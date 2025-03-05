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Обычно роутер настраивают один раз — после установки. Как раз тогда задают пароль Wi-Fi, а потом благополучно о нем забывают. Когда нужно подключить новое устройство, возникают трудности. Ведь сделать без пароля это невозможно. Чтобы установить новый, приходится сбрасывать роутер до заводского состояния. Это долго, так как потом его приходится заново настраивать с нуля. Но сброса настроек можно избежать. Есть несколько способов, позволяющих посмотреть пароль от Wi-Fi. Далее — обзор некоторых из них.

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Обзор способов просмотра

Посмотреть данные для доступа к сети можно несколькими способами:

через установки ПК;

через настройки планшета или смартфона;

в веб-интерфейсе роутера.

Обратите внимание: для просмотра этими способами устройство ранее уже должно было подключаться к соответствующей сети. Если подключения не было, то и данные посмотреть не получится.

Просмотр через ПК

Процесс просмотра на ПК отличается на разных ОС. Ниже — инструкция для популярных систем: Windows, macOS и Linux.

Windows

Посмотреть данные можно через сетевые настройки Windows. Чтобы попасть в них на «десятке», потребуется вызвать установки системы. Для этого надо кликнуть по шестеренке в «Пуске».

Далее нужно щелкнуть по блоку сетевых настроек.

В этом разделе нам нужна «Настройка параметров адаптера».

После его выбора нужно нажать на блок изменения установок, находящийся в левой части экрана.

Появится перечень всех подключений. В нем надо щелкнуть правой кнопкой по беспроводному и выбрать в появившемся меню пункт «Состояние».

Далее необходимо перейти в подраздел «Свойства», в блок «Безопасность» и выставить чекбокс около «Отображать вводимые знаки». После этого в поле чуть выше появится пароль — изначально он скрыт.

Если у вас установлена Windows 7, попасть в соответствующий раздел установок можно исключительно через панель управления. В ней требуется нажать «Центр управления сетями».

Далее откроется страница, на которой находится ссылка на «Настройку параметров адаптера».

Дальнейший алгоритм действий точно такой же, как на более поздней версии операционной системы.

Отличия будут и на Windows 11, которая на сегодня является актуальной ОС от Microsoft. Там понадобится зайти в настройки, далее открыть «Сеть и Интернет».

В нем нужно нажать на «Свойства».

Далее надо найти пункт «Дополнительные свойства сети Wi-Fi» и нажать напротив него «Изменить».

После появится меню свойств сети. Оно такое же, как аналогичное на более ранних версиях ОС. В 10 и 11 доступ к нему можно получить не только через настройки системы, но и через панель управления — как на Windows 7. Правда, она открывается только через системный поиск, так как отсутствует в меню «Пуск».

macOS

В macOS процедура проще, чем в Windows, из-за более удобной системы настроек ОС. Для начала понадобится открыть поиск Spotlight — для этого надо нажать Command + Space. В нем необходимо найти программу «Связка ключей».

В программе нужно перейти на вкладку «Система», а затем нажать «Пароли» в верхней части окна.

Далее нужно зайти на вкладку «Атрибуты» и выставить чекбокс напротив пункта «Показать пароль».

После этого в поле напротив отобразится пароль, который может быть использован для подключения других девайсов.

Linux

В Linux данные может посмотреть только тот, кто обладает правами суперпользователя на компьютере. Есть два способа сделать это: через терминал и через графический интерфейс операционной системы.

Для просмотра с помощью командной строки понадобится сделать следующее:

Открыть системный терминал. Ввести: sudo grep -r '^psk=' /etc/NetworkManager/system-connections/. Ввести пароль суперпользователя и подтвердить действие нажатием Enter.

После этого в терминале отобразится список всех сетей, а также пароли к ним. Если ПК ранее к ним не подключался, то последние не отображаются.

Данный метод работает на всех дистрибутивах Linux. Но, если не хочется возиться с системным терминалом, можно воспользоваться графическим интерфейсом системы — на «дистрах» для домашнего использования он тоже позволяет просмотреть данные. Процесс просмотра отличается в зависимости от дистрибутива. Разберем его для Ubuntu.

Для начала нужно открыть параметры системы. Для этого нужно щелкнуть по панели уведомлений, а затем нажать на значок с отверткой и гаечным ключом.

В разделе настроек нужно открыть вкладку «Wi-Fi», навести курсор мыши на подходящую сеть, а затем кликнуть по появившемуся значку шестеренки.

После этого откроется окно параметров выбранной сети. В нем нужно перейти на вкладку «Безопасность» и установить галочку напротив пункта «Показать пароль». Как только это будет сделано, в поле чуть выше начнут отображаться данные.

Важно: на других дистрибутивах алгоритм действий может сильно отличаться от описанного. Инструкция актуальна для Ubuntu и «дистрах» на ее основе.

Просмотр со смартфона

Просмотр данных на смартфоне или планшете отличается на разных операционных системах. Далее — инструкция для Android и iOS.

Android

Просмотр на Android доступен через установки Wi-Fi. Сначала придется открыть настройки системы.

Далее нужно перейти в раздел «Wi-Fi».

Когда откроется список сетей, нужно нажать на подходящую.

На ее странице будет кнопка «Поделиться».

Нужно кликнуть на нее — после этого откроется блок с QR-кодом и действующим паролем.

Подключить новое устройство можно двумя способами: путем сканирования QR-кода и с помощью пароля.

