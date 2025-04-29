От единого государственного экзамена во многом зависит будущее выпускников, включая их уровень дохода. Но, чтобы усилия, вложенные в ЕГЭ, окупились, важно правильно выбрать предметы для его сдачи, а также профессию и вуз, и, конечно, не обойтись без качественной подготовки. Например, использовав промокод Умскул, можно со скидкой записаться на подготовительные занятия, как если вы еще учитесь в 10-м классе, так и если ЕГЭ уже через месяц.

Наш гид подскажет, как правильно выбирать и инвестировать в предметы ЕГЭ для лучшего будущего. В том числе обсудим, как результаты госэкзамена влияют на стартовую зарплату, как эффективно готовиться к нему и как получить максимальную выгоду из набранных баллов. А также дадим рекомендации, что делать, если они оказались ниже ожидаемых.

Почему ЕГЭ — это не экзамен, а инвестиционный план

Госэкзамен не только о том, какие оценки будут стоять у вас в аттестате и хватит ли вам баллов для поступления. Его результат может положительно повлиять на дальнейшее качество жизни и уровень материального благополучия.

Баллы ЕГЭ vs стартовый доход

Интересное исследование было проведено НИУ ВШЭ в 2016 году: сотрудники университета проанализировали кейсы 1363 недавних студентов, средний возраст которых составил 27 лет. В этой выборке они оценивали баллы ЕГЭ при приеме в вуз, а также зарплату после его окончания и выявили важную закономерность. Оказалось, что чем выше был проходной балл в учебное заведение, тем больше в итоге зарабатывал выпускник. Более того, каждый дополнительный балл при поступлении в университет увеличивал сумму заработной платы примерно на 2%.

Подобное исследование было повторено через несколько лет, в конце 2021 года. Для него взяли собранную Пенсионным фондом информацию о зарплатах выпускников через 2,5 года после окончания обучения. И снова была выявлена та же тенденция. Доход выпускников, которым для поступления нужно было набрать на ЕГЭ более 85 баллов, оказался более чем в два раза выше, чем у школьников, принятых в вуз с 64 баллами и менее. Причем эта зависимость наблюдалась в отношении студентов как бюджета, так и платного отделения, как специалитета, так и бакалавриата.

Получается, статистически доказано, что чем лучше результат ЕГЭ школьника, тем, как правило, выше его стартовый доход после учебы.

Как образовательные «активы» конвертируются в деньги

Чем выше заработанные на ЕГЭ баллы, тем в более престижное учебное заведение может поступить выпускник и тем выше котируемый среди работодателей диплом он может получить. Но дело не только или не столько в «корочке». Топовые вузы предлагают лучшее качество обучения и выпускают хорошо подготовленных специалистов, обладающих знаниями и навыками, которые компании хотят видеть в своих работниках. Благодаря накоплению такого человеческого капитала увеличивается стоимость выпускника на рынке труда, и он может претендовать на более высокую зарплату.

Стратегия выбора предметов

Для того чтобы конвертировать результат экзамена сейчас в хороший доход в будущем, важно не только количество баллов, но и правильный выбор предметов. Самая эффективная стратегия:

Сначала пройти профориентацию, проанализировать, в чем вы сильны и чем любите заниматься, и выбрать профессию. При этом убедиться, что она востребована на рынке труда и хорошо оплачивается. Выбрать несколько направлений подготовки в рамках понравившейся профессии и вуз, в котором им обучают. Узнать, какие предметы ЕГЭ нужно сдавать на конкретные специальности в конкретный университет.

Такой подход поможет осознанно выбрать сферу деятельности, с удовольствием учиться и успешно строить карьеру, избежав участи большинства выпускников, не пользующихся своим дипломом.

Математика + информатика = золотая формула IT-карьеры

Если вам по душе информационные технологии, для обучения в университете по большинству IT-направлений нужно предоставить результаты ЕГЭ по профильной математике и информатике. Например, эти предметы требуются для специальностей, связанных с программированием, машинным обучением и ИИ, дата-анализом, кибербезопасностью и другими популярными сферами деятельности.

Но будьте внимательны: некоторые вузы на отдельных IT-направлениях запрашивают физику вместо или в дополнение к информатике. Поэтому перед тем, как выбрать предметы, проверяйте актуальные требования университетов на их официальных сайтах или на Вузопедии.

