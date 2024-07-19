Python — один из самых популярных языков программирования. Он активно используется для создания сайтов, приложений и игр, а также анализа данных и машинного обучения. Именно Python применяют в написании алгоритмов для нейросетей, получающих все большее распространение в разных сферах нашей жизни: от продаж до медицины и градоустройства. Это высокоуровневый язык, но в освоении он гораздо легче, чем C++, и предлагает хорошие перспективы заработка (основываясь на данных сервиса hh.ru): средняя зарплата Junior-разработчика составляет от 60 000 - 100 000 рублей, разработчик уровня Middle получает примерно 130 000 - 150 000, Senior’ы в среднем получают от 200 000 рублей. Поэтому, выбирая новую профессию в IT, есть смысл рассмотреть именно кодинг на Python. Обычно, начинающие специалисты достигают уровня Junior примерно за 1 год.

При этом можно сэкономить на курсах Python-разработчика с помощью промокодов Яндекс Практикум, а также других способов, которые собраны в этом гайде.

Грамотный поиск курсов

Не каждый курс ведёт к получению востребованной профессии. Важно, чтобы формат обучения, содержание программы и подход к трудоустройству вели вас к цели. В этой части статьи рассказываем, на что стоит обратить внимание при выборе курса.

Бесплатные уроки

Перед покупкой курса всегда хорошо познакомиться с профессией и форматом обучения при помощи демо-части или вводных уроков. Это позволит вам сэкономить сразу двумя способами: вы сможете понять, интересно ли вам программирование на этом языке или лучше попробовать себя в другой IT-специальности, а ещё вы разберётесь, подходит ли вам такой формат учебы.

Например, на курсе «Python-разработчик» от Яндекс Практикума есть бесплатная вводная часть. Не нужно регистрироваться, привязывать банковскую карту — просто начните проходить первую тему курса. Доступ открывается не только к теоретической части, но и к практическим заданиям в тренажёре, который автоматически проверяет код и помогает сразу видеть свои ошибки.

Актуальные знания

Python постоянно развивается. Чтобы не тратить деньги и время на изучение неактуальных материалов, при выборе курса важно уточнить, как давно обновлялась учебная программа. Кроме того, преподавателями в нём должны быть практикующие бэкенд-разработчики.

Курс от Яндекс Практикум обновляется каждые 3 месяца. Чтобы обеспечить актуальность обучения, команда курса регулярно проводит интервью с 15–20 работодателями, а также исследования Job Market Fit. Ещё более прикладным курс делает то, что в качестве наставников и ревьюеров за каждой группой студентов закрепляются опытные Python-разработчики из ведущих компаний разных сфер. Специалисты из Яндекса и другие топовые эксперты отвечают на вопросы учеников, а также подсказывают им, как улучшить свой код.

Реальные проекты

Чтобы курсы окупились, после окончания студент должен владеть необходимыми базовыми навыками для работы программистом и иметь привлекательное портфолио. Поэтому нужно, чтобы в процессе обучения было не просто много практики, а выполнялись проекты, аналогичные реальным. Чем их больше и чем они разнообразнее, тем лучше.

На курсе по Python в Практикуме студенты добавляют в свое портфолио 13 разных кейсов. В расширенный курс входит еще больше практики: 18 учебных и 1 реальный проект. По мере прохождения модулей студенты учатся программировать бэкенд сайтов, серверную часть мобильных приложений, боты и API. И все это на основе реальных задач, таких как создание агрегатора волонтерских заданий для фонда Procharity или сайта для НКО «Ломая барьеры». Более того, во время практики создаются условия, близкие к настоящему процессу работы над проектом. Это помогает студентам нарабатывать софтскиллы и успешно работать с комментариями заказчиков.

Обратная связь

Некоторые учащиеся хорошо справляются с программой при минимуме помощи от преподавателя или наставника, но большинству, чтобы освоить программирование, необходима качественная обратная связь. Поэтому перед покупкой курса оцените, какой объём обратной связи вам нужен, и сравните это с тем, что есть в описании курса.

На курсах Практикума студенты не остаются наедине с теоретическими материалами, вебинарами и тренажёром. Учащиеся объединяются в группы, с каждой из которых работают наставники и ревьюеры, проверяющие код и проекты, а также дающие обратную связь. Вместе с ними и одногруппниками проводятся сессии лайвкодинга, а также хакатоны, помогающие научиться работать в команде. В чате курса всегда можно просить о помощи и обмениваться идеями с другими студентами.

Гибкость расписания

Если вы сочетаете обучение с работой или другими важными делами, то важно учиться по гибкому расписанию. Также обратите внимание на сроки для выполнения заданий и есть ли возможность приостанавливать занятия на время или взять отпуск. От этого зависит, сможете ли вы пройти курсы до конца и освоить профессию полностью.

