Планшеты, как и смартфоны, стали незаменимой техникой. Она поможет в работе, обучении, а в свободное время на нем можно поиграть, посмотреть фильмы или включить развлекательно-образовательную программу для ребенка. Некоторые модели имеют высокий ценник, но нужно ли платить больше с учетом того, что на рынке есть дешевые аналоги?

Конечно, можно получить скидку на дорогой товар, используя промокод Video-shoper, но даже после этого цена остается высокой. Среди дешевых моделей можно выбрать такую, которая соответствует техническим требованиям, решает те же самые задачи. Главное при этом — учесть цели покупки, остановиться на модели с качественными комплектующими. Выбор на рынке достаточно обширен, поэтому у сотен технических компаний-производителей есть тысячи моделей, которые дешевле 20 тыс. рублей и предлагают хорошие вычислительные мощности за эту цену.

Технические и пользовательские критерии отбора планшетов

При посещении любого магазина в глаза бросаются сотни моделей по одной цене. Все они обладают схожими техническими характеристиками, и если не вдаваться в детали, то могут казаться одинаковыми. Однако если нужно купить планшет недорогой, но хороший, то нужно копнуть глубже. Внутри каждого устройства находятся разные компоненты, более того, отличается и программное обеспечение. Кажется, что софт не оказывает сильного влияния на работу, но это не так, поэтому данный критерий тоже стоит учитывать.

Качество, размер экрана

Спецификации дисплея — это один из критериев. От этого параметра зависит, насколько качественно будет проходить взаимодействие с пользователем, как полно будет отображаться информация и насколько удобно на планшете будет решать повседневные задачи. Начнем с размера экрана. В зависимости от целей подойдет гаджет такого размера:

До 8 дюймов — подойдет для детей, чтения, в случаях, когда компактность — одно из базовых требований.

До 11 дюймов — такие предназначены для просмотра видео, игр, работы с документами, решения других задач. Они предлагают хорошее соотношение мобильности, функциональности.

Более 12 дюймов — это большие гаджеты для графической работы, редактирования видео. Здесь пользователя ждет удобный рабочий стол, многозадачность.

Качество экрана играет значимую роль. Лучшие бюджетные планшеты для рисования обладают высокой плотностью пикселей, что позволяет им хорошо отображать графический контент. В некоторых случаях большой экран не нужен, например, когда гаджет планируют использовать только для интернета, видео, чтения. Отдельным преимуществом планшета с точки зрения экрана будет антибликовое стекло.

Производительность, скорость обработки данных

Многое решает процессор. Чем больше ядер в нем и чем более высокая тактовая частота каждого из них, тем более производительным будет девайс. В дешевых моделях чаще всего можно встретить процессоры на 4 ядра с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Этого достаточно, чтобы справиться с базовыми задачами — серфингом в интернете, работой с документами, просмотром видео. Однако если нужно реализовать более ресурсоемкие процессоры, то лучше проверить более мощные модели.

Важный параметр производительности — графический процессор. В бюджетных гаджетах он часто интегрированный и не такой мощный. Однако, чтобы просматривать видео, пользоваться интернетом, работать с простыми изображениями, и для других повседневных задач его хватит. Все, что выше этого, потребует дополнительного графического чипа и повлияет на цену.

Важно ОЗУ, чем больше Гб этого параметра заложено внутри корпуса, тем быстрее он будет справляться с процессами и демонстрировать мультизадачность.

Накопитель и модули связи

Объем накопителя есть разный, составляет 32–256 Гб и более. Выбор в пользу модели зависит от того, насколько интенсивно планируется пользоваться приложениями, сколько данных, фотографий, мультимедиа пользователь хочет хранить внутри.

Игры могут весить по несколько гигабайт каждая, а весь системный софт самого гаджета займет около 10 Гб. Это значит, что, покупая самый лучший недорогой планшет, нужно учитывать, что небольшой объем накопителя повлияет на функции устройства. Спустя некоторое время память может попросту закончиться, и тогда нужно будет думать над ее расширением, переносом, удалением некоторых данных.

Если планшет будет использован только дома или в местах, где есть беспроводной интернет, то модуль связи необязателен. Если его нужно брать с собой в путешествия, на работу или другие места, то наличие сим-карты в нем с постоянным доступом в интернет будет преимуществом.

Камеры и емкость аккумулятора

Камера в планшетах нужна для видеозвонков, простых селфи, а не для профессиональной фотосъемки со сложным освещением. Это компонент, за счет которого производители снижают цену. Поэтому мощная камера — необязательный компонент спецификаций. Устройство должно делать простые фото, селфи, чтобы в случае, если под рукой будет только планшет, можно было заснять важный жизненный момент.

