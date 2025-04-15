Самые популярные языки программирования в 2025 году: что выбрать для карьеры и успеха

Сегодня как никогда просто обучиться программированию с нуля или повысить свою квалификацию как разработчика. Для этого существуют лицензированные онлайн-школы, в которых действующие специалисты из крупнейших компаний — от Ozon и Сбербанка до Amazon — знакомят студентов с основами языков программирования. И одна из таких школ — ProductStar, где вас ждет 70% практики, возможность стажировки и помощь с трудоустройством. А применив промокод ProductStar, можно записаться на курсы по разработке со скидкой. Но возникает вопрос: какой язык выбрать, чтобы построить успешную карьеру девелопера?

В этой подборке рассмотрим, какие языки программирования популярны в 2025 году и что учесть при выборе направления разработки.

Почему выбор языка программирования важен в 2025 году

Выбор языка программирования влияет на то, в каких сферах и с какими задачами вы сможете работать, насколько легко будет найти вакансию и каким будет уровень вашего дохода. Кроме того, в 2025 году важно взвешенно выбирать направление разработки, так как IT-сфера быстро меняется. Язык, который еще вчера был востребован, уже завтра может потерять свою актуальность.

Влияние технологий на рынок труда

Технологии влияют на востребованность программистов отдельных направлений. Например, в мобильной разработке широкое распространение получили кроссплатформенные фреймворки (Flutter, React Native), low-code-решения и автоматизированные CI/CD-инструменты, которые ускоряют разработку и поддержку приложений. Поэтому спрос на мобильных разработчиков постепенно снижается.

Повсеместное распространение получают и сервисы на базе ИИ, которым можно поручить написание кода и разработку дизайна. Все больше представителей малого и среднего бизнеса пробуют самостоятельно генерировать лендинги и простые сайты с помощью таких чат-ботов и конструкторов. А значит, по мере усовершенствования возможностей нейросетей, может уменьшаться количество вакансий в сегменте дешевой разработки.

В то же время растет потребность в специалистах, которые умеют пользоваться нейросетью, как одним из вспомогательных инструментов. Так многие программисты начинают использовать чат GPT, чтобы избавиться от рутины, а также для тестирования и анализа кода в рамках крупных проектов.

Как тренды определяют востребованность языков

Тренды в сфере IT — еще один фактор, влияющий на востребованность конкретных языков программирования. Например, благодаря популярности все того же искусственного интеллекта актуален Python — сегодня это основной инструмент для написания нейросетей. А популярность криптовалют повышает спрос на такие языки для блокчейн-разработки, как Solidity.

Но с трендами стоит быть осторожнее, так как они могут достаточно быстро сходить на нет. Если машинное обучение и ИИ кажутся перспективными направлениями, которые с нами надолго, то популярность блокчейна, к примеру, начинает снижаться.

Ошибки новичков при выборе языка

Не анализировать перспективы языка, а именно — будет ли он востребован в ближайшие годы — большое упущение. Есть еще несколько ошибок, которые могут стоить вам времени и денег.

Выбор высокооплачиваемого языка. Уровень зарплаты зависит не столько от языка, сколько от типа задач, которые вы будете выполнять с его помощью. Поэтому выбирать язык нужно наряду со сферой деятельности. Стоит ориентироваться на вакансии в вашем регионе — обратите внимание, какие разработчики требуются и что входит в их обязанности. Выбор узкого направления. Это не всегда ошибка. Но чем универсальнее язык и шире сфера его применения, тем больше шансов, что он надолго останется востребованным. И тем проще будет найти заказы и освоить новые навыки внутри того же направления. Решение — сразу идти на курсы. По описанию программы курса сложно понять, ваша это профессия или нет. Нужно пробовать. Прежде чем идти на платное обучение, изучите бесплатные уроки по выбранному вами языку программирования и специфику работы специалистов в этой области.

Чтобы легче было устроиться на работу и начать зарабатывать, новичку следует выбирать широко используемый язык программирования и перспективную сферу деятельности, предлагающую много вакансий. Также важно прислушиваться к себе: если язык тяжело дается, возможно, стоит переключиться на другой.

Топ языков программирования: рейтинг 2025 года

При выборе будущей профессии в области разработки можно ориентироваться на актуальные списки популярных языков программирования. Такие рейтинги составляют с учетом спроса на рынке труда. Мы собрали свой топ востребованных языков программирования. Рассмотрим подробно, что это за языки, в каких сферах применяются и какие у них особенности.

Python: король универсальности

Python — наиболее универсальный язык программирования. Его часто используют в разработке серверной части приложений. Например, бэкенды Pinterest и Dropbox созданы с помощью фреймворка Django на Python. Также его активно применяют в машинном обучении, Data-анализе и системном администрировании. На Python можно написать бот для мессенджера, программу для сбора и анализа данных с веб-страниц и не только.

