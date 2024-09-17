Коктейли — отличное дополнение вечеринки или дружеских посиделок. Вкусный напиток скрасит вечер и поможет расслабиться. Особенно хороши коктейли, когда они свежеприготовленные. Конечно, есть готовые напитки в службах заказа еды. Купить их можно даже со скидкой, к примеру применив промокод Яндекс Еда, однако приготовление легко превращается в интересную часть вечерней программы. Все, что для этого нужно, — это попробовать сделать вкусные и простые в приготовлении напитки.

Ниже есть список из топ-10 коктейлей, которые можно быстро приготовить и не нужно использовать сложные, дорогие ингредиенты.

Вкусные коктейли дома: самые популярные напитки

Для того чтобы наслаждаться перечисленными ниже вариантами напитков, не нужно проводить много времени за приготовлением или покупать дополнительный инвентарь. Они дарят универсальный, классический вкус и смело могут быть предложены гостям.

1. Мохито и его вариации

Для приготовления понадобится лайм, мята, ром, содовая и лед. В первую очередь нужно нарезать лайм слайсами, положить его в высокий стакан и добавить несколько листочков мяты. Придавив эти ингредиенты мадлером, вы высвобождаете их вкус. После этого на дно кладется 200 граммов измельченного льда, добавляется 15 мл сиропа и 50 мл рома. Далее остается только добавить 200 мл содовой и украсить напиток веточкой мяты.

Кроме классического рецепта, есть и множественные варианты. К примеру, если добавить к лайму малину или клубнику и заменить обычный сироп ягодным, получаются вкусные варианты мохито, которые понравятся гурманам. Всем, кто не пьет алкоголь, можно предложить безалкогольный вариант, исключив из рецепта ром.

За неимением некоторых ингредиентов рецепт можно упростить, добавив вместо лайма лимон, а вместо рома — другой крепкий алкоголь. Это уже не будет классическим напитком, но подарит похожий вкус.

2. Французский 75

Этот напиток есть в длинном списке официальных коктейлей международной ассоциации барменов. Для приготовления одной порции около 100 мл понадобится 30 мл джина, 30 мл шампанского 15 мл лимонного сока и несколько капель сиропа. Готовится коктейль в шейкере, где перемешиваются все ингредиенты, кроме шампанского. Полученная смесь переливается в бокал, после чего в него добавляется шампанское. Для декора на чашу бокала надевается долька лимона.

Джин в рецепте можно заменить коньяком. Преимущество приготовления коктейлей в домашних условиях в том, что можно экспериментировать с ингредиентами и подачей. В результате среди всего многообразия полученных вариантов точно найдется тот, который понравится гостям.

3. Космополитен

Еще один популярный коктейль, который есть в барных картах заведений разных стран. Один из ингредиентов — Трипл Сек, представляет собой бесцветный цитрусовый ликер, который дает напитку насыщенный аромат, а цитрусовая водка только дополняет букет вкуса.

Для приготовления порции Космополитена нужно 200 граммов измельченного льда, свежая апельсиновая цедра, 50 мл клюквенного сока, 200 мл Трипл Сека и 40 мл цитрусовой водки.

Коктейль готовится в шейкере, куда добавляются все ингредиенты, кроме апельсиновой цедры. После смешивания в течение нескольких секунд коктейль переливается в охлажденный стакан. Над стаканом нужно зажечь фитиль и выжать на огонь масло из апельсиновой корки. Коктейль готов.

4. Пина Колада

Этот популярный летний коктейль пришел с карибских островов, и это неудивительно, ведь там ингредиенты для его приготовления — это традиционное дополнение рациона местных жителей.

Для приготовления понадобится 100 мл свежего ананасового сока, 40 мл кокосового сиропа, 20 мл сока лайма, 60 граммов измельченного льда. В качестве алкогольного компонента добавляется 60 мл белого рома и 15 мл — темного. Для украшения используют дольки ананаса или лимона, а также красные коктейльные вишни.

Чтобы приготовить Пина Коладу, нужно просто перемешать жидкости в шейкере, насыпать в бокал лед и перелить туда коктейль. Для приготовления безалкогольного варианта достаточно исключить белый и темный ром из рецепта, после чего напиток приобретает более мягкий вкус.

Сироп легко заменяется кокосовым молоком или сливками. Такой вариант будет менее сладким, не содержит сахаров и подойдет для людей, контролирующих уровень сахара в крови.

5. Маргарита

Простой в приготовлении классический коктейль, который легко приготовить на домашней вечеринке или в кругу друзей. Для приготовления одной порции понадобится 200 граммов кубиков льда, долька лайма, 30 мл лаймового сока, 60 мл серебряной текилы, 25 мл Трипл Сека, 10 мл сахарного сиропа и 2 грамма мелкодисперсной соли.

Для приготовления все ингредиенты, включая лед, нужно смешать в шейкере. После этого готовится посуда для подачи напитка — специальный бокал. Его верх окунается в воду на несколько миллиметров, а затем — погружается в соль. Так часть соли остается на стекле, формируя ободок. После этого в стакан наливается приготовленный коктейль. Композиция дополняется долькой лимона, надетой на бокал.

У напитка есть масса вариаций. К примеру, вместо серебристой текилы можно использовать золотую, а вместо сиропа — тростниковый сахар. Любителям ягод и фруктов может прийтись по вкусу гранатовая маргарита. В ней к основным ингредиентам добавляется 25 мл гранатового сока.

6. Дайкири

Довольно крепкий цитрусовый коктейль с освежающим вкусом прост в приготовлении. Понадобится 60 мл белого рома, 200 граммов льда в кубиках, 15 мл сахарного сиропа и 30 мл лаймового сока. Чтобы получить готовый напиток, нужно смешать все ингредиенты, включая лед, в шейкере и подать в охлажденном бокале.

