Беспроводные наушники почти вытеснили проводные. Причина — удобство использования: отсутствие проводов делает их более комфортными. Цена хорошего девайса сопоставима со стоимостью смартфона. Но такие гаджеты нужны только аудиофилам — обычный человек вряд ли заметит разницу в звуке с более дешевыми — его вполне устроят хорошие недорогие беспроводные наушники. Рейтинг-обзор лучших моделей представлен в этой статье. При его составлении учитывалось качество звука, шумоподавление, время автономной работы, наличие микрофона, удобство использования. А еще цена.

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Топ-15 недорогих беспроводных наушников

Вот лучшие бюджетные беспроводные наушники, которые можно купить по цене до ₽6000–7000. В рейтинге собрано несколько категорий:

полноразмерные;

вкладыши;

внутриканальные.

Всего представлено 15 моделей. Упор при составлении топа делался на соотношение параметров и цены. Некоторые гаджеты в рейтинге стоят менее ₽1000, поэтому их сможет купить каждый.

Накладные

Накладные беспроводные наушники в классическом форм-факторе — хорошее решение для тех, кто ценит качественное звучание музыки. Они дают оптимальную для портативного девайса передачу звуковых частот. Главный минус — габариты.

Edifier W800BT Plus

Модель расположилась в верхней части бюджетного сегмента. Это хорошо заметно — она предлагает хорошее качество сборки, высокую автономность и приличную АЧХ. Если нужен достойный девайс, но не хотите много тратить, то стоит присмотреться к гаджету от Edifier.

W800BT Plus — достаточно тяжелая модель, но при этом ее главное достоинство — удобство использования. Амбушюры мягкие, не доставляют неприятных ощущений, хорошо прилегают к ушам. Еще один плюс — время автономной работы, которое составляет до 50 часов. Конечно, девайс не входит в топовые беспроводные наушники, поэтому АЧХ стандартное для этой цены. Но он все-таки лучше, чем у многих конкурентов, — звук хороший, устройство передает все нужные частоты и воспроизводит музыку на достойном уровне.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 100

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: USB-C

Вес (г): 300

Автономная работа (ч): 50

Hoco W23

Это недорогая модель, которую на момент подготовки этого рейтинга можно найти меньше чем за ₽1000 — сложно найти модель дешевле. Главный плюс — легкость: девайс весит менее 200 граммов. АЧХ стандартное для цены, но все-таки в нем заметно преобладание средневысоких и высоких частот. Если вы не аудиофил, который выдвигает строгие требования к аудиотехнике, вас устроит звук W23.

Из минусов — недолгая автономная работа (8 часов в режиме прослушивания музыки) и дизайн, который не всем понравится. Но в этом ценовом диапазоне не может быть идеальных девайсов, поэтому, если хотите сэкономить, придется смириться с недостатками.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 100

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: USB-C

Вес (г): 187

Автономная работа (ч): 8

Ginzzu GM-571BT

По техническим параметрам и качеству звука модель ничем не отличается от конкурентов — из особенностей можно выделить только голосовое управление. Зато у девайса интересный вид, в комплекте есть кабель со штекером 3,5 мм, который позволяет подключать гаджет по проводу, а время работы — до 22 часов. Еще один плюс — цена, гаджет можно найти до ₽2000.

Важно: Ginzzu GM-571BT больше подойдут для домашнего использования. Их амбушюры не охватывают уши, а прилегают к ним, поэтому не защитят от посторонних шумов. Активного шумоподавления в гаджете при этом нет. Да и сам производитель позиционирует свой продукт как технику для домашнего использования, которая оптимальная в качестве игровой гарнитуры.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 100

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: USB-C

Вес (г): 187

Автономная работа (ч): 22

Defender FreeMotion B580

Девайс от известного эстонско-тайваньского бренда — образец сочетания средних параметров и невысокой цены (менее ₽1000). При этом FreeMotion B580 удобно пользоваться — у них эргономичная форма и мягкие амбушюры, которые полностью закрывают уши. В комплекте есть кабель с интерфейсом jack 3,5 мм для проводного подключения.

