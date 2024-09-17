IT-сфера непрерывно развивается и растет. Это значит, что работающие в ней специалисты с каждым годом становятся все востребованнее. Поэтому сейчас самое время получить профессию в этой области. Сделать это можно на курсах дистанционного обучения в российских онлайн-школах. Они предлагают эффективную программу обучения, много практики и удобный формат учебы, который позволяет совмещать подготовку с работой или другими делами. Некоторые образовательные площадки даже помогают в трудоустройстве. По окончании обучения выдается сертификат, а кое-где даже диплом о среднем специальном образовании установленного образца.

В этом материале — гайд по российским онлайн-школам, в которых можно освоить IT-профессию. Также из него можно узнать, почему стоит стать программистом.

Лучшие курсы программирования на 2024 год

Далее — 9 лучших курсов по IT-профессиям от российских онлайн-школ. Условия, касающиеся длительности, цены и программы обучения, актуальны на момент написания материала, то есть на сентябрь 2024 года. В дальнейшем они могут измениться.

Курсы ниже — одни из наиболее качественных на рынке дистанционной подготовки. Они подобраны таким образом, чтобы в списке были программы по разным направлениям.

Курсы «Java-разработчик» от Яндекс Практикум

Java — объектно-ориентированный язык программирования от американской компании Sun Microsystems. В 2000-х годах его широко использовали для создания мобильных приложений. Сегодня на нем пишут прошивки бытовой техники и периферийных устройств. Впрочем, этой сферой применение языка не ограничивается. Его используют для скриптов на сайтах в интернете, при обучении ИИ, в облачных вычислениях и в разработке игр (в основном браузерных). Поэтому программист, владеющий Java, всегда востребован. Освоить его с нуля можно на курсах от Яндекс Практикум. На них студент научится:

основам языка Java;

Spring Boot и работе с базами даных;

работе на сервере.

На момент выпуска ученик получит все знания для работы по специальности.

Особенность Яндекс Практикум — упор на практические задания. Например, при обучении Java-разработке практике уделяется минимум 400 часов. К другим преимуществам платформы можно отнести:

большое внимание интерактиву;

опытные наставники;

подача информации простым языком;

удобный график;

помощь в поиске работы.

Всего курс длится 10 месяцев. Его стоимость составляет 150 000 рублей, или от ₽7716 в месяц. Сэкономить на учебе поможет промокод Яндекс Практикум, который способен снизить цену подготовки на 10–20%.

Попробовать курс можно бесплатно. Это гарантия, что вы не потратите деньги зря, если вам не подойдет программа обучения.

Факультет веб-разработки от GeekBrains

Веб-разработка — IT-специальность на стыке программирования и дизайна. Она подразумевает создание сайтов и требует знаний и навыков в области верстки HTML, написания скриптов, конфигурирования веб-серверов и других областях. Так как сегодня большинство ресурсов в интернете создаются с помощью CMS, основная задача веб-разработчика — программирование на JavaScript и TypeScript. Оно обслуживает сам сайт и сервер. Освоить профессию можно в онлайн-школе GeekBrains. Там научат:

писать код на JavaScript и TypeScript;

работать с языком разметки HTML;

взаимодействовать с базами данных;

создавать адаптивные сайты;

разрабатывать интерактивные веб-приложения.

К преимуществам школы можно отнести:

упор на практические задания;

понятную подачу знаний;

большое количество обучающих материалов на выбор;

опытный преподавательский состав;

помощь с трудоустройством после выпуска.

Обучиться веб-разработке сейчас можно за ₽4451 в месяц. Продолжительность курса составляет 9 месяцев. По окончании учебы выпускник получает сертификат, который подтверждает, что он получил нужные знания и навыки.

Профессиональный курс Java-разработчик от Skillbox

На курсе от Skillbox можно освоить профессию программиста на Java. Хотя учат там созданию кода на языке во всех сферах, упор сделан на наиболее востребованную — написание скриптов для сайтов и создание веб-приложений. Программа обучения рассчитана не только на новичков, но и на тех, кто уже занимается программированием и хочет углубить свои знания.

К преимуществам Skillbox можно отнести:

упор на практику в программе обучения;

опытный преподавательский состав;

интерактивные занятия;

удобную учебную платформу.

Обучение обойдется в ₽3767 в месяц. Его продолжительность составит 120 дней. По окончании учебы Skillbox выдает не сертификат, а диплом о среднем специальном образовании, так как компания официально зарегистрирована в качестве колледжа. Выпускник навсегда сохраняет доступ к информационным материалам, предоставленным образовательной платформой.

