на iOS»

Чаще всего для передачи файлов на iPhone используется фирменное приложение Apple «Перенос на iOS». Установив его на андроид-телефон, можно по Wi-Fi безопасно переслать учетные записи, настройки, сообщения, чаты, фотографии и отдельные приложения.

Но эта официальная программа не переносит музыку, книги и файлы PDF, а также ее использование возможно только при первичной настройке айфона. Это означает, что для ее применения устройство Apple должно быть новым или сброшенным до заводских настроек.

Альтернативные приложения для переноса данных

В качестве альтернативы фирменному приложению можно использовать облачные хранилища, например Google Диск, и сторонние программы для экспорта, такие как MobileTrans. Но важно помнить, что установка приложений от сторонних разработчиков несет риски, так как они запрашивают доступ к вашим личным данным.

MobileTrans

MobileTrans — одно из популярных приложений для переноса данных от сторонних разработчиков. Оно обеспечивает пересылку файлов между разными девайсами через подключение по QR-коду, Wi-Fi или через компьютер.

С помощью MobileTrans возможна передача контактов, текстовых сообщений, чатов WhatsApp, голосовых заметок, местоположений, календаря, фотографий, видео, музыки и других типов файлов. Но сервис платный: он требует оформления подписки за несколько десятков долларов.

Google Диск

Использование облачного хранилища, которое есть у большинства пользователей Android, — чуть более долгий, но простой и надежный способ. Вам достаточно загрузить нужные файлы со своего старого смартфона на Google Диск, а затем войти в облако на iPhone и скачать их на новое устройство. Единственное — на Google Диске бесплатно предоставляется только 15 ГБ пространства.

Подробное руководство по использованию «Переноса на iOS»

Использование фирменного приложения возможно только при первичной настройке айфона. Поэтому, если вы уже активировали Apple-девайс и загрузили на него документы и программы, нужно вернуть iPhone к исходным настройкам. Это можно сделать через «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс iPhone» — «Стереть контент и настройки». Будет необходимо ввести код устройства или пароль учетной записи Apple, подтвердить, что вы желаете все очистить, и дождаться удаления всех объектов.

Если в ваших руках уже новый или возвращенный к исходному состоянию айфон, приступайте к его настройке. На странице «Быстрое начало» тапните «Настроить без другого устройства» и продолжайте выполнять подсказки до момента, когда перед вами появится меню «Перенос приложений и данных». Нажмите там на опцию «С устройства Android».

В этот момент система вам предложит остановиться и загрузить программу «Перенос на iOS» на своем Android-смартфоне.

Установка приложения на Android

Зайдите в Google Play на Android-телефоне, найдите через поисковую строку сервис «Перенос на iOS» и установите его. Перед вами одна за другой будут открываться страницы, где необходимо:

принять политику и условия;

разрешить или отклонить отправку данных в Apple;

разрешить доступ к геолокации;

на экране «Подключение с помощью кабеля» выбрать «Продолжить по Wi-Fi».

Откроется страница «Подключение устройств», и на этом этапе нужно отложить Android-девайс.

Подключение устройств через временную Wi-Fi-сеть

На iPhone на том же экране «Перенос с Android» понадобится нажать «Продолжить» и подождать появление кода. Укажите его на Android-смартфоне для синхронизации устройств.

После этого айфоном будет создана временная сеть Wi-Fi. Дождитесь, пока на Android-смартфоне появится опция «Подключиться».

Выбор данных для переноса

После соединения устройств на дисплей Android-телефона будет выведено меню «Перенос данных» и можно будет выбрать содержимое для передачи. Можно сделать перенос учетных записей, календаря, контактов, истории сообщений, чатов и медиафайлов из WhatsApp, настроек доступа, фото и видео. Также возможно перенести некоторые бесплатные программы, существующие на обеих ОС.

Когда все данные будут выбраны, нужно нажать «Продолжить» и дождаться окончания операции.

Завершение переноса и настройка iPhone

Об успешном переносе будет свидетельствовать заполнение индикатора загрузки на айфоне. До этого момента важно не трогать оба телефона. Когда индикатор будет полностью заполнен, нужно нажать «Готово» на андроид-смартфоне и «Продолжить» — на iOS-девайсе, чтобы закончить его настройку.

В завершение останется проверить, все ли было передано, и вручную перенести музыкальные треки, книги и PDF-документы, а также установить через App Store неперенесенные программы.

Перенос контактов и сообщений

Контакты и SMS можно отправить на iPhone благодаря тому же приложению «Перенос на iOS».

