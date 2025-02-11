Обход блокировки TikTok: как снять ограничения в России?
Формально TikTok не заблокирован в России, однако с 2022 года в стране ограничена работа сервиса — из страны запрещено публиковать видео и запускать трансляции. Также есть ограничения для контента — пользователям недоступны некоторые зарубежные ролики. Но смотреть все блоги и вести свой все равно можно. Далее рассказываем как.
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Введение в проблему
Хотя в последнее время говорят о блокировках, на самом деле ТикТок в РФ не блокировали, но ограничили его работу. Так или иначе, российским пользователям стало неудобно пользоваться социальной сетью, так как ее функциональность стала меньше и пропал доступ ко многим видеороликам.
Почему ТикТок блокируется?
6 марта 2022 года китайская компания Beijing ByteDance Technology, владеющая социальной сетью ТикТок, объявила об ограничении работы платформы в России. Причиной послужило то, что ввели ответственность за распространение фейков о российской армии. Соцсеть заявила, что не может отслеживать всю информацию о ВС РФ, поэтому ограничивает публикацию видео и запуск трансляций для россиян.
Последствия блокировки для пользователей
По состоянию на 2025 год ограничений два. Первое — российские пользователи не могут запускать прямые трансляции. Второе связано с публикацией видео — их можно записывать, но нельзя размещать в публичном доступе. Это делает для блогеров невозможным продвижение своего канала: они не могут показать свой контент другим и набрать аудиторию.
Еще один момент связан с просмотром контента. В РФ приложение сервиса не показывает ролики от зарубежных авторов. Их проблематично найти даже через поиск — они почти не отображаются. Формально социальная сеть не ограничивала просмотр таких видео, но фактически ограничения есть.
Основные методы обхода блокировки
Есть несколько способов обойти ограничения TikTok и начать пользоваться всеми функциями социальной сети. Далее — обзор самых популярных и эффективных методов.
Использование VPN-сервисов
Самый просто способ восстановить полноценную работу ТикТок — использование VPN-сервисов. Они направляют трафик пользователя в другую сеть, из-за чего меняется его IP. Соцсеть расценивает это так, будто он заходит в нее из другого региона, поэтому не включает ограничения.
Для VPN понадобится скачать специальное приложение на свой смартфон. Такой софт доступен для загрузки в Play Market. Выбор большой — предлагаются сотни программ.
VPN-сервисы бывают бесплатными и платными. Первые предоставляют свободный доступ к своим услугам, но медленно работают, часто имеют ограничения на объем трафика, поэтому смотреть видео в ТикТок с них может быть некомфортно. За использование вторых требуется вносить абонентскую плату, но они обеспечивают хорошую скорость и в целом удобнее.
Прокси-сервисы и виртуальные SIM-карты
Помимо VPN, можно использовать прокси. Это сервисы, которые подменяют IP-адрес устройства. В результате серверы TikTok не могут правильно распознать регион пользователя и показывают ему контент, ограниченный в России.
На последних версиях Android для использования таких сервисов придется скачивать специальные приложения, которые доступны в Google Play Market. На iPhone и других устройствах под управлением iOS достаточно вписать IP прокси. Для этого зайдите в настройки, выберите «Wi-Fi», нажмите «i», найдите раздел «HTTP Proxy», включите опцию, введите IP и сохраните изменения.
Еще один способ — использовать электронную SIM-карту иностранного государства. Он подходит только для владельцев телефонов, поддерживающих функцию eSIM. Опция есть во всех смартфонах Apple. Что касается техники на Android, то она присутствует только в отдельных устройствах. В качестве примера можно привести Motorola Moto G54, Xiaomi 13T, Samsung Galaxy A55. В большинстве гаджетов ее нет.
Если использовать иностранную SIM-карту, приложение TikTok посчитает, что пользователь находится за пределами РФ. В результате для него не будут действовать ограничения — он сможет смотреть все видео, публиковать собственные и проводить трансляции.
Чтобы начать пользоваться eSIM, придется ее купить. Это можно сделать на специальных онлайн-сервисах. Цена в среднем €20, что по текущему курсу составляет порядка ₽2000.
Если телефон не поддерживает электронные SIM, можно заказать пластиковую. Трудностей с этим не будет — соответствующие предложения есть даже на Ozon или Wildberries. Дешевле всего казахстанские и турецкие карточки — они стоят в среднем ₽1000. Но есть и SIM других государств: США, Франции, Германии, КНР. Цены на них отличаются, так как зависят от подключенных пакетов услуг.
Модифицированные версии приложения
После того как иностранные сервисы ушли из России или ограничили работу в стране, стали популярны модифицированные версии приложения для обхода блокировок или получения преимуществ при использовании той или иной платформы. Например, разработали софт, позволяющий слушать музыку в Spotify без оплаты подписки, которая после ухода из РФ Visa и MasterCard стала невозможной.
Для ТикТок такие приложения тоже есть. Скачать их можно с разных тематических сайтов и Телеграм-каналов, причем бесплатно. Модифицированный софт позволяет смотреть видео на платформе без ограничений, открывает доступ к другим вырезанным функциям.