Python хорош для новичков, так как предлагает:

простой синтаксис, минимум правил, легкость в изучении;

невысокий порог входа;

много модулей, библиотек и готовых решений, упрощающих программирование;

большое количество вакансий, в том числе от стартапов и компаний, работающих с Big Data.

У Python есть все перспективы для дальнейшего развития в области программирования нейросетей и ИИ. Ожидается, что в 2025 потребность в специалистах, работающих с этим языком, будет еще выше.

Если нужно выбрать профессию, чтобы хорошо зарабатывать, Python — один из очевидных вариантов. Но для каждой из сфер деятельности, в которых он применяется, нужен разный набор знаний. К примеру, освоив анализ данных на Пайтон, вы не сможете сразу перейти в веб-разработку — понадобится дополнительное обучение.

JavaScript и TypeScript: основа веба

Специалисты по JavaScript нужны практически в каждой компании. Этот язык чаще всего используют для фронтенда. Но на нем также можно писать серверную часть. С его помощью создают интернет-магазины, корпоративные порталы, онлайн-сервисы, IoT-проекты и даже нейросети.

JavaScript популярен, потому что он:

подходит для мобильной и веб-разработки; дает возможность сразу писать код для Андроид и iOS; поддерживается всеми платформами и браузерами; позволяет создавать интерактивные элементы, добавлять анимации, всплывающие окна и выпадающие меню.

Для разработчиков на JavaScript всегда есть много вакансий. Чаще всего от соискателей требуется знание фреймворков React и Vue, а также Node.js.

TypeScript — язык, который создан на основе JavaScript и представляет собой его усовершенствованную версию. На нем также разрабатывают фронтенд и бэкенд сайтов и бизнес-приложений, создают пользовательские интерфейсы.

Среди преимуществ языка выделяют:

поддержку подключения модулей, что упрощает кодинг;

хорошую читабельность кода;

минимизацию ошибок;

совместимость с JavaScript.

Многие компании и разработчики, включая Google, используют TypeScript и пророчат ему большое будущее. Однако эксперты не советуют начинать с него свой путь в разработке. Чтобы лучше им овладеть, стоит сначала изучить базу — JS, и только после этого переходить к TS.

Java: стабильность для корпораций

Java — популярный язык, на котором разработаны многие приложения на базе Android и написаны Spotify и Minecraft. За счет высокой безопасности и стабильности его часто применяют в финансовой сфере. На нем разрабатывают мобильные и веб-приложения для банков и страховых, ПО для операторов связи, а также платформы маркетплейсов и системы управления бизнесом для крупных корпораций. Если нужно любое быстро работающее мобильное приложение, сервер, облачный сервис или программа для умной техники, используют Java.

Язык привлекает компании и разработчиков благодаря следующим особенностям:

универсальности — Java применяют в разных отраслях;

многоплатформенности — возможности написать код для одной ОС, а запустить на другой;

простоте в освоении — Java подойдет для изучения в качестве первого языка;

большому количеству библиотек и огромному сообществу разработчиков.

Джава-девелоперы имеют неплохие перспективы трудоустройства. Спрос на программистов со знанием этого языка ненамного меньше, чем на JavaScript-специалистов.

C++ и C#: мощь и гибкость

С++ — мощный язык программирования, на котором разрабатывают системы и приложения с высокой производительностью. Это инструмент для создания ОС, драйверов, утилит, десктопных программ, крупных игр, а также финансовых и других сервисов. В том числе на С++ написаны ОС Windows, программы из пакетов Adobe и Office, поисковый движок Google и даже ПО для космических станций.

Этот язык отличается:

сложностью изучения и высоким порогом входа;

высокой скоростью работы созданных на нем программ;

возможностью использования в сложных проектах, в том числе для обработки больших объемов информации и создания высокопроизводительной графики.

С++ сложно заменить, так как на нем построены другие языки программирования и основное ПО. Он стабильно востребован в разработке индустриальных приложений и мощных игр и, судя по всему, не сдаст свои позиции в ближайшем будущем. Но С++ не для тех, кто только начинает свой путь в IT. А для опытных разработчиков, готовых работать со сложными задачами.

C# гораздо проще и подойдет для изучения с нуля. Он создан компанией Microsoft как конкурент Java и предназначен для разработки приложений под Windows. Помимо этого, C# используют для написания игр на Unity, веб-сервисов, облачных решений и корпоративных систем. Его также применяют для создания CRM и бухгалтерских программ.

C# стабильно востребован, так как многие компании выбирают его из-за надежности и удобной интеграции с Windows. Ожидается, что спрос на специалистов, умеющих разрабатывать корпоративные приложения и игры на C#, и дальше будет сохраняться.