В Яндекс Практикуме на протяжении программы чередуются разные по активности формы обучения, чтобы студенты меньше уставали. Так как у каждого студента свой темп освоения информации, есть возможность иногда переносить дедлайны и пересдавать работы. Кроме того, на протяжении курса можно два раза брать академический отпуск, ставя учебу на паузу. Для того чтобы сдвинуть сроки или устроить себе такие каникулы, достаточно написать куратору.

Помощь в трудоустройстве

Чтобы сэкономить на IT-образовании, лучше всего выбирать курсы с максимальным количеством дополнительных опций, помогающих начать зарабатывать с помощью новой профессии. Диплом официального образца не так важен, как качество навыков программирования, но он может стать дополнительным плюсом для некоторых работодателей. Но особенно ценной может оказаться помощь, в поиске новой работы и партнёрские вакансии.

Так, в Яндекс Практикуме студенты, окончившие курс по разработке на Python, получают диплом о профессиональной переподготовке и поддержку в трудоустройстве. Карьерный центр помогает научиться составлять резюме, подготавливает к собеседованию, консультирует по поиску работы в корпорациях и стартапах, а также предоставляет вакансии от партнеров. Благодаря этому более 900 студентов курса стали программистами, многие из которых работают в Росбанке, Wildberries и других крупных компаниях. А в целом, согласно исследованию Яндекс Практикума, свыше 10 000 выпускников платформы нашли работу и 90% из них трудоустроились в первые полгода.

Сезонные скидки и акции

Если хочется купить курс с большой скидкой, это можно сделать в ноябре, так как онлайн-университеты практически никогда не проходят мимо Black Friday. Причем стоит начинать мониторить цены за несколько недель до распродажи: акции могут стартовать уже с первых дней месяца. Также специальные предложения на курс Python-разработчика часто бывают в декабре, перед праздниками, и в январе, после них. Обычно вторая половина зимы — это время, когда становится меньше продаж, поэтому на многие услуги, включая образование, могут снижаться цены.

Еще один период, когда действуют сезонные дисконты на обучение программированию, — май и начало лета. Многие студенты используют свои летние отпуска, чтобы освоить новую профессию, поэтому именно в эти месяцы часто запускаются скидки на буткемпы по разработке на Python. Также иногда снижение цен на курсы по программированию приурочивают к началу учебного года. Как и в случае с Черной пятницей, отслеживать скидки к сезону отпусков или сентябрю лучше заранее, так как они действуют ограниченное время.

Выбор подходящего формата обучения

Помочь сэкономить может выбор оптимального формата обучения. Как правило, онлайн-школы предлагают несколько тарифов с разным объемом обратной связи. Или может быть доступно несколько вариантов курсов, отличающихся стоимостью, длительностью, а также количеством теории с практикой.

Выбирая формат, важно оценить, подходят ли вам условия обучения. Обдумайте, достаточно ли для вас предложенной программы, сможете ли вы справляться с нагрузкой. Кроме того, важно учесть, что самый дешевый курс не всегда самый выгодный. Если учесть количество месяцев, а также изучаемой информации, может оказаться, что самый дорогой курс на самом деле самый экономный.

Например, в Яндекс Практикуме для обучения с нуля предлагается обычный, расширенный и буткемп-курс по разработке на Python. Базовый курс самый доступный. Расширенный — самый дорогой, но выгодный по соотношению цены и содержания. Он включает в себя дополнительные темы, больше проектов и работу над реальным кейсом от заказчика. А буткемп — средний по цене и самый интенсивный, но самый быстрый, а также включающий индивидуальные консультации с наставником. Каждый из вариантов будет по-своему экономным.

Практические советы по экономии

Большинство онлайн-школ предлагают несколько способов оплаты, включая возможность сразу заплатить всю сумму или вносить деньги помесячно. При полной предоплате, как правило, предоставляется внушительная скидка, с которой обучение обходится на 10–15% дешевле. Также часто есть опция оформления банковской рассрочки, позволяющая оплатить курсы по более низкой цене, даже если сейчас у вас нет полной суммы. Но при выборе этого способа расчета важно уточнить, действительно ли это оплата частями или обычный кредит с процентами.

Также на многих платформах онлайн-образования предусмотрена возможность оплаты курсов работодателем. Если знание программирования пригодится в вашей работе, можно выяснить у начальника, готова ли компания покрыть стоимость такого обучения или повышения квалификации. Работающие по трудовому договору могут сэкономить, оформив налоговый вычет за покупку образовательных услуг.

Чтобы обеспечить себе хороший заработок и перспективную профессию, важно инвестировать в свое образование. Но получение навыков, необходимых для работы в этом направлении, необязательно должно быть дорогим. Если грамотно подойти к выбору курсов и использовать разные способы экономии от промокодов до налогового вычета, можно освоить профессию Python-разработчика и не создать дыру в своём бюджете.