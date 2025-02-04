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Автомобиль по подписке – услуга по аренде машины, которая сочетает в себе комфорт и простоту. Она подойдет тем, кто хочет пользоваться новым автомобилем без долгосрочных обязательств, таких как покупка в кредит или лизинг. Промокод HITECH поможет вам начать пользоваться сервисом на выгодных условиях: скидка на первый платеж составит 5000 рублей. Давайте разберемся, как работают такие сервисы и в чем их особенности.

Что такое авто по подписке?

Это комфортная альтернатива покупке новой машины, особенно в кредит. Вы можете получить авто на срок от одного месяца до 3-х лет – в зависимости от условий сервиса по подписке. Подходящую модель можно выбрать из десятков вариантов, при этом транспортное средство будет гарантированно в отличном техническом состоянии.

Условия подписки на автомобиль также включают:

каско без франшизы и расширенное ОСАГО;

регламентное техническое обслуживание машины;

летний и зимний комплекты шин, их сезонная замена и хранение;

оплату транспортного налога;

урегулирование ДТП и помощь на дороге: эвакуатор, выездной шиномонтаж и другие «аварийные» услуги.

Подписка отличается от каршеринга и проката в первую очередь тем, что это комплексная услуга, с полностью включенным сервисом и страховкой, а также более длительным сроком аренды. Также в сервисах подписки вы, как правило, всегда получаете только новые автомобили или же с небольшим пробегом (не старше 12 месяцев). Вы сможете распоряжаться транспортом как собственным и свободно перемещаться между регионами, если это разрешено правилами сервиса. Это открывает возможности не только для коротких поездок по городу, но и для дальних путешествий в любое удобное время.

Как работает сервис авто по подписке?

Услуга с ежемесячной или еженедельной оплатой позволяет взять новый автомобиль в личное пользование на необходимый вам срок. На время действия подписки пользователю предоставляют лимит пробега – он фиксированный и зависит от тарифа. За превышение лимита пробега нужно доплачивать.

Как взять машину в аренду:

Выбор сервиса. Сначала выберите компанию, которая предоставляет услугу подписки в вашем регионе, и убедитесь, что вы соответствуете правилам аренды. Выбор автомобиля. В автопарках сервисов доступны различные марки и модели, но выбор бывает ограничен. Оформление договора. В нем указаны срок, пробег и другие условия. В зависимости от провайдера услуги вас могут попросить прислать документы по почте или в мобильном приложении. Получение автомобиля. Обычно машину можно забрать в офисе компании или заказать доставку к дому или на работу. Ежемесячные платежи. Стоимость на весь период фиксированная. Дополнительно нужно оплачивать только перепробег (при наличии), топливо и парковки.

Требования к пользователю в большинстве компаний одинаковые: водитель должен быть старше 21 года и иметь стаж категории «B» от 2-х лет. Некоторые сервисы предоставляют услуги только пользователям от 25 лет со стажем вождения более 5 лет.

Плюсы и минусы подписки на авто

Чтобы оценить выгоду этой услуги, важно точно рассчитать стоимость подписки и сопоставить ее с покупкой новой машины. При определенных условиях подписка на авто может быть предпочтительнее лизинга и кредита: нет необходимости в большом первом взносе, включено обслуживание и каско без франшизы, и нет рисков потери остаточной стоимости.

Преимущества подписки:

Всё включено. Компания предоставляет полную страховку, ТО и сезонный шиномонтаж, а также эвакуатор и полную поддержку на дороге при необходимости. Гибкие условия. Можно выбрать удобный вам срок подписки, сменить автомобиль или вовсе отказаться от нее. Арендуйте машину в удобный для вас период – например, зимой, когда менее комфортно пользоваться общественным транспортом, или летом для поездок на дачу. Простое оформление. Достаточно минимум документов – заявку быстро зарегистрируют и одобрят онлайн. Доступ без кредитной истории. Подписка никак на ней не отражается. Легкий старт. Для начала подписки необходимо внести всего один ежемесячный платёж. Это в разы дешевле первоначального взноса по кредиту.