Единственный минус — не очень большое время автономной работы, составляющее всего 8 часов. Но столько гаджет будет работать только при активном использовании, то есть прослушивании музыки и в состоянии сопряжения по Bluetooth. В режиме ожидания он сохранит заряд дольше.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 89

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: USB-C

Вес (г): 210

Автономная работа (ч): 8

Digma BT-19 ANC

BT-19 ANC — модель от китайского бренда, который несколько лет назад вышел на рынок с дешевыми планшетами, но теперь стал делать и другую электронику. Главные достоинства этих беспроводных наушников — удобство и качество изготовления. Параметры звука стандартные для этой цены. Единственное — чувствительность чуть выше, чем у конкурентов, и равна 110 Дб. Это делает звучание немного лучше.

Главный минус девайса — очень долгое время зарядки. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, уйдет 120 минут. У конкурентов это занимает в среднем 90 минут. При желании во время зарядки можно подключить девайс к ПК или другому устройству с помощью комплектного кабеля 3,5 мм.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 110

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: USB-C

Вес (г): 230

Автономная работа (ч): 10,5

Вкладыши

Вкладыши — классическая конструкция. Они компактны, удобны, могут работать без подзарядки много часов. Главный недостаток этой категории девайсов — не такой хороший звук, как у полноразмерных моделей. Ситуацию исправляет активное шумоподавление, но оно есть не у всех гаджетов.

Hoco EW02

Сейчас устройство можно купить по цене от ₽1000 до ₽1500. За эти деньги предлагают вкладыши для телефона с минимальным набором функций, хорошим звуком, которые подключаются по технологии Bluetooth. На одном заряде EW02 работают всего 4 часа, но их можно подзарядить от комплектного кейса. Настройка громкости — только через смартфон или сенсорные кнопки.

Главный минус — нет системы шумоподавления. Это отчасти компенсирует закрытое акустическое оформление. Но все-таки в условиях сильного шума слушать музыку через Hoco EW02 будет не очень комфортно. Учитывайте это при выборе гаджета.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 98

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: кейс + USB-C

Вес (г): 120

Автономная работа (ч): 8

Haylou GT6

Эту модель производитель позиционирует как игровую. Он заявляет, что владелец девайса получит неповторимый опыт мобильных игр из-за качества звука, которого добились с помощью лучших излучателей в линейке. При проигрывании музыки звучание тоже на уровне — несмотря на размер, девайс выдает глубокий бас (для этой категории устройств). Все эти плюсы дополняет модный дизайн. Главный минус — автономность, без подзарядки гаджет работает до 6 часов, больше только в режиме ожидания. Пользователи могут управлять девайсом через интерфейс телефона — на нем элементов управления нет.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 98

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: кейс + USB-C

Вес (г): 95

Автономная работа (ч): 6

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Сейчас Xiaomi Redmi Buds 4 Lite стоят от ₽1000 до ₽1500. За эти деньги китайский производитель предлагает стильный девайс с удобной посадкой и большим для этой цены диапазоном частот. Модель отличается качеством сборки и минимальным количеством брака.

Единственный минус гаджета — непродолжительное время автономной работы. Уже после 5 часов непрерывного воспроизведения музыки его надо подзаряжать. Правда, Xiaomi обещает, что при регулярной зарядке от футляра девайс проработает гораздо дольше — 20 часов. Столько же он сохранит заряд в режиме ожидания.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 100

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: есть

Интерфейс зарядки: кейс + USB-C

Вес (г): 3,92

Автономная работа (ч): 5

Honor Choice Earbuds X

Honor Choice Earbuds X — девайс, который подойдет для занятий спортом и активного отдыха. У него есть влагозащита, предохраняющая от брызг воды, капель пота и мелкого дождя (уровень IPX4). Техника управляется с помощью сенсорных кнопок. Дополнительно есть встроенный помощник с голосовым управлением. У гаджета эргономичная форма, дающая максимальное удобство при использовании.

Минусы данных наушников — сравнительно большой вес и небольшая относительно конкурентов автономность. Honor Choice Earbuds X «живут» всего 6 часов при активном использовании. После этого их надо заряжать в кейсе. Полный цикл зарядки занимает 90 минут

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 100

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: есть

Интерфейс зарядки: кейс + USB-C

Вес (г): 8,48

Автономная работа (ч): 6

Внутриканальные TWS

TWC — аббревиатура от словосочетания True Wireless Stereo. С английского это переводится как «настоящее беспроводное стерео». Это означает, что между наушниками нет провода. Большинство Bluetooth-моделей — TWS.