Гуманитарные предметы: скрытый потенциал для предпринимательства

Менеджмент, маркетинг, медиакоммуникации, сервис и туризм — обучение в университете по этим направлениям может стать хорошей базой как для карьеры в компании, так и для открытия собственного бизнеса. Для поступления на эти специальности, помимо русского языка, обычно требуется еще два гуманитарных предмета из следующей четверки: обществознание, иностранный язык, литература или история.

Некоторые вузы требуют для поступления на маркетинг и менеджмент профильную математику. Но, если вы 100% гуманитарий, также легко можно найти университеты, где нет этого экзамена.

Вуз как биржа: куда вложить свои баллы

Как уже упоминалось, чем более высокий конкурс школьник преодолевает при поступлении в университет, чем топовее этот вуз, тем обычно выше уровень заработной платы после окончания учебы. Это значит, что выгодно вкладывать свой образовательный капитал, баллы ЕГЭ, в как можно более престижное учебное заведение из тех, которые вам доступны. Но это не всё, что нужно учесть.

Рейтинг вузов с максимальной ROI (возвратом инвестиций)

Инвестиции в обучение окупятся, если после окончания вуза получится устроиться на хорошее место работы с достойной оплатой труда. Лучшие вузы в плане трудоустроенности выпускников и уровня их зарплат можно найти в рейтингах таких порталов поиска работы, как HeadHunter. По данным HH, проанализировавшего данные 520 000 резюме по этим критериям, в пятерку самых выгодных среди 410 российских вузов вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, университет «Синергия», СПбГУ и Казанский федеральный университет.

Портал SuperJob составлял в 2024 году подобный рейтинг вузов, но с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в сфере IT. В топ-5 вошли:

МФТИ. ИТМО. МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ и НИУ ВШЭ. СПбГУ. Иннополис.

Ищите подобные рейтинги, смотрите отзывы бывших студентов интересующих вас вузов, и тогда получится выбрать учебное заведение с максимальным возвратом инвестиций.

Ошибки абитуриентов: когда высокие баллы не приносят доход

Высокие баллы по ЕГЭ и вуз, выпускников которого компании разбирают как горячие пирожки, не принесут высокий доход, если изначально выбрана неправильная стратегия поступления. Например:

сдавать ЕГЭ по предметам, которые в школе даются легче всего;

выбирать специальность по сдаваемой на госэкзамене комбинации предметов;

искать вуз и направление с наибольшим количеством бюджетных мест;

идти в IT, так как все идут, или поступать в медицинский, так как родственники говорят, что врачи в частных клиниках много зарабатывают.

Подобные решения, не учитывающие способности и желания школьника, обычно заканчиваются тем, что он либо бросает учебу, либо доучивается и ни дня не работает по специальности. Поэтому, чтобы не потратить 4–5 лет обучения впустую, очень важно начать подготовку к ЕГЭ с профориентации.

ЕГЭ: как оптимизировать подготовку

Особенность сдачи госэкзамена в том, что для получения высоких баллов нужно не только иметь хорошие знания, но и понимать его структуру, а также принципы оценивания. Лучший способ этого достичь — записаться на курсы или занятия с репетитором. Там вам помогут подтянуть теорию, покажут, как правильно решать каждый тип заданий, и натренируют вас по сборникам и пробникам ЕГЭ.

Например, у той же Умскул есть как подготовительные курсы разной длительности по всем предметам ЕГЭ, а также Итоговому сочинению, так и возможность записаться на индивидуальные занятия с репетитором. Преподаватели онлайн-школы специализируются на подготовке к ЕГЭ, поэтому средний результат ее учеников составляет 82,16 балла и в прошлом году с ней готовился каждый десятый стобалльник.

Инструменты для прокачки баллов без репетиторов

Без помощи и взгляда со стороны можно упустить важные моменты, которые будут стоить баллов, поэтому эксперты советуют вначале взять хотя бы несколько занятий с преподавателем. Узнав, в чем ваши пробелы и как правильно выполнять задания, можно продолжить подготовку самостоятельно.



Главный инструмент для прокачки без преподавателя — это открытый банк заданий ЕГЭ, который есть на сайте ФИПИ. Старайтесь прорешать все варианты, чтобы набить руку.

