Как работает кэшбэк от МТС?

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Программа МТС Cashback доступна клиентам МТС и других российских мобильных операторов. Она предусматривает регулярные вознаграждения за активность в виде бонусных рублей. Подаренными средствами можно оплачивать услуги/товары компании и ее партнеров. Кэшбэк — часть комплексной системы поощрений наряду с такими маркетинговыми инструментами, как разовые акции или промокод МТС.

В этом обзоре речь пойдет о правилах программы Cashback в 2025 году. Вы узнаете, как и где получать бонусы и что нужно сделать, чтобы эффективно ими распорядиться. Еще поговорим об особенностях управления балансом, на котором хранится кэшбэк, и других важных моментах.

Что такое МТС Cashback и как присоединиться к программе

Кэшбэк — это возврат части потраченных на покупку денег. Он может начисляться как процент от чека или фиксированной суммой. В МТС один бонус равен одному рублю. Подаренные средства нельзя вывести, но ими можно оплачивать новые услуги или товары.

Стать участником программы могут клиенты большинства мобильных операторов страны за некоторыми исключениями. Для этого достаточно иметь аккаунт на сайте cashback.mts.ru или в приложении «Мой МТС». Чтобы получать максимальную выгоду от кэшбэка, рекомендуется также оформить подписку МТС Premium. Сегодня она стоит 345 рублей в месяц (первые 30 дней — 199 руб.).

Отказ от Premium означает невозможность тратить подаренные бонусы на свое усмотрение. Без подписки их можно направить только на благотворительность. Премиальный статус дает право на увеличенный кэшбэк до 30% на отдельные услуги и товары. Это еще и доступ к множеству полезных сервисов: от онлайн-кинотеатра KION до блокировки нежелательных звонков. При групповой подписке Premium участники группы могут делиться бонусами друг с другом.

Способы получения кэшбэка от МТС

Участники программы Cashback могут получать бонусы за выполнение следующих действий:

оплата услуг и товаров на сервисах МТС;

покупки в магазинах партнеров;

подключение подписок и сервисов на сайте cashback.mts.ru в разделе «Экосистема МТС»;

расчет картами МТС Cashback и МТС Деньги.

Кэшбэк по умолчанию не начисляется юридическим лицам, если это не отдельная акция. Для получения вознаграждения нужно полностью выполнить свои обязательства покупателя. Если клиент отказался от услуги/товара или внес изменения в начальный заказ, бонус отменят. Нельзя получить кэшбэк, если используешь подаренные средства при оплате.

Покупки у партнеров

Чтобы получить кэшбэк за покупку на площадке партнера, нужно зайти в свой аккаунт на сайте cashback.mts или в приложении («Мой МТС», «МТС Live», «МТС Банк»). Далее следует выбрать магазин в разделе «Накопить», перейти на его сайт через кнопку и оформить заказ. Размер вознаграждения, сроки его поступления и действия указываются в описании сервиса.

Оплата услуг связи и других покупок в МТС

Покупая в интернет-магазине услуги и товары, участвующие в акциях Cashback, клиент автоматически получает бонусы. Они поступят в течение 21 дня после оплаты и приема заказа. При посещении салона для получения вознаграждения нужно сообщить свой номер телефона, зарегистрированный в программе.

Оплата картами МТС Cashback и МТС Деньги

При оплате картой МТС Cashback клиент получает отдельные бонусы. Они добавляются к другому кэшбэку, если тот предусмотрен. В зависимости от вида товаров или услуг, процент может составить 1%, 3% или 5%. Владельцы карт МТС Деньги получают до 30% кэшбэка для отдельных категорий, если рассчитаться этим платежным средством.

Как тратить кэшбэк

Чтобы распоряжаться бонусами на свое усмотрение, нужна подписка МТС Premium. Владельцы этого статуса могут оплачивать подаренными средствами:

мобильную связь от МТС и МГТС, включая тарифы с домашним интернетом и телевидением;

товары/услуги в интернет-магазине и салонах МТС;

товары/услуги при покупке у партнеров;

билеты в Ticketland и МТС Live.