Веб-разработка от SkillFactory

На курсах по веб-разработке от SkillFactory студенты научатся полному циклу создания сайтов: от разметки HTML до написания скриптов на Java Script. Упор в программе сделан на практику — ученик в ходе ее прохождения подготовит 10 личных проектов, которые потом можно будет показать в портфолио для трудоустройства.

К преимуществам получения профессии в SkillFactory можно отнести следующие:

упор на практику;

личный наставник для каждого студента;

удобный формат и график обучения;

много бесплатных учебных материалов.

Доступно не только персональное, но и корпоративное обучение от организации.

Учиться можно по трем тарифом: «Базовый», «Оптимальный» и «Индивидуальный». Они стоят ₽3880, ₽5234 и ₽9524 в месяц соответственно. Программы отличаются объемом персональных занятий и консультаций с преподавателями.

Программирование на Python от Нетология

Python — мультипарадигмальный высокоуровневый объектно-ориентированный язык программирования общего назначения, созданный в 1991 году голландцем Гвидо ван Россумом. У него очень широкая область применения: он используется в интернет-приложениях, разработке ПО, data science, машинном обучении и других сферах, поэтому является универсальным. Особенность языка — простота, поэтому он подойдет для старта в программировании.

Освоить Python можно на курсах от онлайн-школы Нетология. На них студенты научаться:

создавать приложения на языке Python;

применять фреймворк Django и шаблоны проектирования;

работать с SQL на примере PostgreSQL, настраивать библиотеку SQLAlchemy;

создавать репозитории и вносить изменения в код на GitHub, разрешать конфликты версий скрипта.

Вот главные плюсы Нетология:

упор на практическую работу;

опытный преподавательский состав;

помощь в трудоустройстве;

понятная и простая подача материала.

Продолжительность обучения составляет полгода. 49 часов уделено теории, еще 236 — практике. За время учебы студент подготовит 11 полноценных проектов, которые потом можно будет включить в портфолио для трудоустройства. Стоимость курса — ₽3625 в месяц, а всего ₽82 700. При желании ученик может покупать дополнительные модули для получения более глубоких знаний.

Курс по искусственному интеллекту от GeekBrains

Искусственный интеллект давно перешел из разряда фантастики в сферу реальности. Нейросети применяют во многих сферах, среди которых поисковые системы, анализ данных, математические расчеты, прогнозирование, системы биометрического контроля, создание контента, работа с аудио и видео. В будущем область применения ИИ будет только расширяться, а значит, вырастет спрос на специалистов, которые с ним работают. Научиться работе с ИИ можно на курсе от GeekBrains. Он включает обучение:

созданию нейронных сетей;

ИИ;

применению полученных знаний на практике.

Упор в курсе сделан на прикладное использование ИИ, на которое есть спрос: создание и обучение голосовых помощников, систем распознавания лиц, ПО для навигаторов и прогнозирования погоды. Основное время учебы занимает выполнение реальных задач.

Продолжительность обучения составляет один год. Цена учебы — ₽4338 в месяц. После завершения курса выпускник получит сертификат, а вместе с ним несколько полноценных проектов в портфолио.

Разработка мобильных приложений от Skillbox

Доля мобильного трафика сейчас составляет более 60% и продолжает расти. Пользователи при выходе в сеть с телефона предпочитают использовать вместо браузера мобильные приложения, так как это удобнее. Поэтому спрос на их разработку высокий и постоянно увеличивается. Научиться создавать софт для смартфонов можно в онлайн-школе Skillbox. В ходе обучения студент получит следующие знания и навыки:

разработка мобильного софта для ОС Android и iOS;

создание архитектуры решения (сервер, клиент и другие);

анализ эффективности проектного решения;

поддержка ранее разработанного ПО;

работа в команде с другими специалистами.

Как и в других курсах Skillbox, упор сделан на практику. За время подготовки студент самостоятельно при поддержке наставника завершит более 50 полноценных проектов, которые потом сможет показать в портфолио потенциальному работодателю.

Цена обучения зависит от выбранного тарифа, которых всего 3: «Базовый», «Оптимальный» и «Продвинутый». Стоят они ₽6026, ₽7088 и ₽9539 в месяц соответственно. Они отличаются количеством персональных занятий и человек в группе. Продолжительность курса составляет 10 месяцев. При необходимости после окончания подготовки возможно получение диплома о среднем специальном образовании.

Курс DevOps-инженера от SkillFactory

DevOps включает сборку, настройку и развертывание ПО, в том числе с помощью инструментов автоматизации. Используется для создания, обновления и интеграции программного обеспечения. Значительно ускоряет работу над ПО, а также помогает сократить расходы на нее. Если говорить просто, то DevOps-инженер — это специалист на стыке разработчика и сисадмина, задача которого — довести до потребителя качественный программный продукт. Как раз он решает, какая архитектура будет у ПО, проверяет работоспособность всех сред программы, организует команду разработчиков, тестировщиков, менеджеров.

