Можно ли майнить крипту на ноутбуке? В 2024 году в связи с рядом изменений в сфере экономики и политики криптовалюта поднялась в цене. Многие стали интересоваться майнингом. Не у всех есть средства для покупки асиков или дорогих видеокарт, зато у большого количества людей есть ноутбук. Далее — подробный разбор вопроса, возможна ли добыча монет с его использованием.

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Что такое майнинг криптовалюты и как он работает

Майнинг — это процесс получения и проверки транзакций в блокчейне, выполняющийся децентрализованной сетью, которая работает за счет оборудования майнеров. Он появился в 2009 году вместе с первой криптовалютой — Биткоином.

Принципы добычи криптовалюты

Каждая транзакция в сети блокчейн зашифрована. Ее шифрование обеспечивают вычислительные мощности децентрализованной сети майнеров, оборудование которых производит все нужные вычисления. Пользователь, выполнивший их первым, получает на кошелек вознаграждение в виде криптовалюты.

Как ноутбуки отличаются от специализированного оборудования

Нужно понимать, что ноутбук — это компактное устройство для мобильного использования, у которого есть ряд недостатков по сравнению с полноразмерными девайсами — с теми же дискретными GPU. Конечно, майнить на нем можно, но с рядом ограничений и оговорок. При этом результативность добычи токенов всегда будет ниже, чем у рига из видеокарт и тем более чем у асика.

Подходит ли ноутбук для майнинга

Перед тем как разбирать, подходит ли ноутбук для майнинга, нужно рассказать о переходе монеты Etherium на алгоритм Proof-of-Stake (POS), или консенсуса Доказательства доли владения. Сеть токена перешла на него 15 сентября 2022 года. Схема использует для доказательства транзакции криптовалюту в стейкинге. Для подтверждения нодой валидатора, отвечающей за наполнение нового блока операциями, блокируется определенное количество активов.

После перехода на POS майнить Эфир на GPU nVidia Geforce и AMD стало нерентабельно, так как видеокарты больше не дают нужной мощности — добыча монет просто не окупится, прибыль от нее будет меньше расходов на электричество. Аналогичная ситуация со многими другими токенами, но уже из-за усложнения вычислений.

Поэтому перед майнингом на ноутбуке надо оценить доходность процесса. В ряде случаев майнить нецелесообразно, а если и имеет смысл, то только отдельные монеты: как правило, это различные мемкоины и не очень популярные токены.

Аппаратные ограничения ноутбуков

Часто на ноутбуках понижен вольтаж видеочипа. Это связано с проблемой контроля температуры — без андервольтинга с завода видеоадаптер будет сильно нагреваться, что чревато «отвалом» и последующим ремонтом. Из-за этого чип будет менее производительным, чем аналогичный, установленный на дискретной видеокарте. Проблема решается путем разгона, но это риск, сопряженный с поломкой.

Второе ограничение связано с первым — это плохое охлаждение встроенной видеокарты. Ноутбуки — это компактные мобильные устройства, предназначенные для переноски. Чтобы сохранить небольшой вес и габариты, в них не устанавливают массивные радиаторы, способные отвести много тепла. Исключение — профильные игровые девайсы вроде MSI RAIDER, но у них тоже есть недостатки — низкая автономность. Де-факто они могут работать только около розетки. Кроме того, такие модели очень дорогие — цены на младшие версии начинаются от ₽150 000, а устройства среднего сегмента стоят в районе ₽400 000.

Впрочем, при майнинге на ноутбуке в любом случае придется постоянно держать его на зарядке. Добывать крипто на встроенном аккумуляторе трудно — он будет разряжаться на пару часов. Это еще одно ограничение по сравнению с использованием ригов из дискретных видеокарт или специальных асиков.

Какие ноутбуки справятся с майнингом

Поскольку в майнинге участвует в первую очередь GPU, то ориентироваться следует на него. Компонент должен отвечать ряду условий:

Шина не менее 256 бит . Это все последние модели AMD и Intel, а также старшие карты nVidia. Девайсы с 4060 со 128-битной шиной лучше не брать, здесь предпочтительнее более старая версия — 3060 на 12 ГБ видеопамяти.

Объем памяти. Для майнинга требуется много видеопамяти, поэтому нужно смотреть на ноутбуки с картами от 12 ГБ. Это все старшие модели nVidia и AMD, а также ряд средних, например 3060 и RX 6750.

Частоты чипа. Майнинг эффективнее на видеочипах с повышенной герцовкой, поэтому карта должна быть разогнана с завода (маркируется OC — сокращение от overclocked) или давать возможность ручного разгона.

У ноутбука для добычи крипто должно быть хорошее охлаждение. Даже с учетом андервольтинга видеочип может сильно нагреваться, что может вызвать поломку устройства.

