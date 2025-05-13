Крупная сеть магазинов предлагает разные выгодные способы покупки техники. Например, айфон, холодильник, ноутбук или любой другой товар можно заказать со скидкой, использовав промокод М.Видео. Кроме того, на сайте ритейлера действует акция «0-0-24», позволяющая покупать многие позиции из каталога в рассрочку до двух лет без первого платежа и переплат.

Рассмотрим, как работает рассрочка в М.Видео, в чем ее преимущества, кто и на какие товары может ее взять, а также как происходит ее оформление.

Принцип «0-0-24»: без переплат и первого взноса

Помимо кредита, который можно взять на срок до 36 месяцев, магазин предлагает оформление покупки в рассрочку «0-0-24».

Первый 0 в названии акции означает, что она с нулевым первым взносом: сразу не нужно ничего платить. Сначала получаете товар и только потом начинаете за него рассчитываться.

Второй ноль говорит о нулевой переплате: вы покупаете товар ровно за цену, указанную в его карточке. Просто эта сумма выплачивается частями. Нет никаких изменений цены, дополнительных комиссий и скрытых процентов.

24 — это про возможность разбить стоимость вашего нового смартфона или кондиционера на 24 равных платежа, которые вы сможете ежемесячно вносить на протяжении двух лет.

Но это далеко не все возможности и условия, которые скрываются за слоганом бессрочной акции.

Что на практике означает «0-0-24»

Как это работает. Как объясняют представители сети магазинов, на самом деле этот финансовый продукт представляет собой кредит или займ под проценты. Но на практике покупатель пользуется им бесплатно, так как магазин предоставляет ему скидку на размер процентов и самостоятельно компенсирует их банку.

Если честно выполнять условия договора и вовремя вносить платежи, вы не тратите ни на копейку больше. Оплачивается строго стоимость техники: та же сумма, что была бы снята с карты при предоплате, только она вносится позже и по частям. Все, что сверх, берет на себя М.Видео.

Кредит, который магазин превращает в беспроцентную рассрочку, выдается его партнерами:

Ренессанс Кредит;

банк Русский Стандарт;

ОТП Банк;

Кредит Европа Банк;

ТБанк;

МТС-Банк;

Совкомбанк;

Альфа-Банк;

МФК «Рево Технологии»;

МФК «ЭйрЛоанс»;

МКК «Купи не копи»;

МКК «Кредит Лайн»;

ООО «ДЕНУМ Тех»;

ООО «Всегда ДА»;

ООО «Директ Кредит Центр»;

ООО МКК «ДК Пэй»;

МКК «БЫСТРЫЕ ПОКУПКИ».

В списке есть как банки, так и другие кредитные организации, что повышает вероятность одобрения заявки. Кроме того, как правило, можно выбрать, в каком учреждении вы хотите взять рассрочку.

Сроки. Подобная рассрочка гораздо выгоднее, чем, к примеру, использование льготного периода кредитной карты, так как вы можете разбить цену товара на гораздо больше месяцев и все еще не платить проценты. При этом доступен срок не только в 2 года. Несмотря на название акции, она включает в себя возможность взять беспроцентный кредит на 6, 10, 12 или 24 месяца. Более того, на iPhone в рамках акции действует суперпредложение с возможностью рассрочки на 25 месяцев.

Можно выбрать срок, который будет для вас удобнее. 24 месяца дадут возможность снизить нагрузку на семейный бюджет или позволить себе более дорогую покупку. А более короткие сроки хороши для тех, кто хочет быстрее выплатить свои обязательства.

Совместимость со скидками. При оформлении рассрочки можно использовать многие традиционные способы экономии. Например, с ней совместимы персональная скидка сети и накопленные по ее программе лояльности бонусные рубли. А при оформлении покупки в розничном магазине также можно применить промокод.

Кроме того, в некоторых случаях при досрочной выплате рассрочки можно получить дополнительную скидку на акционный товар в размере до 8,8% от его стоимости. Система автоматически пересчитает долг с учетом дисконта, и вы заплатите меньше. Но размер такой скидки и условия ее получения будут зависеть от банка, который вы выбрали.

Преимущества рассрочки в М.Видео

Помимо нулевой переплаты и совместимости со скидками, а также возможности выбрать срок до 24 месяцев, у рассрочки М.Видео есть еще несколько преимуществ.

