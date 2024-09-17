На свете не так много людей, полностью довольных своим доходом. При этом лишь малая часть населения решается на кардинальные изменения ради улучшения финансовой ситуации. Большинство плывет по течению, просто ожидая счастливого случая. Между тем желающим стать богаче есть из чего выбирать. Можно постараться выйти на новый профессиональный уровень — записаться на курсы изучения иностранного языка или повышения квалификации. Это не так дорого, особенно с учетом акций образовательных платформ. Например, бесплатный промокод LinguaLeo даст скидку при обучении английскому. Кроме карьерного роста, можно подумать о своем бизнесе или инвестициях. В этой статье описаны наиболее эффективные решения, реально помогающие повысить уровень дохода.

Основные причины отсутствия роста доходов

Начать нужно с определения причин сложившейся финансовой ситуации. Когда речь о карьере, проблемой часто становится нежелание прогрессировать и принимать новые вызовы. Многое зависит и от влияния окружения, которое бывает негативным. Отказ от личностного развития, выгодных инвестиций или перспективных бизнес-направлений нередко связан с неуверенностью в себе, которую придется преодолеть.

Нежелание развиваться

Получение диплома о высшем образовании и попадание на высокооплачиваемую работу еще не гарантируют успешную карьеру. Важно повышать свой уровень, осваивать новые навыки и умения. Только тогда можно рассчитывать на карьерный рост и требовать улучшения материального положения без боязни потерять гарантированный доход.

Когда начальник видит, что сотрудник внешне доволен текущим положением и это заурядный специалист, он вряд ли захочет прибавить ему зарплату или выписать премию. Отсутствие амбиций точно не поможет начать зарабатывать больше. Если хочешь это изменить, нужно работать над собой. Сегодня не проблема записаться на любые курсы, которые помогут стать лучше.

Отсутствие целей

Чтобы добиваться успеха, следует понимать, к чему стремиться. Когда есть цель, проще заставить себя отказаться от каких-то соблазнов, мешающих прогрессу. Если ходишь на работу только ради зарплаты и все свободное время проводишь с друзьями, трудно ожидать серьезного карьерного роста. Достижение намеченных ориентиров требует жертв, но это инвестиции в будущее.

Цели не должны быть конечными. После взятия одного рубежа нужно думать о покорении следующей вершины. Если речь о долгосрочной стратегии, стоит разбить маршрут на этапы. На долгой дистанции это поможет чувствовать, что движешься в правильном направлении.

Окружение, которое вас тормозит

Большое значение имеет поддержка со стороны близких. Особенно важна она для семейных людей. Глобальные изменения часто требуют материальных жертв. Например, при переходе на более перспективную работу с меньшим окладом на первых порах или развитии бизнеса с нуля. Если семья реагирует на урезание бюджета постоянным недовольством, психологически будет очень трудно.

Стоит также ограничить контакты с людьми, постоянно смеющимися над вашими начинаниями и идеями. Пусть даже это старый приятель, который якобы просто подкалывает. Такое поведение свидетельствует, что человек не хочет чужого успеха. Это не всегда зависть, иногда просто желание, чтобы в отношениях все оставалось по-прежнему. Но какой это друг, если от него нет моральной поддержки? Позитивный настрой очень важен, и если кто-то негативно на него влияет, с ним нужно бороться.

Способы увеличения активного дохода

Теперь непосредственно о способах повышения дохода. Последний бывает активным и пассивным. Активный — это зарабатывание денег на работе или в бизнесе.

1. Повышение квалификации

В крупных компаниях часто предусмотрено обязательное прохождение сотрудниками курсов повышения квалификации. Обычно это не дает прибавления к зарплате, но помогает поддерживать профессиональный уровень. Обучение по своей инициативе потребует дополнительных расходов без гарантий, что это оценят на нынешней работе. Но, когда хочешь претендовать на большее, нужно становиться серьезным специалистом.

Если ваш уход станет проблемой для компании, повышение и увеличение зарплаты не заставят долго себя ждать. Многие образовательные платформы, кроме курсов, помогают с поиском нового места работы. Перспективы фирмы бывают ограничены, что мешает получить должную отдачу от своих усилий. Тогда приходится идти на крутые перемены.

2. Увеличение объема работы

Этот способ доступен, когда зарплата зависит от результата. Например, сотрудник в сфере IT может взять больше проектов, а строитель — работать сверхурочно. Но такой подход малоперспективен с точки зрения карьерного роста. Да, доход увеличится за счет объема, но одновременно понимаешь, что это твой максимум в нынешних условиях. Оптимизма такое понимание не добавляет.

