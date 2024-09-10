Ремень — аксессуар, который выполняет эстетическую и практическую функцию. Поэтому к его выбору надо отнестись внимательно — от этого зависит не только внешний вид, но и удобство. Сэкономить на покупке ремня помогут промокоды Рандеву.

Главная функция ремня — поддержание брюк. Ее выполнение зависит от особенностей аксессуара. Если подобрать его неправильно, носить его будет некомфортно. Важную роли играет внешний вид. Он должен быть в балансе с удобством и практичностью. Если вещь удобная, но некрасивая, не гармонирует со стилем владельца, последний не получит удовольствия от ее ношения.

Как определить правильный размер ремня?

Чтобы определить размер ремня, нужно померить обхват талии. Скорее всего, полученный результат не впишется идеально в размерную сетку, поэтому надо выбрать наиболее близкое значение.

Сам размер — это длина ремня в месте просадки. То есть от пряжки до центрального отверстия — предполагается, что владелец будет использовать его.

Снимаем мерки для мужского ремня

Ниже приведена размерная сетка мужских ремней с указанием обхвата талии, длины ремня.

Обхват талии (см) Размер Длина ремня в месте просадки (см) 86–99 90–95 95 96–104 100 100 101–109 105 105 106–114 110 110 111–119 115 115 116–124 120 120

Обратите внимание: длина аксессуара может отличаться у разных производителей. Так, у некоторых брендов для размера 60–65 она составляет не 65, а 68–70 сантиметров.

Снимаем мерки для женского ремня

Женская размерная сетка сформирована по тому же принципу, что мужская, но с меньшими значениями. Ниже таблица, которая дает ее расшифровку.

Обхват талии (см) Размер Длина ремня в месте просадки (см) 58–67 60–65 65 66–79 70–75 75 76–89 80–85 85

Мужские и женские размеры: сравнение

Вообще, разделения на мужские и женские размеры для ремней нет — оно условное. Женщины с большим обхватом талии могут носить аксессуар 90–95, а мужчины могут пользоваться 80–85. Поэтому сравнивать что-то нет смысла. Также нужно учитывать, что маркировка размеров на товарах обычно отсутствует, так что подбирать их лучше путем примерки или на глаз по принципу «чем длиннее, тем лучше».

Выбор длины ремня

Длина определяется размером, но может отличаться от него. Ведь он определяет расстояние от пряжки до места просадки, то есть центрального отверстия. Но перед последним есть еще несколько. Важно, чтобы был определенный запас. Он пригодится на случай, если изменится фигура или наденете плотные вещи.

Длина ремня для мужчин

Оптимальная длина аксессуара для мужчин определяется индивидуально, исходя из обхвата талии. Нужно, чтобы его можно было затянуть или ослабить. Как правило, с затягиванием проблем не бывает никогда. А вот если изделие будет слишком короткое, ослабление будет недоступно, — это надо учитывать при подборе.

Длина ремня для женщин

Выбор длины женского аксессуара делается по тем же принципам, что мужского. Нужно, чтобы оставалась свобода действий: можно было ослабить или затянуть ремень настолько, насколько это нужно. Действует правило: более длинное изделие подойдет, более короткое — нет.

Укорачивание ремня

Если изделие не подходит по длине, его можно укоротить. Самый простой способ сделать это — аккуратная подрезка ножницами. Если нужен идеально ровный срез и хочется, чтобы на нем не было никаких изъянов, лучше отрезать лишнее острым канцелярским ножом, положив материал на твердую подложку. Резать надо с лицевой стороны — если делать это с тыльной, «лицо» может повредиться, а вы этого не заметите.

Срез надо аккуратно зашлифовать мелким напильником (женщины могут использовать вместо него пилку для ногтей). Зашлифованное место нужно промокнуть маслом. Подойдет любое: касторовое, вазелиновое и даже подсолнечное.

Выбор ширины ремня

С выбором размера и длины трудностей обычно нет — если взять с запасом, все будет нормально. С шириной сложнее — от нее зависит комфорт при ношении и совместимость с разными предметами из вашего гардероба.

Стандартная ширина мужских ремней

Ширина ремня для мужчин зависит от его типа. Основных три:

Классические — ширина 3 см.

Кэжуал — ширина 4–4,5 см.

Милитари — ширина 5 см.

Для классических брюк нужен пояс 3–3,5 см. Для всех джинсов подойдет 4 см. Все, что шире, годится не для всех отдельных моделей брюк, поэтому перед покупкой надо убедиться, можно ли носить аксессуар с вашей одеждой. Для этого надо сделать замер шлевок.

Стандартная ширина женских ремней

Так как шлевки на юбках и женских брюках уже, стандартная ширина ремня для женщин составляет 2 см. Также в продаже есть аксессуары 1,5 и 2,5 см. Все, что шире, уже заходит на территорию мужских ремней.

Как выбрать ширину ремня для разных ситуаций?