CPU должен «раскрывать» видеокарту, то есть обеспечивать ей загрузку на 100%. Обычно все ноутбуки с маркировкой «игровой» отвечают этому требованию. Можно использовать процессоры Intel и AMD — это не принципиально. Вообще, трудности подбора ЦП существуют для майнинг-ригов своей сборки, если речь идет о ноутбуке, так комплектующие сбалансированы и трудностей, как правило, не возникает.

Объем оперативной памяти тоже не принципиален. Добывать токены можно даже с 2 ГБ — такой размер ОЗУ сейчас не предлагает ни один ноутбук, в последних моделях минимум 8 ГБ, а этого хватит с избытком.

Объем SSD или HDD должен быть таким, чтобы вмещать все необходимое программное обеспечение. Если девайс оборудован «твердотельником», нужно следить, чтобы он был от надежного бренда, иначе накопитель может быстро выйти из строя, так как в майнинге он испытывает больше нагрузки, чем в бытовых и игровых задачах.

Как выбрать криптовалюту для майнинга на ноутбуке

С учетом повышения сложности вычислений для большинства популярных монет и перехода Эфира на POS выбор криптовалюты для майнинга на видеокартах вообще и на встроенных видеоадаптерах ноутбуков в частности стал специфическим.

Криптовалюты с низким порогом входа

Для добычи подходит две категории токенов: валюты низкой сложности и мало востребованные низкодоходные активы. На сегодня все остальное связано со слишком высоким порогом входа — зачастую требуется закупать асики, которые стоят по несколько тысяч долларов.

Монеты низкой сложности

На крипторынке пока остались монеты сравнительно низкой сложности вычислений, позволяющие получить доход при добыче на GPU. Среди них Litecoin, Ethereum Classic, Monero, Zcash. Также успешно майнят Dogecoin и Monero.

Мало востребованные низкодоходные активы

Это в первую очередь различные мемкоины и непопулярные токены. Из-за невысокой востребованности их мало майнят, поэтому сложность вычислений низкая и можно эффективно добывать крипто.

Уровень сложности добычи и энергозатраты

Перед тем как начать майнить, нужно соотнести энергозатраты с доходом от полученной криптовалюты. Среднее энергопотребление ноутбука, если не говорить о дорогих игровых моделях, не превышает 50–60 Вт. При непрерывной работе в течение дня он «съест» 8–15 кВт/час, а при круглосуточной — порядка 20–30 кВт/час. Для сравнения, месячное потребление среднего холодильника превышает 41 кВт/час в месяц.

Но то, сколько потребляет устройство, — только составляющая калькуляции расходов. Также важно, сколько берет за электричество энергосбытовая компания. В разных регионах России цены отличаются. Например, в Москве они составляют ₽7,87 за 1 кВт/час, в Мордовии — ₽4,83 кВт/час, в Самарской области — ₽6,16 за 1 кВт/час, а в Дагестане — всего ₽3,51 за кВт/час. Нужно соотнести доходы от крипто, энергопотребление техники и расходы на оплату электричества. Это покажет, имеет ли смысл майнить.

Еще один важный момент — амортизация оборудования. Если ноутбук покупается, то нужно посчитать, в какое время он окупится, а также учесть риски поломки, которые нередки при добыче монет, так как девайс во время него работает на пределах возможностей.

Актуальные тренды в майнинге на ноутбуках

Майнинг на ноутбуках как источник постоянного дохода уходит в прошлое — это главный тренд сферы. Он появился в 2015–2016 годах на фоне дефицита дискретных видеокарт. Из ноутов строили целые риги, как из GPU. Их эффективность была ниже, но с учетом постоянного роста курса крипто вложения окупались и майнерам удавалось выйти в плюс.

В 2017 году цены на видеокарты чуть упали и не стало дефицита видеочипов, поэтому все, кто мог, перешел на них. Добывали в основном Etherium — это было самым доходным вариантом. Так продолжалось до осени 2022 года, когда Эфир перешел на POS. После этого майнинг на ноутбуках и GPU превратился из массового способа добычи токенов в единичные случаи — крупные «шахтеры» переключились на асики, продав видеокарты геймерам, а любители перестали заходить в сферу из-за долгой окупаемости «железа» и высоких рисков.

Начало майнинга на ноутбуке: пошаговое руководство

Перед началом майнинга на встроенном GPU ноутбука нужно настроить технику. Первое — это настройка самого видеочипа, которая подразумевает разгон с одновременным андервольтингом. Для него надо:

Скачать программу Afterburner с официального сайта MSI. Запустить софт и нажать кнопку «Curve Editor» на главном экране. В открывшемся окне понизить напряжение как можно ниже и повысить частоту как можно выше. Нажать на значок дискеты на главном экране и выйти из программы.

Примерные значения напряжения — 800–850 МВ, частоты — 1900–2200 Гц. Соотношение подбирается опытным путем, так как на разных чипах различные комбинации работают по-разному. Чтобы Afterburner применял заданные настройки к работе GPU, нужно включить опцию запуска ПО при старте системы в настройках.