Недостатки подписки:

Цена подписки может превышать стоимость льготного кредита на некоторые автомобили. Подписка имеет лимит пробега, и его превышение необходимо оплачивать отдельно. Разнообразие сервисов доступно только для жителей мегаполисов, а в небольших городах часто выбор ограничен несколькими компаниями.

Таким образом авто по подписке – удобный инструмент в условиях растущих цен на новые машины. Если выбрать сервис с подходящими условиями и грамотно оценить стоимость услуги, это может стать самым выгодным и комфортным решением для тех, кто ищет персональный транспорт на срок от 1 до 36 месяцев. Это также актуально для водителей, которые хотят какое-то время использовать приглянувшуюся модель и понять, подходит ли она им для покупки в будущем. Главный плюс услуги – вы всегда ездите на новой, технически исправной машине, а обслуживание авто и решение других задач берет на себя сервис.

Где и как оформить подписку на авто?

The Mashina

Сервис предлагает популярные российские и иностранные марки автомобилей по подписке для физических и юридических лиц. Машину можно получить в Москве или в пределах 50 км от МКАД, а ездить разрешено по всей России. Пользователи The Mashina проходят проверку и получают одобрение на аренду в среднем за 4 минуты, поэтому сервис считается одним из самых быстрых и удобных.

Особенности:

требования к клиенту – возраст от 21 года и минимум 2 года водительского стажа;

аренда на срок от 1 месяца до 2-х лет;

подписка доступна для пяти человек (1 основной водитель и 4 дополнительных);

сервис не вмешивается в стиль управления ТС, но рекомендует соблюдать ПДД;

пользователю выдается подменный автомобиль при длительном ремонте после ДТП при наличии свободной машины в доступе у сервиса;

помощь в урегулировании ДТП и круглосуточная бесплатная поддержка на дороге.

Оформление и управление подпиской, а также любые дополнительные услуги доступны в приложении для iOS и Android. Там же можно выбрать желаемый лимит пробега при подписке на год – 1500 км или 2500 км в месяц. Оплачивать аренду нужно раз в месяц, а не сразу на весь срок.

ВТБ-автоподписка

Известный банк предлагает услуги по владению автомобилем без больших первоначальных вложений. В ассортименте представлены машины разных классов, в том числе китайские марки Haval, Geely, Tank. Путешествовать на арендованном автомобиле можно только по территории РФ.

Особенности:

требования к клиенту – возраст от 21 года;

аренда на срок от 6 месяцев до 3 лет;

можно активировать опцию семейного доступа;

помощь на дороге, эвакуатор, подвоз топлива и зарядка аккумулятора;

доступен консьерж-сервис;

необходимо внести аванс в размере 20000 рублей.

Так как арендовать машину можно минимум на 6 месяцев, предложение вряд ли подойдет любителям сезонных путешествий и тем, кто хочет протестировать автомобиль в личном пользовании. Сервис предоставляет все необходимые условия для удобства клиентов – вам нужно отдельно платить только за топливо и мойку. На год доступно 20000 км пробега.

KIA Flex

Подписка для всех регионов России с поддержкой 24/7 и гибким сроком аренды от 1 дня до 3 лет. Поездки в другие страны необходимо согласовывать заранее, как и в остальных сервисах с такой опцией. В модельном ряду KIA представлены популярные автомобили Rio, Soul, Sorento и другие.

Особенности:

требования к клиенту – возраст от 21 года и от 2-х лет водительского стажа;

аренда на срок от 1 дня до 3-х лет;

круглосуточная поддержка на дороге;

оформление у дилера KIA, только письменный договор и предварительное указание всех водителей, которые будут пользоваться машиной;

возможность установки дополнительного оборудования в дилерском центре KIA;

подписка на 1-30 суток оплачивается единоразово и предварительно, а на больший срок – каждые 30 дней.

Сервис предоставляет страхование ОСАГО и каско, техническое обслуживание машины у дилеров и комплекты сезонных шин. В месяц пользователю доступно 2500 км пробега, в год – 30000 км.

H3: Hyundai Mobility

Еще одна подписка от автопроизводителя предлагает широкий выбор автомобилей в богатых комплектациях с техобслуживанием, бесплатной заменой шин и страховкой. Оформить заявку можно в приложении с помощью паспорта и водительского удостоверения.