Обучиться профессии можно на курсах SkillFactory. На них вас научат:

анализировать код и контролировать его версии;

использовать инструменты интеграции;

проверять статус сборки;

оценивать производительность приложений;

использовать инструменты тестирования;

оценивать взаимодействие софта и пользователя.

На курсах DevOps сделан упор на интерактив и практику. Основа обучения — онлайн-встречи, консультации, практикумы и тренажеры. В ходе учебы студент выполняет несколько реальных проектов, а курсовая — это его личный стартап, который можно показать в портфолио для трудоустройства.

Доступно 3 тарифа: Базовый, Оптимальный и VIP. Стоят они ₽3136, ₽4899 и ₽10 349 в месяц соответственно. Отличаются объемом интерактива с преподавателями: чем дороже тарифный план, тем его больше. Общая продолжительность курса составляет полгода.

Анализ данных и Data Science от Skypro

Data science — раздел информатики, который изучает анализ, обработку и представление данных в цифровом виде. Главная цель — их обобщение, обнаружение закономерностей и получение знаний на основе этого. В отличие от традиционной статистики работу ведут с огромными массивами цифровых данных, используя для этого программные инструменты. Область применения — машинное обучение, инженерия ПО, построение вероятностных моделей, создание и менеджмент баз данных.

Курсы по data science можно пройти в онлайн-школе Skypro, основанной компанией, которая запустила платформу для изучения английского языка Skyeng. Вот ее главные преимущества:

сильный преподавательский состав;

информативные учебные материалы;

подача информации в доступной форме;

много интерактива в виде вебинаров;

много практических заданий.

На курсах Skypro студенты научатся обрабатывать статистику, в том числе программно, делать презентации с визуализацией данных, оптимизировать бизнес-процессы на основе знаний, полученных в ходе применения методов data science, проводить тестирование, выдвигать гипотезы. У выпускников будут все знания, нужные для реальной работы.

Продолжительность курса составляет 3 месяца. Есть две схемы обучения: стандартная и особый тариф. Последний обойдется дороже (₽6557 вместо ₽4971 в месяц), зато учиться будет комфортнее: занятия проходят в малых группах, есть встречи с преподавателями в формате «вопрос-ответ» и другие привилегии.

Почему стоит стать программистом

Есть две причины освоить профессию программиста. Первая — высокий спрос на специалистов этой сферы. Вторая — возможность карьерного роста, а вместе с ним и заработной платы.

Текущий спрос на программистов

Сфера IT растет. Это обусловлено постоянным развитием информационных технологий. С каждым годом они все больше входят в жизнь людей, и постепенно без них она становится невозможной. Из-за этого IT-профессии — одни из самых востребованных в мире. И спрос на них продолжает увеличиваться. То есть, если вы получите специальность в этой сфере, вы гарантированно не останетесь без работы. Но здесь есть важная оговорка — если постоянно будете совершенствовать свои знания и навыки. Ведь IT — динамичная сфера, в которой постоянно что-то меняется и появляется что-то новое.

Возможности карьерного роста

IT-сфера гарантирует карьерный рост. Он определяется навыками, которые нарабатываются со временем, а не другими факторами. Условно программистов делят на три категории:

Junior. Начинающий специалист, который только получил образование и устроился на работу.

Middle . IT-специалист среднего звена, обладающий определенным опытом.

Senior. Опытный программист. Как правило, руководит проектами или играет в них важную роль.

По мере продвижения по этим ступеням будет расти доход. Но уже в статусе junior он выше, чем у представителей большинства других профессий.

Как выбрать правильный курс по программированию

Если решили работать в IT-сфере и окончить для этого курсы, при их выборе надо быть внимательным. Ведь если он будет неправильным, не выйдет получить нужные знания и навыки, а без них будет сложно найти работу.

Основные критерии выбора курса

При выборе курсов по программированию надо обратить внимание на следующее:

Актуальность программы . Поскольку IT постоянно развивается, знания, передаваемые студентам, должны быть актуальными. Если они не будут отвечать этому требованию, реальная работа после выпуска будет сложной или невозможной.

Преподавательский состав . В IT теория всегда на втором месте. Главное — практика. Поэтому среди преподавателей курса должны быть практикующие программисты, а не теоретики.

График занятий . Он должен быть удобным. Если вы работаете или учитесь в другом месте, должно быть возможным совмещение без ущерба для основной работы.

Помощь в трудоустройстве . Сегодня некоторые онлайн-школы помогают выпускникам найти работу. Если площадка предлагает такую опцию, это преимущество. Ведь самостоятельное трудоустройство для специалиста без опыта может быть затруднительным.

