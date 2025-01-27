У операторов мобильной связи есть много интересных акций и услуг, о которых знают не все пользователи. Например, эти компании часто выпускают скидочные купоны: использовав содержащийся в таком ваучере промокод Мегафон или другого оператора, можно получить от 20% до 70% дисконта на любые тарифные планы. Кроме того, эти компании предлагают удобную услугу перевода денег с телефона на телефон, которую можно использовать не только для пополнения баланса родственникам, но и для оплаты услуг или возврата долга.

В этом обзоре подробно рассмотрим, как перебросить деньги с одного телефонного номера на другой, а также что делать, если вы допустили ошибку в данных получателя.

Что нужно знать перед переводом денег с телефона на телефон

Перевод денег с мобильного баланса на другие номера ненамного сложнее, чем операции с использованием СБП, но есть нюансы.

Какие операторы предоставляют услугу

Практически все операторы позволяют пересылать средства между счетами абонентов. В том числе эту услугу предоставляют МТС, Билайн, МегаФон и Теле2, который с недавнего времени сменил имя на T2.

Основные условия и ограничения

Существует сразу несколько основных способов, как перебросить деньги со своего баланса на чужой. Обычно это можно сделать по СМС, с помощью USSD-команд, в личном кабинете или специальной форме на сайте поставщика связи либо в его мобильном приложении.

Чтобы мошенники не могли таким образом украсть деньги, любой перевод выполняется в несколько шагов и требует подтверждения от отправителя через СМС. При этом оператор может взимать комиссию и устанавливать лимиты. Как правило, есть минимальная и максимальная сумма разового платежа, а также максимальное количество подобных транзакций в сутки. Кроме того, часто ограничивается сумма, которую можно пересылать за один день, неделю и месяц.

Как перевести деньги внутри одного оператора

Чтобы переслать средства с номера на номер в рамках одной мобильной сети, учитывайте правила конкретного провайдера.

МТС



Если вы пользуетесь МТС и у вас не оказалось наличных или достаточной суммы на карте, а нужно расплатиться, можно отправить деньги по СМС:

Отошлите на номер человека, которому вы хотите перебросить средства, сообщение следующего содержания: #перевод <сумма в рублях>. Например, #перевод 500. Вам тут же придет SMS с номера 1212, в котором будут указаны размер платежа и комиссия. Ответьте на него сообщением с любым символом или словом, чтобы подтвердить транзакцию. Вам придет уведомление, что перевод успешно осуществлен.

Кроме того, есть возможность отправить средства из личного кабинета на сайте «МТС Оплата» или приложения «МТС Банк». В обоих случаях нужно будет нажать в своем профиле на строку «Мой телефон», выбрать опцию «Оплатить», а затем «Мобильный телефон». После указания номера получателя и суммы вам придет сообщение, код из которого нужно ввести, чтобы подтвердить транзакцию.

Еще один способ, который доступен для абонентов МТС: набрать на телефоне *115# и следовать подсказкам на экране.

Билайн

Клиентам Билайн также предлагается несколько методов перевода средств между телефонами, включая использование USSD-команд:

Наберите 145номер адресата без семёрки*сумму операции# и нажмите кнопку вызова. Вы получите сообщение с подтверждающим операцию трехзначным кодом. Наберите 145подтверждающий код# и вызов.

В качестве альтернативы для пересылки денег можно послать на номер 7878 сообщение с номером адресата без семерки и суммой. Например, текст СМС может выглядеть так: 9671112222 500.

Также есть возможность перебросить средства со своего абонентского счета на другой через приложение Билайн или личный кабинет на сайте поставщика связи. Там нужно будет открыть меню «Финансы», нажать на мобильный перевод, указать номер человека, которому вы высылаете деньги, и сумму.

Мегафон

Абоненты Мегафона могут воспользоваться подобными способами отправки денег на другой мобильный счет. Один из них — отправить USSD-запрос 133сумма*телефонный номер без семерки# и нажать клавишу вызова. Например, чтобы отправить 400 рублей на номер +79261112222, нужно набрать команду 133400*9261112222#.

Также можно скачать официальное приложение Мегафона, выбрать раздел «Финансы» и вкладку с переводами, после чего ввести номер получающего и сумму.

Подобная схема действует и на сайте компании. Войдите в свой аккаунт, выберите опцию пополнения счета другого абонента, нажмите на денежные переводы, а затем на перевод с телефона на телефон.

Более того, можно даже не заходить в свой профиль, а сделать это на сайте Мегафон через вкладку с услугами, выбрав среди них перевод на телефон. В таком случае, помимо номера адресата, понадобится ввести свои данные как отправителя.

Т2

Т2 также предлагает удобную отправку средств с номера на номер. Для этого достаточно зайти на сайт компании, нажать на вкладку «Финсервисы», войти в «Оплата и переводы» и кликнуть «С телефона на телефон». В открывшейся форме нужно будет ввести данные того, кто отправляет, и того, кто получает платеж, а также его размер. После этого вы получите на свой мобильный код, который нужно будет ввести на экране для завершения операции.