Отсутствие скрытых комиссий

Условия рассрочки просты: если вы платите вовремя по графику, то не теряете абсолютно ничего. Переплата по потребительскому кредиту в банке или МКК может достигать 10,00–49,40% годовых, но с вас взимается 0%. Более того, при досрочном погашении не только нет штрафов и неустоек, но и можно дополнительно сэкономить до 8,8% от стоимости товара.

В то же время правила рассрочки открыто предупреждают о нескольких нюансах:

Кредит не распространяется на стоимость доставки, она всегда оплачивается отдельно, непосредственно в момент доставки. Скидка, которую предоставляет магазин, и за счет нее он покрывает проценты кредита, не распространяется на дополнительные услуги банка. Поэтому нужно быть внимательными при оформлении договора с финансовой организацией. Это не рассрочка от самого магазина, а кредит от банка или займ от МКК. При просрочке платежей он влечет за собой все те же последствия, что и любой другой кредитный продукт. Его нужно брать обдуманно и взвешенно, так как при неуплате будут начисляться штрафы и пени, а также будет портиться кредитная история. При этом размер неустойки и другие условия зависят от правил финансового учреждения, которое вы выберете.

Если подытожить, при оформлении рассрочки «0-0-24» возникает ответственность платить вовремя, как и при любом кредите. Но нет никаких скрытых комиссий.

Прозрачность графика платежей

Еще один плюс заключается в прозрачности графика платежей. Если вы выбрали рассрочку на 24 месяца, сумма просто делится на 24 равные части. Вы знаете, сколько и когда нужно платить, так как график с датами есть на последней странице договора, а также доступен для просмотра в фирменном приложении М.Видео. Там же автоматически отражается уменьшение суммы долга, если вы выплачиваете стоимость товара быстрее и получаете за это дополнительную скидку.

Кроме того, удобно, что вносить платежи по рассрочке также можно как в приложении или отделении банка, где оформлен кредит, так и на сайте или в приложении М.Видео. Для этого нужно войти там в свой профиль, открыть раздел «Мои финансы» и в блоке «Внести платеж» выбрать «Оплатить кредит или займ». В появившейся форме потребуется выбрать банк, а также указать номер счета из договора, свои данные и сумму. Останется лишь ввести реквизиты своей карты и нажать «Оплатить». Главное — всегда делать это чуть заранее, чем указано в графике, так как срок зачисления платежа может доходить до 3 дней.

Доступность для любых товаров

Рассрочку можно оформить на большинство категорий товаров, которые есть на сайте или в розничных магазинах сети. Акция действует на смартфоны, ноутбуки, телевизоры, геймерскую, фото-, видео- и аудиотехнику. В том числе платить частями можно за новую и восстановленную электронику Apple.

Кроме того, беспроцентный кредит доступен для любой техники для кухни, дома, красоты и здоровья, а также автоэлектроники. К ним в корзине можно добавить услуги по установке и настройке, дополнительную гарантию или страховой полис.

Список исключений, не участвующих в акции, очень короткий. Не получится оформить рассрочку:

на товары брендов BORK и SMEG, а также премиальную технику Miele;

цифровое ТВ ASKO, Delonghi, НТВ-Плюс/Твое TV;

некоторые страховые продукты, оплата за которые принимается только наличными.

При этом можно заказать сразу несколько разных позиций — главное, чтобы сумма была больше 3000 рублей, но не более 300 000 рублей. Если стоимость заказа выходит за этот лимит, разницу можно доплатить в магазине картой или наличными.

Товар можно будет получить в магазине или из рук курьера, предъявив свой паспорт. А если он не подойдет, у покупателя есть право вернуть покупку на стандартных условиях возврата или обмена. При этом деньги сразу поступят обратно на счет кредитного договора в банке.

Кто может оформить рассрочку

Рассрочка предлагается только физическим лицам, не компаниям. При этом требования к заемщикам лояльные, а список необходимых документов минимальный.

Требования к заемщику

Обязательных требований к покупателю, который хочет оформить покупку техники в рассрочку, всего три:

быть совершеннолетним, то есть старше 18 лет;

быть гражданином России;

иметь постоянную регистрацию по месту жительства в РФ.

Как и при выдаче любого другого кредита, при рассмотрении заявки банки также учитывают наличие источника стабильного дохода и проверяют кредитную историю заявителя. Но и магазину, и финансовым организациям выгодно выдать рассрочку, поэтому отказывают крайне редко. По статистике, одобряют 8 из 10 заявок.

