«Месяц красных цен» на Алиэкспресс

Глобальная онлайн-платформа электронной коммерции AliExpress была основана в 2010 году китайским гигантом Alibaba Group. Маркетплейс предлагает широкий ассортимент товаров, включая одежду, электронику, аксессуары, товары для дома, игрушки и многое другое. Все это можно купить со скидкой, используя промокод Алиэкспресс. Более того, посетите специальную страницу Промокод-Палас и заберите свои эксклюзивные купоны.

AliExpress дает много возможностей для экономии при покупке товаров:

1. Купоны и промокоды

Они часто предоставляются для новых пользователей или в рамках специальных акций. Существуют купоны продавца (магазина) и платформы. Их можно найти на страницах товаров, в Центре купонов в личном кабинете или на сайтах партнеров.

2. Системы кэшбэка и бонусов

Многие кэшбэк-сервисы сотрудничают с AliExpress, позволяя пользователям возвращать часть потраченных средств. Сам AliExpress проводит различные активности и игры, участие в которых позволяет получать бонусные баллы.

3. Flash deals и горящие товары

Flash deals — это краткосрочные предложения от магазинов с ограниченным количеством товаров по сниженным ценам. Чтобы воспользоваться быстрой сделкой, надо успеть оформить заказ, пока товар есть в наличии. Горящие товары — это самые выгодные предложения на платформе, акция постоянно действует на сайте.

4. Распродажи

Но самыми популярными событиями на сайте являются распродажи. Есть особо крупные мероприятия, например:

11.11 (День холостяков) — самая большая распродажа года, проводится в ноябре.

Черная пятница и день рождения AliExpress — традиционные для платформы распродажи, которые проводятся с большими скидками. Черная пятница проходит в конце ноября, а день рождения AliExpress отмечается в марте.

Во время этих акций клиенты могут ожидать значительные скидки до 90% на множество товаров. Кроме того, щедрые китайцы не ограничивают свои распродажи одним днем, поэтому у всех есть шанс на выгодный шопинг. Но в целом распродажи на маркетплейсе происходят ежемесячно — это делается для того, чтобы стимулировать продажи. Так, уже сейчас на платформе стартовал «Месяц красных цен». Что это такое, рассказываем ниже.

Периоды проведения «Месяца красных цен»

Июньская распродажа, по сути, состоит из двух этапов. Первая часть акции началась 1 июня и продлится до 10 утра 8 июня по московскому времени. Самой распродаже предшествовал разогрев с 29 мая. Это означает, что покупателям уже известны точные скидки на товары, но купить их до начала распродажи нельзя.

Затем клиентов и продавцов ждет недельный перерыв, после чего 14 июня начнется разогрев второй части «Месяца красных цен». Он продлится до утра 17 июня, когда стартует сама распродажа. Продлится она до утра 24 июня.

Общая информация о распродаже

«Месяц красных цен» на AliExpress — это масштабное событие, проводимое платформой в июне 2024 года, чтобы предоставить покупателям значительные скидки на широкий ассортимент товаров. Некоторые товары будут продаваться на 90% дешевле первоначальной цены — это супервыгодные сделки.

Как и обычно, к мероприятию приурочена масса премьер разных гаджетов — от смартфонов до часов и наушников. Бестселлеров как таковых среди них нет. Но это и не удивительно, ведь буквально 23 мая уже были презентованы одни из главных премьер года — флагманы POCO F6 и F6 Pro, которые сразу же стали продаваться на Али по специальным ценам. Возможно, компания продлит скидки и на текущую распродажу, но в первые дни сниженных цен на эти смартфоны не было.

Почему распродажа называется «Месяц красных цен»?

Название июньской распродажи на AliExpress намекает покупателям на щедрые предложения: «красная цена» традиционно означает наибольшую возможную скидку. Использование красного цвета в интерфейсе онлайн-магазинов создает ощущение важности и срочности, что стимулирует покупателей к активным покупкам.

К сожалению, красные купоны платформы в Россию пока так и не вернулись. Но давние поклонники Алиэкспресс, конечно, помнят эти универсальные и самые ценные скидки, которые можно было потратить практически на все, а также комбинировать с другими купонами или скидками.

Основные скидки и промокоды месяца

Распродажа предлагает множество интересных возможностей, но среди них можно выделить главные скидки:

Купоны от топ-брендов — их выдача происходит дважды в день в течение всей распродажи: в 15:00 и 20:00 по московскому времени. Главное для покупателей — успеть ухватить скидки за секунды, потому что количество купонов ограничено.

Купоны от продавцов — некоторые магазины дополнительно дают купоны и промокоды на свои товары. Среди них популярные китайские бренды с мировым именем: amazfit, realme, ANKER, BASEUS, 70mai, dreame и другие.

