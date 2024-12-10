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Мембранные куртки — это незаменимая верхняя одежда для активного отдыха на природе, занятий спортом и простых прогулок. Их структура разработана особенным образом, исключив промокание и в то же время обеспечивая воздухообмен. Такие куртки отлично защищают от ветра, дождя, поддерживают оптимальный температурный режим при любой погоде.

Однако такая одежда нуждается в правильном уходе с соблюдением правил стирки. Только в таком случае она будет достаточно долго сохранять свойство отталкивать влагу. Неправильная сушка, стирка способны быстро повредить структуру ткани, после чего мембранная куртка превратится в обычную ветровку и уже не сможет защитить своего обладателя от непогоды. Ниже приведены советы, которые помогут выбрать простую в уходе и долговечную мембранную куртку, а также надолго сохранить ее свойства.

Мембранная куртка: критерии выбора

Из-за того, что на рынке представлено множество брендов и технологий, возникает вопрос о том, как выбрать мембранную куртку. Следует ориентироваться на несколько основных критериев.

Тип мембраны. Микропористые текстуры отлично дышат, но требуют более бережного ухода. Непористые мембраны с пропиткой дают лучшую защиту от дождя, не так требовательны в уходе, но не пропускают воздух так же хорошо.

Назначение. Туристические и спортивные мембранные куртки выполнены из износостойких материалов, предназначены для экстремальных условий, в то время как городские — более легкие и компактные, идеальны для повседневного использования.

Климатические условия. В некоторых моделях дополнительно предусмотрен утеплитель, отражающий материал и другие слои, помогающие сохранить тепло.

Мембранная куртка станет надежной защитой от ветра, холода и осадков, помогая наслаждаться активными видами спорта при любой погоде. Выбирая подходящую модель, важно учитывать как индивидуальные требования, так и условия, в которых куртка будет использоваться. Для выгодной покупки мембранной куртки используйте промокоды Спортмастер, а также следите за скидками по купонам на маркетплейсах, таких как Яндекс Маркет или Алиэкспресс.

Советы по уходу

Когда приходит время первой стирки, важно знать, как отстирать мембранную куртку, чтобы не повредить ее структуру и сохранить свойства. Такие вещи нуждаются в особенно бережном обращении. Проверяются карманы, они освобождаются от всего содержимого. Молнии на карманах, вентиляционных отверстиях, а также липучки нужно застегнуть, далее куртка выворачивается наизнанку.

Далее нужно проверить рекомендации производителя, которые указаны на этикетке. Здесь прописана максимальная температура и режим стирки. Соблюдение рекомендаций — это залог долгого срока службы мембранной куртки, поэтому их стоит придерживаться. Отталкиваясь от описанных в инструкции производителя условий, можно постирать вещь вручную или в машинке.

Как правильно стирать мембранную куртку вручную

Для стирки подойдут средства, созданные специально для очищения мембранных тканей. Если такого под рукой нет, то лучше остановиться на гелях, не содержащих отбеливателей, кондиционера. Они действуют более мягко, что снижает риск повреждения текстуры и водоотталкивающей поверхности.

Средство нужно растворить в воде комнатной температуры, а затем плавно погрузить в него вещь. Стирку проводят бережно, без активного трения, уделяя внимание особенно загрязненным участкам. После этого куртку тщательно прополаскивают, несколько раз меняя воду. Важно удалить остатки моющего средства, чтобы после высыхания на поверхности не осталось разводов. Не стоит отжимать, лучше дать воде стечь или промокнуть ее сухим полотенцем.

Как стирать мембранную куртку в стиральной машине

Для стирки в стиральной машине подойдут бережные режимы с температурой не выше 30–40 градусов. Обращать внимание стоит и на степень отжима, который нужно или выставить на минимальные показатели, или вовсе отключить. Оптимально для мембранных курток подходят режимы стирки спортивных вещей или деликатного очищения.

В качестве мыльного средства подойдут гели для деликатной стирки, не содержащие отбеливателей и пятновыводителей. Не нужно добавлять много моющего, это не усилит эффект очищения, зато может привести к тому, что на ткани останутся разводы. После того как цикл стирки завершен, следует бережно разгладить складки на куртке. Это поможет избежать заломов после того, как ткань высохнет. С хорошей скидкой по промокоду Мегамаркет можно найти все необходимые средства для ухода за курткой.

