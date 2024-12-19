Что вы узнаете в этой статье

В последнее время можно услышать англоязычные термины hard skills и soft skills. Обычно их используют для обозначения навыков человека. Все чаще эти понятия стали появляться в вакансиях. Далее — материал, объясняющий, что такое хард- и софт-скиллы и как их прокачать, чтобы стать более конкурентным на рынке труда.

Один из способов улучшить свои навыки и знания в профессии — дополнительное обучение. Сэкономить на нем поможет промокод Skillfactory, который снижает цену курсов на популярной образовательной площадке до 30–40%.

Введение в мир навыков: hard vs soft skills

Английские словосочетания soft и hard skills в буквальном переводе на русский язык означают жесткие и гибкие навыки. Однако на практике термины обычно используют в оригинальном виде, не переводя их.

Хард-скиллы — это знания и умения, позволяющие специалисту решать профессиональные задачи. Это способности и набор навыков, без которых невозможно работать в определенной сфере.

Софт скиллы — это личные качества, необходимые для работы с людьми, например для эффективного взаимодействия с коллегами в коллективе. В качестве примера можно привести коммуникабельность и умение конструктивно взаимодействовать с другим человеком.

Хард-скиллз и софт скиллз — взаимосвязанные явления, которые не существуют отдельно друг от друга. Это две группы навыков, которые человек должен гармонично сочетать в работе и жизни — только так можно добиться успеха и эффективно продвигаться по карьерной лестнице.

Хард-скиллы: определение и значимость

Hard skills — это базовые профессиональные навыки, необходимые для выполнения работы. Во многом хард-скиллы важнее софт скиллов, поскольку без них специалист не сможет выполнять свои обязанности. Например, нельзя работать переводчиком, если не знаешь иностранный язык.

Особенность хард-скиллов — возможность сравнительно легко оценить их. Ведь у каждой профессии есть определенные стандарты к знаниям и умениям ее представителя, которые можно проверить с помощью экзаменации и тестирования. Еще одна особенность hard skills — возможность документального подтверждения, существующая благодаря способам получения таких навыков.

Как развиваются технические навыки

Главный источник получения hard skills — это образование. Первичные хард-скиллы человек осваивает во время учебы по специальности в среднем или высшем учебном заведении. Далее он может их совершенствовать с помощью курсов повышения квалификации, путем практического опыта или самостоятельного обучения.

Как правило, эти три способа улучшения своих рабочих навыков всегда сочетаются и не существуют изолированно друг от друга. Более того, получение новых знаний и умений всеми тремя путями — залог развития человека как специалиста. Это связано с тем, что информация из одного источника почти никогда не бывает полной и достаточной для эффективного решения рабочих задач.

Примеры хард-скиллов в разных отраслях

В качестве примера можно привести:

умение ремонтировать цифровую технику — для инженеров;

знание языков программирования — для программистов;

знание законодательства и правоприменительной практики — для юристов;

знание иностранных языков — для переводчиков;

понимание бухучета — для бухгалтера.

Конечно, это только малая и довольно ограниченная часть примеров хард-скиллз — в реальной жизни у каждой профессии будет свой набор знаний и навыков, без которых не получится эффективно работать.

Софт-скиллы: ключ к успешным взаимодействиям

Soft skills, то есть мягкие, или гибкие, навыки — это способности, напрямую не влияющие на выполнение рабочих обязанностей, но в определенной степени нужные для них. Их не получают в ходе учебы, они формируются в ходе социализации человека и его становления как специалиста.

В качестве примера софт-скиллз можно привести:

умение работать в команде;

способность к управлению другими людьми;

эмоциональный интеллект;

способность к логическому мышлению;

умение договариваться с партнерами.

Софт-скиллз универсальны, они применимы ко всем сферам и к различным ситуациям. Поэтому если человек в достаточной степени овладел ими, то сможет эффективно использовать в разных сферах, включая повседневную жизнь.

Роль гибких навыков в карьере и личной жизни

На первый взгляд кажется, что гибкие навыки играют второстепенную роль в решении рабочих задач. Но на самом деле это не так — без их применения не сможет работать ни одна компания. Управление коллективом, взаимодействие с коллегами, переговоры с партнерами — все это важная часть работы, которая никогда не ограничивается узкоспециальной деятельностью. И за это отвечают как раз софт-скиллз — без них коммуникация сильно осложняется и препятствует желаемому результату.

Гибкие навыки играют важную роль не только в карьере, но и в повседневности. В жизни может возникнуть ситуация, при которой придется разрешать конфликт, договариваться, заключать сделку, не связанную с работой, — в этом помогут софт-скиллз, и от них во многом зависит конечный успех мероприятия.

Ключевые soft skills для успешного профессионала

Для любого специалиста важны следующие категории гибких навыков:

Коммуникативные . К ним относятся вербальное и письменное взаимодействие, интервьюирование, умение проводить публичные выступления и презентации.

Лидерские . Это управление коллективом, способность сплотить его, сформировать понятные цели и задачи, разрешение конфликтов, стратегическое мышление.

Творческие . К ним относятся умение выработать новый подход к решению задачи, способность вводить инновации в рабочий процесс, искать другие подходы, формировать иной взгляд на вещи.

Личностные. В их число входит эмоциональный интеллект, эмпатия, критическое мышление, самодисциплина, обучаемость, способность правильно распределять рабочее время.

Все эти навыки будут нужны во время работы независимо от сферы.

