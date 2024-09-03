По данным Explodingtopics, с 2015 по 2024 годы количество геймеров в мире выросло с 2,03 до 3,32 млрд человек. Нетрудно подсчитать, что это почти половина населения земного шара. Вместе с ростом игроков растет спрос на игры, который делает востребованными специалистов, занимающихся их разработкой. Один из них — геймдизайнер. В этом материале пойдет речь о том, как им стать.

Введение в мир геймдизайна

Хотя играют многие, не все знают, как создаются игры. Есть ошибочное мнение, что их создают программисты. Но это не так — они только реализуют техническую сторону продукта. А то, что мы видим в готовом проекте, — дело рук геймдизайнера.

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Кто такой геймдизайнер и чем он занимается

Геймдизайнер — специалист, который занимается созданием игр. Он ответственен за проработку уровней, игровых механик, персонажей, сюжета и других аспектов проекта. Если говорить в общем, он отвечает за форму и содержание геймплея.

Роль геймдизайнера в разработке игры

Геймдизайнер — это наиболее важный специалист в разработке игр. Он отвечает за идеи и концепции того, что в итоге выпустят на рынок и предложат геймерам. При этом реализация идей геймдизайнера возложена и на других членов команды: программистов, художников, звукорежиссеров.

Основные шаги к карьере геймдизайнера

Если решили стать геймдизайнером, подумайте, в каком направлении работать. А еще нужны определенные знания, без которых не получится освоить профессию.

Определитесь с направлением в геймдизайне

Геймдизайн — обширное направление в разработке игр, которое включает несколько элементов. Хотя они часть целого, различия между ними есть. Поэтому важно решить, в каком вы будете работать.

Разработка механик . Это наиболее сложное направление, которое включает создание геймплейных элементов, например боевой системы. Готовые механики должны быть интересными и комфортными для игрока.

Левел-дизайн . Это проектирование уровней . Включает создание локации и основных элементов, которые на ней расположены. Левел-дизайн должен дополнять игровые механики и нарратив.

Нарративный дизайн . Это разработка всего, что связано с повествованием: персонажей, сюжета, сценария, диалогов, внутриигрового лора.

Системный дизайн. По сути, это направление геймдизайна, объединяющее все остальные и определяющее общие правила и баланс игры.

Важная часть геймдизайна — тестирование. Оно необходимо, чтобы улучшить все добавленные в проект элементы и понять, насколько хорошо их реализует игровой движок.

Поскольку всем перечисленным не может заниматься один человек, работу поручают команде дизайнеров. Исключение — независимые игры с небольшим бюджетом, которые разрабатывают 1–2 энтузиаста.

Развивайте знания

Для геймдизайнеры важны не только творческая жилка, навыки генерации идей, но и практические умения. Это умение рисовать хотя бы на начальном уровне, знание графических редакторов, понимание основ программирования. Конечно, дизайнеру необязательно углубляться во все это так же, как профильным специалистам. Но базис знать надо — без этого его работа невозможна. Хотя бы потому, что он не сможет правильно донести свои мысли до других членов команды.

Практические навыки и инструменты

Геймдизайнер должен уметь использовать инструменты разработчиков. В первую очередь это игровые движки и программы для 3D-моделирования.

Освоение инструментов геймдизайнера

Игровой движок — это базовое ПО компьютерной игры. Он связывает программный код, файлы конфигурации, 3D-модели, текстуры, анимации, помогает игроку взаимодействовать с игровым миром и визуализировать его.

Некоторые студии пишут собственные движки с нуля. Так поступали Valve (Source), GSC Game World (X-Ray Engine), CD Project Red (REDengine). Но это требует времени и денег, поэтому большинство разработчиков используют готовые решения от других компаний. Сейчас наиболее популярны следующие:

Unity

Движок на языке C++, разработанный компанией Unity Technologies. Его главный плюс — наличие RAD (визуальной среды разработки). По сути, это конструктор, который позволяет компилировать игровые уровни в специальном графическом редакторе. Это очень удобный инструмент, который экономит время и силы разработчиков.

С его помощью можно моделировать физические среды, карты нормалей, динамические тени и выполнять другие задачи, которые могут возникнуть в ходе разработки.

Важный плюс Unity — бесплатная лицензия. Она предлагает ограниченные возможности, но позволяет создать полноценный игровой проект. Благодаря этому движок стал популярен среди разработчиков indie-игр с маленьким бюджетом.