Как правило, отказ можно получить только по трем причинам. Во-первых, если банк посчитает, что указанного вами дохода недостаточно для покрытия ежемесячных платежей. Во-вторых, если у вас очень плохая кредитная история с просрочками по кредитам и займам или, что еще серьезнее, с текущими долгами перед финансовым учреждением, в которое вы обращаетесь. И, в-третьих, если вы допустили ошибку при заполнении заявки, указали неточную информацию или не приложили нужные документы.

Но риск получить отказ минимален еще и потому, что заявка подается сразу в целый ряд банков и МФК. Обычно, даже если одна организация отказывает, другая может одобрить выдачу кредита. Кроме того, можно попробовать исправить ошибки в заявке или улучшить свою КИ и после этого попробовать воспользоваться этим удобным способом покупки техники.

Необходимые документы

Как процентная ставка, так и запрашиваемые для оформления кредита документы зависят от требований выбранного заемщиком банка. Обычно для заключения договора достаточно паспорта: нужно прикрепить к заявке копии его главной страницы и страницы с пропиской. Некоторые банки также запрашивают дополнительный документ, удостоверяющий личность, например загранпаспорт, водительское удостоверение или ИНН.

Справка с работы и документы, подтверждающие доходы, не нужны. В заявке достаточно на словах сообщить, кем вы работаете и каков ваш примерный уровень дохода в месяц.

Основные этапы оформления рассрочки

Рассрочка оформляется быстро и просто. Весь процесс, включая подачу заявки, выбор кредитной организации и заключение договора, проходит прямо на странице оформления заказа. Если раньше для этого нужно было созваниваться с менеджером, подъезжать в салон, сканировать справки и отвечать на странные вопросы, сегодня все можно сделать онлайн в упрощенном варианте.

Выбор техники и добавление в корзину

Покупка оформляется, как обычно: вам нужно лишь просмотреть каталог М.Видео, выбрать желаемые товары и положить их в корзину. Среди них могут быть любые позиции, будь то телевизор, кондиционер, ноутбук, умная колонка или стайлер для волос.

Подача онлайн-заявки и мгновенное решение

Добавив все товары, нужно открыть корзину, нажать на кнопку «В рассрочку или кредит» и выбрать оплату в рассрочку, а также количество платежей, на которые вы хотите разбить сумму.

После этого вы будете направлены на страницу с короткой анкетой, в которой нужно будет указать свои паспортные данные и другую необходимую информацию. Отправьте заявку и подождите ее одобрения. Как правило, ответ приходит на протяжении 3 минут.

Подписание договора и начало выплат

Обычно рассрочку одобряет сразу несколько банков и МКК, сотрудничающих с М.Видео. Поэтому перед вами откроется список организаций, готовых дать вам кредит: выберите в нем финансовое учреждение с самыми выгодными условиями.

Вам тут же будет предоставлен кредитный договор, и вы сможете подписать его онлайн кодом из СМС или выбрать опцию подписания в магазине. Перед тем как ставить подпись, внимательно изучите документ, особенно пункты, касающиеся штрафов при просрочке.

Вы тут же получите копию кредитного договора на свою электронную почту и после завершения оформления заказа сможете получить свою покупку тем способом, который выбрали в корзине. Для получения товара в магазине или из рук курьера нужно будет предъявить свой паспорт. А внести свой первый платеж по рассрочке можно будет позже, перед датой, указанной в графике погашения, прилагающемся к договору.

Теперь остается лишь исправно выплачивать сумму своей покупки по частям. Если не нарушать условия рассрочки и вовремя совершать платежи, в итоге вы не переплатите ни копейки.

Если подытожить, акция «0-0-24» — это выгодная рассрочка на лучшие товары М.Видео, которую можно взять на срок до 24 месяцев с нулевой переплатой и без первого платежа. Фактически это потребительский кредит, но магазин дает покупателю скидку и за счет ее суммы покрывает банковские проценты. В итоге покупатель выплачивает исключительно стоимость товара: точно так же, как если бы платил картой, только 24 ежемесячными платежами.

Как и любым кредитом, этим способом оплаты нужно пользоваться взвешенно, трезво оценивая свои возможности. Но, если вовремя вносить платежи, это прекрасный способ разгрузить семейный бюджет или позволить себе дорогую покупку, на которую сейчас нет полной суммы. А если погасить рассрочку раньше, «0-0-24» — это еще и способ сэкономить на технике и электронике.