В отличие от камеры емкость аккумулятора и время автономной работы действительно важны. Чем больше энергии может содержать аккумулятор, чем более эффективно она используется гаджетом, тем дольше устройство будет работать без подзарядки. Если планируется, что во время работы планшет всегда можно будет зарядить, например при использовании только дома для игр, развлечений, то большая емкость аккумулятора не так важна.

Операционная система

С точки зрения операционной системы у желающих купить планшет недорогой и хороший не такой большой выбор — большинство моделей будет с ОС Android. При этом главное отличие — в версии программного обеспечения, поддержке его обновлений, интерфейсе.

Чем более поздняя версия будет в устройстве, тем более широкий спектр приложений и функций оно будет поддерживать. Важно, чтобы операционную систему можно было поддерживать по мере выхода обновлений. Это открывает пользователю возможности по расширению функциональности, улучшению стабильности работы устройства, безопасности персональный данных, конфиденциальности. Если выбор будет стоять между моделями с разными годами выпуска, то лучше более свежий.

Прочность и степень защиты

Как и другая портативная техника, планшеты нередко падают, на них проливаются жидкости. Важно, чтобы гаджет был достаточно прочным и выдержал воздействия. Особенно актуально это утверждение в случае, когда техникой будет пользоваться ребенок. За степень защиты устройства от попадания пыли и влаги отвечает показатель IP. Чем он выше, тем лучше планшет будет защищен.

Рейтинг, отзывы покупателей

Некоторые модели обладают мощными компонентами, но все же остаются медлительными в работе, не справляются со своими задачами. Даже технологические гиганты порой выпускают не самые удачные модели, и один из способов узнать об этом — посмотреть рейтинг, прочитать отзывы, задать вопросы о продукте.

Найти непредвзятое мнение пользователей, которые уже купили тот или иной планшет, можно на тематических сайтах. Магазины электроники часто составляют свои рейтинги, поощряют покупателей делиться своим мнением о том или ином товаре. Отзывы не могут быть решающим фактором, ведь у каждого устройства найдутся негативные стороны, но станут помощником, подскажут, чего ожидать от техники.

Планшеты, описанные ниже, попали в обзор по рейтингу, цене, техническим характеристикам.

Рейтинг планшетов до 20 000 рублей

Ниже мы собрали лучшие планшеты до 20 000 рублей, актуальные в 2024 году. Это гаджеты от технологических гигантов, производительные устройства, подходящие для решения разных задач. Они станут инструментом в работе, помогут расслабиться, насладиться играми и при этом стоят меньше. В подборку попали устройства, продемонстрировавшие мощные характеристики в соотношении с ценой, получившие положительные отзывы пользователей.

Компактный Samsung Galaxy Tab A9 LTE

Бюджетный девайс корпорации Samsung из младшей линейки обладает 8,7-дюймовым экраном и мобильным модулем LTE. Без подзарядки устройство может работать до 10 часов при полном использовании. Около суток — если экран не будет включен все время, как при прослушивании музыки.

Характеристики

У Galaxy Tab A9 LTE есть основная и фронтальная камера на 8 и 2 Мп соответственно. Автофокус дает делать фотографии приемлемого качества, без размытия. У экрана бюджетная TFT-матрица, обеспечивающая расширение 1340 x 800, плотность — 179 PPI.

Общая память: 32 Гб.

RAM: 3 Гб.

Центральный процессор: MediaTek Helio P22T.

Память устройства можно расширить с помощью карты памяти до 1 Тб. Доступ ко всем функциям, стабильность работы, удобный рабочий стол обеспечивает Android 11 с интерфейсом One UI. С этой ОС совместимо большинство приложений, программ, игр.

Плюсы и минусы

Среди всех недорогих, но хороших планшетов Самсунг этот отличается длительным временем автономной работы, справляется с базовыми задачами и имеет дисплей средней яркости. Компактный размер, небольшой вес, поддержка сим-карты делают возможным его использование на ходу. Galaxy Tab A9 LTE имеет качественную сборку, работает стабильно, без сбоев. Хоть характеристики по своим спецификациям могут уступать конкурентам, по скорости работы модель часто превосходит их.

Не обошлось без минусов, ведь у устройства всего 3 Гб оперативной памяти, чего может быть недостаточно для решения ресурсоемких задач.