Кроме того, важно регулярно засекать время и практиковаться в сдаче пробного экзамена, представляющего собой очень близкий аналог того, что будет на ЕГЭ. В сети есть много онлайн-тренажеров, позволяющих делать это.

Также используйте все доступные ресурсы для повторения теории: обучающие видео на Ютубе, приложения, сборники и т. д. Но при этом помните, что сейчас вам нужно не в целом повысить свой уровень знаний, а целенаправленно подготовиться к сдаче экзамена.

Риски эмоционального выгорания и как их избежать

Подготовка к экзаменам сразу по 3–4 дисциплинам, особенно когда время уже поджимает, — это большая нагрузка. Чтобы избежать выгорания, важен грамотный тайм-менеджмент. В этом могут помочь курсы подготовки к ЕГЭ под ключ: онлайн-школа создаст для вас удобное расписание, в котором предметы не будут пересекаться и накладываться друг на друга. Также можно спланировать подготовку самостоятельно, равномерно распределив проработку теории и практики по каждой дисциплине и обязательно оставив время для отдыха.

Кроме того, педагоги рекомендуют хорошо высыпаться, замечать свои успехи и относиться к экзамену как к прохождению квеста, избегая чрезмерного стресса.

После ЕГЭ: как монетизировать свой образовательный капитал

Полученные на ЕГЭ баллы можно с выгодой использовать не только при подаче документов в университет. Монетизировать этот образовательный капитал можно еще как минимум двумя способами.

Стажировки в топовых компаниях: входной билет — высокие баллы

Высокие результаты экзамена можно использовать как свое преимущество при поиске первой стажировки в компании. Они говорят потенциальному работодателю о том, что вы обладаете обширными знаниями, умеете учиться, способны не растеряться в стрессовой ситуации и умеете достигать цели. Это качественно выделит вас на фоне других студентов.

Создание личного бренда еще на этапе поступления

Высокие баллы, полученные по предметам ЕГЭ, не останутся незамеченными приемной комиссией и преподавателями аналогичных дисциплин в вузе. Это позволит вам с самого первого дня в университете зарекомендовать себя как перспективного студента, которого можно привлекать в серьезные образовательные проекты.

Что делать, если баллы ниже ожиданий

Итоги экзамена зависят от многих факторов, в том числе на них может сказаться волнение или плохое самочувствие в день аттестации. Но не стоит расстраиваться, если баллы получились ниже, чем вы планировали. Тем более что даже в этой ситуации можно отучиться и построить успешную карьеру.

Альтернативные пути к доходу без топового вуза

В современном мире сосуществует две противоположные точки зрения: что для получения высокой зарплаты не обойтись без высшего образования и что для этого необязательно заканчивать университет, главное — обладать навыками. И на рынке труда достаточно много работодателей, особенно в сфере IT, которые готовы взять перспективного джуниора без в/о.

Поэтому в качестве альтернативы вузу можно поступить в колледж или на курсы, а затем быстро начать практиковаться и повышать квалификацию. С подобным бэкграундом также можно достичь хорошего дохода.

Ребилдинг карьеры

Если не хватает баллов для топового университета, но их достаточно для прохождения конкурса в менее престижный вуз, можно поступить в него. Учитесь на отлично и после первого семестра или года пробуйте перевестись. Либо можно окончить бакалавриат в одном вузе, а после поступить на магистратуру в более высокорейтинговый.

Другой вариант: также начать учиться в университете или колледже, следующей весной пересдать ЕГЭ, объединить лучшие из результатов экзаменов и еще раз попробовать поступить в вуз мечты. Если выйдет — отлично, если нет — вы уже получаете образование и не потеряли целый учебный год.

Перед одиннадцатиклассниками открывается много возможностей отучиться, построить успешную карьеру и выйти на хороший доход. И многие из этих возможностей становятся более доступными при получении высоких баллов на ЕГЭ. Ведь чем выше проходной балл вуза, который преодолевает выпускник, тем, как правило, выше его зарплата после окончания учебы.

Главное — пользоваться правильной стратегией, выбирая, в какие предметы, профессию и вуз инвестировать свои усилия, а также много практиковаться при подготовке к ЕГЭ. Тогда ваш образовательный капитал начнет работать на вас.