Еще один способ — вручную экспортировать контакты в VCF-файл и переслать его на айфон через Telegram:

Войдите в «Контакты» и в «Настройках» выберите «Импорт/экспорт контактов».

Нажмите на опцию «Экспорт на накопители» или «Поделиться контактами».

Контакты будут сохранены в VCF-файл. Отправьте его в «Избранное» в Telegram.

Затем просто откройте его из чата на айфоне, нажмите кнопку «Поделиться» и выберите «Контакты».

Кроме того, на некоторых смартфонах есть опция экспорта контактов на SIM-карту. Воспользовавшись ей, вы можете просто вставить карточку в айфон и импортировать их на девайс.

Перенос контактов через Google-аккаунт

Еще проще перенести контакты через учетную запись Google:

Убедитесь, что контакты на Android-смартфоне синхронизированы с вашим аккаунтом Google. Это можно проверить на странице https://contacts.google.com/. Откройте на айфоне «Настройки». Войдите во вкладку контактов или почты. Нажмите «Учетные записи», затем «Добавить учетную запись». Добавьте учетную запись Google и авторизуйтесь.

После окончания синхронизации с вашим аккаунтом контакты появятся на айфоне.

Экспорт SMS через сторонние приложения

Надежных сторонних приложений для экспорта текстовых сообщений крайне мало. Можно перенести SMS с помощью уже упоминавшегося платного сервиса MobileTrans. Для этого соедините телефоны с ПК через USB/Lightning, установите программу на компьютер и, начав перенос данных, выберите опцию «Text messages».

Также есть приложение SMS Backup & Restore, но оно предлагает не импортировать сообщения на айфон, а только создать их резервную копию с возможностью просматривать сохраненный файл.

Перенос фотографий и видео

Передать фотографии и видео можно через «Перенос на iOS», сторонние программы, такие как SHAREit или Send Anywhere, а также облачные сервисы и iTunes.

Использование облачных сервисов (Google Фото, iCloud)

Один из быстрых способов переноса фотографий и видео — отправить их из Google Фото в iCloud. Для этого необходимо:

Убедиться, что все фотографии и видео с Android-смартфона сохранены в Google Фото. Включить на айфоне «Фото iCloud» и iCloud Drive, а также проверить, достаточно ли на iCloud места. Открыть сервис Google Takeout и следовать подсказкам на экране.

Выбрать «Фото iCloud» как место назначения переноса и войти в систему, используя аккаунт Apple. Нажать «Разрешить», чтобы началось копирование фотографий и видео в iCloud.

В конце Apple пришлет на электронную почту подтверждение, что перенос успешно закончен, а фотографии и видео появятся в разделе «Фото» на айфоне.

Прямая передача через компьютер

Также возможен экспорт фотографий и видео через десктоп и iTunes:

Подсоедините Android-смартфон к ПК по USB-проводу. На ПК откройте папку смартфона в «Проводнике» и скопируйте из нее все необходимые фотографии и видео на десктоп. Подсоедините айфон к ПК и загрузите на компьютер iTunes. Войдите в iTunes и кликните по значку смартфона вверху слева, рядом с вкладкой «Музыка». В появившемся на экране меню в подзаголовке «Настройки» выберите раздел «Фото». Поставьте галочку на «Синхронизировать» в верхней части окна. Выберите альбомы и файлы с компьютера, которые нужно перенести, поставьте галочку на «Включать в синхронизацию видео» и нажмите кнопку «Синхронизировать».

После завершения синхронизации фото и видео появятся на айфоне.

Видео также переносят в iTunes через вкладку «Фильмы».

Как перенести приложения и файлы

Приложения и файлы частично можно передать через «Перенос на iOS». Также большинство видов файлов можно перебросить через iTunes или чат «Избранное» в Telegram. Но это не единственные способы.

Учетные записи и загрузка приложений из App Store

Самый простой способ переноса, который доступен для многих приложений, — загрузить нужную программу из App Store и войти в ней в свою учетную запись. Если данные не были привязаны к конкретной платформе, вы увидите все свои наработки.

Например, так можно спокойно загружать мобильные приложения банков — все ваши данные автоматически подтянутся при входе в аккаунт.

Передача файлов через Google Диск или Dropbox

Передать файлы с Android на iOS очень легко через любое облачное хранилище, например Google Диск или Dropbox. Главное, чтобы на нем было достаточно места.

Просто создаете на облаке новую папку и загружаете в нее все нужные файлы. После этого нужно установить из App Store приложение используемого вами облачного сервиса, авторизоваться в нем и скачать файлы из облака на айфон.