Установка и настройка программного обеспечения

Когда GPU настроен, нужно установить программное обеспечение для майнинга. Универсальное решение — приложение Kryptex, которое позволяет майнить все популярные монеты. Для Monero используют XMRig.

Настройка программ-майнеров проста. Например, чтобы настроить Kryptex, нужно включить pro-режим в настройках, нажать на значок шестеренки, выбрать алгоритм, монеты для добычи и тип майнинга (GPU/CPU), а затем запустить майнер.

Присоединение к майнинг-пулу

Так как майнинг на ноутбуке не отличается производительностью, лучше присоединиться к майнинг-пулу. В нем вознаграждения за вычисления делятся между участниками, что позволяет получить больше монет. Проблема в том, что большинство из них ориентировано на популярные токены, которые сейчас нельзя майнить на GPU или ноутбуках, например биткоин или Эфир. Но есть и рассчитанные на малопопулярные валюты — ViaBTC, F2Pool.

Тестирование производительности и настройка параметров

После настройки нужно протестировать ноутбук — сразу оставлять его майнить не надо. Это поможет понять, стабильно ли он работает, нет ли сбоев программного и аппаратного обеспечения. Если наблюдаются проблемы, нужно изменить настройки и провести повторный тест.

Риски и недостатки майнинга на ноутбуках

Майнинг на ноутбуках сопряжен с определенными рисками, о которых нужно знать перед началом работы. Возможно, кого-то они остановят от добычи криптовалюты на мобильной технике.

Перегрев и повреждение компонентов

Во время майнинга GPU работает на пределе возможностей, из-за этого он перегревается. С учетом плохого охлаждения ноутбуков это грозит поломками, наиболее распространенная из которых — отвал видеокарты. Она требует дорого ремонта, связанного с реболлом чипа. Если при поломке от перегрева также сильно повредится материнская плата, устройство будет неремонтопригодно.

Повышенное энергопотребление

Если планируется майнить на 1–2 ноутбуках, эта проблема не стоит — они потребляют мало энергии. Если решили собрать риг из 7–8 устройств, нужно подумать об энергопотреблении — в плане расходов и нагрузки на проводку.

Ограниченная рентабельность

Сегодня на ноутбуках и видеокартах можно майнить только монеты с небольшой сложностью вычислений. Они малорентабельны — в среднем при дешевой розетке альткоины и мемкоины на 1–2 ноутах приносят всего ₽2–3 в месяц (в лучшем случае). Для большего дохода нужно собирать риг из 7–8 устройств, причем для максимизации прибыли это должны быть не мобильные гаджеты, а дискретные видеоадаптеры.

Как минимизировать риски

Чтобы минимизировать риски, нужно:

выбирать для майнинга монеты, которые приносят максимальный доход;

делать андервольтинг, который снижает потребление и температуры;

регулярно обслуживать ноутбуки — менять термопасту, следить за состоянием «железа».

Если решено майнить «серьезно», риг нужно ставить в регионе, где небольшая плата за электричество.

Альтернативы майнингу на ноутбуках

Сегодня есть способы заработка на криптовалюте, которые не уступают майнингу на ноутбуках, а зачастую и превосходят его. Важно, что они не требуют покупки дорогой техники, которую надо окупать в ходе добычи токенов.

Облачный майнинг: плюсы и минусы

Облачный майнинг — это услуга аренды оборудования для добычи крипто. Как правило, предлагают не риги из карт и ноутбуков, а мощные асики, которые гораздо результативнее и могут майнить популярные монеты вроде биткоина и Эфира.

Стейкинг: доход без нагрузки на оборудование

Стейкинг — это участие в алгоритме POS путем проверки блоков. Чтобы участвовать в нем, нужно купить цифровые активы, которые используют POS, например, ETH, SOL и ADA. Далее нужно запустить ноду, делегировать это существующему валидатору или присоединиться стейкинг-пулу (можно через биржу). Покупать оборудование не требуется.

Пассивные способы заработка на криптовалютах

Если нет желания что-то делать для заработка на крипто, можно использовать пассивные инструменты получения дохода, например банкинг на криптобиржах. Он работает по аналогии с банковскими вкладами, но проценты предлагают значительно выше.

Выводы

На ноутбуках можно майнить, но с оговорками: в 2025 году рентабельны не все монеты, а ноутбучное «железо» накладывает ряд ограничений, есть риск поломки из-за повышенной нагрузки на компоненты. Если использовать один девайс, получить большой доход не выйдет — для приемлемой прибыли нужен риг из нескольких устройств. Поэтому в качестве альтернативы стоит приглядеться к альтернативным способам заработать на крипто, например стейкингу.

Что касается ноутбуков, то их стоит использовать по назначению, то есть как мобильные вычислительные устройства, которые можно взять с собой в любое место. Купить устройство под свои задачи можно в магазине Биггик.