Unreal

Unreal Engine — движок от студии Epic Games, известной многопользовательской игрой Fortnite. Сегодня это одно из наиболее популярных решений для разработчиков, на котором выходит много проектов, в том числе ААА. На движке работают Final Fantasy VII Remake, Gears 5, Borderlands 3, Mortal Kombat 11 и детище Epic Games Fortnite.

Актуальны две версии Unreal Engine: 4 и 5. 4 — более ранняя и менее требовательная к ресурсам компьютера игрока. 5 вышла в 2020 году. Она может воспроизвести фотореалистичную графику, но требует мощного ПК.

Unreal Engine предлагает разработчикам все инструменты для создания видеоигр. Одна из его особенностей — редактор уровней UnrealEd, с помощью которого можно сравнительно легко и быстро создавать игровые локации. Также используется технология Nanite, которая выводит в кадр столько геометрии, сколько может видеть человеческий глаз, и за счет этого делает объекты реалистичнее.

4 версия движка хороша тем, что бесплатна. Правда, если ежеквартальная выручка от продаж игры на ней превысит $3000, разработчики должны отчислять Epic Games 5% с каждой проданной копии продукта.

CryEngine

CryEngine — движок от немецкой компании CryTek, на котором вышла известная игра Crysis. Изначально его не планировали для передачи сторонним разработчикам, но сегодня лицензия есть в открытом доступе.

CryEngine предлагает систему ререндера, собственную проработанную физику и систему игрового AI. Одна из особенностей продукта — CryEngine Sandbox, редактор игры в реальном времени, с помощью которого можно получать обратную связь сразу после внесения изменений на уровне.

Для indie-разработчиков важно, что движок можно использовать бесплатно. Правообладатель ПО взимает только комиссию в размере 5% с каждой проданной копии игры.

GameMaker Studio

GameMaker Studio — игровой движок от компаний YoYo Games и Opera Gaming, написанный на языках C# (IDE) и C++ (Runtime). Предлагает все инструменты для создания игр и позволяет вести разработку для платформ Windows, macOS, Linux, Opera GX, Android, iOS, Windows Phone, Tizen, Xbox, PlayStation.

Движок любим инди-разработчиками и небольшими студиями из-за цены. За его использование просят ₽1389 в год. За эти деньги разработчики получают весь набор функций GameMaker.

В основном на движке создают мобильные и пиксельные игры, визуальные новеллы. Если хотите попробовать себя в разработке соло и получить первый проект в портфолио, это хороший выбор. Ведь GameMaker не требует такого объема работы, как крупные движки вроде Unreal.

Основы 3D-моделирования и анимации

Геймдизайнер должен уметь работать с программами для 3D-моделирования и анимации. Чаще всего используют Blender и Maya.

Blender

Blender — бесплатное ПО с открытым исходным кодом для создания 3D-графики. Включает все инструменты, которые понадобятся в разработке игр. С помощью программы возможны:

моделирование;

скульптинг;

анимация;

симуляция;

рендеринг;

постобработка;

монтаж видео со звуком;

компоновка с помощью «узлов» (Node Compositing);

создание 2D-анимаций.

ПО стабильно развивается, у него качественная техническая поддержка, поэтому с ним комфортно работать.

Maya

Maya — профессиональное ПО для обработки трехмерной графики. Широко используется в разработке видеоигр для создания анимации, сред, графики движения, виртуальной реальности и персонажей.

Главное достоинство — возможность тонкой настройки. Пользователи могут писать собственные скрипты на языке MEL и делать из них удобные макросы для софта. Также поддерживаются внешние расширения на C++.

Программа не бесплатная. Первый год ее использования обойдется в $1068, последующие — в $972. Из-за этого ее редко используют небольшие студии и indie-разработчики.

Развитие игровых и художественных навыков

Геймдизайнеру нужно развивать игровые, художественные и другие навыки. Без них процесс разработки невозможен.

Развивайте насмотренность в играх

Чтобы генерировать интересные идеи для проектов и доводить до идеала те, что уже есть, нужен игровой опыт. А чтобы он появился, надо играть и анализировать игры. Обращайте внимание на следующее:

Личные ощущения . Это общие впечатления от проекта. Оценивайте, насколько приятно играть в игру, увлекает ли она, интересен ли сюжет, лор, динамика. Это поможет найти универсальную формулу, которая позволит удерживать игроков в ваших проектах.

Геймплей . Смотрите, насколько интересен игровой процесс, приятно ли играть, нет ли лишнего, отталкивающего или, наоборот, чего-то не хватает. Понимание хорошего геймплея поможет создавать собственный, который понравится геймерам.

