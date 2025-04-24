Айфон остается дорогой покупкой: будет обидно заплатить за этот желанный девайс крупную сумму и позже выяснить, что телефон поддельный или бывший в употреблении и проблемный. Чтобы избежать таких проблем, лучше всего покупать технику Apple в крупных розничных магазинах. Для экономии можно находить их предложения онлайн на популярных маркетплейсах и пользоваться акциями, например применять при заказе промокод Яндекс Маркет. Но, даже покупая iPhone у проверенного продавца, а тем более в ноунейм-магазине или с рук, стоит проверить, настоящий ли он.

В этом подробном гиде рассмотрим, почему очень важно убедиться в подлинности смартфона Apple до покупки, а также какие есть способы проверки айфона на оригинальность.

Почему важно проверять оригинальность iPhone перед покупкой

Есть риск попасть на мошенников, пользующихся популярностью айфонов, чтобы наживаться на невнимательных покупателях. При этом айфон может оказаться не только поддельным, но и восстановленным, отремонтированным, переделанным или краденым. Каждая из этих ситуаций влечет за собой ряд проблем.

Риски подделок: от потери денег до проблем с безопасностью



Если айфон окажется подделкой, такой девайс не сможет работать с сервисами и приложениями Apple, получать обновления для iOS, а также рассчитывать на официальную гарантию и поддержку. Кроме того, в имитациях используются дешевые материалы и комплектующие, они могут плохо работать и быстро ломаться. Но, что еще более серьезно, такие устройства могут перегреваться и взрываться, а также на них бывают установлены вредоносные программы для кражи паролей, личных и банковских данных пользователя.

Кроме того, под видом нового устройства недобросовестные продавцы могут предлагать восстановленные или отремонтированные айфоны. В лучшем случае вы получите хорошее устройство, но переплатите. В худшем случае это может быть старый телефон, замаскированный под новый, либо устройство, собранное из элементов разных айфонов или даже комплектующих от андроид-смартфонов. Вместо технологичности от него стоит ждать проблем в работе и быстрого выхода из строя.

Наконец, если вы покупаете б/у iPhone, он может быть краденым или утерянным и заблокированным. Также встречается ситуация, когда продавец-мошенник блокирует смартфон после совершения сделки. В таких случаях вы не сможете использовать девайс. Но подобных неприятностей можно избежать, если внимательно проверить телефон перед приобретением.

Первые шаги: что проверить сразу при покупке

Как только айфон оказался у вас в руках, первым делом важно оценить качество упаковки и внешний вид смартфона. Уже на этом этапе при беглом осмотре девайса можно заподозрить подделку.

Осмотр упаковки: признаки оригинальной коробки

Во-первых, коробку настоящего айфона можно узнать по дорогому и добротному внешнему виду. Ее отличают плотный мелованный картон, высококачественная печать, красивые и четко пропечатанные шрифты. Если надписи мелкие и размытые, есть шанс, что перед вами не оригинал.

Во-вторых, на упаковке нового оригинального айфона, который еще не распечатывали, должна быть пломба. Это перфорированная бумажная полоска, которую нужно надорвать или разрезать, чтобы получить доступ внутрь коробки.

В-третьих, на обратную сторону коробки обычно нанесена наклейка, на которой можно найти код и имя модели, цвет, количество гигабайтов памяти, IMEI и серийный номер устройства со штрихкодами. На ней опять же не должно быть опечаток.

Но даже если упаковка не вызывает никаких подозрений, это еще не означает, что перед вами точно оригинал. Мошенники научились мастерски ее подделывать, поэтому важно выполнить все следующие шаги проверки.

Внешний вид устройства: как отличить подделку на глаз

Чтобы убедиться в подлинности айфона, при осмотре нужно обратить внимание на следующие нюансы:

Корпус. Материалы должны быть высокого качества, а сборка — идеальной. Неравномерный цвет, клей в швах, зазоры, скрип корпуса — всего этого не может быть у оригинала. Кроме того, по обе стороны от разъема для зарядного устройства должно быть по пятилепестковому Pentalobe-винту. В подделках часто используются обычные винты с крестообразным или прямым шлицем, которые гораздо проще снять. Также обратите внимание, целы ли они, нет ли царапин рядом, чтобы убедиться, что телефон не разбирали. Дизайн. Откройте фото и видео вашей модели на сайте Apple, чтобы сверить внешний вид, а также расположение каждого элемента. Кнопки, камеры и другие детали должны быть идентичны изображенным на официальной странице. Кнопки. Проверьте, как работают все кнопки — они должны нажиматься четко и срабатывать без каких-либо задержек, заеданий и скрипов. Дисплей. Apple славится качеством изображения и отзывчивостью своих экранов. Посмотрите, естественно ли передаются цвета, не зернит ли картинка, нет ли искажений в отображении иконок и текста, а также как быстро открываются приложения и выполняются действия при нажатии на дисплей. Камера и звук. Желательно попробовать записать и проиграть звук, сделать фото и видео — в оригинале они также высококачественные. Камера должна хорошо фокусироваться, на фото не должно быть дефектов.

