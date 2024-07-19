Вентилятор — классика, сохранившая актуальность. Прибор, помогающий бороться с жарой путем интенсивной циркуляции воздуха, по-прежнему конкурентен по сравнению с более «продвинутыми» кондиционерами и бризерами. Почему? Прежде всего влияет цена. Базовые модели вентиляторов намного доступнее. Есть и другие плюсы. Напольную и настольную технику легко перенести, чтобы создать зону прохлады в любом месте. Тот же кондиционер невозможно переставить, чтобы защититься от жары в другом помещении. Кроме того, есть ряд дополнительных функций, делающих применение вентиляторов очень удобным.

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ТОП вентиляторов

Основные критерии выбора

Главное при выборе — бюджет и цели применения вентилятора. Для комфортной работы за компьютером или кухонным столом хватит компактного настольного устройства. В маленькую комнату до 20 м2 рациональнее купить напольную модель с поворотной системой. В больших помещениях эффективны потолочные вентиляторы. Если есть планы эксплуатировать технику в разных местах, нужно учитывать ее габариты и вес.

Размеры комнаты определяют и мощность оборудования. Для площади до 30 м² обычно достаточно 30–50 Вт. Еще один значимый показатель — уровень шума. Он особенно важен, если техника будет работать по ночам в спальне. Тогда лучше выбирать модель, в которой предусмотрен бесшумный режим.

Если в доме живут дети и животные, нужно подумать об их безопасности. Лопасти обязательно закрываются решеткой, а подставка исключает простое опрокидывание от случайного физического контакта. По механизму управления вентиляторы бывают механическими и электронными. В первом случае переключать режимы приходится вручную. Управлять через пульт или смартфон намного удобнее, но за это удовольствие придется заплатить дополнительно. Все эти моменты лучше обсудить с продавцом.

Типы вентиляторов

В зависимости от конструкции вентиляторы устанавливают:

на пол (напольные, колонные),

стол,

стену,

потолок.

Еще есть переносные модели, работающие от батареек или аккумулятора другого прибора. По принципу подачи воздуха вентиляторы бывают осевыми, радиальными и безлопастными. Первый вариант самый популярный. Двигатель приводит лопасти в движение, и они выталкивают воздух с нужной скоростью и в заданном направлении. Модели этого типа часто оснащены поворотным механизмом. Такие конструкции компактны, обычно их ставят в небольших помещениях.

В радиальных приборах лопасти закреплены на нескольких уровнях ротора, приводимого в движение мотором. Так работают колонны. Воздух выходит через отверстия, размещенные по всей поверхности устройства. Поток мощнее, чем в осевых механизмах, при этом уровень шума достаточно низкий. В безлопастных устройствах за нагнетание и ускорение воздуха отвечает турбина. Это максимально безопасные модели, но они обойдутся дороже. Теперь о разных видах вентиляторов подробно.

Напольные вентиляторы

Напольные вентиляторы популярны из-за простоты и эффективности. Они состоят из основания, стойки и самого механизма, создающего проветривание. Конструкцию легко перенести в другое место или разобрать и где-нибудь спрятать, пока она не нужна. Даже в недорогих моделях предусмотрено несколько режимов подачи воздуха, включая вращение лопастей по заданной орбите.

Перед тем как выбрать напольный вентилятор, стоит вспомнить о его настенном варианте. По большому счету отличие заключается только в основании. Так как эту технику крепят на стену, ее нельзя быстро перенести в другое помещение. С другой стороны, она не занимает места на полу и нет угрозы опасного контакта с ребенком или животным. Но настенные модели сегодня в продаже встречаются редко.

Вентилятор напольный Lira LR 1101 Blue

Основные характеристики:

Мощность — 55 Вт.

Уровень шума — 50 дБ.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 3.

Материал — пластик.

Страна-производитель — Китай/Россия.

Вентилятор напольный Lira LR 1101 Blue можно сегодня купить на AliExpress за ₽2586. Здесь и дальше цены указаны по состоянию на июль 2024 года.

Напольный вентилятор Yanke

Основные характеристики:

Мощность — 5 Вт.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 4.

Дополнительные функции — дистанционное управление, таймер, отключение при перегреве и другие.

Материал — пластик.

Страна-производитель — Китай.