Кроме того, у оператора также есть USSD-команда для мобильного перевода. Чтобы пополнить баланс другого абонента со своего счета, нужно набрать 145номер адресата*сумма#, например 1459991112222*200#. После этого вам отправят месседж с подтверждающим кодом.

Как перевести деньги между операторами

Переводить деньги можно в том числе с номера одного поставщика мобильной связи на номер другого оператора.

Поддерживают ли операторы переводы между собой

Все компании мобильной связи позволяют перебрасывать деньги с телефона на телефон, даже если номер получателя принадлежит другому оператору. В том числе эта функция есть у МТС, Билайна, Мегафона и Т2.

Какие данные необходимы для перевода

Перевод денег между номерами разных операторов выполняется точно так же, как и внутри сети. В зависимости от способа отправки вам будет предложено либо просто указать номер, независимо от того, к какой компании он относится, либо сначала выбрать оператора получателя и после этого ввести его номер. Поэтому для отправки денег просто выполняйте стандартную процедуру и следуйте подсказкам на экране.

Возможные дополнительные комиссии

Единственное существенное отличие при переводе между номерами разных сетей — это размер комиссии. При этом она может отличаться для каждого отдельного оператора. Например, за денежный перевод по СМС между двумя номерами МТС компания не взимает дополнительную плату. При пересылке средств с МТС на номер МегаФон комиссия составит 3%, на Билайн — 10,4%, а на Т2 — 10,5%.

Как отправить перевод через приложения и сайты операторов

На своих сайтах и в официальных приложениях многие операторы предлагают похожие опции пересылки средств.

Личный кабинет на сайте оператора

В личном кабинете на сайте мобильной компании обычно нужно нажать на баланс вашего абонентского счета или войти в раздел, название которого связано с переводами, финансами либо оплатой. Там, как правило, можно выбрать перевод с телефона на телефон, указать оператора, нужную сумму, а также номер того, кто ее должен получить.

Но не всегда обязательно заходить в свой профиль. Проверьте, возможно, на сайте вашего поставщика мобильной связи в разделе услуг также есть форма для быстрой отправки мобильных переводов.

Мобильные приложения: удобство использования

Те же возможности пересылки денег на чужой номер, что и в личном кабинете на сайте, обычно есть в фирменном мобильном приложении оператора. При этом приложением удобнее пользоваться за счет более простого интерфейса.

Как пользоваться USSD-командами

Практически у каждого оператора предусмотрена USSD-команда для пересылки денег на другой телефон. Как правило, она выглядит как ХХХсумма*телефонный номер# или ХХХтелефонный номер*сумма#. Для выполнения такой команды нужно открыть телефон, набрать ее, нажать кнопку вызова и следовать инструкциям на экране. Вас попросят указать номер и сумму, а затем подтвердить платеж кодом из СМС.

Чтобы узнать, какой запрос предлагает использовать ваш оператор, достаточно открыть раздел помощи на его сайте и найти там список USSD-команд.

Что делать при ошибочном переводе

Из-за спешки и ошибки в одной или нескольких цифрах перевод порой отправляется не тому человеку. В таком случае можно запросить возврат средств или перенести их на правильный номер.

Как вернуть деньги при неверно указанном номере

В каждой компании свои правила обращения с ошибочными платежами, но вернуть перечисленные вами деньги возможно только в том случае, если получатель не успел их потратить и они сохранились у него на счету.

Для оформления возврата нужно обратиться в службу поддержки того оператора, на номер которого были отправлены деньги. Например, если вы, будучи абонентом МегаФона, случайно пополнили неверный номер, принадлежащий клиенту Билайн, то для решения этой проблемы нужно связываться со службой поддержки Билайн.

Обращение в службу поддержки оператора

Чтобы узнать, как лучше всего действовать, сразу позвоните в колл-центр нужного вам провайдера. Также можно обратиться в службу поддержки через чат на сайте оператора или написать письмо на его электронную почту, прикрепив квитанцию о платеже. Кроме того, на сайтах некоторых мобильных компаний есть специальная форма заявки на возврат ошибочного пополнения баланса, которую можно заполнить в пару кликов. И, наконец, есть вариант прийти с паспортом и чеком в физический офис оператора.

На протяжении двух недель после подачи заявления вам сообщат о том, возможен ли возврат, и если да, то перечислят деньги обратно. Если ваш и ошибочный номер принадлежат одному оператору и средства не были потрачены получателем, их могут вернуть практически сразу.

Выводы

Сегодня номер телефона — это гораздо больше, чем просто средство связи. Своим мобильным балансом можно пользоваться вместо кошелька или карты банка, отправляя денежные переводы на нужные вам телефонные номера. Это можно делать через короткие SMS, USSD-запросы, приложение или сайт своего оператора.

Главное — будьте внимательны при заполнении данных адресата и суммы, а также не забывайте экономить свой баланс, используя промокоды.