Репутация онлайн-школы. Не нужно пользоваться услугами малоизвестных образовательных платформ, у которых нет большой аудитории. Качество знаний, которые они передают, может быть низким.

Документ об образовании. По окончании курса онлайн-школа должна выдавать официальный сертификат или диплом. Наличие такой бумаги подтверждает ваши знания и повышает шансы на трудоустройство.

Также стоит проанализировать цену. От слишком дешевых курсов лучше сразу отказаться — скорее всего, стать хорошим программистом на них не получится. Рассматривайте предложения со средней ценой и выше. Выбирайте исходя из собственных возможностей.

Платные vs. бесплатные курсы

Бытует заблуждение, что можно научиться программированию, сочетая бесплатные курсы и самостоятельную подготовку. Это не так. Знаний, нужных для полноценной работы, этим способом получить не выйдет. Обычно на бесплатных курсах дают очень ограниченную информацию, так как они представляют собой ознакомительную версию платных. Кроме того, там нет практики, общения с преподавателями и наставниками. Даже если вы изучите нужную информацию самостоятельно, из-за отсутствия коммуникации никто не укажет вам на ошибки и не скажет, как сделать правильно. Если в дальнейшем получится трудоустроиться, работать будет сложно.

Специальные курсы для детей и подростков

Есть особые курсы по программированию для детей и подростков. Они подходят тем, кто после окончания школы хочет учиться и работать в IT-сфере. Информация, которую там дают, адаптирована для школьников, но ее качество и объем не уступают «взрослой» подготовке. В ходе обучения ребенок самостоятельно готовит несколько проектов с помощью наставника, а после его завершения даже может выполнять задачи на позиции стажера.

Прохождение курсов школьниками значительно облегчает поступление в вуз на IT-специальность. После окончания учебы ребенок будет готов к сложностям, с которыми столкнется в высшем учебном заведении, поэтому с легкостью их преодолеет.

Курсы по программированию для детей и подростков обычно предлагают те же онлайн-школы, что учат взрослых. Их график и формат обучения построены таким образом, чтобы не отвлекать ребенка от основных занятий в школе. Упор также сделан на практическую составляющую — школьников учат решению реальных задач. Но тех, что интересны детям, например в сфере разработки игр.

Обучение программированию на английском языке

Параллельно с программированием стоит учить английский. А еще лучше учиться IT-специальности на нем. Ведь как раз на этом языке написана документация по PHP, Python, Java и другим языкам. Если возникнут трудности и придется искать их решение на профильных форумах, общение там будет на английском. В команде могут быть сотрудники из-за рубежа, с которыми тоже надо как-то коммуницировать.

Но простого знания языка недостаточно. Нужно также знать IT-терминологию. Поэтому нужно профильное обучение английскому, которое позволяет ее освоить.

Практические задания и тренажеры для программистов

Все онлайн-школы, которые готовят программистов, уделяют много времени практике и дают студентам соответствующие задания. Но некоторым этого недостаточно. В этом случае можно использовать специальные тренажеры. Это специальные программы или онлайн-сервисы, которые проверяют код в реальном времени и указывают на ошибки при его написании. В качестве примеров можно привести Codewars, Leetcode, Programming Praxis. Эти ресурсы оттачивают практические навыки программиста, помогают ему «набить руку» и избегать типичных ошибок начинающих.

Часто задаваемые вопросы о программировании

Что такое программирование?

Это процесс написания программ, то есть специальных инструкций для компьютера, которые тот способен выполнить. Они пишутся на особых языках программирования.

Какие есть языки программирования?

Сегодня наиболее распространенные языки — это Python, JavaScript, Java, PHP, C++. У каждого свои особенности и область применения.

Что такое переменные в программировании?

Это именованные ячейки памяти, в которых хранятся данные, необходимые в ходе выполнения программ.

Что такое функции в программировании?

Это отдельные блоки программного кода, которые выполняют определенную задачу. Они могут вызываться из других частей программы.

За сколько можно освоить программирование?

Зависит от сферы и языка. Средняя продолжительность обучения в большинстве онлайн-школ составляет 10–12 месяцев.

Заключение

IT-специалисты востребованы, и спрос на них растет с каждым годом. Это гарантирует, что они не столкнутся с проблемами при поиске работы. Получить IT-профессию можно дистанционно в онлайн-школе. Это позволяет совмещать обучение с основной работой. Среднее время подготовки — в районе одного года. По ее окончании выдают официальный сертификат или диплом о среднем специальном образовании. Сегодня онлайн-школы предлагают курсы во всех сферах IT, в том числе Java-разработке, программировании на Python, data science, веб-разработке, работе с ИИ. Обучение построено с упором на практику, поэтому после его окончания у выпускника уже есть собственное портфолио, которое помогает ему в трудоустройстве.



