Единый государственный экзамен включает 2 предмета, которые подлежат обязательной сдаче. Это письменный русский язык и математика. Для аттестата следует получить по этим дисциплинам хотя бы удовлетворительную оценку. Выпускники могут взять и другие предметы, если претендуют на бюджетную учебу в вузе. Кроме классической формы аттестации, для отдельных категорий учащихся предусмотрена упрощенная процедура — ГВЭ. Школьники, которым полагается Государственный выпускной экзамен, вправе отказаться от льготных условий и сдавать ЕГЭ на общих основаниях.

Кардинальных изменений по сравнению с нынешним годом в регламенте пока не предвидится. ФИПИ предоставит список нововведений после детального анализа итогов ЕГЭ-2024 и жалоб от его участников. Получить свежие контрольные измерительные материалы (КИМ) можно будет позже на официальном сайте института. Исключать революционные реформы, конечно, никогда нельзя, но пока будем исходить от образца госэкзамена для 11-классников за 2024 год.

Подготовка к ЕГЭ и особенности обязательных предметов

Только систематическая подготовка к обязательным и дополнительным предметам ЕГЭ позволит решить поставленные задачи. Добиться максимального эффекта помогут занятия по проверенной программе под наставничеством квалифицированных учителей. Именно это предлагает ученикам и их родителям онлайн-школа Сотка. С 2019 года услугами этой образовательной платформы воспользовались 250 000+ учащихся. Каждый третий ее выпускник сдал ЕГЭ на 80+ баллов, остальные в подавляющем большинстве своем получили оценки, на которые ориентировались.

Школа работает по государственной лицензии, с клиентами заключается договор публичной оферты. Проект является резидентом Сколково. Сотка предлагает комплексную подготовку к ЕГЭ/ОГЭ по всем предметам, а также специальные программы для учеников 5–8-х классов. Занятия ведут преподаватели лучших российских школ. Многие из них постоянно участвуют в комиссиях, принимающих выпускные экзамены, поэтому хорошо знают процесс изнутри.

Подписка на услуги Сотки предусматривает комплексную подготовку к 4 предметам на выбор. Список дисциплин можно изменить даже после начала программы. Учеба включает онлайн-уроки с преподавателем и самостоятельное изучение видеоуроков, конспектов и других материалов. Регулярные домашние задания, пробники и тесты позволяют видеть реальный уровень подготовки школьника на конкретном этапе занятий. Каждый ученик получает персонального наставника, проверяющего его практические работы и готового ответить на вопросы по теории. Также за ним закрепляется менеджер-мотиватор, составляющий и контролирующий расписание. При выборе полной программы обучения все темы экзаменов будут пройдены минимум 2–3 раза, что способствует эффективному запоминанию материала.

Онлайн-школа Сотка предлагает 3 формата подписки (цены в августе 2024 года):

Стандарт (₽5500 в месяц). Обучение по обычной программе без дополнительных онлайн-инструментов, делающих процесс эффективнее.

Про (₽6500) . Этот пакет предусматривает больше практических занятий и доступ к уникальным онлайн-тренажерам.

Про+ (₽9000). Такая подписка рекомендуется школьникам, претендующим на самые высокие оценки с поступлением в престижные вузы, что требует углубленной подготовки.

Будущие ученики и их родители получат бесплатную консультацию. При оплате занятий сразу за полгода или 9 месяцев цена месячного тарифа будет меньше. Для получения скидки можно также использовать промокоды Сотка. Еще за оформление подписки дарят уроки программирования и шахмат.

Важность обязательных предметов

Русский язык и математика — предметы, от которых зависит получение аттестата. Их сдачи на удовлетворительную оценку достаточно, если нет амбиций на поступление в вуз. Кроме того, чтобы получить допуск к выпускной сессии, нужно успешно написать итоговое сочинение или изложение. Это мероприятие пройдет в первую декабрьскую среду нынешнего года.

Наименьший балл для успешной аттестации по русскому языку равен 24. На экзамене по базовой математике хватит «тройки», то есть от 7 баллов (здесь результат трансформируют в оценки по пятибалльной системе). Если ученик выбрал профильную углубленную математику, потому что она нужна для вуза, потребуется не менее 27 баллов.

Оценка, достаточная для института или университета, зависит от требований конкретного вуза. Это относится и к русскому. Для проваливших обязательный экзамен предусмотрена вторая попытка в сентябре. Если и в этом случае школьник не справится, ему придется ждать ЕГЭ 2026 года.

Обязательные предметы: подробности

Единый экзамен по русскому обязателен во всех регионах страны. В 2024 году он, как и раньше, состоял только из письменной части. Вряд ли ситуация изменится, потому что уровень владения разговорным языком проверяют на ОГЭ и это пока считается достаточным. КИМ включал 27 заданий, за выполнение которых можно было набрать до 50 первичных баллов (ПБ), соответствующих 100 тестовым (ТБ). Продолжительность экзамена составила 3,5 часа.