Если брать внутриканальные TWS-наушники, то у них особая геометрия вкладыша. Он сильно прилегает к слуховому каналу, что обеспечивает лучшую передачу звука от динамиков на барабанную перепонку. Благодаря этому воспроизводимая музыка более естественно, приятно звучит и не перебивается внешними шумами, даже если у беспроводных наушников нет активного шумоподавления.

QCY T13

QCY T13 — недорогой гаджет с хорошим звуком, у которого следующие плюсы:

Долгая автономная работа . Гаджет может проигрывать музыку без подзарядки в течение 8 часов.

Малый вес . Без кейса QCY T13 весят всего 8,8 грамма, поэтому удобно лежат в ухе.

Хорошие АЧХ. Наушники могут воспроизводить от 20 Гц до 20 кГц — это неплохо для вкладышей.

Другой плюс — цена. Она составляет до ₽2000. QCY T13 идеально подойдут, если хотите бюджетные Bluetooth-наушники с хорошим качеством звука.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20-20 000

Чувствительность (Дб): 108

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: кейс + USB-C

Вес (г): 8,8

Автономная работа (ч): 8

Haylou MoriPods ANC

Несмотря на цену менее ₽1000, Haylou MoriPods ANC поддерживают активное шумоподавление и могут бороться с шумом громкостью до 30 Дб. Функция работает в трех режимах, которые пользователь подбирает в зависимости от обстановки. Наушники отличаются большой автономностью — на одном заряде они работают 9 часов, а вместе с кейсом до 30 часов. Вес девайса всего 3,9 грамма без чехла — это дает высокий уровень комфорта при использовании.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 100

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: есть

Интерфейс зарядки: кейс + USB-C

Вес (г): 3,9

Автономная работа (ч): 9

SoundPeats Clear

По функциональности и параметрам эти наушники не сильно отличаются от конкурентов, но у них все равно есть преимущества перед ними. Первое и главное с технической точки зрения — скорость зарядки. Она быстрая — с подключенным зарядным до 2 часов для статуса 100%, от портативного кейса меньше. Второй плюс — дизайн. У гаджета полностью прозрачный корпус, необычная форма и небольшой размер. Это не только привлекает внимание, но и делает удобнее использование. Управление сенсорное, что стало привычным на недорогих моделях.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 100

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: есть

Интерфейс зарядки: кейс + USB-C

Вес (г): 4,2

Автономная работа (ч): 7

Honor Choice EarBuds X3 Lite White

Это гаджет от известного производителя смартфонов и планшетов, дочерней компании китайской фирмы Huawei. На 2024 год они продаются менее чем за ₽1000. Благодаря микрофону могут использоваться как гарнитура для голосовой связи в мессенджерах и разговоров по телефону. С воспроизведением музыки тоже все в порядке — глубокого баса ждать не стоит, но низкие средние проигрываются хорошо. Из-за невысокой емкости аккумулятора без подзарядки работают всего 6 часов, поэтому при активном прослушивании девайс придется часто заряжать. Это главный недостаток. Поставляются в удобном пластиковом кейсе.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 100

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: кейс + USB-C

Вес (г): 47

Автономная работа (ч): 6

Philips TAT1215

Несмотря на цену в ₽2000–2500, эти бюджетные беспроводные блютуз-наушники устойчивы к воздействию влаги (уровень защиты IPX4), имеют функцию подавления эха на микрофоне и эргономичную форму, благодаря которой хорошо сидят в ушах и не причиняют неудобств. Из минусов — нет активного шумоподавления и устаревший разъем micro-USB для подзарядки. Вероятно, версия с USB-C появится, но когда — неизвестно. Управление — с помощью кнопки. Параметры звука можно настроить через приложение смартфона, которое воспроизводит музыку. Автономность — типичная для этой цены: 6 часов активного прослушивания.

Благодаря влагозащите Philips TAT1215 подходят для занятий спортом и активного отдыха. Конечно, плавать в них нельзя, но от брызг воды, мелкого дождя или капель пота они точно не пострадают. Это выгодно выделяет девайс на фоне конкурентов.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 98

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: кейс + micro-USB

Вес (г): 95

Автономная работа (ч) 6

Accesstyle Tornado TWS

Accesstyle Tornado TWS — легкие и стильные вкладыши с достойным качеством звука. Амплитудно-частотные характеристики типичны для этой категории гаджетов — девайс может воспроизводить от 20 Гц до 20 кГц, что дает комфортное прослушивание почти любой музыки. Еще на звук влияет диаметр динамиков, который равен 10 мм. Это больше, чем у многих конкурентов. За счет этого Accesstyle Tornado TWS дают более четкое и приятное звучание.