Полный список предложений отображается в разделе «Потратить».

Оплата товаров МТС, услуг связи и других мобильных сервисов

Кэшбэк дарят при покупке товаров и услуг в интернет-магазине МТС и салонах компании.

Кэшбэк можно использовать на оплату услуг мобильной связи только по номеру, зарегистрированному в программе. Сумма добавляется к балансу при условии отсутствия непогашенных платежей и рассрочки. Сначала списываются бонусы, потом собственные деньги клиента. В первую очередь кэшбэк направляется на оплату основного тарифа. Им нельзя погашать задолженности, а также покупки в других компаниях.

Покупка товаров у партнеров

У каждого партнера МТС свои условия частичной оплаты покупки бонусами. С ними можно познакомиться на странице «Потратить», кликнув по предложению выбранной компании. Помешать операции может нарушение этих правил или недостаток средств на балансе.

Конвертация бонусов в рубли

Номинально один бонусный рубль равен одному реальному, но вывести кэшбэк на карту или другое платежное средство нельзя. Он может быть использован только для получения скидки или подарка. Еще средства можно обменять на мили «Аэрофлот бонус».

Управление счетом кэшбэка

Любой счет требует контроля, даже когда на нем хранятся бонусы. Управлять своим балансом в программе МТС Cashback достаточно просто. Главное — периодически посещать аккаунт и не игнорировать сообщения администрации.

Проверка баланса и история операций

Чтобы проверить состояние счета, нужно авторизоваться на сайте cashback.mts или в приложении. Баланс отображается ниже строки Premium. После клика по нему появится страница с перечислением последних операций по начислению и списанию кэшбэка. Если интересует более давняя история, достаточно развернуть список.

Настройка автоматических списаний

Пользователь может подключить автоплатежи для оплаты кэшбэком. Для этого нужен статус Premium. Подключить опцию можно на странице «Потратить». Там есть раздел «Автоплатежи». В нем отображается кнопка «Создать новый». После клика по ней останется сообщить запрашиваемые данные, и указанная сумма будет ежемесячно поступать на баланс телефона и списываться в соответствии с назначением.

Сроки действия и ограничения

Компания МТС устанавливает ограничение на максимальный размер вознаграждения по программе Cashback. Также не рекомендуется слишком затягивать с активацией бонусов. Во многих случаях они сгорают через некоторое время.

Максимальная сумма начисления в месяц

За месяц участник программы МТС Cashback может получить до 10 000 бонусных рублей. Существуют также дополнительные лимиты партнеров. Например, при покупках в Супермаркете ежемесячный кэшбэк ограничен 1000 руб.

Сроки использования кэшбэка

Кэшбэк за покупки акционных товаров и услуг в интернет-магазине и салонах МТС имеет ограниченный срок действия. Его нужно использовать не позднее даты, указанной в описании предложения. Обычный кэшбэк сгорает через три месяца, если клиент за это время не оформит подписку Premium.

«Премиальные» клиенты могут думать над тем, как потратить бонусные рубли, сколько угодно. Их накопления в безопасности, пока действует подписка. Компания заранее уведомляет, что клиент может потерять кэшбэк, посылая сообщения за 15 дней и за 3 дня до крайней даты.

Программа лояльности МТС реально помогает экономить на покупках, причем не только на площадках в экосистеме оператора. К минусам можно отнести необходимость подписки Premium, без которой не будет реальной выгоды от подарков. С другой стороны, за не самые большие деньги клиент получает множество дополнительных привилегий.

МТС Cashback — это выгода, не требующая усилий. Достаточно зарегистрироваться в программе, оформить подписку и банковскую карту Cashback/Деньги. На все это уйдет от силы несколько минут. Далее останется только регулярно принимать бонусные средства и тратить их на свое усмотрение при новых покупках.