Купоны от платформы традиционно можно найти в Центре купонов: про них тоже не стоит забывать.

Основные премьеры

Большинство пользователей в первую очередь интересуют новинки, которые можно будет купить с крупными скидками. Основные премьеры этого июня:

Doogee V Max Plus — это обновленная версия прошлогоднего смартфона компании. Устройство получило более новый процессор Dimensity 7050, увеличенную память и хранилище (16/512 Гб вместо 12/256 Гб), а также улучшенную камеру с разрешением основного сенсора 200 Мп и модулем ночного видения на 20 Мп. Скидка на смартфон на сайте достигает 44%.

8849 Tank 2 Pro — это защищенный смартфон с мобильным DLP-проектором и двумя кемпинговыми фонарями. Из характеристик отметим чипсет Helio G99, большой 6,79-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и очень емкий аккумулятор 23 800 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Сейчас модель на Али можно купить со скидкой 56%.

Realme 12 4G — это стильный смартфон с интересным дизайном блока камер — они расположены сзади на круглой панели. Гаджет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с FullHD+ разрешением, процессором Mediatek Dimensity 7050 и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Здесь также сохранили 3,5-мм аудиоразъем, что большая редкость для современных телефонов.

Ulefone Armor 25T Pro — этот гаджет защищен от воды и пыли по рейтингу IP68/IP69K и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H. Из интересного здесь наличие тепловизора и камеры ночного видения с ИК-подсветкой. Прочие характеристики включают 6,78-дюймовый OLED-экран, процессор MediaTek Dimensity 6300, 6 Гб ОЗУ и внутреннее хранилище объемом 256 Гб. Скидка на устройство на Али — 45%.

Hotwav Cyber 15 — это еще один защищенный смартфон. Несмотря на бюджетный сегмент, он обладает некоторыми очень интересными характеристиками: здесь есть дополнительный экран, основная камера с разрешением 200 Мп, главный дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, а объем оперативной памяти составляет целых 12 Гб. К достоинствам также стоит отнести камеру ночного видения, емкую батарею 6280 мАч и модуль NFC. По скидке устройство стоит вполовину дешевле обычной цены.

Umidigi G6 5G — это недорогая модель смартфона со свежим процессором MediaTek Dimensity 6100+ и 6 Гб оперативной памяти. Устройство поддерживает сети 5G и выдает 400 тысяч баллов в Antutu — этого достаточно для большинства игр, кроме самых тяжелых. Диагональ экрана составляет 6,57 дюйма, разрешение основной камеры — 50 Мп. В гаджет установлена батарея 5000 мАч. Скидка на смартфон в период распродажи составляет 50%.

Blackshark GS3 — это умные часы с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит, прочным защитным стеклом 8H+ Corning Gorilla Glass и поворотной цифровой заводной головкой. Гаджет имеет более 100 спортивных режимов, а также встроенные датчики частоты сердечных сокращений и кислорода в крови для всестороннего мониторинга здоровья. Скидка на гаджет в дни распродажи составляет 60%.

Blackview X20 — смарт-часы с водозащитой, полноценным Always-On дисплеем и функцией звонков. Устройство оснащено 1,43-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором 380 мАч, которого хватает на пять дней автономной работы. Модель имеет классический круглый дизайн, в комплекте идут два ремешка — силиконовый и тканевый. Скидка на часы в «Месяц красных цен» составляет 80%.

Blackview MP100 — это мини-ПК на процессоре AMD Ryzen 7 5700U, c графикой Radeon Vega 8, 16/32 Гб оперативной памяти на выбор (которую можно расширить до 64 Гб) и максимум 2 Тб SSD. Мини-ПК идет с предустановленной Windows 11 Pro, есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Компактный системный блок оснащен портами HDMI, гигабитным Ethernet и аудиоразъемом. Купить такое устройство на распродаже можно всего за 260 долларов, на 35% ниже обычной цены.

Конечно, это не все премьеры месяца с крупными скидками: среди новинок также есть другие смартфоны, а еще ТВ-приставки, наушники и планшеты.

Часто задаваемые вопросы

Почему распродажа называется «Месяц красных цен»?

Потому что красная цена ассоциируется с самыми крупными скидками на платформе, а также в целом в онлайн-торговле.

Когда пройдет июньская распродажа AliExpress в 2024 году?

«Месяц красных цен» пройдет в два этапа: первый — с 1 по 8 июня, второй — с 17 по 24 июня.

Какую электронику можно будет купить на распродаже AliExpress в июне?

По скидкам продаются товары в самых разных категориях — это смартфоны, ноутбуки, ПК, планшеты, наушники, умные часы и многое другое.

Какие скидки можно ожидать на июньской распродаже AliExpress?

Скидки на товары в дни июньской распродажи достигают 90% — поторопитесь, чтобы успеть купить нужные товары.