Для загрузки софта достаточно зайти на ресурс, где он доступен, подтвердить скачивание, дождаться его окончания, а затем согласиться на установку ПО. Перед этим нужно отключить запрет на внешние источники для браузера, чтобы система не заблокировала приложение. Для этого надо:
Открыть настройки смартфона.
Зайти в раздел «Приложения».
Перейти в подраздел «Специальный доступ».
Открыть блок «Установка неизвестных приложений».
Найти в списке браузер и нажать на него.
Кликнуть «Разрешить установку из этого источника».
Также есть возможность установить плагин для нативного приложения TikTok. По сути, это отдельный APK, который вносит изменения в программу. Гораздо проще установить готовую сборку модифицированного ПО.
Описанный выше порядок действий — для Android. В iOS установка модифицированных приложений происходит иначе и выполняется сложнее. Предварительно нужно скачать специальный сертификат, позволяющий устанавливать на устройство сторонний софт. Это можно сделать на различных тематических сайтах. Далее понадобится сделать следующее:
Скачать приложение Scarlet с официального сайта проекта.
Запустить Scarlet и нажать на кнопку посередине.
Найти и выбрать опцию «Manage Certs».
Проверить сертификаты, при их отсутствии нажать «Import Cert».
Выбрать ранее загруженный сертификат.
Скачать IPA-файл модифицированного приложения.
Установить софт с помощью Scarlet.
Теперь остается только запустить приложение и начать пользоваться TikTok с полной функциональностью.
Использование веб-версии ТикТока
Если нет желания использовать дополнительный софт, можно смотреть ролики через веб-версию соцсети. Для этого достаточно открыть ее в любом браузере, перейдя по адресу tiktok.com.
Ограничений на показ зарубежных роликов на сайте платформы нет, но отсутствуют некоторые важные функции, которые есть в приложении:
нельзя регистрировать новый аккаунт;
нельзя публиковать собственные видео;
нельзя искать ролики других пользователей.
Поэтому веб-версия подойдет только тем, кому эти возможности не нужны.
Пошаговая инструкция обхода блокировки
Далее — пошаговая инструкция по обходу ограничений, установленных TikTok для пользователей из России. Она поможет разобраться с процессом и избежать потенциальных трудностей.
Подготовка: выбор оптимального метода
Для начала нужно выбрать подходящий способ обхода ограничений. Выбор зависит не только от личных предпочтений, но и от особенностей устройства и сети. Например, на относительно слабых смартфонах и при плохом интернет-соединении VPN и прокси могут работать нестабильно — в этом случае лучше использовать модифицированное приложение.
Настройка выбранного инструмента
Перед запуском нужно настроить выбранный инструмент. Например, если используется VPN, нужно убедиться, что выбран подходящий протокол подключения и локация, которая обеспечивает наиболее быстрое соединение.
Проверка работоспособности и тестирование подключения
Когда все готово, нужно провести пробный запуск TikTok и проверить, хорошо ли он работает. Если все устраивает, можно начинать пользоваться социальной сетью. Если нет, надо вернуться к настройкам и изменить их так, чтобы пользоваться приложением было комфортнее, например изменить локацию в VPN.
Риски и меры предосторожности
При обходе ограничений ТикТок есть определенные риски. Первый связан с использованием измененного программного обеспечения. Его создатель мог встроить в него вредоносный код, который может привести к потере важной информации, например данных банковских карт. Уменьшить вероятность неблагоприятных последствий можно путем скачивания ПО из проверенных источников, например крупных и популярных репозиториев софта. В качестве примера можно привести форум 4PDA, где все APK-файлы проходят модерацию на предмет вредоносного ПО и риск подхватить вирусы минимален.
Второй большой риск связан с использованием бесплатных и сомнительных VPN. Через них злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся на телефоне. Также при подключении смартфон может быть использован для DDoS-атак или рассылки спам-комментариев в социальных сетях.
Если заметили подозрительную активность на своем устройстве, немедленно удалите вызывающий опасения софт и запустите сканирование устройства встроенным или сторонним антивирусом. В идеале нужно сбросить гаджет до заводских установок — на смартфонах Android это делается через раздел настроек «Система».
Заключение и рекомендации
С 2022 года российские пользователи TikTok не могут выкладывать видео и запускать стримы. Есть способы обойти эти ограничения: VPN, прокси, иностранные электронные SIM-карты, модифицированное приложение или веб-версия социальной сети.
Но каждый из них имеет минусы, которые связаны с риском потери важной информации с телефона, сложностью использования или с ограниченным набором возможностей. Поэтому ни один из методов не является оптимальным и универсальным, а если пользователь все-таки решил ими пользоваться, он должен быть готов к определенным трудностям и осторожен.
Если хочется просматривать видео на 100% безопасно, то лучше остановиться на российских сервисах. Для их использования не нужны дополнительные инструменты, а риск потери личных и платежных данных отсутствует. Но нужно быть готовым к тому, что ролики от зарубежных блогеров там будут недоступны.