Go: скорость и современность

Golang, он же Go — созданный Google язык программирования, который стал популярным за последние несколько лет. На нем разрабатывают высоконагруженные веб-сервисы, которые обрабатывают огромные объемы данных, а также серверные приложения, облачные решения, блокчейн-проекты и утилиты. Он лежит в основе многих крупных сервисов, таких как платформы Docker и Kubernetes.

Из особенностей Go выделяют:

простоту написания и чтения кода;

легкость изучения — возможность быстро освоить его на хорошем уровне;

высокую эффективность и скорость работы программ;

легкость поддержки приложений.

При всей своей доступности Golang немного сложнее, чем Python. Однако он дает лучшее понимание основ программирования и больше ответов на вопрос, почему здесь должно быть именно так. Это помогает избегать многих ошибок при написании кода.

В последнее время все больше компаний и банков начинают переходить на Go для разработки веб-приложений и серверных решений. В будущем этот язык может стать основным в сфере облачных технологий и в разработке сервисов, работающих с Big Data. Но пока на рынке труда мало вакансий для новичков. В основном работодателям нужны свитчеры — те, кто до Go хорошо кодили на другом языке.

Rust: безопасность без компромиссов

Rust — набирающий популярность инструмент для разработки высоконагруженных веб-сервисов, блокчейн-платформ и игровых движков. Также на нем пишут отдельные компоненты для ОС, драйверы и ПО для умной техники.

С помощью Rust можно:

создавать безопасные высокопроизводительные сервисы, обрабатывающие миллионы запросов с минимальной задержкой;

разрабатывать быстро работающие приложения с тяжелой графикой;

оптимизировать работу сложных проектов и снижать нагрузку на серверы.

Эти факторы постепенно переманивают многие компании на сторону Rust. Но язык считается сложным для новичков.И вакансий для пишущих на нем разработчиков крайне мало. Чаще происходит так, что штатным программистам со знанием других языков поручают начать кодить на Rust, чтобы не привлекать новые кадры.

PHP и SQL: рабочие инструменты для веба

Старый добрый PHP по-прежнему один из базовых языков программирования, на котором написана большая часть интернет-магазинов, небольших сайтов и лендингов, а также конструкторов сайтов. На нем основаны многие CMS, включая WordPress, и даже соцсеть «ВКонтакте». Также его задействуют в разработке веб-приложений, работающих в облаке, и тестовых версий продуктов для стартапов.

PHP отличается тем, что он:

прост в изучении, с него легко стартовать в разработке;

предлагает много возможностей для создания веб-приложений;

отлично подходит для работы с системами управления базами данных и поддерживает интеграцию с другими технологиями;

является кроссплатформенным, а также имеет много библиотек с готовыми решениями, упрощающими разработку.

Программисты на PHP, в том числе джуниоры, всегда требуются на рынке труда. И в ближайшее десятилетие язык сохранит свою актуальность в области электронной коммерции, облачных технологий и стартапов.

Вместе с PHP девелоперу нужно знать SQL — язык, на котором пишут запросы для получения сведений из баз данных. Он нужен в каждом проекте, где есть большие массивы информации и нужно добавлять, удалять или изменять данные, управлять доступом и делать выборки по заданным критериям. SQL используют для создания более удобных для пользователя приложений и сайтов. Код на нем легко понять даже новичку.

Swift и Kotlin: звезды мобильной разработки

В разработке мобильных приложений выделяют два языка: Swift и Kotlin. Swift считается главным языком для создания ПО для iOS и macOS. На нем пишут приложения и программы для любой техники Apple — будь то смарт-часы, айфон, айпад, макбук или фирменный десктоп.

Этот язык ценят за современность, скорость и безопасность. Компании используют его для разработки клиентских сервисов, корпоративных инструментов и интерфейсов для управления смарт-девайсами. Но потребность в Swift-разработчиках на рынке довольно низкая — новичкам сложно найти вакансию.

Если говорить об Android-разработке, на первое место выходит Kotlin. Этот современный язык представляет собой улучшенный вариант Java и поддерживает его библиотеки. Он универсален и позволяет создавать мобильные, серверные, десктопные и веб-приложения. В том числе подходит для Fullstack-разработки. Но, прежде всего, на Kotlin пишут мобильные приложения для Android. По некоторым данным, в более 80% приложений в Google Play Market используется Kotlin.

В Москве для девелоперов на Kotlin можно найти в три раза больше вакансий, чем на Swift, и их количество будет расти. В основном работодатели ищут Java/Kotlin-специалистов.