Быстрый Honor Pad X8

У Pad X8 емкий аккумулятор на 5100 мА·ч, обеспечивающий до 10 часов автономной работы в зависимости от выполняемых задач. Можно включить режим энергосбережения, что еще больше увеличивает это время. Экран на 10,1 дюйма обеспечивает высокую цветопередачу и яркость. С таким планшетом комфортно работать как в помещении, так и на улице. Значение плотности пикселей на каждый дюйм дисплея — 224 PPI.

Характеристики

У Pad X8 мощные данные для бюджетного сегмента, в который он попадает по цене.

Общая память: 64 Гб.

Центральный процессор: MediaTek MT8786.

RAM: 4 Гб.

Интерфейс определяется операционной системой Android 10 с оформлением Magic UI 4.0, а благодаря возможности расширения внутреннего хранилища до 512 Гб здесь можно хранить массу информации. Делать снимки и совершать видеозвонки помогают основная и фронтальная камеры на 5 и 2 Мп.

Плюсы и минусы

У Honor Pad X8 большой экран, поддержка современных стандартов связи. С его помощью можно работать до 10 часов и наслаждаться детализированным изображением на большом экране.

Не обошлось без минусов, один из которых — отсутствие сим-карт. Это значит, что доступ в интернет может обеспечиваться только по Wi-Fi. Это недорогой, но хороший 10-дюймовый планшет для базовых задач.

Большой Lenovo Tab P11

11-дюймовый Tab P11 с емким аккумулятором на 7700 мА·ч обеспечивает до 12 часов автономной работы. Здесь поддерживается быстрая зарядка до 20 Вт, есть экономичный режим для того, чтобы продлить время работы. В таком режиме часть приложений переводится в режим ожидания, а активными остаются только необходимые процессы.

Характеристики

У устройства качественный, яркий, контрастный IPS LCD с широкими углами обзора. Благодаря разрешению 2000 x 1200 пикселей получается отображать графический контент в высоком качестве, а небольшая рамка дает лучше наслаждаться изображением.

RAM: 4 Гб.

Центральный процессор: Qualcomm Snapdragon 662.

Общая память: 64 Гб.

Основная камера на 13 Мп, фронтальная на 8 Мп делают четкие снимки, а чтобы хранить данные, всегда можно расширить хранилище с помощью карты microSD до 1 Тб, для которой предусмотрен отдельный слот.

Плюсы и минусы

Это хороший бюджетный, недорогой планшет с большим ярким дисплеем, его удобно использовать для работы с графическими материалами и документами. Благодаря процессору Snapdragon 662 устройство с высокой скоростью отклика справляется с большинством задач.

В базовой комплектации планшет не поддерживает стилус и клавиатуру, здесь нет стандартного разъема для наушников. Это значит, что пользователю нужна будет беспроводная гарнитура или адаптер. Отсутствие разъема для наушников сэкономило место в корпусе для более мощных технических компонентов, избавило от лишнего отверстия, в которое могла бы попасть влага, поэтому сложно назвать это недостатком.

Мобильный Blackview Tab 13 LTE

Компактное устройство с поддержкой SIM-карты подойдет пользователям, ищущим гаджет для работы и игр. У устройства емкий аккумулятор на 7280 мА·ч, обеспечивающий до 12 часов активной работы. Есть поддержка GPS, акселерометр, гироскоп. Корпус выполнен из прочного пластика. Модель доступна в нескольких цветах.

Характеристики

Экран 10,1 дюйма с разрешением 1920 x 1200, плотностью пикселей 224 PPI позволяет работать как внутри помещений, так и снаружи. Здесь достаточно качественное отображение графического контента, что делает Tab 13 LTE подходящим для работы с видео и картинками.

RAM: 4 Гб.

Общая память: 64 Гб.

Центральный процессор: MediaTek Helio P60.

Объем памяти расширяется до 1 Тб, если использовать карту памяти формата SD, которая покупается отдельно. За работу отвечает операционная система Android 11, а для снимков есть камеры на 13 и 8 Мп. В основной камере есть автофокусировка для четких и детализированных снимков.

Плюсы и минусы

Мобильный модуль в Tab 13 LTE дает использовать сим-карту формата Nano-SIM выбранного оператора и всегда оставаться на связи. Благодаря емкому аккумулятору с Blackview Tab 13 LTE можно работать целый день, а если нужно — включить режим энергосбережения.

Процессор MediaTek Helio P60 плохо справляется с ресурсоемкими задачами, играми, что делает гаджет неподходящим для решения сложных задач. Он подойдет для развлечений, чтения, работы с документами, таблицами, но недостаточен для работы.