Механики . Изучайте их, сравнивайте, оценивайте и запоминайте. Чем больше запомните, тем проще будет выдумывать свои или перерабатывать существующие так, чтобы они выглядели и игрались оригинально.

Уровни. В игре важны хорошо продуманные локации, уместные для конкретных механик, жанра и сеттинга. Если левел-дизайн плохой, то действовать на картах будет некомфортно. Сравнивайте их в разных проектах, подмечайте удачные решения. Это поможет создавать свои локации, которые понравятся игрокам.

Большую роль играет визуал и звук, поэтому к ним тоже надо присмотреться. Например, с помощью окружения, цвета и музыкального сопровождения можно создать нужную атмосферу, настроение. Это надо уметь. Главное — творческая жилка и собственные ощущения. Но без бэкграунда в виде прохождения других проектов будет сложно.

Во что играть для насмотренности

Если кратко — во все. Ошибка — играть только в ААА-проекты от лидеров индустрии. Они рассчитаны на широкую аудиторию и за редким исключением предлагают тривиальные идеи, которые в идеале должны понравиться всем или почти всем. Не избегайте независимых indie-игр от маленьких студий. Их разработчики стараются показать оригинальное видение и нестандартные решения — часто у них есть чему поучиться. Помните: если не попадете в крупный проект, начинать тоже придется с indie.

Развивайте художественный вкус

Каждый может прочитать документацию, освоить работу с игровым движком и попробовать сделать уровень. Но, скорее всего, это будет полухаотичное нагромождение объектов. Ведь мало просто скомпилировать локацию. У нее должна быть идея, концепция и атмосфера, формирующая определенное настроение у геймера. Чтобы создать их, нужны художественный вкус и насмотренность.

Как их получить? Начните смотреть игровые арты — оттуда можно почерпнуть много интересных и полезных идей. Но не ограничивайтесь ими. Уделяйте внимание другим источникам: классическим художественным произведениям и поп-арту ХХ века. Это поможет работать более креативно и разнообразно, так как даст большой бэкграунд, который не получить только из артов.

Работа над первой игрой

Если хотите стать геймдизайнером, попробуйте попрактиковаться — создать концепцию первой игры. Сделайте следующее:

Сформулируйте общую идею. Не вдаваясь в детали, определите, чем будет ваша игра. Это касается основы геймплея и идеи сеттинга. Решите вопрос с жанром и поймите, какую игру вы хотите сделать: шутер, выживание, симулятор, survival-horror или что-то другое. Придумайте персонажей и сюжет. Создайте харизматичных героев и основную сюжетную канву. Ведь во многом они станут визитной карточкой вашего проекта и как раз они будут запоминаться игрокам. Продумайте игровые механики. Подумайте над оригинальными геймплейными элементами, благодаря которым играть будет интересно. Механики можно взять из других популярных проектов и слегка видоизменить их. Например, если делаете souls-like, попробуйте интересно реализовать выносливость.Пример: перегрев главной героини в Steelrising.

Также продумайте визуальный стиль. Как раз он создает атмосферу игры. Решите, какие эмоции вы хотите вызвать у геймера. Пример: в survival-horror надо создать гнетущий фон, поэтому там неуместны пейзажи с залитыми солнцем лугами.

Создание концепции игры

Когда все перечисленное продумано, взвешено и решено, можете создавать на его основе общую концепцию видеоигры. Она должна быть более конкретной, чем общие идеи. По сути, она представляет собой соединение элементов, о которых говорилось выше, и их дополнение новыми подробностями.

Написание дизайн-документа

Когда создадите концепцию, сделайте Game Design Document (GDD) — документ, который является основой видеоигры и включает информацию о ее:

концепции;

целевой аудитории;

цели;

эффекте, производимом на игроков;

всех механиках;

всех персонажах;

уровнях;

визуальном стиле;

звуке.

GDD — это основа любого проекта. В разработке руководствуются как раз им. На основе этого документа работают все члены команды, которые занимаются созданием видеоигры. По сути, они реализуют идеи и концепции, заложенные в GDD.

После создания Game Design Document проведите презентацию. Если это первый опыт — перед знакомыми или друзьями. Если вы делаете indie-игру — перед потенциальной аудиторией или издателем. В ней расскажите основы будущего проекта.

Тестирование и фидбэк

В геймдизайне важны тестирование и обратная связь по его результатам. Игроки изучают геймплей, механики, делятся впечатлениями о них. А потом, если нужно, геймдизайнеры вносят поправки в GDD, которые затем реализуются на практике.