ЕГЭ по математике может быть базовым или профильным. Если выпускнику не нужен этот предмет для дальнейшей учебы, достаточно получить «3» по итогам базового экзамена. Задание включает 21 вопрос, на решение которых отводится 3 часа. Если результат имеет значение для поступления, придется сдавать профильную математику. Базовая оценка высшими учебными заведениями не рассматривается. В 2024 году экзаменующихся ожидали 18 заданий разной сложности, которые нужно было решить за 3 часа 55 минут.

Предметы на выбор

В 2024 году выпускникам 11-го класса было предложено 13 необязательных предметов. Этот перечень вряд ли изменится. Экзаменоваться можно:

по иностранному языку — китайскому, английскому, испанскому, немецкому, французскому;

физике;

информатике;

химии;

обществознанию;

истории;

географии;

литературе;

биологии.

Количество заданий и время сдачи зависят от конкретной дисциплины. Обратите внимание, что минимальный балл, установленный Минобрнауки, может оказаться ниже, чем требует вуз при подаче документов.

Дополнительные школьные предметы вне ЕГЭ

В школе могут преподавать предметы, отсутствующие в списке ЕГЭ. К таким относится экономика, иностранные и региональные языки. Хорошие оценки и достижения на олимпиадах по этим дисциплинам тоже могут пригодиться. Отдельные вузы предоставляют успешным учащимся привилегии на вступительных экзаменах.

Кто определяет список предметов

За организацию и проведение ЕГЭ отвечает Рособрнадзор. Он координирует действия органов исполнительной власти в сфере образования на местах. Разработкой контрольных измерительных и научно-методических материалов занимается Федеральный институт педагогических измерений. Именно ФИПИ является инициатором нововведений на выпускных экзаменах, включая изменения в списке предметов.

Когда и как заявить о выборе

Заявление с указанием списка дополнительных предметов в 2024 году нужно было подать не позже 1 февраля. Школьники делают это по месту учебы. Выпускникам прошлых лет следует обращаться в отдел образования по своему адресу. Из документов им понадобится свидетельство из школы или его нотариально заверенная копия, СНИЛС, паспорт. 1 февраля или другая дата в случае изменения — крайний срок, до которого лучше не затягивать. Чем раньше подать заявление, тем больше времени останется на подготовку.

Как выбрать предметы

Предметы по желанию сдают ради вуза, поэтому нужно исходить из требований выбранного заведения. Если ребенок пока не решил, чем он хочет заниматься после экзаменов, лучше остановиться на том, что дается легче. Кстати, результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет.

Учитывайте свои академические интересы

Логично выбрать специальность, для изучения которой нужны хорошие оценки по предметам, дающимся легко. Например, высокие баллы по физике и программированию открывают прямую дорогу в технический вуз. Успехи в биологии и химии — повод задуматься о медицине. Если нравятся языки, можно пойти учиться на переводчика.

Далее предстоит выбрать заведение. Прежде всего нужно решить, хочешь ли получать образование в родном городе или готов уехать. Поступление в крупный федеральный вуз требует усиленной базы, и одной хорошей успеваемости без серьезной дополнительной подготовки здесь вряд ли хватит. Также нужно учесть конкурс на бюджет и стоимость обучения, если придется пойти на контракт.

Учитывайте требования вузов

Для каждого предмета ЕГЭ указывается проходной балл в вузы от Минобрнауки. В 2024 году для основных предметов он составил 40 баллов. Такой же минимум был предусмотрен для литературы и географии. Китайский, английский и другие языки достаточно было сдать на 30 баллов. По остальным предметам от 36 (история) до 48 (обществознание).

В престижных вузах требования намного выше. Этот вопрос стоит изучить заранее, если хочется продолжить учебу в конкретном заведении. Не помешает поинтересоваться, есть ли там дополнительные подготовительные программы, участникам которых полагаются привилегии при сдаче вступительных экзаменов.

Сравните уровень сложности предметов

Выпускники нередко испытывают сложности с нужными предметами. Например, есть желание учиться на программиста, а математика дается трудно. Здесь важно трезво оценивать свой потенциал. Даже усиленная подготовка не всегда гарантирует результат, а низкая оценка практически гарантированно лишит возможности поступить на бюджет. Надежнее сосредоточиться на том, что получается, но только школьнику решать, предпочитает ли он довольствоваться «синицей», отказавшись от своих стремлений, или готов погнаться за «журавлем».