Компактный напольный вентилятор Yanke, который при желании можно даже поставить на стол, обойдется в ₽5292, если поспешить с покупкой. Устройство легко складывается и переносится в любое место.

Напольный вентилятор VF-40TW с пультом управления

Основные характеристики:

Мощность — 40 Вт.

Уровень шума — 58 дБ.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 3.

Дополнительные функции — дистанционное управление, таймер.

Материал — пластик.

Страна-производитель — Камбоджа.

Напольный вентилятор VF-40TW можно заказать за ₽3299. Практичная модель для жилых комнат.

Настольные вентиляторы

Настольные вентиляторы можно назвать компактной версией напольных. Такое решение создаст комфортный микроклимат на рабочем месте или в зоне отдыха. Достаточно поставить или подвесить устройство рядом и настроить подачу воздуха в нужном направлении. Удобно, просто и экономично, ведь настольные приборы потребляют намного меньше энергии. Можно заказать как простую модель с минимумом функций, так и эффектный дизайнерский вентилятор, способный придать обстановке солидный вид.

Настольный вентилятор ICANZU

Основные характеристики:

Мощность — 4 Вт.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 3.

Дополнительные функции — USB-зарядка (от повербанка, прикуривателя, компьютера и т. д.).

Материал — пластик.

Страна-производитель — Китай.

Выбрав настольный вентилятор ICANZUO, можно будет комфортно чувствовать себя в любом месте. Обойдется такой прибор всего в ₽863.

Настольный вентилятор TOPK K62B

Основные характеристики:

Мощность (Вт) — 5 Вт.

Уровень шума — 30–40 дБ.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 3.

Дополнительные функции — механический таймер, питание от USB.

Материал — пластик.

Страна-производитель — Китай.

Настольный вентилятор TOPK K62B можно приобрести за ₽1099. Этот компактный прибор обеспечит зону индивидуального комфорта в любом месте.

Настольный вентилятор ATENGE

Основные характеристики:

Мощность —5 Вт.

Уровень шума — до 50 дБ.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 3.

Дополнительные функции — USB-зарядка.

Материал — пластик.

Страна-производитель — Китай.

Настольный вентилятор ATENGE стоит ₽883. Эта модель поможет комфортно работать за компьютером или кухонным столом.

Потолочные вентиляторы

У этого типа вентиляторов есть много преимуществ. Под потолком устройство не занимает полезную площадь комнаты, оно недоступно детям и домашним животным. Воздух распределяется равномерно, охватывая все зоны помещения. Многие модели являются реверсивными: в жару поток направляется вниз, а в холодное время его можно переключить на движение вверх, что существенно снизит расходы на отопление. Есть специальные энергосберегающие приборы.

К минусам представителей этой категории можно отнести отсутствие мобильности. Неправильный выбор места под потолком может привести к дискомфорту в отдельных зонах, особенно когда лопасти вращаются на высокой скорости. Иногда монтаж невозможен или требует дорогих дополнительных работ из-за особенностей действующей осветительной системы. Перед тем как заказывать потолочную модель, стоит проконсультироваться.

Потолочный вентилятор 85-265V 42 52

Основные характеристики:

Мощность — 24 Вт.

Уровень шума — 20–70 дБ.

Режимы — охлаждение, реверс.

Скорости — 6.

Дополнительные функции — дистанционное управление, освещение.

Материал — ABS-пластик, металл.

Страна-производитель — Китай.

Потолочный вентилятор 85-265V 42 52 продается за ₽5281. Подходит для гостиной, спальни, детской комнаты.

Потолочный вентилятор QUANXUNHE

Основные характеристики:

Мощность — 30 Вт.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 3.

Дополнительные функции — дистанционное управление, освещение, таймер.

Материал — ABS-пластик, сталь.

Страна-производитель — Китай.

Заказать потолочный вентилятор QUANXUNHE на АлиЭкспресс можно за ₽1199. Он эффективен и украсит дизайн жилой комнаты.

Потолочный вентилятор SOVE

Основные характеристики:

Мощность — 30 Вт.

Режимы — охлаждение, реверс.

Скорости — 6.

Дополнительные функции — дистанционное управление, освещение, таймер.

Материал — ABS-пластик, стекло, железо.

Страна-производитель — Китай.

Потолочный вентилятор SOVE можно заказать за ₽7729. Модель имеет китайский и европейский сертификаты соответствия.