3. Поиск подработки в другой сфере

Если основная работа не позволяет рассчитывать на серьезный прогресс, но не хочешь ее потерять из-за гарантированного дохода, можно попробовать параллельно начать трудовую деятельность в другом месте. Отличие от предыдущего варианта в том, что здесь можно попробовать себя в иной, более перспективной профессии или даже бизнесе. Свое дело — это отсутствие начальников и финансовая независимость. Можно организовать предприятие онлайн даже с минимальным стартовым капиталом. Это может быть перепродажа товаров, развитие каналов в соцсетях ради рекламных предложений или что-нибудь еще. Бизнес-идей хватает.

Методы повышения пассивного дохода

Пассивный доход отличается от активного тем, что не зависит от результатов работы. Деньги поступают в виде процентов от банковских вкладов, дивидендов от ценных бумаг, арендной платы или авторских отчислений. Но, в отличие от зарплаты, инвестиции часто сопряжены с риском уменьшения стоимости или даже полной потери вложенных активов.

4. Инвестиции в облигации

Облигациями называются ценные бумаги, выпускаемые компаниями как долговые гарантии. По сути, инвестор предоставляет кредит под определенный процент с выплатой дивидендов на указанных условиях. При покупке даже доступны налоговые льготы. Облигации можно продать в любое время по рыночной цене. Главный риск — банкротство фирмы, поэтому необходимо тщательно изучать объект вложения и следить за состоянием дел. Другие минусы инвестиций в ценные бумаги: зависимость от темпов инфляции и невысокая доходность.

5. Покупка акций

Выпуск акций — это предложение купить долю в бизнесе. По сравнению с приобретением облигаций такая инвестиция более рискованная. В период успешного развития предприятия доход может оказаться очень высоким, но, если дела пойдут плохо, акции сильно упадут в цене. Направление перспективное, но требующее грамотной инвестиционной стратегии. В частности, нужно достаточно внимательно следить за последними событиями в экономике и политике. Начать можно даже с минимальным стартовым капиталом.

6. Инвестиции в недвижимость

Инвестировать можно как в жилую, так и в коммерческую недвижимость. Квартиру, офисное помещение или частный дом всегда можно сдать в аренду. Когда на рынке сложится благоприятная ситуация, выставленный на продажу объект способен принести крупную прибыль по сравнению с начальными вложениями.

На покупку новой недвижимости требуются серьезные деньги. Можно сэкономить, инвестировав на этапе строительства, но здесь важно выбрать надежного застройщика. Истории обманутых вкладчиков, вынужденных ждать годами или даже отчаявшихся вернуть свои средства, к сожалению, не редкость. Еще один вариант — дешево купить жилье или помещение для коммерческой деятельности на вторичном рынке и сделать ремонт.

7. Инвестиции в автомобили

Покупка автомобиля может стать выгодной инвестицией, если машина постоянно нужна для работы. Расходы на ее эксплуатацию намного ниже, чем на услуги такси и перевозчиков. При отсутствии форс-мажоров вроде серьезной аварии или пожара вложение окупится быстро, даже с учетом снижения цены актива по сравнению с начальной.

Можно инвестировать в подержанные автомобили с целью их перепродажи, но это достаточно сложный и рискованный бизнес. Он требует постоянного контроля, и такой доход трудно назвать пассивным. А вот покупка авто с последующей сдачей в аренду может приносить деньги без каких-либо серьезных усилий. Но здесь многое зависит от аккуратности и ответственности водителя, взявшего машину.

8. Займы под залог

Выдача денег в долг тоже дает постоянный доход в виде процентов. В качестве обеспечения используется имущество заемщика: автомобиль, предметы роскоши, недвижимость или другие активы. В случае нарушения условий договора залог становится собственностью кредитора. Такой бизнес требует солидного стартового капитала. Другие минусы: высокая конкуренция на рынке, риск оказаться жертвой отчаявшегося заемщика или бандитов. Кроме того, не каждый мечтает стать ростовщиком.

9. Инвестиции в новые интернет-проекты

За последнее время популярность этого направления существенно выросла. Разные инвестиционные платформы предлагают вложить капитал в перспективные интернет-проекты, ищущие средства для дальнейшего развития. Это называется краудинвестинг. По сути, это покупка акций компании. Можно за относительно небольшие деньги поддержать интересный стартап, получив хорошее вознаграждение в случае успеха. Главный минус тот же, что при традиционном инвестировании в акции: можно потерять средства, если проект не оправдает ожиданий или краудинвестинговая платформа обанкротится.

