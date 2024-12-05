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Есть много способов экономии, самый популярный из которых — разные виды скидок. Например, применив промокод Мегафон, можно получить 20–50% дисконта на любую электронику от смартфона до макбука. Но, чтобы наилучшим способом использовать личный или семейный бюджет, кроме отслеживания скидок, важно контролировать свои доходы и расходы. Удобнее всего делать это с помощью одного из приложений для учета финансов.

Рассмотрим удобные функции финансовых приложений, а также список лучших программ для ведения домашней бухгалтерии. Кроме того, разберем, как выбрать такого электронного помощника и как он может упростить вашу жизнь, а также улучшить материальное положение.

Основные функции в лучших финансовых приложениях

Приложения для учета финансов — это усовершенствованный вариант таблички, от руки составленной в блокноте или Excel-файле. Они позволяют автоматически группировать, анализировать и даже прогнозировать доходы и расходы, а также устанавливать лимиты и напоминать о платежах.

Управление бюджетом и расходами

Приложения для ведения личного и семейного бюджета помогают распределять доходы и расходы по категориям. В самых простых из них есть фиксированные разделы: от покупки одежды и коммунальных платежей до зарплаты и процентов с вкладов, в которые вручную вносятся все поступления и траты.

Более сложные программы позволяют создавать неограниченное количество подкатегорий доходов и расходов, а главное, автоматически подтягивают и распределяют в них информацию. Они синхронизируются с банковскими картами и счетами, распознают сообщения банков и могут считывать QR-коды чеков. Такие сервисы сами определят купленный вами хлеб в категорию продуктов, а оплату услуг стоматолога — в категорию здоровья.

Многие из программ для домашнего менеджмента также поддерживают разные валюты и имеют встроенный конвертер. Благодаря этому легко следить за своими расходами даже в поездках за границу. Кроме того, приложения для учета финансов позволяют устанавливать бюджет на разные сроки от одного дня до месяца и ставить цели, а также часто поддерживают синхронизацию с несколькими устройствами. В таких программах легко вести семейный бюджет: учитывать расходы и планировать общие траты вместе с родными.

Анализ и визуализация данных

Финансовые приложения автоматически группируют и анализируют все введенные вами данные. В них можно смотреть статистику за день, неделю, месяц или год в разрезе разных категорий доходов и расходов. При этом все отчеты имеют вид красочных графиков или инфографик. Благодаря этому легко увидеть, сколько вы в среднем тратите за определенный период, на что уходит больше денег и где нужно сократить расходы, а также сколько у вас сбережений и что приносит больше прибыли.

Кроме того, если установить лимит, приложение может показывать, сколько денег осталось и сколько нужно тратить, чтобы не выйти за рамки бюджета. А также подобные программы обладают многими другими инструментами для анализа и планирования финансов. Например, это могут быть калькуляторы скидок, налогов, кредитов и вкладов.

Напоминания и планирование платежей

Еще одна важная функция сервисов для учета доходов и расходов — это планирование платежей. Во многих из этих программ можно внести в график свои долговые обязательства и постоянные выплаты.

Настройте уведомления, и приложение будет каждый раз напоминать вам, что пора оплатить коммунальные, внести платеж по кредиту или вернуть очередную часть долга другу.

Обзор популярных приложений

Среди программ для ведения личного и семейного бюджета с наибольшим количеством пользователей, хорошими отзывами и высокими оценками можно выделить тройку лидеров.

#1: «Дзен-мани»

«Дзен-мани» автоматически синхронизируется с банками и в одном месте объединяет все виды ваших трат, включая кредиты, и все типы доходов вплоть до вкладов, крипты и драгоценных металлов. Сервис анализирует эту информацию и выдает отчеты о вашем финансовом состоянии в форме графиков, а также выводов о том, по каким причинам растут расходы.

Кроме того, здесь есть много полезных фишек, помогающих планировать бюджет. Например, на основании истории ваших трат ИИ прогнозирует обязательные платежи и общие расходы по категориям, а также подсчитывает, сколько свободных денег будет оставаться на конец месяца. И, конечно, в приложении есть напоминания о платежах.

Чтобы пользоваться этими функциями, можно оформить платную подписку на месяц, год или навсегда, но также доступна бесплатная версия с ручным вводом операций.

Основные функции:

автоматический сбор данных о доходах и расходах, распределение их по категориям;

анализ финансовых потоков;

прогнозирование трат и свободных денег в бюджете;

напоминания о платежах.

Плюсы:

возможность скачать приложение на Android и iOS;

привязка карт и электронных кошельков, распознавание данных из SMS от банков и добавление электронных чеков через QR-код;

учет криптовалюты и драгметаллов;

совместное ведение семейного бюджета;

напоминания о платежах.

Минусы:

не всегда подтягиваются банковские платежи;

иногда не получается ввести трату через сканирование чека.

#2: «Финансы — расходы и доходы»

Это очень простой финансовый трекер, в котором можно в пару кликов вводить любые транзакции. Здесь есть возможность создавать свои категории поступлений и трат, вести учет в разных валютах с конвертацией по текущему курсу, а также настраивать автоматическое добавление периодически повторяющихся операций.

Сервис показывает ваш баланс и структуру доходов и расходов в виде красочных диаграмм. Кроме того, в каждой категории можно смотреть детальные отчеты и сортировать операции по дате или сумме. А также здесь можно создавать напоминания, что должен прийти доход от бизнеса или нужно внести платеж по кредиту, и устанавливать бюджет на месяц по каждой категории трат.