Колонные вентиляторы

Такой вентилятор представляет собой колонну, внутри которой спрятаны все движущиеся части. Нет никакого риска для детей, собак и кошек. Система засасывает воздух через отверстия в нижней и задней части и выдувает его спереди. Получается равномерное проветривание. Колонные вентиляторы обычно устанавливают на пол, реже — на стол.

Колонный вентилятор Yoer Verto

Основные характеристики:

Мощность — 45 Вт.

Уровень шума — 40 дБ.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 3.

Дополнительные функции — таймер, дистанционный пульт, осцилляция, ионизация.

Материал — пластик.

Страна-производитель — Польша.

Колонный вентилятор Yoer Verto обойдется в ₽17 912. С помощью такого прибора можно эффективно проветривать достаточно большие помещения.

Колонный умный вентилятор Xiaomi Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2

Основные характеристики:

Мощность — 24 Вт.

Уровень шума — до 28,7 дБ в ночном режиме.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 100.

Дополнительные функции — ночной режим, имитация ветра, управление через приложение Mi Home и др.

Материал — пластик.

Страна-производитель — Китай.

Колонный умный вентилятор Xiaomi Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 доступен за ₽8490 в магазине AliExpress. Его можно сделать частью своей домашней экосистемы смарт-приборов.

Колонный вентилятор Kalorik VT 1033R

Основные характеристики:

Мощность — 45 Вт.

Режимы — охлаждение.

Скорости — 3.

Дополнительные функции — таймер, осцилляция.

Материал — пластик.

Страна-производитель — Бельгия.

Купить колонный вентилятор Kalorik VT 1033R можно за ₽6406.

Производительность и мощность

Мощность — показатель интенсивности воздушного потока. Теоретически, чем он выше, тем большую площадь может охладить прибор. Но у вентиляторов разного типа при сопоставимой мощности эффективность может отличаться, поэтому лучше ориентироваться на продуктивность — часовой объем подачи воздуха. Желательно, чтобы параметр был хотя бы вдвое больше площади комнаты. Это даст возможность чаще включать вентилятор на минимальной и средней скоростях, вызывающих меньше шума.

Обычно мощность подбирают исходя из области применения:

небольшая рабочая зона — настольные, напольные и портативные модели до 30 Вт;

комната до 30 м² — настенные, потолочные, колонные и напольные вентиляторы на 30–50 Вт;

помещение от 30 м² — оборудование на 50–100 Вт;

промышленные площади — мощные потолочные и напольные модели от 100 Вт.

В условиях многоквартирного дома выбор обычно ограничивается первыми двумя вариантами. Уровень мощности можно регулировать. Даже в дешевых моделях есть минимум 3 скорости — низкая, средняя и высокая. Дорогие вентиляторы могут предлагать намного больше вариантов. Любителям спать при хорошей циркуляции воздуха стоит заказать технику, в которой есть специальный ночной режим с пониженным уровнем шума.

Все модели работают от электрической сети. Портативные устройства могут функционировать от батареек и аккумуляторов. Есть вентиляторы для автомобилей, подключаемые к прикуривателю. Но более-менее мощное оборудование требует постоянного источника питания, которым является электросеть.

Уровень шума

Чем мощнее вентилятор, тем больше шума он выдает при работе на максимальных оборотах. Чрезмерное гудение вызывает дискомфорт, поэтому лучше заранее поинтересоваться этим вопросом. Показатель измеряется в децибелах (дБ). Многие производители указывают его для минимальной мощности, что часто приводит покупателей в заблуждение. Домашние модели обычно шумят в диапазоне 20–70 дБ:

55—70 дБ — сильный назойливый гул, который трудно игнорировать;

40–55 дБ — заметный шум, к которому привыкаешь, но ночью такой вентилятор вряд ли даст спокойно уснуть;

20–40 дБ — легкий гул, не слишком обращающий на себя внимание и во время сна;

до 20 дБ — очень тихая работа.

Стоит почитать отзывы о шумности работы модели. При наличии многих жалоб лучше поискать другие варианты. Кроме мощности и скорости движения лопастей, на уровень шума могут влиять и другие вещи. Здесь многое зависит от качества сборки и материалов. Если оно низкое, со временем появляются вибрации, стуки, щелчки и треск.