Если замечены какие-то недостатки, есть вероятность, что перед вами подделка или устройство, в котором чьи-то умелые руки уже заменяли детали.

Техническая проверка: углубляемся в детали

Чтобы выяснить, оригинальный ли перед вами девайс, нужно проверить серийный номер, IMEI и подлинность операционной системы.

Проверка серийного номера: официальный способ от Apple

На коробке айфона указаны несколько особых кодов, служащих для его идентификации. Один из них — серийный номер, который состоит из букв и цифр и обозначается как «Serial No.».

Важно проверить, совпадает ли он с серийным номером, который показывает сам айфон. Для этого нужно в «Настройках» войти в «Основные» — «Об этом устройстве» — «Серийный номер».

Кроме того, нужно пробить телефон по этому коду на официальном сайте Apple. На странице проверки права на сервисное обслуживание устройства нужно ввести серийный номер в специальное поле. Система должна найти и показать данные о дате покупки смартфона и гарантийном сроке. Если номер окажется недействительным или не будет обнаружен, в ваших руках копия.

Но помните, что один из способов мошенничества — продавать более дешевую модель под видом более дорогой. Поэтому, если все в порядке и на экране отобразилась информация, важно внимательно смотреть, какая модель там указана.

IMEI: второй ключ к подлинности

Наряду с серийным номером на коробке напечатан IMEI — уникальный 15-значный код, который в том числе используют при поиске потерянных и украденных девайсов. IMEI можно найти:

при включении нового айфона на странице приветствия, если нажать кнопку «Информация» в правом нижнем углу дисплея;

на уже используемом устройстве в «Настройках» — «Основных» — «Об этом устройстве» и пролистав страницу в самый низ;

выгравированным внизу тыльной стороны корпуса либо на лотке для SIM-карты, в зависимости от новизны модели;

набрав на айфоне *#06#.

Код с наклейки нужно сверить с указанным в самом телефоне, а потом пробить по базе данных на сайте IMEI.info.



Там по IMEI можно узнать массу информации об айфоне, включая его технические характеристики и данные о том, не был ли он украден или потерян и заблокирован.

Тест операционной системы: iOS или подделка

Выяснить, оригинальный ли айфон, также можно по программному обеспечению. Поддельные версии чаще всего работают на андроиде, имитирующем iOS, поэтому им может быть недоступна поддержка Apple ID и фирменных приложений.

Чтобы проверить ОС, попробуйте войти в систему или создать Apple ID и авторизоваться. Если не получается это сделать, телефон может быть поддельным.

Посмотрите, есть ли на устройстве фирменный софт, такой как App Store, FaceTime, Safari и Siri. Полный список приложений, которые по умолчанию стоят на айфоне, можно найти на сайте Apple в спецификациях соответствующей модели.



Убедитесь, что эти приложения запускаются и работают. Например, попробуйте открыть App Store и установить одну из программ, работающих только на фирменной платформе. Если на устройстве нет некоторых приложений из стандартного набора, они некорректно работают, вместо App Store открывается Google Play или программы из App Store не устанавливаются, это может говорить о фальсификации.

Кроме того, эксперты рекомендуют проверить, синхронизируется ли девайс с iCloud, настроив этот процесс на айфоне и десктопе. Если синхронизация выполняется, значит, телефон настоящий.

История устройства: узнаем прошлое вашего iPhone

Покупая телефон, будь то б/у или новый, желательно проверить, пользовался ли им кто-то до вас, а также не подвергался ли девайс ремонту или восстановлению.

Как узнать дату активации и покупки

С помощью тех же действий, что и для проверки серийного номера, можно выяснить, первый ли вы владелец девайса или устройство уже использовалось кем-то до вас.

Найдите серийный номер на коробке или в настройках телефона и введите его на странице проверки права на сервисное обслуживание на сайте Apple. Если вы купили новый оригинальный девайс у официального поставщика, дата покупки в системе Apple будет совпадать с датой, когда вы это сделали. Также, если вы еще не включали и не настраивали устройство, на экране будет отображено, что девайс еще не активирован и нет сведений о гарантийном обслуживании.

Если даты не совпадают с вашими, это может означать, что айфон уже использовался кем-то до вас. Либо он может быть действительно новым, но ваш продавец — неофициальный, купивший устройство у авторизованного дилера какое-то время назад.