Приложение разработано для iOS и macOS, но есть аналогичный софт для Android под названием «Финансы — бюджет, расходы». Обе программы бесплатны, только внутри них есть реклама, отключить которую можно за дополнительную плату.

Основные функции:

учет расходов и доходов;

аналитика финансов;

установка бюджета на месяц по каждой категории;

добавление регулярных платежей и напоминаний.

Плюсы:

бесплатно;

простой, интуитивно понятный интерфейс;

возможность добавлять свои категории и персонализировать их вид;

поддержка разных валют;

создание напоминаний о важных платежах;

настройка автоматического добавления повторяющихся операций;

цифровой пароль.

Минусы:

в приложении есть долгая реклама.

#3: CoinKeeper

Популярное приложение для контроля финансов предлагает простой и интересный способ добавления транзакций: монетки из кошелька или банковской карты можно перетаскивать в расходные статьи. Но далеко не все нужно вводить вручную, так как CoinKeeper подтягивает информацию из сообщений любых банков.

У программы есть ограниченная бесплатная и расширенная платная версия. Подключив Платинум-тариф, можно совместно с родными вести бюджет с разных Android- и iOS-девайсов, просматривать более подробную статистику, без ограничений добавлять категории и устанавливать лимиты расходов на разные периоды.

Также приложение предлагает удобные функции, позволяющие ставить финансовые цели и откладывать деньги на покупки и подарки.

Основные функции:

учет поступлений и трат;

анализ финансов в виде наглядных отчетов и подробной статистики;

установка лимитов и целей

Плюсы:

возможность скачать приложение в App Store, Google Play и App Galery;

автоматическое распознание SMS от банков;

быстрое ручное добавление доходов и расходов;

создание персональных категорий;

установка лимитов расходов и целей для накоплений;

совместное ведение семейного бюджета с разных устройств;

поддержка всех мировых валют;

защита паролем и надежным шифрованием.

Минусы:

отсутствие десктопной версии;

бывают лаги и ошибки при установке обновлений.

Как выбрать приложение для учета финансов

При выборе помощника для ведения бюджета стоит смотреть на стоимость и доступность программы, удобство интерфейса, а также работу техподдержки и обновления.

Сравнение стоимости и доступности

Существуют бесплатные и платные финансовые приложения, а также сервисы с ограниченной функциональностью в свободном доступе и с расширенной — за подписку. Рассматривая несколько программ, сравнивайте, сколько функций они предлагают за свою цену.

Если вам понравился платный вариант, не спешите оформлять подписку за деньги. Воспользуйтесь пробным периодом, чтобы убедиться, что функциональность вам подходит, иначе вместо экономии такое приложение принесет вам дополнительную бесполезную трату.

Помимо цены, обратите внимание на поддерживаемые платформы. Удобнее всего, если программу можно использовать сразу на нескольких устройствах, включая Android, iOS и десктоп. Особенно важна мультиплатформенность и синхронизация с разными устройствами, если в планах вести семейный бюджет совместно с другими членами семьи.

Удобство пользовательского интерфейса

Чтобы приложение не было заброшено через несколько дней, оно должно иметь удобный интерфейс. Желательно, чтобы он обладал интуитивно понятным дизайном и все необходимое можно было сразу видеть на главном экране.

Также в идеале у программы для ведения бюджета должны быть следующие функции:

все нужные вам категории доходов и расходов или возможность создавать свои подкатегории;

мгновенное внесение новых записей, чтобы не забыть о какой-то покупке или доходе;

перемещение средств между счетами, чтобы избежать путаницы в деньгах.

В остальном можно исследовать функциональность, которая бывает в таких сервисах, и решить, нужны ли вам ручной или автоматизированный ввод транзакций, поддержка разных валют и другие опции.

Также при выборе стоит больше узнать о безопасности программного обеспечения, особенно если оно синхронизируется с картами и счетами банков. Выясните, какие меры производитель предпринимает для охраны ваших данных и какие защиты можно поставить на приложение, будь то пароль, ПИН-код, Face ID или другие варианты идентификации.

Поддержка и обновления

Любые сервисы могут время от времени подвисать или выдавать лаги, поэтому еще один критерий выбора — это отзывы о том, насколько оперативно техподдержка исправляет возникающие ошибки. Обратите внимание на комментарии о том, как она коммуницирует с пользователями, отвечает ли на сообщения и если да, то как быстро.

И, наконец, узнайте, как часто обновляется программа и когда последний раз было обновление.

Как приложение может изменить ваше финансовое состояние

Приложение для учета финансов позволит вам яснее представлять размер и структуру своих доходов и расходов. Аналитика поможет четко видеть, сколько денег у вас есть на жизнь, сколько уходит на обязательные платежи и нужные вещи, а сколько — на бесполезные покупки. Также благодаря отчетам можно, наоборот, заметить, на какие категории вы тратите недостаточно.

Пользуясь такой программой для простого ведения домашней бухгалтерии, можно значительно сократить и оптимизировать свои траты. Она поможет не влезать в лишние долги, научиться избегать импульсивных покупок и откладывать деньги.

Используйте этот способ экономии, чтобы наилучшим образом использовать свои средства, увеличивать накопления и повышать качество своей жизни.