Сравнение: важность софт-скиллов против хард-скиллов

В работе hard skills и soft skills одинаково важны. Используя только одну категорию навыков, нельзя эффективно решать рабочие задачи, поэтому жесткие и гибкие способности нужно гармонично комбинировать между собой.

Однако между двумя типами способностей есть четкая грань: без нужного набора хард-скиллз работать в определенной сфере не получится. Например, без медицинского образования нельзя занимать должность врача. Без должного уровня софт-скиллз работа вполне возможна, хотя и затруднена в ряде аспектов.

Где и когда применимы каждый из навыков

Обычно не нужно думать, когда какую категорию навыков применять. Их использование происходит на автомате. Например, когда специалист выполняет обязанности, он, не задумываясь, задействует хард-скиллз, а когда он обсуждает какие-то рабочие вопросы с коллегами, руководством или партнерами, автоматически активирует софт-скиллз.

Стратегии развития: как улучшать свои hard и soft skills

Развитие hard и soft skills — важная часть профессионального роста, без которой невозможно продвижение по карьерной лестнице. Однако категории навыков развиваются по-разному.

Обучающие мероприятия и курсы

Обучающие мероприятия и курсы — это инструмент для развития хард-скиллз. Они помогают получить знания и умения, которыми нельзя или сложно овладеть самостоятельно. Часто это какие-то нововведения или закрытая информация.

У курсов есть ряд преимуществ, вот основные из них:

Структурированная программа . Подача материала производится по схеме, выработанной таким образом, чтобы знания проще усваивались и закреплялись в памяти.

Наличие преподавателя . При самостоятельном обучении не у кого спросить совета или разъяснения. На курсах в случае недопонимания преподаватель всегда объяснит неясный момент.

Практическая составляющая. На курсах почти всегда есть практикум, помогающий прямо в процессе обучения применить полученные знания и сделать это правильно — если будут ошибки, преподаватели на них укажут.

Курсы по повышению квалификации или освоению новой профессии можно пройти на образовательной платформе Skillfactory. Она предлагает программы по востребованным IT-специальностям: разработке на Python, графическому дизайну, работе с нейросетями и другим. Также можно обучиться бухгалтерскому учету, менеджменту маркетплейсов, ландшафтному дизайну.

Стоит отметить, что обучение на курсах затрагивает не только hard skills, хотя в основном сосредоточено как раз на них. Есть учебные программы по некоторым soft skills, с которыми могут возникнуть проблемы (например, по деловым переговорам), или по софт-скиллз в целом. В Skillfactory тоже есть такие направления подготовки: образовательная площадка предлагает подготовку по руководству коллективом, менеджменту проектов, запуску собственного бизнеса, работе с кадрами.

Саморазвитие и практика

Саморазвитие и практика помогают развивать софт-скиллз. Более того, навыки этой категории получают в основном только этими способами. Причина такой ситуации — их природа: большая часть из них связана с социализацией, а она происходит при взаимодействии с другими людьми. Пример: чтобы научиться максимально эффективно работать в команде, нужно выполнить определенное количество задач в группе из нескольких человек. Без такого опыта развить командное взаимодействие не получится.

Впрочем, самостоятельное совершенствование hard skills тоже возможно. Оно происходит по двум направлениям: освоение нового материала и практика. Первое подразумевает изучение чего-либо без помощи курсов и преподавателей. Пример: инженер-ремонтник изучает новые спецификации оборудования, с которым ему предстоит работать. Улучшение навыков с помощью практики происходит непосредственно во время работы, при решении определенных задач. Пример: программист опытным путем вырабатывает новый универсальный скрипт, который можно внедрять в разный код, и в дальнейшем использует его в своей работе.

Применение навыков на практике: полностью использовать свои hard и soft skills

Важно не только освоить софт-скиллз и хард-скиллз, но и уметь применять их на практике, гармонично комбинируя между собой. Это начинается уже на этапе формирования портфолио для трудоустройства на новую работу, а заканчивается выстраиванием взаимоотношений с коллегами.

Создание портфолио

Создание портфолио — это яркий пример сочетания hard и soft skills. Главное, что для него требуется, — релевантный опыт, показывающий профессионализм соискателя, который невозможно получить без хард-скиллз, так как требуется показать примеры своей работы, основные достижения. Однако информацию об этом важно правильно подать, сделав это так, чтобы она действительно заинтересовала потенциального работодателя, — здесь включаются софт-скиллз.

Улучшение взаимодействия в команде

За улучшение взаимодействия в команде во многом отвечают софт-скиллз. Чтобы сделать работу коллектива по-настоящему слаженной, нужны:

правильное руководство со стороны менеджмента;

продуманное распределение обязанностей между сотрудниками;

отсутствие конфликтов и взаимопонимание между коллегами;

умение сотрудников взаимодействовать друг с другом.

Все эти способности относятся к категории гибких. Однако жесткие тоже нужны, ведь если кто-то из членов команды будет делать свою работу некачественно, цепочка коллективного взаимодействия нарушится, что обязательно скажется на качестве результата.

Заключительные мысли: баланс навыков для успешной карьеры

Hard skills в приоритете при решении рабочих задач, так как если их нет, работать не получится. Однако soft skills тоже нужны — при их отсутствии будет сложно взаимодействовать с коллективом, руководством, партнерами. Поэтому надо достичь баланса двух категорий навыков: с одной стороны, освоить нужные в профессии знания и умения, с другой — научиться вещам, которые не обязательны для специалиста, но требуются в повседневной работе, — коммуникации, эмпатии, креативности.