Перенос чатов из мессенджеров

Возможность и способ переноса чатов зависят от конкретного мессенджера. Рассмотрим отдельно WhatsApp, Telegram и Viber.

Как перенести чаты из WhatsApp

Единственный официальный способ переноса переписок из индивидуальных и групповых чатов — это использование утилиты «Перенос на iOS» при первичной настройке айфона. На свой страх и риск пользователи также применяют неофициальные программы наподобие MobileTrans.

Но есть альтернатива — создание резервной копии чатов на Android-смартфоне. Для этого потребуется войти в WhatsApp в «Настройки» — «Чаты» — «Резервная копия чатов» — «Создать резервную копию».

После этого откройте свою учетную запись в мессенджере на iOS-девайсе. Должно появиться уведомление, что найдена резервная копия, и нужно будет нажать «Восстановить».

Перенос данных из Telegram и других мессенджеров

В Telegram не требуется переносить чаты: нужно лишь скачать его на iPhone и войти на нем в свой аккаунт. Вы тут же получите доступ ко всем своим перепискам, контактам и медиафайлам.

В Viber нельзя перенести историю чатов при переходе с одной платформы на другую. Но, как и в случае с WhatsApp, есть неофициальные приложения, а также можно передать на ПК резервную копию чатов и попробовать восстановить ее на айфоне через iTunes.

Завершающий этап настройки iPhone

Для завершения процесса настройки iPhone понадобится активировать SIM-карту или настроить eSIM. Для этого нужно просто выполнять инструкции, появляющиеся на экране. Также понадобится настроить Apple ID и iCloud и проверить, все ли данные перенеслись.

Настройка Apple ID и iCloud

Если у вас уже есть Apple ID, в процессе первичной настройки айфона система попросит вас ввести свои учетные данные, если нет — потребуется создать учетную запись.

Когда устройство полностью будет готово к работе, нужно будет настроить облако. Для этого в «Настройках» нажмите на свое имя и затем на «iCloud» и выберите, какие данные синхронизировать с облачным хранилищем.

Проверка перенесенных данных

Независимо от способа переноса, важно проверить, все ли файлы и настройки доставлены на айфон. Также стоит убедиться в корректности переноса: иногда сбиваются даты фото, сообщений и документов.

Возможные проблемы при переносе данных и их решение

В процессе могут возникать ошибки с подключением и слишком большим объемом данных, а также могут перенестись не все файлы.

Ошибки при подключении устройств

Если не получается подключить устройства друг к другу по воздуху или во время передачи возникает сбой:

убедитесь, что телефоны лежат максимально близко друг к другу и к роутеру и подключены к питанию;

уберите подальше устройства, способные создавать радиопомехи;

на Android-смартфоне удалите все Wi-Fi-сети из списка;

выключите на нем все фоновые приложения и настройки, которые могут влиять на беспроводное соединение;

отключите мобильную связь, вытащите SIM-карту из Android-телефона;

обновите ОС на обоих девайсах;

перезапустите оба девайса и повторно начните перенос, предварительно вернув айфон к исходным настройкам, если на него уже передалась часть данных.

При этом до успешного завершения операции нельзя никак использовать оба девайса, чтобы не нарушить пересылку.

Проблемы с передачей больших объемов данных

Если вы отправляете большой объем данных и передача останавливается из-за заполненности хранилища на айфоне:

сбросьте айфон к заводским настройкам;

проверьте количество свободного места, учитывая вес системы, например на iOS-устройстве со 128 ГБ памяти доступно только 110 ГБ;

удалите лишнее с Android-смартфона, а также перенесите на компьютер, внешний жесткий диск или облако файлы, которые необязательно хранить на телефоне;

повторите процедуру.

Также можно попробовать частями передавать содержимое Android-девайса на айфон, начав с наиболее важного.

Что делать, если что-то не перенеслось

Если значительная часть файлов не экспортировалась или произошел другой сбой, можно выполнить сброс айфона и попробовать еще раз начать перенос.

В остальных случаях можно вручную переслать на айфон пропущенные файлы, загрузить неперенесенные приложения из App Store или ввести нужные настройки.

Если подытожить, переход с Android смартфона на iOS сложнее, чем передача данных между устройствами на одной платформе. Но существует множество инструментов, позволяющих автоматизировать или упростить копирование любой нужной вам информации. Поэтому пусть этот момент вас не останавливает: можно смело искать скидки, например промокод Эльдорадо, и отправляться в магазин за новым девайсом. А чтобы успешно перенести данные на iPhone, выделите на это достаточно времени, а также следуйте рекомендациям из нашего гида.