Был ли айфон в ремонте или восстановлен

Восстановленные айфоны — это б/у девайсы, которым сама компания Apple произвела полный апгрейд с заменой отдельных частей. Такие refurbished-устройства не отличаются от новых, но продаются со скидкой: чтобы не переплатить, важно узнать, какой смартфон в ваших руках. В этом поможет название модели, которое указано на коробке и в настройках. Если оно начинается на букву:

M — телефон полностью новый;

F — устройство восстанавливали;

N — смартфон новый, но был выдан покупателю как замена неисправного айфона;

P — девайс с персональной гравировкой.

Более важно выяснить, подвергался ли смартфон ремонту и замене деталей. Нередки случаи, когда на первый взгляд полностью оригинальный девайс внутри переделан с использованием посторонних комплектующих. Такие телефоны могут иметь поврежденные компоненты или плохо работающие батарею, дисплей и камеры.



Узнать, вносились ли в iPhone изменения, можно в основных настройках. В разделе «Об этом устройстве» в таком случае появится пункт с историей запасных частей.

Дополнительные советы: на что еще обратить внимание

Айфоны бывают контрактными и neverlock: первые работают только с определенным оператором, вторые — с любой SIM. Если не хотите мучиться с разблокировкой контрактного смартфона, стоит проверить, действительно ли вы покупаете свободный от оператора девайс. Для этого вставьте в него сим-карту, убедитесь, что iPhone подключается к сети вашего оператора и в настройках отображается его название, а также попробуйте позвонить кому-то. Но и это еще не все.

Аксессуары: как проверить зарядку

Крайне важно, чтобы смартфон использовался с фирменным зарядным устройством: оно качественное, долговечное и идеально совместимое с айфоном. При использовании неоригинальных зарядок батарея девайса может быстрее выйти из строя и даже загореться.



В комплекте с айфоном поставляется только кабель: с последними моделями — USB-C, с предыдущими — Lightning. Настоящий USB-C выполнен из прочного материала, имеет белую оплетку и высококачественные коннекторы. Lightning в оригинальном наборе также будет прочным и гибким, с аккуратно выполненными штекерами. Поддельные кабели легко узнать по хрупким дешевым материалам и неровным или грязным коннекторам.

Отдельно докупается блок питания. Если это аксессуар Apple, он будет высокого качества, с гладкой матовой поверхностью. Подделки могут отличаться от оригинала размерами, иметь шершавый или, наоборот, чересчур блестящий пластик.

Оригинальное устройство будет заряжать айфон быстро и без каких-либо побочных эффектов. Если заряд набирается очень медленно, телефон перегревается или слышен звук, возможно, вы имеете дело с копией.

Покупка с рук: красные флаги и предостережения

При покупке iPhone с рук важно проверить индикатор контакта с водой, находящийся в слоте для сим-карты. Чаще всего он белого или серебристого цвета, но если телефон тонул, то этот элемент краснеет или розовеет. Также стоит посмотреть в настройках состояние аккумулятора — насколько он сохранил емкость батареи.

Стоит отказаться от девайса, если владелец торопит завершить сделку или смартфон разряжен и нет возможности проверить его работу. Также ни в коем случае не стоит покупать телефон, пока он все еще привязан к Apple ID старого хозяина — вы не сможете его использовать.

В том числе огромный красный флаг — если на экране отображается блокировка активации, для снятия которой владелец должен ввести свои данные. А он не помнит пароль и говорит, что вы прекрасно разблокируете девайс с компьютера. Спойлер: не разблокируете.



Другой повод для беспокойства — включенная функция «Найти iPhone». Если продавец окажется мошенником, благодаря ей он сможет заблокировать телефон после продажи. Поэтому важно, чтобы в настройках девайса в пункте iCloud продавец ввел свой пароль и отключил эту опцию.

В идеале вам должны отдать сброшенный до заводских настроек девайс, с которого удалены все данные и учетная запись бывшего владельца. Пусть он при вас сделает сброс, и вы тут же выполните первичную настройку и войдете на устройстве в свой Apple ID.

И, наконец, во время покупки рекомендуется не выпускать телефон из рук и не спускать с него глаз во избежание подмены.

Попав на подделку, вы получите смартфон плохого качества, которому недоступны преимущества Apple, либо совсем нерабочий девайс. В лучшем случае это грозит потерей денег и разочарованием, а в худшем — возможностью более серьезных проблем от травм до кражи данных. Поэтому однозначно стоит потратить чуть больше времени на проверку устройства, которое вы покупаете. Следуйте шагам из этого гида и наслаждайтесь оригинальной техникой!