Если вдруг захочется нетипичного вкуса этого напитка, то обычный сироп можно заменить клубничным. Он добавит Дайкири больше фруктовых ноток. Тем же, кто захочет более выраженного вкуса и насыщенного цвета напитка, понравится гранатовый дайкири. К классическим ингредиентам в таком случае добавляется 15 мл лимончелло и 30 мл гранатового сока. Подается Дайкири в шампанском блюдце или бокале для коктейлей, украшенном долькой лайма.

7. Олд Фешен

Крепкий коктейль с высокой долей содержания алкоголя. В его основе 50 мл бурбона Old Virginia, который дополняется тростниковым сахаром, биттером Ангостула, коктейльной вишней, апельсиновой цедрой и подается со льдом. Для приготовления этого коктейля в стакан типа рокс кладут кубик тростникового сахара, пропитанного 1 мл биттера и обданного огнем, насыпают немного апельсиновой цедры, после чего нужно растолочь все мадлером. Далее в стакан насыпается 120 граммов льда и наливается бурбон.

Иногда можно встретить рецепт, когда вместо бурбона используется виски, лимонный и апельсиновый сок. Это добавляет коктейлю цитрусовых ноток, делает его не таким крепким на вкус. Олд Фешен обычно подается без декора, если не считать коктейльную ложку.

8. Белый Русский

Этот коктейль идеально подойдет для кофеманов, которые хотят насладиться любимым напитком в алкогольной форме. Для приготовления понадобится по 30 мл водки, кофейного ликера и сливок, а также кубики льда. Стакан доверху наполняется кубиками льда, после чего в него наливаются все остальные ингредиенты. Последними вводятся сливки, после чего коктейль размешивается до тех пор, пока на стенках стакана не проступит влага.

У этого напитка есть и вариант без сливок, которые можно заменить холодным кофе эспрессо. Это позволяет усилить бодрящий эффект напитка за счет увеличения количества кофеина в нем. Стакан для подачи можно дополнительно охладить. В таком случае алкоголь будет не так заметен, его вкус и аромат станут менее выраженными.

9. Негрони

Один из самых популярных крепких алкогольных коктейлей, который только в итальянском городе Генуя готовят в 64 различных вариантах. Классический рецепт, как и история возникновения Негрони, отличается от источника к источнику. Однако традиционным рецептом принято считать смешение в равных долях сухого джина, красного вермута и биттера Кампари.

Для приготовления одной порции понадобится по 30 мл этих напитков, которые поочередно наливаются в стакан, доверху наполненный кубиками льда. Чтобы добавить смеси аромата, в стакан кладут кусочек апельсиновой цедры. После этого содержимое аккуратно перемешивают коктейльной ложкой. Одним из вариантов напитка является Негронино, когда в напиток добавляют 2 разных биттера — Кампари и Чинар.

В оригинальном рецепте предусмотрена высокая крепость коктейля, но для приготовления можно использовать и безалкогольные аналоги. В таком случае стоит опираться на приближенность по вкусу к оригиналу, особенно в случае биттеров, ведь именно они отвечают за характерные качества коктейля.

10. Джин Физз

Этот слабоалкогольный слабогазированный коктейль из категории лонг-дринков пользуется популярностью в барах и ночных клубах. За счет большого количества льда его можно пить довольно долго, избегая сильного опьянения и прекрасно проводя время. Для приготовления коктейля понадобится 45 мл джина, 80 мл газированной воды, 10 мл сахарного сиропа и 30 мл лимонного сока. Также понадобится 120 граммов измельченного льда и долька лайма для декора.

Приготовить Джин Физз просто — все ингредиенты, кроме газированной воды и декора, смешиваются в шейкере. После этого смесь переливается в стакан, добавляется газированная вода, а сверху на ободок стакана надевают надрезанный ломтик лайма.

На что обратить внимание при приготовлении коктейлей

Основа вкусного коктейля в домашних условиях — это качественные ингредиенты и правильно соблюденные этапы приготовления. Вот несколько советов, которые помогут приготовить напитки дома:

Если приготовление коктейлей запланировано как одноразовое мероприятие, то необязательно покупать все оборудование, лучше сосредоточиться на ингредиентах. В то же время если готовить напитки планируется регулярно, то шейкер, мадлер и другой инвентарь помогут упростить и ускорить процесс.

Не стоит бездумно менять ингредиенты на совершенно другие. Если же в случае замены лайма на лимон существенной разницы во вкусе не будет, то при применении водки вместо коньяка, джина, ликера или вермута коктейль будет совсем другим.

Приоритет отдается сезонным продуктам. Если в коктейль входят фрукты, то лучшее время попробовать его — это период сбора урожая. Местные фрукты, в отличие от привезенных, обладают более выраженным вкусом.

На долгом застолье можно чередовать алкогольные и безалкогольные коктейли. Это поможет сохранить трезвость ума, избежать утреннего похмелья и наслаждаться каждой минутой общения с друзьями.

Выводы: новые навыки в приготовлении коктейлей готовы к практике

О рецепте каждого коктейля, его происхождении и истории идут постоянные споры. В некоторых случаях сложно найти классический рецепт. Однако приведенные выше варианты напитков просты в приготовлении, не требуют покупки массы ингредиентов и дорогостоящего алкоголя многолетней выдержки.

Их вкус достаточно универсален. Это делает перечисленные выше варианты подходящими для новичков, которые хотят попробовать себя в роли бармена на своем небольшом домашнем мероприятии.