Стойкий TCL TAB 11

С аккумулятором 8000 мА·ч планшет легко выдерживает до 12 часов активной работы, поддерживает быструю зарядку. С его помощью можно решать повседневные задачи, чему способствует эргономичный интерфейс и яркий дисплей. Конечно, это не самый лучший недорогой планшет, но TCL TAB 11 явно готов посостязаться за это звание.

Характеристики

У TCL TAB 11 красочная IPS LCD матрица экрана с плотностью 212 пикселей на дюйм, разрешением 2000 х 1200. Это позволяет выдавать яркое, насыщенное изображение даже при дневном свете. Под разными углами обзора информация остается различимой.

Общая память: 64 Гб с возможностью расширения до 512 Гб.

Центральный процессор: MediaTek MT8768E.

RAM: 4 Гб.

У устройства 2 камеры — основная и фронтальная — по 8 Мп каждая, а за функциональность отвечает ОС Android 11. Планшет поддерживает LTE стандарт связи, что позволяет вставить в него карту мобильного оператора, оставаться на связи, независимо от местоположения.

Плюсы и минусы

У TCL TAB 11 достаточно оперативной памяти, чтобы быстро справляться с задачами пользователя. Его 11-дюймовый яркий и качественный экран имеет достаточно широкий угол обзора. Даже при попадании дневного света содержимое на дисплее экрана остается видимым.

Среди минусов стоит отметить слабый процессор, который не справляется с играми с детализированной графикой. Могут возникать сложности с многозадачностью — ресурса на реализацию сразу нескольких сложных процессов не хватит.

Производительный Redmi Pad SE

Хороший недорогой планшет на Андроиде с 11-дюймовым FHD-дисплеем. Обеспечивает питание аккумулятор на 8000 мА·ч с функцией быстрой зарядки до 18 Вт. По заявлениям производителей, устройство может работать до 14 часов в режиме воспроизведения видео и при решении других энергоемких задач.

Характеристики

При большом размере дисплея, небольшой рамке обеспечивается плотность пикселей 207 PPI и расширение 1920 х 1200. Для качественного отображения графического контента в дисплее IPS-матрица. Весит Pad SE 478 г, отличается автономностью, возможностью использовать в дороге.

Общая память: 128 или 256 Гб.

Центральный процессор: Snapdragon 680 с тактовой частотой 2.4 ГГц.

RAM: 4–8 Гб.

Планшет работает на базе актуальной операционной системы Android 13, что обеспечивает поддержку новых функций и протоколов безопасности.

Плюсы и минусы

Pad SE обладает четырьмя стереодинамиками, поддержкой LTE и достаточно производительным процессором для решения большинства задач. У девайса 2 камеры на 8 и 5 Мп, которые позволяют делать снимки, но не дают их высокого качества.

Минусов у Redmi Pad SE не так много. Это отсутствие стандартного разъема для наушников, что для некоторых пользователей может быть недостатком.

Многозадачный Huawei MatePad SE LTE

Классический планшет с диагональю экрана 10,4 дюйма и разрешением 2000 х 1200 пикселей. Хоть у него небольшая емкость аккумулятора 5100 мА·ч, на полном заряде он работает порядка 10 часов за счет своей энергоэффективности. Автономную работу можно продлить, активировав режим энергосбережения. Нужно будет отключить часть приложений и сервисов, снизить производительность, что еще больше снизит расход энергии.

Характеристики

Если нужно купить самый лучший бюджетный планшет, то этот вариант точно достоин рассмотрения. В нем есть слот для SIM-карты, что позволяет всегда оставаться на связи, 2 камеры на 5 и 2 Мп и отдельный графический процессор Adreno 610.

RAM: 4 Гб.

Центральный процессор: Qualcomm Snapdragon 680.

Общая память: 64 Гб.

Планшет работает на собственной операционной системе Huawei HarmonyOS версии 3.0, обеспечивающей удобный интерфейс и функциональность. Поддерживаются обновления, обеспечивая пользователям защиту персональных данных, доступ к новым функциям.

Плюсы и минусы

Планшет компактный, достаточно автономный, в нем хороший основной и графический процессор. Однако операционная система HarmonyOS может быть несовместима с некоторыми играми и приложениями.

Мощный Blackview Tab 16 LTE

Еще одно устройство, которое входит в список лучших бюджетных планшетов, актуальных в 2024 году. У него 11-дюймовый экран и графический процессор Mali-G52 MP2. Это обеспечивает удобную работу с графическим контентом и документами.