Пример: в многопользовательскую MMO-игру добавляют персонажа, который по результатам тестирования оказывается слишком силен. Это приводит к дисбалансу, из-за которого некомфортно играть. В результате дизайнеры решают ослабить героя, чтобы он мог гармонично сосуществовать с остальными.

Тестирование и фидбэк — это элемент геймдизайна, который начинает работать уже после запуска проекта. Если он пока не состоялся, вы только пробуете себя в создании концепций, идей и механик, то о нем говорить рано.

Подготовка к профессиональной карьере

Чтобы устроиться на работу геймдизайнером, мало знаний — нужен опыт. Его подтверждают портфолио и стажировки на разных проектах.

Создание портфолио

Нужно стараться создать портфолио еще на этапе обучения. Как правило, в ходе учебы студенты участвуют в разных проектах. Их можно добавить в портфолио — это уже повысит шансы на трудоустройство и станет первым шагом в профессии.

Есть и другой путь — после или во время обучения начать разрабатывать свою игру. Это необязательно должен быть большой, сложный проект. Достаточно небольшой indie с пиксельной графикой. Главное, чтобы она демонстрировала потенциал, возможности и ее было не стыдно показать работодателю в портфолио. Но надо учитывать, что свой проект может отнять много времени и этот путь не всем подходит.

Поиск стажировок и практических возможностей

Начинающим геймдизайнерам без опыта не доверят руководство разработкой игры даже в небольшой студии. Зато их охотно берут на стажировку. Это хороший шанс научиться новому, набраться опыта и накопить материал для портфолио. Так что, если не получается трудоустроиться на полноценную позицию, попробуйте стажировку или место junior. Сами вряд ли будете принимать какие-то серьезные решения, зато будете смотреть и учиться, как это правильно делать.

Софт-скилы для геймдизайнера

Геймдизайнеру, кроме профессиональных навыков, нужны софт-скиллы, без которых нельзя быть эффективным в профессии. Это креативность, командная работа, навыки презентации.

Креативность и инновации

Ядро работы геймдизайнера — это создание чего-то нового или креативная переработка старого. Поэтому он должен быть творческим человеком, уметь изобретать, внедрять инновации, генерировать идеи с нуля. Без этого процесс создания игр невозможен.

Чтобы развить креативность, попробуйте придумать:

определенное количество оригинальных персонажей, непохожих на уже существующих (чем больше, тем лучше);

хотя бы 1–2 новые игровые механики, которые ранее не встречались в других играх;

сценарий нескольких ситуаций, в которые может попасть герой , сюжетные и геймплейные пути их решения.

Также можно поэкспериментировать с синтезом игровых жанров — попробуйте соединить вместе несколько из них, проанализируйте результат, поймите, понравится ли он игрокам.

После таких тренировок станете креативнее. Будете легче, быстрее придумывать новое, генерировать и перерабатывать идеи. А это очень важно.

Командная работа и коммуникация

Разработка игр — это прежде всего работа в команде, объединяющей специалистов разных направлений. Навыки коммуникации помогают геймдизайнеру эффективно взаимодействовать с художниками, моделлерами, программистами, сценаристами, саунд-дизайнерами, тестировщиками. Также важно уметь получать от них фидбэк, на основании которого возможны изменения в проекте.

Навыки презентации и публичных выступлений

Геймдизайнеру мало создать идею и концепцию — он должен транслировать ее другим людям. Это может быть аудитория, издатели. Но главное — команда. Ведь как раз ей геймдизайнер доносит то, что нужно реализовать на практике. Например, он должен четко объяснить программистам суть игровой механики, чтобы они воспроизвели ее в коде. Если этого не получится сделать, то задумку не претворят в жизнь. Сказанное касается и других членов команды.

Заключение

Геймдизайн — направление в разработке игр. Геймдизайнеры занимаются созданием основы проекта. Они разрабатывают уровни, персонажей, игровые механики, прорабатывают внутриигровой баланс. Этим занимается не один человек, а целая команда. Ведь в геймдизайне много направлений: левел-дизайн, нарративный и другие.

Чтобы стать геймдизайнером, нужны определенные знания и навыки: некоторый игровой опыт, художественный вкус, творческая жилка, понимание основ программирования и того, как проходит разработка, умение работать с редакторами 3D-графики и игровыми движками. Научиться всему этому можно на курсах по геймдизайну в онлайн-школе дизайна Contented.



