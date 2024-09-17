Выгоднее всего готовить дома или заказывать доставку блюд из кулинарии, используя скидочные предложения супермаркетов, такие как промокод Впрок. Но, если хочется посетить эстетичное заведение, в столице также есть много мест с умеренными ценами, поход в которые не разорит ваш семейный бюджет. В этом гиде вы найдете десять лучших кафе и ресторанов Москвы, где можно вкусно и недорого поесть в приятной обстановке.

Откройте для себя вкусные и доступные места в Москве

Наш топ содержит по два заведения европейской, азиатской, грузинской, итальянской и вегетарианской кухни. В него попали места со средним чеком не более 1000–2000 рублей, хорошим рейтингом и отзывами посетителей, разнообразным меню, а также вкусными и сытными блюдами. Это уютные кафе и рестораны, многие из которых находятся в центре и имеют удобное расположение рядом с метро. В обзоре мы указали не только их главные особенности и предлагаемые ими блюда, но также адрес, контакты и время работы каждого заведения.

Европейская кухня

В «Техникуме» и «Бутчере» можно заказать популярную европейскую еду от борща и гаспачо до мясной сковородки и греческого салата в классическом или авторском исполнении.

Техникум



Адрес: ул. Большая Дмитровка, 7/5с2

Контакты: +7 (499) 136-73-36

Время работы: вс–чт 09:00–00:00; пт–сб 09:00–02:00

В Москве работает три современных гастробистро «Техникум», включая заведение на Большой Дмитровке, интерьер которого оформлен в стиле лофт. Этот ресторан, в 2022 году вошедший в российский гид Мишлен, по доступным ценам предлагает интересные блюда авторской кухни.

В его обширном, регулярно обновляющемся меню вы найдете как традиционную еду, такую как котлета из индейки с пюрешкой и грибным соусом, так и необычные рецепты. Например, закуску со страчателлой, инжиром и лавандовым медом, коктейль с орхидеей или огромные маковые эклеры. Те, кто спешит, могут заказать гастрономические изыски из разделов «Гастро быстро» и «Junk Food». И даже здесь будут необычные вкусы: если хот-дог, то с колбаской из кролика, если закуска, то бабагануш или хумус.

Кроме того, в «Техникуме» предусмотрено отдельное меню для завтраков, в будние дни с 12:00 до 16:00 вся еда продается со скидкой 20%, а также есть возможность заказать доставку еды и фирменных тортов на дом. В том числе с доставкой можно купить сеты из разных блюд и боксы, в которые входит круассан или сэндвич, картошка фри и лимонад на выбор.

Стейк Хаус Бутчер

Адрес: ул. Малая Дмитровка, 20

Контакты: +7 (495) 997-03-33

Время работы: ежедневно 12:00–00:00

В сети московских стейк-хаусов, оформленных в стиле брутального мужского клуба, подают стейки из премиальной российской, аргентинской и уругвайской говядины травяного и зернового откорма. Можно выбрать любую степень прожарки, классический или альтернативный способ приготовления в дровяной печи. При этом вам порекомендуют лучшие вина со всего мира и прямо у вашего стола приготовят ароматный пряный соус.

Но, кроме дорогих мастерски приготовленных стейков и свежих устриц с морскими ежами из собственного аквариума, в меню сети есть много более доступных позиций, среди которых постоянно появляются новинки. Здесь можно за небольшие деньги попробовать вкусные рецепты с лисичками, бургеры, приготовленные как блюдо высокой кухни, оливье с крабом, гуляш в хлебе или борщ с фрикадельками из ягненка.

Кроме того, фишка заведения — щедрые порции авторских десертов, таких как шоколадный бисквит с нежным кремом, кусочками груши, ромом, хлопьями перца чили и морской солью. А также здесь можно бесплатно получить карту гостя с накопительной скидкой, которая увеличивается через каждые 10 посещений «Бутчера».

Азиатская кухня

Если вы поклонник корейских токпокков, японского рамена и китайских пельменей или любите бабл ти, в Москве также есть несколько недорогих заведений азиатской кухни.