Характеристики

Планшет имеет разрешение 2000 x 1200 пикселей, аккумулятор на 7680 мА·ч, функцию быстрой зарядки. Время автономной работы при просмотре видео составляет порядка 10 часов, а при решении других задач, не таких затратных, гораздо дольше.

Общая память: 256 Гб.

Центральный процессор: Unisoc T616 с тактовой частотой 1,8 ГГц.

RAM: 8 Гб.

Здесь достаточный объем встроенной памяти, но при необходимости ее можно увеличить до 1 Тб. Делается это при помощи SD-карты, которая вставляется в отдельный слот, расположенный в корпусе. Здесь есть модуль LTE для мобильной связи, а зарядка производится через разъем USB Type-C.

Плюсы и минусы

У Tab 16 LTE производительный восьмиядерный процессор, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью. Большой яркий дисплей делает планшет подходящим для работы, а модуль LTE позволяет всегда оставаться на связи. За счет большого размера экрана все элементы интерфейса удобно располагаются на рабочем столе, обеспечивая легкий доступ ко всем функциям.

Планшет не поддерживает стилус, так что не подойдет для решения задач, где важна точность нажатия на экран, к примеру рисования.

Универсальный Lenovo Tab K11

У Lenovo Tab K11 11-дюймовый TDDI IPS дисплей с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Цветопередача и яркость позволяют использовать его улице, при дневном свете. Корпус выполнен из легкого прочного алюминиевого сплава, что есть не у всех лучших планшетов до 20 000 рублей, корпус которых часто выполнен из пластика.

Характеристики

Питается Tab K11 а счет аккумулятора на 7500 мА·ч, что обеспечивает интенсивную десятичасовую работу. На Tab K11 удобно смотреть фильмы, мультимедиа, а благодаря встроенным стереодинамикам качество звучания будет на высоте.

Память: 128 Гб.

RAM: 6 Гб.

Процессор: Mediatek Helio G88.

Для работы с графическими составляющими и видеоиграми есть отдельный графический процессор Mali-G52 MC2. Именно он обеспечивает воспроизведение реалистичной графики.

Плюсы и минусы

Tab K11 с мощным восьмиядерным процессором легко справится с большинством пользовательских задач. За воспроизведение графических элементов отвечает отдельный процессор Mali-G52 MC2. Это требует затрат энергии, так что у него меньшее время автономной работы по сравнению с конкурентами.

Прочный Realme Pad mini LTE

В списке недорогих планшетов хорошего качества этот занимает нишу компактных. Его диагональ 8,7 дюйма при разрешении экрана 1340 х 800. Емкость батареи 6400 мА·ч обеспечивает непрерывную восьмичасовую работу.

Характеристики

Это компактное устройство с модулем связи весит всего 372 грамма, что позволяет легко носить его с собой и использовать в дороге. У него легкий прочный металлический корпус.

RAM: 4 Гб.

Процессор: Unisoc Tiger T616.

Память: 64 Гб.

Восьмиядерный центральный процессор дополняет графический Mali-G57 MP1, что позволяет устройству быстро работать с графикой. Pad mini LTE подойдет для игр, видео, работы с документами, таблицами.

Плюсы и минусы

Это компактное и достаточно производительное устройство, которое легко справится с базовыми повседневными задачами. На нем удобно посмотреть фильм, можно взять с собой в командировку, путешествие. Небольшая плотность пикселей на дюйм 179 PPI не дает высокого качества отображения графического контента, но достаточна для серфинга в интернете, фильмов, чтения.

Как выбрать хороший планшет

Когда выбираешь, какой планшет хороший и недорогой подойдет в конкретном случае, первое, что нужно учитывать, — это задачи, которые планируется решать с его помощью. Для ресурсоемких игр дешевые планшеты не подойдут — в них не хватит мощности, они будут тормозить, перегреваться. Они плохо совместимы с графической работой — для профессионального дизайна, обработки видео функциональнее будут более дорогие модели. Недорогой планшет — это всегда баланс, когда нужно сэкономить на каких-то компонентах, чтобы усилить определенные аспекты работы.

Характеристики экрана

Важную роль играют разрешение и плотность пикселей. Чем выше эти показатели, тем более качественным будет отображение графических элементов. Тип матрицы определяют ее свойства — яркость, видимость под разными углами. Выбирая для себя лучший недорогой планшет на сегодняшний день, этот показатель нельзя игнорировать. Качественные экраны понадобятся тем, кто собирается работать с графикой, а для развлечений и просмотра видео этим показателем можно пренебречь.