Сколько можно выбирать предметов

Обязательно придется сдавать русский и математику. Остальные предметы — исключительно по желанию. Теоретически можно заказать хоть все 15 дисциплин. Подобных рекордсменов пока вроде зафиксировано не было, но ничто не мешает стать первопроходцем. Правда, придется тщательно спланировать подготовку. Первые предметы нужно будет сдать уже в 10-м классе, иначе на все элементарно не хватит экзаменационных дней.

Минимальное количество предметов

Если есть намерение поступать в вуз, двух обязательных предметов будет недостаточно, даже при сдаче профильной математики. Обычно заведения требуют предоставить оценки ЕГЭ по 1–2 дополнительным дисциплинам. Если же университет не самоцель, можно ограничиться базовой математикой и русским.

Сколько предметов лучше взять

Оптимальный формат для ЕГЭ — 2 + 2. Двух предметов, кроме обязательных, для большинства вузов достаточно. Если выпускник чувствует, что готов сдавать еще, никаких проблем. Чем больше высоких оценок, тем проще будет с выбором университета. Но здесь важно рассчитать силы при подготовке. По отдельным предметам тестирование проводится заранее, в резервные мартовские и апрельские дни.

Предметы ЕГЭ, которые выбирают чаще

Самой популярной среди выпускников является профильная математика. В прошлых годах ее выбирала почти половина одиннадцатиклассников. Математику требуют все технические вузы. Даже если бы она не являлась обязательной, на ЕГЭ это был бы самый массовый экзамен.

Топ-предметы среди выпускников

В топ-5 предметов, выбранных для ЕГЭ-2024, вошли:

обществознание,

информатика,

биология,

физика,

история.

Эти дисциплины были в фаворе у выпускников и в прошлые годы.

Почему эти предметы так популярны

Популярность предмета напрямую зависит от его значимости при поступлении. Оценка на экзамене по обществознанию важна для многих престижных направлений: от экономики до журналистки и психологии. С информатикой тоже все понятно, учитывая зарплаты программистов и других специальностей в сфере IT. Без биологии никуда, если собираешься стать врачом, физика — основа ряда престижных технических профессий.

Как подготовиться к предметам ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ требует дисциплины и системности. Желательно также, чтобы рядом присутствовал кто-то, кто мотивировал бы и направлял. Занятия в онлайн-школе Сотка или на другой образовательной платформе избавят от организационных хлопот, что позволит полностью сосредоточиться на учебном процессе.

Составление плана подготовки

Начинать всегда нужно с плана подготовки. Следует поставить задачи в соответствии со сроками экзаменов. Важно уделить достаточное внимание каждому предмету. Онлайн-школа возьмет составление учебного календаря на себя, если заказать ее услуги.

Рекомендации по процессу обучения

Особое значение в любом учебном процессе имеет практика. На образовательной платформе школьник, кроме всего прочего, получает доступ к пробникам заданий ЕГЭ. Учитель разбирает с ним все ошибки, дополнительно объясняет теорию. При самостоятельном обучении на усвоение материала и проверку уровня своей готовности будет уходить намного больше ценного времени.

Психологическая подготовка к экзаменам

Еще один довод в пользу онлайн-занятий с учителем. Преподаватели, помогающие готовиться к ЕГЭ, хорошо знают процесс изнутри. Они расскажут, как избежать лишнего волнения и ошибок при оформлении заданий. На многих сервисах в дни экзамена работают чаты, куда можно обратиться за советом или моральной поддержкой. Преподаватель проводит проверку результата ЕГЭ и помогает составить апелляцию, если выпускник не согласен с оценкой.

Частые ошибки при выборе экзаменационных предметов

Главная ошибка — отсутствие четкого понимания, к чему стремишься. Многие школьники даже не задумываются, в какой вуз подадут документы, предполагая решить это уже после ЕГЭ. Отсюда выбор наобум и неожиданные проблемы, обнаруживающиеся уже в процессе подготовки.

Ошибки, которых следует избегать при подготовке к ЕГЭ

Среди распространенных ошибок одиннадцатиклассников:

позднее начало подготовки к ЕГЭ;

отсутствие четкого плана занятий;

несоблюдение баланса при изучении нескольких дисциплин одновременно;

выбор в пользу предметов, трудно дававшихся при изучении школьной программы;

желание экзаменоваться по слишком многим дисциплинам.

Самостоятельно подготовиться к ЕГЭ — задача непростая, и нужно подойти к ней ответственно.

Заключение

Подготовка к ЕГЭ будет эффективнее, если привлечь к ней профессионалов. Поддержка опытных наставников и кураторов в ходе прохождения программы позволит усвоить материал в полном объеме. Они составят расписание таким образом, чтобы ученик мог без перегрузки заниматься по нескольким предметам одновременно. Чем раньше начать готовиться к экзаменам, тем проще будет достичь намеченных целей.