10. Инвестиции в чужой бизнес

Кроме покупки акций или облигаций, можно вложить деньги в бизнес компаний, не выпускающих таких активов. Многих новичков привлекает возможность инвестирования в предприятие, принадлежащее хорошему знакомому или даже родственнику. Это кажется логичным, ведь можно не опасаться, что тебя элементарно обманут. К сожалению, мошенничество в отношении близких встречается намного чаще, чем хотелось бы думать. Даже если на 100% уверен в порядочности будущего партнера, лучше оформить все юридически, пусть это и означает ощутимые дополнительные расходы.

Кроме того, хороший человек не всегда успешный бизнесмен. Внешнее благополучие предприятия часто оказывается ширмой, и вместо стабильных доходов инвестора ожидает лишь выбрасывание денег на ветер. Перед тем как присоединиться к проекту, важно уточнить все детали. В будущем тоже стоит внимательно следить за ситуацией, не ограничиваясь получением дивидендов. При правильном подходе вложение в чужой бизнес может приносить до 30% годовой прибыли.

Другие виды пассивного заработка

Любая инвестиция несет определенный риск, идти на который готов не каждый. Особенно когда сбережения были накоплены годами упорной работы. Но и хранить деньги дома или в каком-то укромном месте тоже не вариант. Их элементарно съест инфляция. Самое простое и безопасное решение — положить деньги на счет в надежном банке.

11. Открытие депозитного счета

За помещение денег на депозитный счет банк начисляет проценты. Если забрать их в конце срока договора, сумма обычно выше, чем при ежемесячной выплате. Для лояльных клиентов условия еще выгоднее. Годовая процентная ставка может достигать 20% и больше.

Главный минус такого решения: забрать деньги можно не раньше окончания периода депозита, иначе придется заплатить крупный штраф. Кроме того, существует риск банкротства банка, но это не так страшно. В случае форс-мажора система страхования вкладов должна компенсировать всю сумму в пределах 1,4 миллиона рублей. Достаточно выбрать банк, подключенный к ССВ, и не класть на счет больше указанного максимума.

12. Получение кэшбэка

Уменьшение расходов тоже способствует улучшению материального положения. Почти все магазины и платежные системы сегодня предлагают подключить кэшбэк. При покупке определенных категорий товаров часть суммы чека будет компенсирована. Например, при оплате дебетовой картой можно получать до 25% обратно. В разных местах кэшбэк выплачивают деньгами, баллами или милями. Бонусы дают скидку при покупке новых товаров и услуг. Деньги можно тратить на свое усмотрение.

Многие проходят мимо возможности получать выгоду от кэшбэка. Некоторые даже игнорируют эту опцию, считая ее чем-то незначительным. Но, если тратишь помногу и часто, сэкономленные таким образом суммы могут оказаться внушительными. Выбор программ кэшбэка очень большой. Если уделить этому вопросу достаточно внимания, можно стабильно получать деньги буквально на ровном месте.

Как начать копить и почему это важно

Даже высокий доход не гарантирует финансовую независимость, если не считаться с деньгами и жить только сегодняшним днем. Кредо «будет нужно — всегда заработаю» часто опровергается жизненными обстоятельствами. Хорошей работы или бизнеса можно лишиться в одно мгновение. На возвращение на прежние позиции, если еще удастся это сделать, уйдет время.

Отсутствие стабильного материального источника в сочетании с привычкой жить на широкую ногу может быстро привести к моральному краху. Проблема усугубляется, когда есть люди, благополучие которых зависит от тебя. В такой сложной ситуации очень выручили бы сбережения, поэтому не стоит игнорировать необходимость создания надежной финансовой подушки.

Важность накоплений для жизни на пенсии

В молодом возрасте немногие думают о времени, когда достигнут пенсионного возраста. Но, если не хочется на старости лет полностью зависеть от милости государства, нужен альтернативный доход. Большинство пожилых людей не могут сказать, что их пенсии достаточно для беззаботной жизни. Проценты от депозита или инвестиций точно не станут лишними. Чем больше накопишь, тем проще будет материально.

Одни вспоминают о необходимости сбережений в последний момент, когда до выхода на пенсию остаются считанные годы. Ведь в молодости кажется, что все еще впереди. Другие «утешаются» тем, что их доходы были слишком малы, чтобы что-то откладывать. В обоих случаях остается винить только себя. Первым — за легкомысленность, вторым — за нежелание менять ситуацию.