Общий вес вместе с чехлом для зарядки составляет 26,4 грамма. При этом масса наушников — 4,1 грамма. Это меньше, чем у многих конкурентов. Вкладыши удобно лежат в ухе, не натирают кожу и не выпадают, поэтому комфортны в использовании.

Гаджет может воспроизводить звук в течение 6 часов, после этого ему нужна подзарядка, которая делается с помощью кейса. Это главный минус Accesstyle Tornado TWS. У многих других моделей время автономной работы больше.

Характеристики

Подключение: Bluetooth

АЧХ (Гц): 20–20 000

Чувствительность (Дб): 100 +/- 5

Сопротивление (Ом): 32

Микрофон: есть

Активное шумоподавление: нет

Интерфейс зарядки: кейс + USB-C

Вес (г): 26,4

Автономная работа (ч): 6

Как выбрать

Выбор бюджетных беспроводных наушников непрост. Бренды предлагают похожие характеристики, цена отличается несильно, поэтому сложно решить, что купить. Далее — небольшое руководство, которое поможет подобрать технику.

Критерии выбора

При выборе нужно обратить внимание на следующее:

Качество звука . Его определяют амплитудно-частотные характеристики динамиков. Эталон для недорогих моделей — диапазон от 20 Гц до 20 кГц, который позволяет качественно воспроизводить музыку и голос. Как раз такие АЧХ у всех девайсов из рейтинга выше. Верхний порог диапазона может немного отличаться в меньшую сторону и опускаться до 16–18 Гц. А вот верхний подниматься не должен, иначе пострадает передача низких частот.

Автономность . Она зависит от емкости аккумулятора, особенностей конструкции и работы девайса. Дольше всего работают полноразмерные накладные модели, так как в силу их устройства в них можно разместить крупную батарею. Наушники-вкладыши могут «жить» без подзарядки до 10 часов, но недорогие обычно держат заряд в среднем от 5 до 8 часов. На эти значения и надо ориентироваться.

Эргономика . Bluetooth-наушники для телефона должны быть удобными. Это касается и полноразмерных устройств, и вкладышей. Они должны подходить по размеру и не давать дискомфорта при использовании. Нужно присмотреться и к весу — он не должен быть слишком большим, иначе гаджет будет неудобным.

Дизайн. Девайс должен нравиться внешне, сочетаться с вашим стилем. Сначала кажется, что это несущественное требование. Но на практике от него во многом зависит удовольствие, которое будете получать при использовании гаджета.

Лучшие бюджетные беспроводные наушники 2024 года предлагают покупателю ряд дополнительных функций: управление голосом, влагозащиту, активное шумоподавление. При этом такие модели дороже тех, у которых нет допопций. Первые стоят в среднем от ₽2500 до ₽5000, вторые можно найти по цене до ₽1000. Нужно решить, нужен ли такой набор функций. Для этого оцените условия использования аксессуара. Например, если планируете заниматься спортом, влагозащита обязательна, и за нее придется переплатить. Иначе попадание маленькой капли пота внутрь наушника может сломать его. То же с шумоподавлением. Например, если часто слушаете музыку в метро или других шумных местах, эта функция обязательна — без нее чистого звука без посторонних примесей не добиться. Альтернатива — пассивная звукоизоляция в виде плотных амбушюр TWC, но она не всегда помогает.

Присмотритесь при выборе к интерфейсу для зарядки и проводного подключения. Хотя сегодня на рынке лидирует Type-C, на некоторые недорогие модели до сих пор ставят micro-USB. Хорошо, если у вас дома есть кабели такого формата. А что делать, если только USB-C?

Перед покупкой почитайте отзывы. Если будете ориентироваться только на официальную информацию, можете столкнуться с неприятными сюрпризами. Производители могут умолчать о проблемах, связанных с их девайсом. А вот реальные пользователи в своих откликах не будут их скрывать.

Бренды

Вот несколько производителей, которые предлагают недорогие Bluetooth-наушники с хорошим качеством звука.

Xiaomi

Эту пекинскую компанию основал предприниматель Лэй Цзюнь в апреле 2010 года. Уже в августе 2010-го она выпустила первый смартфон на собственной прошивке MIUI на базе ОС Android. Сегодня бренд не ограничивается мобильными телефонами: он производит пылесосы, электросамокаты, телевизоры.