1C: ниша для бизнеса

1C — узкопрофильный язык. Код на нем пишется только для платформы «1С: Предприятие», но потребность в 1C-разработчиках большая, так как этим ПО пользуются десятки тысяч организаций и предприятий. Практически каждой крупной фирме нужен программист на 1С. Если что-то слетит, без его помощи ни зарплату рассчитать, ни отчеты в налоговую вовремя сдать.

Специалисты этого направления настраивают систему программ 1С, разрабатывают для нее новую функциональность в соответствии с ТЗ заказчика и интегрируют ее со сторонними приложениями и сервисами.

Язык достаточно прост для освоения, так как весь код пишется на русском. Рынок переполнен предложениями о работе в этой сфере: вакансий для 1C-специалистов больше, чем для Python. Но тем, кто решится его изучать, желательно дополнительно знать основы бухгалтерского и кадрового учета, а также управления торговлей.

Какие языки будут на пике популярности в будущем

Сейчас на российском рынке труда больше всего вакансий для программистов на Python, JavaScript, Java, Kotlin, C, Go и 1С. Какие из языков будут популярны в будущем — можно определить, опираясь на современные тенденции. Рассмотрим основные из них.

Тренды, которые нельзя игнорировать

Один из главных трендов — развитие ИИ и machine learning. Эти технологии активно используют для автоматизации рутинных задач в разработке, тестировании кода и создании персонализированных интерфейсов, подстраивающихся под потребности пользователя. Это значит, что Python и другие языки, на которых пишут нейросети, будут стабильно востребованы.

Еще одна тенденция — уменьшение спроса на мобильную разработку. Пользователи начинают реже скачивать мобильные приложения и чаще пользоваться веб-сервисами. При этом растет популярность прогрессивных приложений, работающих на любых устройствах и платформах, а также основанных на блокчейне и одностраничных веб-приложений.

В тренде также разработка интерфейсов без кода, использование Headless CMS для отмежевания бэкенда от фронтенда и разделение фронтенда на модули для простоты масштабирования проектов.

Что касается рынка труда, растет спрос на Fullstack-разработчиков и программистов, которые владеют несколькими языками или готовы обучиться новым навыкам. Нередко встречается ситуация, когда девелопера нанимают на бэкенд, а в процессе работы ему поручают писать фронтенд или дают другие задачи, которые не оговаривались на собеседовании. Организациям нужны профессионалы, которые готовы адаптироваться к текущим потребностям бизнеса.

Языки, которые могут потерять актуальность

Ожидается, что в течение следующего десятилетия могут исчезнуть Perl, Visual Basic, Objective-C, Erlang, Haskell и Pascal. Но не стоит зарекаться: древние COBOL, Ada и Fortran, которым тоже пророчили скорую смерть, снова попали в топ-20 индекса TIOBE. Значит, любой из отживших свое языков может внезапно вернуться.

Также наблюдается тенденция постепенного перехода многих разработчиков с PHP на Golang и с Java на Kotlin. Но это не означает, что PHP и Java вскоре потеряют свою актуальность. Скорее всего, часть выполняемых на них задач начнут решать с помощью новых языков. Однако останутся сферы, в которых топовыми будут именно PHP и Java.

Какой язык выбрать: практические советы

При выборе языка важно учитывать, новичок вы или действующий программист, который меняет квалификацию, а также где вы хотите работать: на фрилансе, в стартапе или крупной компании.

Для новичков: быстрый старт

Если нужен универсальный и востребованный язык с хорошей базой, можно выбрать Python или JavaScript. Тем, кто хочет попробовать себя в создании мобильных приложений, подойдет Kotlin или Swift. А если душа лежит к разработке игр, эксперты рекомендуют осваивать C# с Unity.

Для фриланса: обилие заказов

У фрилансеров чаще всего заказывают сайты или просят помощи с текущими задачами при нехватке штатных специалистов. Наиболее оптимальный выбор для работы на себя — JavaScript и PHP. Также может пригодиться 1С, так как крупным предприятиям всегда нужны услуги разработчиков, умеющих на нем кодить.

Для корпораций: стабильность и рост

Для стабильной работы в офисе крупной компании стоит выбирать Java, Kotlin или C#. Эти языки часто используют для серверной разработки и создания корпоративных систем и приложений.

Для стартапов: гибкость и новые технологии

Стартапы используют разные языки программирования для реализации проектов. Наиболее распространенные из них — Python, PHP, JS, Ruby и Go.

Чтобы выбрать перспективное направление разработки и построить карьеру программиста, не стоит ориентироваться только на деньги. Хорошо зарабатывать можно на любом языке.

Выбирайте инструмент исходя из его востребованности на рынке труда, задач, которые вам интересны, и подходящего формата занятости. Если хотите больше зарабатывать, дополнительно изучайте ИИ и будьте готовы осваивать новые навыки или поменять язык при необходимости.