IPS или AMOLED-дисплеи светят ярко, качественно прорабатывают детали, достоверно передают цвета. Моделей с такими дисплеями немного среди дешевых, но подобрать можно.

Процессор и память

Достаточно мощный процессор обеспечивает быструю работу планшета, скорость отклика на команды. Чипсеты Snapdragon от Qualcomm часто помещают под корпус мобильных устройств. В них от 4 ядер, часть из которых работают только для ресурсоемких задач, а другие — для простых. Такое распределение нагрузки дает результат в виде быстродействия.

Важен объем оперативной памяти и накопителя. Если эти параметры будут недостаточными, то о работе с ресурсоемкими задачами речь не идет. Оптимально, чтобы под корпусом было хотя бы от 3 Гб оперативной и от 32 Гб основной памяти.

Средства связи

Удобно, когда планшет не только поддерживает Bluetooth, Wi-Fi, но и обладает LTE-модулем. В таком случае в него можно будет вставить сим-карту выбранного оператора мобильной связи. Конечно, если нужен недорогой планшет для дома, то хорошим вариантом может быть и модель без модуля LTE, ведь стабильное интернет-соединение обеспечивает Wi-Fi. Однако если устройство будет использоваться в дороге, то без этого элемента не обойтись.

Камеры и интерфейсы

Производители планшетов редко делают упор на камеры устройства, здесь они нужны скорее для обеспечения видеосвязи. Будет достаточным, если будет основная и фронтальная камера от 2–4 Мп с автофокусировкой.

В планшетах часто нет обычного разъема для наушников и из внешних портов есть только MicroUSB или USB Type-C для зарядки. Этого достаточно, сюда также можно подключить проводную гарнитуру, используя переходник.

Батарея и зарядка

Если нужно купить хороший бюджетный планшет, то емкость и время автономной работы — это важные факторы. Чтобы работать на планшете от 8 часов без перерыва на зарядку, достаточно емкости от 6000 мА·ч. Удобно, если планшет можно вернуть на 100 процентов заряда за 2–3 часа или быстрее, для этого гаджет должен поддерживать быструю зарядку от 15 Вт.

Операционная система

Большинство производителей хороших бюджетных планшетов, продающихся недорого, выпускают их с операционной системой Android. Однако на рынке и HarmonyOS от Huawei, не отличающаяся такой универсальностью. Если пользователь планирует устанавливать много приложений, игр, то стоит проверить совместимость софта с операционной системой.

Вопросы и ответы

На чем нельзя экономить при покупке планшета?

Не стоит экономить на основном и графическом процессоре, объеме оперативной памяти. Именно эти параметры важны для скорости работы, поддержки игр и приложений. Снизить цену можно за счет выбора моделей со слабой камерой, которая не так важна, как частота процессора, ОЗУ.

Какие производители бюджетных планшетов считаются лучшими?

Лучшие бюджетные планшеты в 2024 году выпускают такие технологические гиганты, как Samsung, Honor, Lenovo, Xiaomi, Blackview и Huawei. Это компании, регулярно внедряющие инновации в свои продукты. Даже младшие модели в линейках достаточно производительны для большинства задач пользователей.

Какие планшеты подойдут для детей?

Для детей подойдут устройства с большой диагональю экрана, чтобы было удобно воспроизводить медиафайлы и играть в простые игры. Увеличенное время автономной работы позволит ребенку весь день носить планшет с собой без подзарядки. Еще один фактор — защита от влаги, ударопрочность. Малыши не сильно заботятся о сохранности вещей, поэтому лучшие бюджетные планшеты для детей — это те, что выдерживают попадание жидкости, падения.

Нужно ли отдельно покупать стилус или клавиатуру для планшета?

Бюджетные планшеты не комплектуют стилусом, как и клавиатурой. Эти аксессуары можно подключить по беспроводной сети Bluetooth или через разъем для зарядного устройства. В продаже есть защитные чехлы в форме книжки, в которых компактно помещают клавиатуру и чехол. С его помощью планшет превращается в рабочее место.

Заключение

Выше есть список из 10 лучших недорогих планшетов, универсальных и мощных, с разными дисплеями, спецификациями. Каждый из них справится с повседневными задачами. Подборка подготовлена с учетом рейтинга моделей, отзывов, которые оставляют о них покупатели в магазине Video-shoper и на других сайтах.

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