Ширина подбирается исходя из размера шлевок на брюках. Но есть также другие критерии выбора. Например, широкие изделия в стиле кэжуал и милитари лучше держат одежду, но при ношении немного давят на поясницу, за счет этого создают дискомфорт. Поэтому при подборе в первую очередь надо смотреть, удобно ли вам, можно ли носить аксессуар с вашей одеждой.

Материалы ремней: что выбрать?

Ремни изготавливают из следующих материалов:

натуральная кожа;

синтетические материалы (кожзаменитель);

натуральная или синтетическая ткань.

У каждого свои особенности.

Кожа

Качественный ремень из натуральной кожи красиво смотрится, долговечен, прочен. Он не боится попадания прямых солнечных лучей, воздействия влаги, долго не теряет первоначальный вид. Недостатков два: со временем изделие растягивается, дорого стоит.

Синтетические материалы

Синтетические ремни дешевле кожаных и внешне часто неотличимы от них. Но служат они меньше: со временем внешний декоративный слой нарушается, становится видна его подложка. Обычно такое бывает в месте, где с материалом контактирует пряжка. Синтетические изделия почти не растягиваются.

Текстиль

Ремни из текстиля хороши тем, что у них стильный внешний вид и они могут быть окрашены в любые цвета. Это настоящий модный аксессуар. Но служат они недолго — ткань быстро истирается и приходит в негодность. Правда, это компенсируется тем, что текстильные изделия недороги, так что замена не приведет к затратам (если речь не идет о брендовой вещи).

Уход за изделиями из разных материалов

Изделия из кожи почти не требуют ухода. Единственный момент — время от времени их рекомендуется протирать маслом, чтобы не потрескались. Это желательно делать перед тем, как убрать вещь в шкаф на долгое хранение. За моделями из кожзама ухаживать не надо. Текстильные изделия нужно время от времени стирать.

Типы пряжек

Есть несколько типов ременных пряжек, отличающихся конструкцией, использованием: классическая, автомат, замок, в форме буквы D или О.

Классическая пряжка

Это традиционное решение. Такая пряжка выполнена в форме буквы П, по центру которой находится штырек, входящий в отверстия на ремне. Эта конструкция наиболее надежна — почти не ломается. Но она не всем нравится из-за строгого дизайна.

Пряжка-автомат

У ремней, которые используют такую пряжку, вместо отверстий с тыльной стороны пластиковые зазубринки с сантиметровым или полусантиметровым шагом. На самой бляшке сзади есть зуб, входящий в них и фиксирующийся специальным замком. Подобная конструкция хороша тонкой регулировкой, красотой пряжки. Но надежностью не отличается — быстро выходит из строя. Чаще всего ломается замок или истираются пластиковые зазубрины.

Пряжка в форме буквы D или O

Такие пряжки используются на женских ремнях из текстильного материала. Они удерживают аксессуар за счет того, что тот несколько раз пропускается через них. Долговечны из-за простоты конструкции, но плохо держат пояс — через несколько часов ношения его натяжение ослабевает.

Пряжка-замок

При такой конструкции на конце ремня закрепляется Г-образный металлический выступ, а на пряжке — петля, удерживающая его по принципу застежки. Сама бляшка передвигается по ремню для регулировки его длины. Чаще всего такое решение применяют на изделиях в стиле милитари.

Сравнение пряжек

Выбор пряжки — дело вкуса и стиля. Но универсальное решение — классическая. Она надежна, долговечна, подойдет к строгому костюму и повседневной одежде. По надежности ей не уступают замки, но их сложнее застегивать, а оборудованные ими изделия — регулировать.

Стиль и цвет ремней

Ремни можно разделить на два типа: классические и повседневные. Они отличаются видом, а иногда материалами.

Классические строгие ремни

Такие аксессуары подходят для ношения с классическими костюмами. Их можно носить также с повседневной одеждой, но, если любите что-то яркое, выделяющееся, они вам не подойдут, так как у них минимум дополнительных элементов (или вообще нет), а цвет обычно черный или коричневый.

Повседневные ремни

У повседневных моделей более свободный дизайн. Они подойдут не только к классическому образу, но и к другим стилям. У таких ремней может быть нестандартный цвет, необычная текстура, особая пряжка, какие-то дополнительные украшения.

Сочетание ремня с одеждой

Стиль ремня должен сочетаться с одеждой. Не стоит надевать вычурный аксессуар с многочисленными дополнительными элементами со строгим классическим костюмом. С ярким образом будет неуместна аскетичная классика. Но главное — это насколько сочетание нравится вам.

Выбор цвета

Основное правило — к светлой одежде нужны светлые ремни, к темной — темные. Можно сыграть на контрастах, но это не всегда уместно. Универсальное решение — черный или коричневый пояс. Он впишется почти в любой стиль, будет гармонировать почти с любыми вещами.

Заключение

При выборе ремня обратите внимание на ширину, длину, материал, стиль. Чтобы не ошибиться с размером, нужно измерить объем бедер или талию — в зависимости от посадки брюк и места, где будет располагаться пояс. Аксессуар должен гармонировать с одеждой и подчеркивать стиль.