Обратите внимание: в некоторых сборках Android доступен только один метод — по коду. В частности, это актуально для прошивок телефонов брендов Huawei и Honor. В силу этого владельцы таких гаджетов смогут подключить к сети только девайсы с камерой, способные отсканировать QR-код. Это вызывает трудности при подключении стационарного компьютера, который лишен функции съемки.

iOS

На iOS просмотр очень похож на таковой на Android. Для него понадобится:

Перейти в настройки устройства. Открыть раздел «Wi-Fi». Найти нужную сеть. Нажать «i» около нее. Кликнуть по строке с паролем. Подтвердить личность любым способом.

После этого в строке отобразятся данные. Подтверждение личности возможно по FaceID или другим методом, например по отпечатку пальца или посредством ввода пароля от устройства.

Доступ через веб-интерфейс роутера

Просмотр возможен через интерфейс роутера. Его можно открыть в любом браузере, введя в адресную строку 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (зависит от устройства, стоит попробовать оба варианта).

После этого откроется веб-интерфейс. На некоторых моделях он может быть защищен — такое бывает на роутерах, которые поставляют провайдеры при подключении. Данные для входа должны быть указаны в договоре с поставщиком услуг связи.

Действия после входа в интерфейс отличаются у разных моделей роутеров. В большинстве случаев необходимо перейти в раздел, посвященный сетям и Wi-Fi.

На открывшейся странице нужно найти название своей сети и нажать на значок глаза рядом с полем для ввода пароля. Важный момент: действие, требующееся для просмотра, отличается в зависимости от модели роутера. Где-то вместо нажатия на глаз нужно ставить галочку напротив специального пункта.

Обратите внимание: на старых устройствах может не быть раздела, посвященного Wi-Fi. Например, он отсутствует на роутерах, которые в 2010-х годах поставлялись компанией «Ростелеком» при подключении домашнего интернета.

Особые случаи и правовые аспекты

Нужно помнить: подключаться можно только к собственной сети, на доступ к которой вы имеете право. Подключение к чужой тоже возможно, но оно может вызвать правовые проблемы.

Получение пароля: от чужого Wi-Fi, от ранее подключенной сети

Все способы, описанные в этом материале, позволяют узнать пароль только от ранее подключенной сети. Для получения доступа к той, которая никогда не подключалась к устройству, требуется специальное программное обеспечение. Наиболее популярное ПО этой категории — Linux-дистрибутивы Kali и Black Arch. В них уже встроены инструменты для парсинга паролей и других действий, направленных на несанкционированный доступ к информации.

Этика и закон: доступ к чужому Wi-Fi

Рекомендуется просматривать пароль только от своей собственной сети или от той, к которой предоставляют свободный доступ (например, в библиотеке или кафе). Из-за этого могут возникнуть проблемы с законом — придется платить компенсацию или даже нести уголовное наказание.

Формально за подключение к чужой сети не предусмотрена уголовная или административная ответственность — согласно ст. 272 УК РФ она наступает только в том случае, если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации. Но есть другие подводные камни.

Во-первых, если владелец Wi-Fi узнает, что к нему подключились без его разрешения и пользовались им, он может обратиться с гражданским иском в суд о взыскании причиненных убытков. Если истцу удастся доказать факт подключения, придется платить компенсацию.

Второй момент — согласно ч. 1 ст. 273 УК РФ использование программ для нейтрализации средств защиты компьютерной информации уголовно наказуемо, за такие действия могут назначить до 4 лет лишения свободы. Поскольку доступ к защищенному Wi-Fi невозможен без специального программного обеспечения, такие действия подпадают под данную норму.

Защита от несанкционированного доступа

Важно защитить собственную сеть от несанкционированного доступа. Это потребует соблюдения ряда простых правил, касающихся выбора роутера и управления комбинацией для подключения.

Советы по безопасности

Чтобы обезопасить свою беспроводную сеть, важно использовать современный роутер с протоколом шифрования WPA3. Он сложнее всего поддается взлому — это минимизирует риск, что к вашему Wi-Fi подключатся посторонние. До сих пор существуют модели, в которых используются протоколы WEP, WPA, WPA2. Таких устройств лучше избегать — они менее безопасны.

Нужно регулярно проверять состояние роутера через специальное приложение или веб-интерфейс. Некоторые модели показывают подключения — это позволяет увидеть, был ли несанкционированный доступ к сети.

Рекомендуется регулярно обновлять прошивку роутера. В новых версиях производитель часто устраняет проблемы в работе программного обеспечения, что осложняет взлом пароля и делает использование устройства более безопасным.

Рекомендации по безопасности сети

Чтобы злоумышленники не получили доступ к вашей сети, важно задать сложный пароль. Вот основные правила по его созданию:

не менее 8–10 символов;

прописные и строчные буквы;

спецсимволы (@, #, $ и другие).

Комбинация из одних арабских цифр, даже длинная — это плохое решение. Она сравнительно легко подбирается специализированным ПО для доступа к информации. Это повышает риск взлома.

Ни в коем случае нельзя оставлять пароль, который стоит в роутере по умолчанию. В большинстве случаев он слишком простой и легко подбирается.

Даже если у вас надежный пароль, время от времени его нужно менять. Периодичность смены определяется индивидуально в зависимости от уровня угроз. На домашнем роутере ее можно проводить один раз в 4–5 месяцев или даже чуть реже.

Смена комбинации для подключения не только осложняет несанкционированный доступ. Если его уже получили, замена прекращает его, так как со старой комбинацией злоумышленники уже не смогут подключиться к сети.

Также для защиты можно периодически менять название сети (SSID). Это вряд ли собьет с толку человека, зато может нарушить работу программного обеспечения для взлома. Смену SSID можно производить одновременно с установкой нового пароля.