Как начать копить

Сначала нужно тщательно проанализировать свой бюджет. Это поможет определить, на чем можно сэкономить без «затягивания пояса». Один отказ от импульсивных покупок и отдельных дорогих развлечений позволит прилично сократить расходы. После анализа устанавливают цель — создание финансовой подушки, формирование бюджета для запуска бизнеса или инвестиций, покупка автомобиля или квартиры, сбережения на старость. Кроме суммы, нужно обозначить сроки.

Существуют разные схемы накопления сбережений. Можно ежемесячно откладывать с зарплаты фиксированную сумму. При плавающем уровне дохода рациональнее вычитать из бюджета определенный процент. Желательно четко придерживаться своей финансовой политики. Конечно, в жизни есть форс-мажоры. В сложные времена можно временно отказаться от пополнения «банки», но сами накопления лучше не трогать.

Как сохранить и умножить капитал

Хранить деньги дома не рекомендуется. Когда они рядом, труднее удержаться от соблазна их потратить. Сбережения могут приносить доход сами по себе, и этим следует пользоваться. Можно оформить банковский вклад с возможностью пополнения. На хранящуюся сумму будут начисляться проценты. Если захочется снять средства со счета раньше срока, придется платить неустойку, что само по себе является хорошим ограничением. Сотрудничество с банком дает и дополнительные льготы в виде кэшбэка и других бонусов.

Полезные советы по управлению финансами

Грамотное управление своими финансовыми делами — основа, без которой не обойтись, если хочется иметь уверенность в завтрашнем дне. Это не так сложно, тем более когда речь об обычном семейном бюджете. Получающим зарплату достаточно раз в месяц подсчитать и проанализировать свои доходы и расходы. С бизнесом, конечно, хлопот намного больше, но вести торговые дела без должного контроля за финансами вообще нелепо.

Планирование бюджета

Есть обязательные статьи расходов семейного бюджета и остальные. К первой категории относятся: покупка еды, оплата коммунальных услуг и транспорта, затраты на учебу и хобби детей, расчет по кредиту, если он есть. В общем, все, без чего точно не обойтись.

Далее нужно решить, как потратить оставшуюся часть. Рекомендована экономическая модель, при которой 60% уходит на развлечения и 40% — в фонд сбережений. При всем желании отложить побольше нельзя забывать о важности отдыха в свободное время. Общеизвестно, что без полноценного восстановления эффективная работа невозможна. Отказываться от развлечений не стоит, ведь жизнь одна и нужно получать от нее удовольствие.

Экономия и оптимизация расходов

К сожалению, уровень доходов иногда заставляет думать о том, как найти деньги хотя бы на обязательные статьи бюджета. Здесь потребуется оптимизация расходов. Часто доступна менее затратная альтернатива. Например, все супермаркеты предоставляют ежедневные скидки на продукты. Постое сравнение цен в интернете позволит увидеть лучшие предложения. То же самое с одеждой, техникой и другими товарами. Поход в кино легко заменить домашним просмотром, посещение кафе — отдыхом на природе и т. д.

Конечно, хотелось бы иметь возможность тратить деньги без подобных ограничений, но нужно жить с учетом реалий. Экономия бывает полезной не только для финансов. Отказ от курения и регулярного потребления алкоголя благоприятно скажется на здоровье. Поездки в такси и общественном транспорте можно заменить на пешие или велосипедные прогулки, бесценные для поддержания физической формы. При этом семейному бюджету тоже станет намного легче.

Дополнительные инструменты

Для более эффективного контроля над бюджетом можно скачать программу. В приложении удобно отслеживать доходы и расходы других членов семьи, планировать покупки и досуг. Можно настроить напоминания об обязательных платежах. Когда вся информация собрана в одном месте и систематизирована, задача управления существенно упрощается. Популярные сервисы: Money Lover, Money Manager, Bills Monitor.

Заключение

Увеличить доход можно многими способами: развиваться как специалист, открыть свой бизнес, делать инвестиции. Любой из этих вариантов принесет результат, если проявить целеустремленность, терпение и профессионализм. Без этих качеств придется десятилетиями ждать благосклонности от руководства и надеяться на улыбку Фортуны в виде лотерейного выигрыша, джекпота в казино или наследства.

Для обретения финансовой стабильности и независимости не менее важно грамотно распоряжаться своим бюджетом. Уделив достаточное внимание вопросам планирования и оптимизации, можно улучшить материальное положение даже без повышения доходов. Живя сегодняшним днем, нельзя забывать о будущем. Когда нет сбережений, неприятный поворот судьбы может обрушить в финансовую яму любого, поэтому стоит побыстрее приступить к созданию своего «золотого запаса».