Особенности:

требования к клиенту – возраст от 25 лет и от 3-х лет водительского стажа;

аренда на срок от нескольких суток до 1 года;

возможность использования автомобиля тремя разными верифицированными пользователями приложения;

поддержка на дороге – подкачка и замена колеса, дозаправка, эвакуатор;

тарифы Freedom, Lifestyle и Travel предполагают разный срок аренды и включают модели автомобилей Hyundai с пробегом или без;

при краткосрочной аренде машину можно забрать через 4 часа, при длительной подписке – через 4 дня.

Hyundai Mobiliti действует во всех городах, где есть дилерские центры этой компании. Путешествовать на автомобиле по подписке можно не только в пределах РФ, но и в других странах за редким исключением – актуальную информацию можно узнать в службе поддержки.

Яндекс Драйв: Подписка





Этот сервис предлагает обширный список автомобилей – от недорогих решений до моделей бизнес-класса. В автопарке есть популярные марки Mercedes, Nissan, Renault Škoda, BMW, Audi и другие машины. Главный недостаток подписки Яндекс Драйв – ограниченная зона действия и необходимость согласования поездок за ее пределами.

Особенности:

требования к клиенту – возраст от 21 года и от 2-х лет водительского стажа;

аренда на срок от 1 месяца до 1 года;

управление автомобилем и подпиской полностью через мобильное приложение;

бесплатная техпомощь и плановое ТО, сезонный шиномонтаж;

можно ездить по Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и части Карелии, остальное – только после согласования;

подписка встроена в экосистему Яндекса, существует система скидок за оплату через соответствующий сервис;

гибкие цены в зависимости от класса машины, типа страховки, комплектации и дополнительных услуг.

Полис каско по умолчанию не включен в подписку, поэтому за него необходимо доплачивать отдельно. Условия можно выбрать практически любые – вы сами указываете лимит пробега, выбираете опции страхования, комплектацию и аксессуары. Для завершения аренды предусмотрены специальные зоны, причем они могут отличаться в зависимости от марки автомобиля.

Какие автомобили чаще всего можно взять по подписке?

Большую популярность имеют машины китайских производителей, поэтому их часто арендуют практически в любом сервисе. Среди компактных авто пользуется спросом Chery Tiggo 4 Pro, а к распространенным кроссоверам можно отнести Haval Jolion и Geely Citiray.

Советы по выбору подходящего автомобиля по подписке

Если вы собираетесь ездить в одиночку или перевозить 1-2 пассажиров, лучше выбрать вариант с небольшим кузовом – это упростит парковку. Для поездок за город на выходные всей семьей, наоборот, подойдет авто побольше. Оцените характеристики машины с учетом собственных предпочтений и потребностей, тогда выбор сузится до нескольких моделей.

Чтобы найти подходящий сервис, важно оценивать не только то, сколько стоит авто по подписке, но еще и дополнительные платные опции.

Как выбрать сервис:

Учитывайте требуемый возраст и водительский стаж. Также помните, что ограничения для разных классов авто могут отличаться. Оцените свои потребности. Нужен ли вам компактный автомобиль для города, вместительный семейный кроссовер или гибридный премиальный внедорожник? По умолчанию многие сервисы предлагают 1500 км пробега за месяц. Если нужно больше, выбирайте подписку с нужным пробегом и пользуйтесь машиной по максимуму без доплат. Если в семье водите не только вы, заранее изучите условия доступа других пользователей к авто по подписке. Зона действия услуги – важный критерий для любителей путешествовать на большие расстояния. Обычно даже локальные компании разрешают использовать автомобиль на всей территории РФ, но есть исключения.

Все программы предусматривают поддержку пользователя на дороге и техобслуживание, но детали договора и тип страхования различаются. Что в одном сервисе уже включено в цену, в другом оплачивается отдельно. Необходимо точно все рассчитать, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

Заключение: стоит ли оформлять подписку на авто?

Сервисы подписки на авто подойдут тем, кто ценит комфорт, гибкость и свободу без обязательств. Благодаря прозрачной системе платежей они позволяют пользователям сохранить финансовую свободу и с комфортом ездить на новом личном автомобиле. Используйте промокод для themashina “HITECH” и оформляйте подписку на выгодных условиях.