Kook

Адрес: Петровский бул., 15, стр. 1

Контакты: +7 (915) 130-13-72

Время работы: ежедневно 12:00–00:00

В двух современных бистро, расположенных на станциях метро «Лубянка» и «Трубная», можно попробовать как традиционные, так и адаптированные к нашим вкусам корейские блюда. Здесь вас ждут те самые токпокки и кимчи, которые по несколько раз за серию едят главные герои каждой дорамы, пибимпаб, он же боул с рисом и различными добавками, и корейские роллы — кимпабы. Кроме того, здесь можно съесть традиционную рыбку-пуноппан из теста с соленой или сладкой начинкой и выпить необычный молочный лимонад, бабл ти или напиток на основе матчи.

Интерьеры кафе оформлены в минималистичном стиле и украшены неоновыми вывесками и элементами ярких цветов в лучших традициях корейской волны. Посетитель может выбрать столик на уютной летней веранде, а также попасть на тематическое мероприятие или вечер кино.

При этом в Kook изначально небольшой чек на персону, плюс здесь действуют скидки на еду навынос, студентам и ко дню рождения. Кроме того, с 12:00 до 16:00 можно заказать выгодный бизнес-ланч, после 22:00 дешевеют коктейли, а также есть возможность накапливать бонусы по программе лояльности и оплачивать ими до 20% стоимости заказа.

Рамен Тен

Адрес: ул. Покровка, 4с1

Контакты: +7 (495) 144-88-08

Время работы: ежедневно 11:00–23:00

В популярную сеть ресторанов паназиатской кухни, меню для которой разработано учеником титулованного японского повара, прежде всего приходят за раменом. Это флагманское блюдо здесь предлагают в самых разных вариантах: на прозрачном или наваристом бульоне, томившемся на маленьком огне восемь часов, а также с добавлением разных видов мяса и креветок. Кроме того, в «Рамен Тен» можно попробовать настоящие японские гедза и корейские кимчи манду или заказать традиционные поке, удон, суши и роллы. А на десерт есть возможность взять моти, чизкейк с юдзу или блинный торт матча.

Помимо вкусных блюд, посетители отмечают современный интерьер с минималистичной мебелью, а также стильными деталями, граффити и картинами современных художников, вместе воссоздающими дух Азии. Также хвалят приятную музыку, вежливых официантов и эстетику подачи блюд.

Помимо доступных цен, в заведении действует 15% скидка на заказ с собой и бонусная система для постоянных гостей. Получив виртуальную карту лояльности, вы сразу получаете приветственные бонусы, которые можно использовать в качестве скидки на следующую порцию ароматного рамена.

Грузинская кухня

За хинкали, хачапури и саперави, приправленными знаменитым грузинским гостеприимством, стоит идти в «Жарим по-грузински» или «Есть хинкали, пить вино». Здесь можно вкусно поесть и душевно отдохнуть на небольшую сумму.

Жарим по-грузински

Адрес: Камергерский переулок, 6/5 стр. 3

Контакты: +7 (985) 928-07-77

Время работы: ежедневно 12:00–00:00

«Жарим по-грузински» — рай для любителей кухни Сакартвело, в котором вас ждет широкий выбор хачапури, хинкали, шашлыка, люля и приготовленных на мангале блюд. В каждой категории меню представлены лучшие классические и авторские вариации грузинских блюд от супа харчо, сациви и чахохбили до чурчхелы, а также напитки от чачи и киндзмараули до шейка на основе мацони. Но выбор не ограничен только едой Кавказа: в заведении также подают мидии, блюда итальянской кухни, фирменные настойки и популярные десерты.

Помимо вкусной кухни, ресторан покоряет своим концептуальным оформлением. В одном зале посетителей встречает фреска с Фридой Кало, а второй украшен пестрыми коврами, плетеными абажурами и папахами, которые можно использовать для фото. Эту уютную атмосферу в пятницу и субботу дополняет живая музыка.