Среди техники, которую выпускает фирма, есть и наушники. Они находятся в ценовой категории ближе к средней. Основной упор делается на вкладыши. Главные особенности продукции Xiaomi — сочетание невысокой цены и качества. Примерно за ₽2000 вы можете получить девайс, который будет приятно использовать и который долго прослужит.

Honor

Honor — дочерний бренд китайской компании Huawei. Он известен своими смартфонами и планшетами, которые сочетали качество, производительность и низкую цену. Компания давно не ограничивается мобильными телефонами — она делает умные часы, ноутбуки, а также беспроводные наушники. Последние отличаются функциональностью и привлекательным дизайном, но при этом доступны по невысоким ценам. Например, хорошие вкладыши можно купить до ₽3000.

Edifier

Edifier — китайская компания, которая выпускает акустические системы и наушники. Она предлагает самые разные устройства: от колонок до вкладышей. По цене продукция фирмы ближе к среднему сегменту. Ее главная особенность — качество. Оно проявляется во всем: в функциональности, звуке, сборке, надежности, долговечности.

В последнее время компания сконцентрировалась на производстве наушников. Она предлагает много разных моделей: от компактных вкладышей до полноразмерных девайсов. Основа продукции — беспроводные гаджеты, которые можно подключать к смартфону или компьютеру по Bluetooth.

Hoco

Китайский бренд Hoco позиционирует себя как производитель аудиооборудования премиум-сегмента. Действительно, в его линейке есть дорогие товары для аудиофилов, например специальные кабели. Но, кроме них, есть более массовые гаджеты, в том числе недорогие наушники. Их выпускается много — общее количество моделей переваливает за сотню. Есть полноразмерные, вкладыши, TWC. Многие предлагают по цене менее ₽1000.

Defender

Defender — международная компания, штаб-квартира которой находится в Эстонии, а производство — на Тайване. Ее основная продукция — игровая периферия: кресла, клавиатуры, геймпады, колонки, мыши, микрофоны. Также фирма выпускает наушники.

Главная черта товаров Defender — соотношение хорошей цены и высокого качества. Продукция бренда находится в пределах бюджетного сегмента, но при этом отличается долговечностью, надежностью и функциональностью. Это касается и аудиоустройств, которые производит компания.

Сегодня в линейке Defender несколько десятков моделей наушников: от полноразмерных до компактных вкладышей. Их отличает качественный звук, удобство и функциональность. Есть как дорогие, так и дешевые гаджеты, поэтому каждый подберет подходящий.

Ginzzu

Ginzzu — международная компания с головным офисом в КНР. Она вышла на рынок с корпусами, кулерами и блоками питания для персональных компьютеров, но со временем значительно расширила линейку товаров. Теперь в ней разная игровая периферия, а также наушники. Правда, пока Ginzzu предлагает только одну модель — GM-571BT. Она отлично подойдет геймерам и может использоваться как игровая гарнитура. У аудиотехники компании — соотношение высокого качества и хороших характеристик с невысокой ценой.

Часто задаваемые вопросы

Какой бренд выбрать?

У всех производителей бюджетных беспроводных наушников качество девайсов плюс-минус одинаковое. Поэтому выбор бренда неважен. Главное, к чему нужно присмотреться при выборе, — функции, эргономика, АЧХ и поддержка опции подавления шума.

Как долго держится заряд у недорогих беспроводных моделей?

Это зависит от модели и производителя. Например, у бюджетных беспроводных наушников-вкладышей время автономной работы без подзарядки составляет в среднем 6–8 часов. У накладных оно дольше и может превышать 10 часов.

Есть ли недорогие беспроводные модели с хорошим звуком?

Качество звука зависит от АЧХ динамика. Почти у всех недорогих наушников они от 20 Гц до 20 кГц. Этого достаточно для качественного воспроизведения голоса и музыки. Улучшить его можно через настройки приложения, которое проигрывает звук (например, с помощью эквалайзера).

Заключение

Лучшие дешевые беспроводные наушники — миф. Они слишком разные, а выбор — индивидуален, поэтому назвать какой-то гаджет оптимальным нельзя. Но хорошие по качеству модели можно найти. Подтверждение этому — рейтинг выше. Все девайсы в нем заслуживают внимания и кому-то понравятся.

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