Основные ошибки при стирке

Мембранная ткань чувствительна к температурному, химическому и механическому воздействию. Нужно избегать чрезмерно активных компонентов чистящих средств, высоких температур и сильного трения. Это может легко повредить мембрану, сделать ее менее эластичной, ухудшить свойства.

Как вывести пятна

Если на ткань попали стойкие загрязнения, то их нужно удалить до стирки. Первое, что стоит попробовать, — просто замочить загрязнение в воде с небольшим количеством моющего средства и попробовать потереть его. Большинство пятен удаляются таким способом, ведь мембранная ткань не впитывает загрязнения.

Когда этот способ не сработал, загрязнение оказалось стойким, понадобится использовать специальные растворители. Прежде чем обрабатывать ткань, нужно попробовать, как состав будет взаимодействовать с тканью. Сделать это лучше всего на внутренней стороне куртки. Если после обработки ткань не повредилась и не потеряла цвет, то средство подходит для использования в конкретном случае.

Как правильно высушить ветровку после стирки

Ответ на вопрос о том, как сушить мембранную куртку, сводится к нескольким простым правилам:

Остатки воды удаляются бережно, без сильного отжима и выкручивания.

Сушить куртку стоит при комнатной температуре, вдали от источников тепла.

Чтобы не растягивать ткань и обеспечить ее равномерное высыхание, куртку вешают на плечики.

Нужно избегать попадания прямых солнечных лучей, все поверхности должны просыхать равномерно. Перед сушкой куртку выворачивают, чтобы лицевая часть была снаружи, змейки можно расстегнуть, а карманы — вывернуть, что обеспечит равномерное высыхание.

Чего нельзя делать при сушке

Не стоит пытаться ускорить процесс высыхания ткани посредством сушильной машины, радиаторов отопления или других теплых предметов. Нельзя сильно отжимать и выкручивать ткань, это приводит к механическому повреждению.

Как разгладить мембранную куртку после стирки

Мембранные ткани стираются в деликатном режиме, что исключает образование глубоких складок и заломов. Тем не менее, чтобы куртка после стирки выглядела как новая, нужно правильно разгладить ее. Для этого нельзя использовать утюг, ведь ткань довольно деликатна.

Чтобы разгладить складки, нужно правильно сушить куртку — на плечиках. Если же куртка уже высохла, то можно использовать отпариватель, но держа его на расстоянии от 20 сантиметров от ткани. Это поможет избежать воздействия высокой температуры и разгладить поверхность.

Как восстановить водоотталкивающие свойства куртки

Даже если стирать мембранную куртку очень бережно, со временем ее водоотталкивающие свойства ухудшаются. Чтобы восстановить их, можно использовать специальные средства в одном из двух форматов:

Спрей. Такие составы легко использовать, они наносятся на сухую ткань и начинают работать сразу после высыхания. Спрей должен быть предназначен для мембранной ткани, перед использованием не помешает провести тест на внутренней части куртки. Пропитка. Для использования нужно приготовить раствор по инструкции, а затем погрузить в него вещь. В некоторых случаях может понадобиться термозакрепление — проглаживание через ткань или сушка в сушильной машине.

Спрей использовать гораздо проще, но такое покрытие будет менее стойким, чем пропитка.

Рекомендации по уходу за мембранной курткой

При соблюдении общих правил вещь будет долго сохранять свои свойства и выглядеть как новая. Основные аспекты, на которые стоит обратить внимание:

Бережная стирка при невысоких температурах и с мягкими чистящими средствами. Основная информация о том, как стирать мембранную куртку, есть на этикетке.

Сушка только при комнатной температуре, не считая случаев термозакрепления пропиток.

Хранение в расправленном виде, на вешалке, в дышащем защитном чехле.

Уход после активного использования, удаление загрязнений до того, как они впитаются в ткань.

Регулярная пропитка ткани специальными водоотталкивающими средствами также помогает в сохранении защитных свойств. Стоит избегать использования отбеливателей, кондиционеров для белья и агрессивных моющих средств, которые могут повредить мембрану. Заботясь о куртке правильно, вы продлеваете срок ее службы, получая надежную защиту от влаги и ветра в любых погодных условиях.