Несмотря на расположение всего в 10 минутах от Красной площади и в шаге от МХАТа, заведение отличается умеренными ценами. Почти каждый день здесь действуют акции, по которым можно сэкономить половину стоимости блюда, получить специальную цену на хинкали, бесплатный бокал вина, настойку или пиццу. При этом ресторан можно не только посетить, но и заказать для проведения любого банкетного мероприятия. «Жарим по-грузински» организует праздник под ключ, предоставит профессиональное звуковое оборудование, еще и вручит подарки.

Есть хинкали, пить вино

Адрес: ул. Малая Бронная, 4

Контакты: +7 (495) 975-55-35

Время работы: без выходных 11:00–00:00

Если вы в поисках настоящего грузинского колорита, также нельзя пройти мимо сети ресторанов «Есть хинкали, пить вино». В ее меню собраны хинкали из разных частей Грузии и авторские вариации блюда, которые отличает тончайшее тесто и разнообразие начинок. Здесь есть все: от традиционных и кахетинских до сырных, сладких, детских, вегетарианских, трюфельных и даже кошерных хинкали. Кроме того, посетители рекомендуют фирменный хаш ресторана, аджапсандал, цыпленка тапака и домашнее варенье с инжиром и грецким орехом. К ним можно заказать лимонады и лучшие вина Грузии, включая хванчкару.

Каждое из четырех заведений сети на Малой Бронной, Пятницкой, Остоженке и Поварской имеет стильный интерьер со множеством деталей, переносящих посетителей из Москвы в Тбилиси. Много теплого дерева, традиционной грузинской мебели и декора умело сочетаются с современными элементами, и это сочетание хочется рассматривать.

Кроме мастерства поваров и дизайнеров-оформителей, «Есть хинкали, пить вино» также хвалят за живую музыку, приятный сервис и душевную атмосферу.

Итальянская кухня

Если у вас настроение «un italiano vero» и хочется настоящей итальянской пиццы, приготовленного по оригинальному рецепту ризотто и тирамису, похожего на нежное облако, необязательно лететь на Апеннинский полуостров. В Москве есть как минимум два ресторана, где вас накормят по-итальянски, и это будет недорого.

Il Forno

Адрес: ул. Остоженка, 3/14а

Контакты: +7 (963) 657-83-95

Время работы: ежедневно 11:00–00:00

За традиционной римской пиццей с тонким тестом, хрустящими бортиками и щедрой порцией моцареллы стоит идти в одну из лучших столичных пиццерий Il Forno. Здесь можно выбрать основу из пшеничной, ржаной или Integrale муки, а также множество начинок: от классической «Маргариты» и «Неаполитано» до пиццы с камчатским крабом. Помимо этого, посетителям предлагается паста, ризотто, средиземноморские блюда из рыбы и морепродуктов и мясо на гриле, а также обширная винная карта, сориентироваться по которой помогает сомелье.

В интерьере заведения объединены мотивы итальянской траттории и средиземноморского ресторана. Особого шарма ему придают открытая дровяная печь, винные стеллажи, старинные фото, фрески, картины и столики, поверхность которых напоминает натуральный камень. В сочетании с мягкими диванами и креслами, а также приглушенным освещением все это располагает к приятному отдыху. Но дети в Il Forno также могут с удовольствием потрудиться, поучаствовав в проходящих здесь кулинарных мастер-классах.

При этом в ресторане действует бонусная программа и множество специальных предложений, включая 15% скидку на основное меню в дневные часы, а также скидку на самовывоз.

Итальянец

Адрес: ул. Самотечная, 13

Контакты: +7 (495) 688-56-51

Время работы: каждый день 12:00–23:00

«Итальянец» открыт еще с 2003 года — это один из первых московских ресторанов аутентичной итальянской кухни. Его шеф-повар Сальваторе Бурго, ранее работавший в мишленовском заведении, готовит те самые классические блюда с использованием итальянских секретов и из лучших местных сезонных продуктов.