Управление и дополнительные функции

Вентиляторы на механике доступнее. Пользователь с помощью кнопок, рычажков и переключателей может регулировать скорость лопастей, зафиксировать воздушный поток на одном направлении или сделать его перемещающимся. Все максимально просто и понятно. Дороже обойдутся модели с сенсорным управлением, при этом особых преимуществ перед «механикой» у них нет. Здесь точно так же нужно подходить к устройству, чтобы произвести необходимые настройки.

Управлять техникой с дистанционного пульта удобнее, а в отдельных случаях, как с потолочными вентиляторами, это даже необходимость. Альтернативой может стать приложение для смартфона, если поддерживается связь через вайфай или блютуз. В таком случае отдавать команды можно не только из любой точки дома, но и далеко за его пределами. Современные модели подключаются к умному дому для управления через разные сценарии совместимости с остальными приборами.

Оборудование может содержать дополнительные функции, делающие его эксплуатацию еще более удобной:

таймер — автоматическое отключение в указанное время помогает спокойно заснуть, не опасаясь лишних расходов электроэнергии;

автоповорот — лопастной механизм вращается по заданной орбите, обеспечивая подачу воздуха по всем направлениям;

регулирование высоты и угла — обеспечивает проветривание конкретной зоны;

защита двигателя от перегрева — автоматическое отключение, если мотор нагрелся до критической температуры из-за долгой работы в жару;

подсветка — вентилятор работает как лампа, например, потолочные модели часто выступают и в роли люстры;

увлажнение, ионизация, ароматизация воздуха — эти функции помогут отказаться от отдельных бытовых приборов.

Покупка дорогой техники с «навороченными» опциями не всегда оправдана с практической точки зрения. Например, иногда дешевле купить ионизатор или увлажнитель, чем платить за встроенные их версии. И это будет более эффективно. Чрезмерная многофункциональность нередко способствует ускоренному выходу оборудования из строя.

Дизайн и безопасность

Выбор дизайна зависит только от вкуса покупателя. Разнообразие предложений достаточно велико, чтобы без труда подобрать прибор нужных размеров, формы и цвета. Многие уделяют повышенное внимание размеру лопастей вентилятора. Оптимальным диаметром считается 30–40 см, но выбор этим диапазоном не ограничивается. Величина лопастей во многом влияет и на уровень шума.

Если в доме живут дети или животные, следует позаботиться об их безопасности. Прежде всего ограничить доступ к движущимся частям вентиляторной системы. Лопасти должны быть защищены решеткой, как бы ни хотелось усилить охлаждающий эффект. Лучше выбирать сетку с минимальным диаметром ячеек. Заглушку в центральной части, если она предусмотрена, тоже снимать нельзя. Следует побеспокоиться и об электробезопасности. Кроме рисков физического контакта, важно учесть, что пребывание под вентилятором, работающим на высокой скорости, может привести к простуде у ребенка. Взрослые от этого тоже не застрахованы.

Рекомендации по установке

Чтобы получить от вентилятора максимум пользы, нужно установить его в правильном месте. Настольные модели эффективны только в непосредственной близости от человека. Здесь остается определить оптимальную точку. С более мощными приборами немного сложнее. Оборудование должно обеспечивать климатический комфорт и при этом не создавать неудобств из-за своего положения в комнате.

Установка потолочных и настенных вентиляторов, кроме выбора места, требует надежного крепления и грамотного подключения электропитания. В монтаже нет ничего сложного, но, если есть хоть малейшие сомнения в своей квалификации, надежнее обратиться за профессиональной помощью. Если плохо зафиксированная конструкция упадет, последствия могут оказаться плачевными, особенно при продолжающих вращаться на высокой скорости лопастях.

Напольные и колонные вентиляторы традиционно ставят в углу комнаты. Их можно расположить где угодно, лишь бы было комфортно пользователю. Но возле стены прибор меньше всего мешает. Если техника эксплуатируется рядом с открытым окном, генерируемый ею воздушный поток должен быть направлен внутрь комнаты. Не рекомендуется устанавливать вентилятор на ковре или другой мягкой поверхности.

Оптимальным считается расстояние, при котором воздух слегка обдувает. Каждый сам определяет, как ему лучше, но чрезмерное увлечение «бодрой свежестью» нередко заканчивается простудой. Особенно когда засыпаешь при включенном вентиляторе. Установка такой техники в спальне требует внимательности. Здесь лучше избежать прямого контакта с воздушным потоком, направив его по касательной или в потолок. Скоростью подачи тоже злоупотреблять не стоит. Модель для спальни должна быть оборудована таймером, иначе придется слишком много платить за электричество. Да и пребывать под вентилятором всю ночь достаточно рискованно для здоровья.

Полезные советы по эксплуатации вентилятора

Чтобы вентилятор прослужил долго, его следует регулярно чистить от пыли и мусора. Накапливаясь на лопастях, загрязнения снижают эффективность работы и увеличивают шумность. Кроме уборки, стоит периодически проверять, нет ли каких-то следов износа или повреждений. Трещины, изгибы, ослабленные соединения — все это негативно влияет и приводит к преждевременному выходу техники из строя.

Как обеспечить эффективность вентилятора

Несколько рекомендаций по уходу:

чистите пыль мягкой тканью или пылесосом;

периодически смазывайте подшипники, добавляя немного масла и включая вентилятор на пару минут для распределения смазки;

вовремя меняйте изношенные детали;

храните технику в сухом месте, прикрыв рабочие части от пыли и мусора.

Чем дороже модель, тем важнее уход и профилактика. Целесообразность ремонта в случае аварии тоже зависит от цены. Иногда проще купить новый прибор, чем тратить деньги на вызов мастера с неясными перспективами относительно того, сколько еще продержится вентилятор.

Как избежать перегрева устройства

Перегрев двигателя — распространенная причина выхода вентилятора из строя. Такое случается, если постоянно подолгу эксплуатировать технику на максимальной скорости. Функция автоматического отключения при сильном нагреве помогает защитить мотор, но все равно не стоит испытывать его способность работать в экстремальных условиях. Тем более что в этом часто нет надобности. Большинство моделей создают комфортный режим на средней и даже минимальной скорости. Если же так хочется включить максимальные обороты, то стоит контролировать время «сеанса», не давая ему слишком затянуться.

Часто задаваемые вопросы

Чем отличаются дорогие вентиляторы от дешевых?

Цену вентилятора определяют его рабочие параметры. Кроме технических характеристик, значение имеет престижность бренда. Модели известных марок дороже, но их обычно отличает качество комплектующих и сборки, подкрепленное продолжительной гарантией.

Какие моменты важны при выборе?

Это мощность, производительность, уровень шума. Важны также режимы работы, удобство управления и наличие дополнительных опций, таких как таймер, автоповорот или увлажнение воздуха. Но сначала выберите конструкцию вентилятора — напольный, настольный, настенный, потолочный или колонный, с лопастями или без.

Как выбрать технику для большого помещения?

Для помещений, площадь которых превышает 30 м2, нужно оборудование мощностью от 50 Вт. Модели, устанавливаемые под потолком, обеспечивают равномерное проветривание всех зон. В этом вопросе лучше проконсультироваться с экспертом, предоставив ему параметры комнаты.

Как ухаживать за вентилятором?

Периодически нужно очищать лопасти и другие поверхности от пыли. Если есть навыки разборки и сборки техники, можно также смазать подшипники или заменить изношенную деталь. Важно также избегать длительной работы на максимальной скорости, особенно в сильную жару.

Как выбрать вентилятор с учетом интерьера?

Это решать покупателю. Выбор предложений позволяет подобрать интересное решение под любой интерьер. Многие модели выпускаются в нескольких цветах.

Заключение

О том, как выбрать вентилятор, можно рассказывать очень долго. Каждая категория — напольные, потолочные, настольные, колонные — заслуживает отдельной статьи. Выделим критерии, которые нельзя игнорировать при выборе этой техники:

конструкция и принцип подачи воздуха;

мощность и режимы работы;

уровень шума;

простота и удобство управления;

дополнительные функции;

дизайн;

цена.

Вентилятор, как и другое климатическое оборудование, имеет недостатки. Но сам факт того, что, несмотря на популярность сплит-систем, на эти классические бытовые приборы сохраняется стабильно высокий спрос, говорит о многом. Пользователи по-прежнему довольны уровнем комфорта, обеспечиваемым такой «морально устаревшей» техникой. Остается только начать поиски своего идеального вентилятора.