Посетителям заведения есть из чего выбрать. Ризотто с белыми грибами, пицца с мортаделлой и фисташками, паста с перепелкой, семга с черным рисом и грушей, суп с морепродуктами, баклажаны алла пармиджана, сливочная панна котта — лишь некоторые варианты предлагаемых здесь блюд. Кроме того, всегда в наличии свежая рыба, которую можно на выбор приготовить в виде тартара или севиче либо запечь на гриле, по-лигурийски, по-средиземноморски или другими способами. А также есть отдельное детское меню, по которому малышей до 6 лет кормят бесплатно, и банкетное меню, по которому можно заказать готовые блюда на компанию с доставкой к своему праздничному столу.

Меню регулярно обновляется к разным праздникам, гастрономическим фестивалям и наступлению сезона определенных продуктов. Летом шеф подготавливает вкусные завтраки, с которыми можно расположиться на веранде, осенью добавляет в карту рецепты с тыквой, зимой готовит особые блюда к Новому году, а весной — к посту.

Вегетарианская кухня

Найти заведение со вкусными, разнообразными и недорогими блюдами без мяса — задачка со звездочкой. Но такие кафе также есть в столице.

Sattva

Адрес: Ленинградский проспект, 52, м. Аэропорт

Контакты: +7 (499) 991-08-16

Время работы: кафе 08:00–22:00; ресторан 11:00–23:00

Sattva — это московская сеть заведений для вегетарианцев. В ней работают только те, кто сам придерживается этого типа питания, и готовят из экологически чистых продуктов. Кроме того, здесь также внимательны к потребностям веганов, поэтому указывают, содержит ли блюдо молочные ингредиенты, и при необходимости заменяют их на растительные.

Заведение на Ленинградском проспекте объединяет сразу два формата: кафе и ресторан. В столовой на первом этаже можно взять готовые блюда с раздаточной линии и в том числе заказать бизнес-ланч. А ресторан на втором этаже предлагает попробовать лучшие вегетарианские блюда индийской и европейской кухни от шефа Нагендры Махадеваппа, до этого работавшего в разных странах от ОАЭ до Великобритании.

Как в кафе, так и в ресторане действуют доступные цены, а также выгодная кэшбэк-система, позволяющая получать бонусы за каждый заказ. Кроме того, стоит отметить интерьер заведений, выполненный в экостиле с изобилием природных оттенков дерева и молодой зелени. Он дополняет концепцию чистого вегетарианского питания и создает приятную умиротворенную атмосферу.

Марков двор

Адрес: ул. Ленинская Слобода, 19, стр. 1

Контакты: +7 (495) 402-21-31

Время работы: 10:00–23:00

В небольшой сети кафе, которые владельцы называют трапезариями, а пользователи — лучшими столовыми Москвы, также можно найти вкусные блюда из экологически чистых овощей, бобовых, грибов и других продуктов, подходящих вегетарианцам. Здесь готовят сербскую и восточную кухню, а также необычные варианты привычной для нас домашней еды.

В меню представлено много салатов от витаминного и винегрета до греческого, с чечевицей и вялеными томатами или шиитаке. Также можно заказать шампиньоны на мангале, тушеную фасоль, овощные голубцы, картофельные зразы, солянку с грибами, капустные котлеты, запеканки и множество других основных блюд. А на первое всегда есть широкий выбор супов: от горохового, фасолевого, чечевичного и грибного до борща или крем-супа из тыквы и брокколи.

Те, кто дополняет вегетарианскую диету рыбой, также найдут здесь уху и запеченную в духовке или на гриле рыбу, включая лосось и дорадо. А любители сладкого смогут выбрать из широкого ассортимента десертов от орехового пирога до торта «Три шоколада». При этом гости заведения отмечают прекрасное качество и вкус блюд, доступные цены, по-домашнему уютный интерьер и удачное расположение неподалеку от центра.

Заключение: ваши лучшие места для вкусной и доступной еды в Москве

В столице можно найти кафе и рестораны на любой вкус и бюджет. Здесь есть немало заведений европейской, азиатской, грузинской и итальянской кухни, а также столовых для вегетарианцев, в которых можно плотно, вкусно и недорого поесть.

Открывайте для себя новые гастрономические горизонты и экономьте на питании, используя наш гид по доступным московским местам!

